Lidl: to urządzenie znanej marki kupisz teraz w niższej cenie

Lidl stale poszerza swoją ofertę wprowadzając również sprzęty znanych i cenionych firm na całym świecie. Jedno z nich, kupisz teraz w zawrotnej cenie. Sprawdź, czy potrzebujesz tego urządzenia w swojej kuchni!

Urządzenia w naszych domach stają się coraz bardziej nowocześniejsze, co jednoznacznie wpływa na poszerzanie możliwości - w tym również kulinarnych! Wiele z nich pozwala w domowym zaciszu przyrządzić posiłki rodem z ulubionych restauracji lub kawiarni. Czy w parze z innowacją idzie również o wiele wyższa cena? Niekoniecznie. Lidl cyklicznie wprowadza do oferty produkty znanych firm w ograniczonej ilości. Tym razem stanęło na nieprzeciętnym robocie kuchennym, którego cena może pozytywnie zaskoczyć!

Kenwood Robot kuchenny Prospero KCH29.H0.WH BK, 1000 W

Szukasz sprzętu do zadań specjalnych? Urządzenie od Kenwood może być strzałem w dziesiątkę. Firma zajmuje się produkcją urządzeń AGD od dekad, jest równocześnie pierwszym producentem, który zastosował elektryczną regulację prędkości. Powyższy model jest dobrym pomocnikiem w kuchni, a to dzięki wydajnemu silnikowi i wysokiej mocy sięgającej 1000 Watt. Wyposażenie robota w planetarny system mieszania sprawdzi się w przygotowywaniu skomplikowanych ciast, ale i burgerów, ciastek i wielu innych. Bez obaw o zachlapania blatu, konieczność dzielenia masy - gwarantuje to głęboka misa ze stali nierdzewnej o pojemności ok. 4,3 litra. Płynna, 6-stopniowa regulacja prędkości pozwala dopasować pracę do konkretnych składników i finalnego efektu. Ponadto, Prospoero umożliwia tarcie oraz wyciskanie cytrusów. Robot kuchenny z bogatym wyposażeniem waży niespełna 4,5 kg, a dzięki opływowej budowie - nie zajmuje zbyt wiele miejsca. Kenwood zadbał również o niebanalny choć minimalistyczny design. Jest to duży atut, ponieważ jeśli nie zamierzamy chować robota po każdym użyciu, ważne aby nie szpecił kuchennego blatu, a wręcz przeciwnie.

Parametry:

funkcja impulsowa

6 wybieranych prędkości

3 tarcze do tarcia i wyciskarka do cytrusów

planetarny system mieszania

Materiał: tworzywo sztuczne, stal szlachetna

Moc: ok. 1000 W

Pojemność: ok. 4,3 l

Wymiary: ok. 31 x 24 x 29 cm (dł. x szer. x wys.)

Waga: ok. 4,5 kg

Już dziś, model Prospero KCH29.H0.WH BK znajdziesz w sieci sklepów Lidl w promocyjnej cenie 649 zł! Całą ofertę robotów kuchennych i nie tylko znajdziesz pod tym linkiem.

