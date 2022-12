Lidl - top produkty na Święta. Wybrałam najciekawsze oferty

Święta Bożonarodzeniowe tuż, tuż - najwyższa pora zastanowić się nad prezentami pod choinkę. Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych prezentów gwiazdkowych, które kupisz w Lidlu. Dla gracza, rodzica, seniora - dla każdego coś dobrego!

Boże Narodzenie to jeden z najbardziej wyczekiwanych okresów w roku - zarówno dla osób wierzących, jak i tych, którzy traktują je wyłącznie jako upragnione spotkanie w gronie bliskich. Jak wynika z CBOS, aż 56% Polaków uważa, że jest to święto rodzinne. Niedziwne więc, że tak bardzo staramy się wywołać uśmiech na twarzach naszych dzieci, rodziców, partnerów i nie tylko. Magiczny czas to wielkie wyzwanie, tak jak i wybór prezentów. Jeśli zastanawiasz się nad odpowiednim podarunkiem, koniecznie zostań z nami. Dziś, przedstawimy propozycje z sieci sklepów Lidl! Ceny rozpoczynają się już od ..., a kończą na 2499 zł.

Wymarzony prezent z Lidla - dla fanów gotowania

Źródło: Unsplash/Edgar Castrejon

Kuchenne rewolucje? Każdy z nas zna osobę, która niemal urodziła się z tym talentem. Aby poszerzać możliwości, ale również umożliwiać szybsze i wygodniejsze przyrządzanie posiłków i wypieków - odpowiedni sprzęt to podstawa.

SILVERCREST Wyciskarka wolnoobrotowa SSJBK 300 B2, 300 W

wyciskarka wolnoobrotowa SSJBK 300 B2 skutecznie wydobywa sok i zachowuje cenne składniki odżywcze - dzięki niej z łatwością przygotujesz zdrowe i pyszne soki dla siebie i swojej rodziny

można wyciskać również sok z twardych warzyw, takich jak kapusta, marchew, czy buraki

dodatkowo można też przygotowywać orzeźwiające sorbety

wyjątkowo duży otwór (75 mm) do wyciskania soku z całych owoców

zamykana wylewka soku zapobiega kapaniu podczas nalewania pysznego soku do szklanek

krótkotrwały bieg wsteczny sprawdzi się w momencie zablokowania składników

wyposażona w 4 antypoślizgowe nóżki

wyciskarkę można rozebrać na części, co ułatwi jej czyszczenie

wszystkie akcesoria (z wyjątkiem szczotki do czyszczenia) można myć w zmywarce

Cena: 349 zł

SILVERCREST Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Smart, 1200 W

wielofunkcyjne urządzenie – do gotowania, podsmażania, gotowania na parze, ugniatania, miksowania, mieszania, siekania, mielenia, rozdrabniania, przecierania, emulgowania

do przygotowywania zup, sosów, smoothie, dań warzywnych, mięsnych, makaronów, ryb, dżemów, produktów mącznych, dipów itd.

większy 8-calowy wyświetlacz z szybkim czasem reakcji pozwala na łatwą obsługę urządzenia

COOKING-PILOT – ponad 600 przepisów z instrukcjami krok po kroku

automatyczne programy do ugniatania, gotowania na parze, podsmażania, przygotowywania smoothie, puree, gotowania jajek, fermentacji, powolnego gotowania i sous vide

zintegrowana waga kuchenna do bezpośredniego ważenia w garnku (co 5 g, do 5 kg)

10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego

z obrotami przeciwnymi do wyrabiania ciasta i mieszania zup, przygotowania potraw, które nie są rozdrabniane

regulacja temperatury w zakresie 37–130°C w krokach co 5°C – dla precyzyjnego gotowania

99-minutowy timer

w zestawie aplikacja do tworzenia przepisów z nowymi funkcjami

sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant (przy aktywnym połączeniu Wi-Fi)

Cena: 2199 zł

ERNESTO Maszynka do makaronu

z trzema różnymi wałkami

do spaghetti, fettuccine i lasagne

możliwość regulacji grubości ciasta w 7 stopniach od grubego po cieniuteńki

napęd korbką

przykręcany hak do mocowania przy stołach lub blatach

stopki antypoślizgowe do pewnego stania

Cena: 89,90 zł

Kenwood Robot kuchenny planetarny Chef KVC3110S

planetarny system mieszania, utrzymuje prędkość i moc nawet przy dużym obciążeniu

duża pojemność

szczotkowana stal nierdzewna

proste boki ze zdejmowaną jednoczęściową osłoną przeciwbryzgową

w zestawie 3 narzędzia powlekane aluminium

zmienne prędkości plus funkcja pulsu

pojemność: 4,6 l

Cena: 1199 zł

SILVERCREST Frytkownica beztłuszczowa, na gorące powietrze SHFD 1350

do smażenia bez dodatkowego oleju lub tłuszczu

również do grillowania, pieczenia i smażenia

cyfrowe sterowanie poprzez ekran dotykowy

8 wstępnie ustawionych programów do szybkiego wyboru

regulacja temperatury: od 80 do 200°C

z 60-minutowym timerem i funkcją automatycznego czuwania

koszyk i patelnia z powłoką antyadhezyjną (ILAG® Corflon ULTRA), odpowiednie do mycia w zmywarce

pojemność (koszyk): ok. 2,5 l (na ok. 500 g frytek)

połączenie szybko cyrkulującego gorącego powietrza i elementu grillowego zapewnia optymalne wyniki

ten rodzaj przygotowania oszczędza czas i energię, a ponadto jest wyjątkowo niskotłuszczowy

Cena: 279 zł

Wymarzony prezent z Lidla - dla fanów sportu

Źródło: Unsplash/Tony Pham

Ruch to zdrowie - to przysłowie znamy niemal na pamięć. Aktywność fizyczna podnosi również poziom endorfin, tak więc zadowolenie z prezentu gwarantowane!

crivit Kask narciarski i snowboardowy dziecięcy, z wizjerem

zwiększający kontrast, pokryty powłoką lustrzaną wizjer z niełamliwą szybką z poliwęglanu

powłoka Anti-Scratch zapobiegająca zarysowaniom szkieł, powłoka Anti-Fog zapobiegająca zaparowaniu wizjera

ochrona UV 100%

wytrzymała i odporna na uderzenia skorupa zewnętrzna z ABS

wytrzymała konstrukcja twardej skorupy i skorupa wewnętrzna z EPS dla lepszej amortyzacji

wyjątkowo higieniczny dzięki wyjmowanej, nadającej się do prania wyściółce wewnętrznej

optymalne dopasowanie dzięki łatwemu w obsłudze, jednoręcznemu systemowi regulacji rozmiaru z bezstopniowym przełącznikiem obrotowym

efektywny system wentylacji z 6 otworami do napowietrzania i odprowadzania powietrza

praktyczny klips z zatrzaskiem do zamocowania gogli narciarskich

wielostopniowe bezpieczne zapięcie mikrometryczne ułatwiające odpinanie i zapinanie

piankowy pasek z miękką powierzchnią na dolnej krawędzi wizjera dla większego komfortu

przetestowany zgodnie z normą EN 1077/klasa B

S/M: rozmiar regulowany w zakresie ok. 52–55 cm (obwód głowy)

kategoria filtru wizjera: S2

Cena: 229 zł

Zündapp Rower miejski Z700, 28"

rodzaj rowera: miejski damski

wymiary kół: ok. 28 cali

wysokość ramy: ok. 46 cm

materiał ramy: stal

zgodny z StVZO (niem. Rozporządzenie zezwalające na użytkowanie pojazdów w ruchu drogowym): tak

błotniki: przednie i tylne

stojak: tak

bagażnik: tak

dzwonek: tak

reflektory: tak

rower jest dostarczany w 85% w pełni zmontowany

Cena: 1399 zł

crivit Zestaw 2 lampek rowerowych LED przód tył USB

bardzo jasna i lekka akumulatorowa lampka przednia z funkcją automatyczną i przełączanym natężeniem światła (70/30/15 luksów)

automatyczne sterowanie światłem – lampka przednia samodzielnie dostosowuje się do światła otoczenia

funkcja wskazywania hamowania w tylnym świetle dla lepszej widoczności - z trybem dziennym i nocnym

lampka przednia z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym (1800 mAh), diodą LED Osram, gniazdem ładowania USB-C i kablem ładowania USB-C do wygodnego ponownego ładowania

światło tylne z 3 mocnymi diodami LED, wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym (300mAh) i gniazdem ładowania USB-C

kolorowy system kontroli akumulatora lampek i wskaźnik trybu

z ochroną przeciwbryzgową (IP44)

montaż bez narzędzi dzięki szybkiemu zamocowaniu, uniwersalne zamontowanie lampki tylnej

Cena: 99 zł

Schildkröt Hulajnoga wyczynowa Kickless

hulajnoga wyczynowa Kickless firmy Schildkröt to znakomity sprzęt najwyższej jakości

zalecany wiek: od 8 lat

podest z wysokiej jakości hartowanego aluminium 6061

griptape z modną grafiką

krawędzie ułatwiające grindowanie

wzmocniona kierownica ze stali chromowo-molibdenowej

widelec stalowy z wycięciami zapewnia maks. stabilność

wygodne uchwyty z TPR

system kompresji HIC (Hidden Internal Compression)

kierownica obracana o 360 stopni

solidny hamulec ze stali odpornej na ścieranie

koła o średnicy 100 mm wykonane z przyczepnego PU (twardość 88A)

wysokiej jakości łożyska kulkowe ABEC 9

maks. obciążenie: 100 kg

Cena: 444,79 zł

crivit Kask motocyklowy z zamykaną częścią przy brodzie, rozmiar M

bezpieczeństwo przetestowane zgodnie z normą ECE-R 22.05 (E1 homologacja)

odporna na uderzenia konstrukcja zewnętrzna HCM – wspomagana wewnętrzną konstrukcją EPS

rozkładany i regulowany element przy brodzie z systemem obsługi jedną ręką i zintegrowaną, przyciemnianą osłoną przeciwsłoneczną

wizjer z mechaniką wielostopniową z zapięciem Quick Release zapewniającym szybką wymianę wizjera bez narzędzi

wizjer z powłoką Anti-Scratch zwiększającą bezpieczeństwo

z wizjerem Pinlock® – optymalna ochrona przed zaparowaniem

osłona przeciwsłoneczna z powłoką przeciwmgielną – prosta obsługa przy dolnej krawędzi kasku z dodatkową blokadą bezpieczeństwa

efektywny system wentylacji z otworami wpuszczającymi powietrze w obszarze brody i głowy, a także otworami odprowadzającymi powietrze z tyłu głowy

antybakteryjne, hamujące powstawanie nieprzyjemnego zapachu wyposażenie podszewki wewnętrznej na bazie innowacyjnej technologi mikro srebrnej (HeiQ® Fresh Tech)

wyjmowana, nadająca się do prania podszewka wewnętrzna ze wstawkami COOLMAX® – szybkoschnąca i wchłaniająca pot

wyściełanie akustyczne do jazdy ze zredukowanym szumem

lepsza widoczność dzięki odblaskowym elementom 3M Scotchlite™

zintegrowany deflektor oddechu oraz wiatru w obszarze brody zmniejsza hałas i przeciąg

paski na brodę z zapięciem zabezpieczającym i dodatkowym zabezpieczeniem brody za pomocą opaski

Cena: 299 zł

Wymarzony prezent z Lidla - dla majsterkowiczów

Źródło: Adobe Stock/Kostiantyn

W domu, ogrodzie i garażu zawsze jest coś do roboty. Jak jednak wykonać podstawowe prace bez odpowiednich narzędzi? Wyposażysz w nie swojego majsterkowicza w Lidlu.

PARKSIDE Klucz udarowy akumulatorowy 20 V 400 Nm (z akumulatorem 4Ah i ładowarką)

mocna wkrętarka udarowa do montażu kół samochodowych

5 poziomów prędkości obrotowej do wyboru: 100 / 150 / 200 / 300 / 400 Nm

ładowarka do szybkiego ładowania 60-min z automatycznym wyłączaniem

wytrzymały akumulator litowo-jonowy 4 Ah z 3-stopniowym wskaźnikiem stanu naładowania

Cell Balancing – dłuższy czas pracy i zwiększona żywotność akumulatora

większe możliwości akumulatora dzięki równomiernie obciążanym celom

maksymalne wykorzystanie potencjału ładowania

płynna regulacja prędkości obrotowej/częstotliwości udarów

ergonomiczny kształt z antypoślizgowym miękkim uchwytem oraz praktycznym zaczepem na pasek

zintegrowana lampa robocza LED

akumulator kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V Team

Cena: 429 zł

ULTIMATE SPEED Prostownik z funkcją wspomagania rozruchu ULG 17 A1

umożliwia bezpośrednie uruchamianie silnika przy słabym akumulatorze bez długotrwałego ładowania

do akumulatorów 12 V lub 6 V o pojemności 8-250 Ah montowanych w samochodach osobowych i motocyklach

wybór programów do ponownego ładowania z optymalnym dopasowaniem do typu akumulatora

tester do sprawdzania wydajności prądnic

zabezpieczony przed zamianą biegunów, zwarciem i przeciążeniem

inteligentny mikroprocesorowy układ sterowania z programem diagnostycznym i kontrolą przebiegu ładowania

czujnik temperatury do dopasowania charakterystyki ładowania w niskich temperaturach

tryb ładowania impulsowego do ponownego wzbudzenia rozładowanych akumulatorów

złącze do optymalnego podtrzymywania ładowania bez zasiarczania

wyświetlacz LCD dla programu ładowania, wartości napięcia i stanu naładowania

automatyczne rozpoznawanie akumulatorów ze wskazaniem w razie ich uszkodzenia

boczne uchwyty na przewody do ładowania ułatwiające przechowywanie

przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów żelowych i kwasowo-ołowiowych

uchwyt do przenoszenia

długość kabla sieciowego: 1,8 m

długość kabla do ładowania: 2 x 2 m

wymaga złącza 230 V

Cena: 279 zł

PARKSIDE Frezarka górnowrzecionowa POF 1200 D3, 1200 W

do wszechstronnej i precyzyjnej obróbki drewna, lekkich materiałów budowlanych i metali kolorowych

płynnie regulowany ogranicznik głębokości z dokładną regulacją

precyzyjnie regulowany ogranicznik równoległy z dokładną regulacją

szybki wybór głębokości frezowania z 6-stopniową blokadą głowicy rewolwerowej

płynnie regulowana prędkość obrotowa

łatwa wymiana narzędzi dzięki zintegrowanej blokadzie wrzeciona

tuleja kopiująca do precyzyjnego odwzorowania ciętych kształtów

końcówka cyrklowa dla funkcji cięcia kołowego

dźwignia szybkozamykacza do blokady głębokości frezowania

złącze do zewnętrznego odsysania pyłu wraz z przejściówką i reduktorem

odpowiednia do standardowych frezów z trzpieniem 6 lub 8 mm

Cena: 199 zł

PARKSIDE Narzędzie wielofunkcyjne, PMFW 310 D2, 310 W

różnorodne zastosowanie techniki drgań do piłowania, przecinania, zeskrobywania i szlifowania

płynna regulacja liczby obrotów

wymiana akcesoriów bez użycia narzędzia

uniwersalny uchwyt - pasuje do dostępnych w handlu akcesoriów (np. Parkside PMFWZ 3 C3, PMFWZ 3 D4, PMFWZ 7 A1)

narzędzia można osadzić w zmieniającym się kierunku roboczym

nasadzany kanał do zewnętrznego układu zasysania

ergonomiczny kształt narzędzia z miękkim uchwytem i wytrzymałą metalową głowicą

z walizką do przechowywania

moc: 310 W

znamionowe obroty biegu jałowego: n₀ 15000-21000 min⁻¹

wymiana akcesoriów: bez użycia narzędzia

Cena: 159 zł

PARKSIDE Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka PABS 20-Li-E6, 20 V (bez akumulatora i ładowarki)

mocny silnik z przekładnią 2-biegową

szybkomocujący uchwyt wiertarski z blokadą promieniową i metalową tulejką

płynne sterowanie liczbą obrotów za pomocą funkcji Quickstop

zintegrowana lampa robocza LED

antypoślizgowy uchwyt

praktyczny klips do paska wraz z funkcją otwieracza do butelek

bity i wiertła, i pojemnik do przechowywania

z walizką do przechowywania

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zalecenia akumulatora: 20 V (4 h)

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena: 119 zł

Wymarzony prezent z Lidla - dla fanów gadżetów i elektroniki

Źródło: Adobe Stock/Jelena

Zestaw perkusji elektronicznej z 6 padami

idealna do domu: kompaktowa z regulowaną głośnością

6 dynamicznych pod względem uderzenia padów: Snare, Hi-Hat, High Tom, Low Tom, Crash, Ride

pedały do perkusji basowej i Hi-Hat

z 10 ustawieniami dźwięku do wyboru: Club Rock, Drum N Effect, Hip Hop, Jazz, LoFi, Salsa, Stadium Rock, Studio Rock, West Coast Hip Hop, World Percussion

10 rytmów demo do wspólnego grania

możliwość zasilania sieciowego i bateriami (baterie nie są zawarte w zestawie)

napięcie wejściowe: 100-240 V, 50/60 Hz

zasilanie: 6 V / 0,5 A

zasilanie bateryjne: 4x 1,5 V AA (LR06)

tryb gotowości: 0,06 W

porty: wyjście na słuchawki, MIDI OUT przez USB i AUX IN do podłączenia zewnętrznych urządzeń (odtwarzacz MP3 itd.)

Cena: 349 zł

LIVARNO home Lampka LED emitująca światło dzienne

lampka LED emitująca światło dzienne o działaniu poprawiającym nastrój

sprawia wrażenie naturalnego światła dziennego

poprawia nastrój także w ponurej porze roku

silny moduł LED o przyjemnym oświetleniu bez oślepiania

rozkładana podpórka ułatwia ustawianie

przyjazny w obsłudze włącznik/wyłącznik na obudowie

złączka sieciowa z 2 m kablem

wraz z torbą do przechowywania i instrukcją

napięcie: 100-240 V ~, 50/60 Hz

moc żarówki: 9 W

klasa szczelności: IP20

żywotność: ok. 30.000 h

temperatura barwowa: ok. 6.500 K

strumień świetlny: ok. 480 lm

barwa światła: naturalna biała

liczba cykli wł./wył.: 100.000 x on/off

Cena: 99 zł

Quadrocopter z kamerą

4-kanałowy pilot radiowy 2,4 GHz

2-kolorowe podświetlenie LED

z kartą pamięci micro-SD o pojemności 4 GB

nagrywa filmy i robi zdjęcia

zasięg: ok. 50 m

z wbudowanym czujnikiem wysokości

wyścigi w powietrzu to świetna zabawa, a dodatkowo wspierają koordynację ręka-oko i szybkość podejmowania decyzji

Cena: 299 zł

LIVARNO home Nastrojowe oświetlenie LED ze zintegrowanym akumulatorem - Zigbee Smart Home

barwa światła: 2200–6500 K

maks. moc żarówki: 7,5 W

protokół połączenia bezprzewodowego: Zigbee 3.0

częstotliwość Zigbee: pasmo 2,4 GHz ISM

napięcie robocze: 230-240 V~, 50 Hz

żywotność: 30.000 h

dł. kabla: ca. 1,5 m

Cena: 119 zł

PHILIPS Golarka S5588/26 i trymer do nosa i uszu

zapewnia szybkie i dokładne golenie dzięki technologii SkinIQ, która wykrywa gęstość włosów i dostosowuje się do niej

elastyczne głowice obracające się o 360° dopasowują się do kształtu twarzy i umożliwiają wygodne oraz precyzyjne golenie

trymer do nosa i uszu skutecznie przycina włoski i jest wygodny w użyciu

golarka: czas ładowania: 1 h, czas pracy: 60 min

trymer: zasilany baterią AA (w zestawie)

wymiary: ok. 9,2 x 16,2 x 24,5 cm

Cena: 399 zł

Pamiętaj, że do świąt pozostały niespełna dwa tygodnie. Jeśli chcesz kupić prezent dla bliskiej osoby za pośrednictwem sklepu internetowego, nie czekaj do ostatniej chwili. Okres świąteczny jest związany z wzmożoną ilością przesyłek, co może skutkować dłuższym czasem oczekiwania.

