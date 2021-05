Lidl: testy na COVID-19 dostępne w sklepie online

Od teraz w sklepie Lidl Online można kupić testy serologiczne oraz testy antygenowe pozwalające wykryć obecności przeciwciał i antygenu wirusa SARS-CoV-2.

Co prawda w sklepach stacjonarnych Lidla już od początku kwietnia możliwy jest zakup tego typu testów, ale dla naszej wygody i faktu, że przecież wiele osób robi zakupy wyłącznie przez internet, postanowiono dodać testy także do oferty sklepów Lidl Online. Od teraz możecie zamówić testy online wraz z innymi produktami. Dostępne są dwa różne testy:

Szybki test serologiczny na COVID-19 w cenie 39,99 zł - przejdź do sklepu online

w cenie - przejdź do sklepu online 5 szybkich testów antygenowych w kierunku SARS-COV-2 w cenie 99 zł - przejdź do sklepu online

Test serologiczny na COVID-19 - jak działa Primacovid

Testy serologiczne – takie jak Primacovid – wykrywają we krwi obecność przeciwciał wytworzonych przez organizm w odpowiedzi na infekcje, w tym SARS-CoV-2. Testy te wykrywają odpowiedź immunologiczną organizmu po kontakcie z wirusem, ale nie obecność samego wirusa. Najnowsze badania pokazują, że u ludzi zakażonych SARS-CoV-2, przeciwciała IgM lub IgG pojawiają się w ciągu 19 dni od pojawienia się objawów (w 60% przypadków w ciągu pierwszego tygodnia, a u 90% w drugim tygodniu). Test Primacovid po 10 minutach pokazuje, czy osoba wykonująca test przebyła już infekcję.

Koniecznie wykonaj szybki test serologiczny jeśli:

podejrzewasz, że przeszedłeś wcześniej Covid-19, np. bezobjawowo.

chcesz sprawdzić, czy Twój organizm wytworzył przeciwciała przeciw SARS-CoV-2.

podejrzewasz, że mogłeś mieć kontakt z osobą zarażoną.

Zawartość opakowania: 1 hermetycznie zamknięta torebka aluminiowa z: 1 kasetą COVID-19 IgG/IgM Szybki test, 1 torebką ze środkiem osuszającym; 1 pipeta do pobierania krwi w foliowym opakowaniu; 2 sterylne nakłuwacze do pobierania krwi; 1 fiolka z końcówką o funkcji kroplomierza zawierająca rozcieńczalnik wymagany do badania COVID-19 IgG/IgM Szybki test; 1 gazik antyseptyczny do oczyszczania skóry; instrukcja wykonania testu; wszystko sterylnie opakowane w folię.

Test antygenowy w kierunku Sars-COV-2 - jak działa Boson Biotech?

Szybki test in vitro wykrywający jakościowo antygen wirusa SARS-CoV-2 podczas trwania choroby, poprzez wymaz z nosa (z nozdrzy przednich, zagłębienie jedynie 2,5 cm). Do każdego testu dołączona jest sterylna wymazówka, probówka, roztwór ekstrakcyjny oraz instrukcja. Wiarygodność diagnostyczna testu jest bardzo wysoka, o czym świadczą wskaźniki swoistości (99,20%), dokładności (98,72%) oraz czułości testu na poziomie 96,77%, a wynik otrzymujemy już po 15 minutach. Oferowany produkt posiada diagnostyczny certyfikat IVD.

Koniecznie wykonaj szybki test antygenowy, jeśli:

podejrzewasz, że możesz być zakażony COVID-19, ponieważ miałeś kontakt z osobą zakażoną.

sądzisz, że prawdopodobnie jesteś zakażony, ale choroba przebiega bezobjawowo.

w ciągu ostatnich kilku dni wystąpiły u Ciebie niepokojące objawy, świadczące o możliwym zakażeniu COVID-19.

Zawartość opakowania: instrukcja wykonania testu, 5 testów, a w każdym: 1 ampułka z roztworem ekstrakcyjnym, 1 probówka, 1 wymazówka, 1 opakowanie z kasetką testową

