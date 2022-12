Lidl - tu znajdziesz prezent dla każdego. Wybrałam najciekawsze oferty

Święta Bożonarodzeniowe tuż, tuż - najwyższa pora zastanowić się nad prezentami pod choinkę. Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych prezentów gwiazdkowych, które kupisz w Lidlu. Dla gracza, rodzica, seniora - dla każdego coś dobrego!

Spis treści

Boże Narodzenie to jeden z najbardziej wyczekiwanych okresów w roku - zarówno dla osób wierzących, jak i tych, którzy traktują je wyłącznie jako upragnione spotkanie w gronie bliskich. Jak wynika z CBOS, aż 56% Polaków uważa, że jest to święto rodzinne. Niedziwne więc, że tak bardzo staramy się wywołać uśmiech na twarzach naszych dzieci, rodziców, partnerów i nie tylko. Magiczny czas to wielkie wyzwanie, tak jak i wybór prezentów. Jeśli zastanawiasz się nad odpowiednim podarunkiem, koniecznie zostań z nami. Dziś, przedstawimy propozycje z sieci sklepów Lidl! Ceny rozpoczynają się już od ..., a kończą na 2499 zł.

Wymarzony prezent z Lidla - dla fanów gotowania

Źródło: Unsplash/Edgar Castrejon

Kuchenne rewolucje? Każdy z nas zna osobę, która niemal urodziła się z tym talentem. Aby poszerzać możliwości, ale również umożliwiać szybsze i wygodniejsze przyrządzanie posiłków i wypieków - odpowiedni sprzęt to podstawa.

Zobacz również:

SILVERCREST Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Smart, 1200 W

wielofunkcyjne urządzenie – do gotowania, podsmażania, gotowania na parze, ugniatania, miksowania, mieszania, siekania, mielenia, rozdrabniania, przecierania, emulgowania

do przygotowywania zup, sosów, smoothie, dań warzywnych, mięsnych, makaronów, ryb, dżemów, produktów mącznych, dipów itd.

większy 8-calowy wyświetlacz z szybkim czasem reakcji pozwala na łatwą obsługę urządzenia

COOKING-PILOT – ponad 600 przepisów z instrukcjami krok po kroku

automatyczne programy do ugniatania, gotowania na parze, podsmażania, przygotowywania smoothie, puree, gotowania jajek, fermentacji, powolnego gotowania i sous vide

zintegrowana waga kuchenna do bezpośredniego ważenia w garnku (co 5 g, do 5 kg)

10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego

z obrotami przeciwnymi do wyrabiania ciasta i mieszania zup, przygotowania potraw, które nie są rozdrabniane

regulacja temperatury w zakresie 37–130°C w krokach co 5°C – dla precyzyjnego gotowania

99-minutowy timer

w zestawie aplikacja do tworzenia przepisów z nowymi funkcjami

sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant (przy aktywnym połączeniu Wi-Fi)

Cena: 2199 zł

Kenwood Robot kuchenny planetarny Chef KVC3110S

planetarny system mieszania, utrzymuje prędkość i moc nawet przy dużym obciążeniu

duża pojemność

szczotkowana stal nierdzewna

proste boki ze zdejmowaną jednoczęściową osłoną przeciwbryzgową

w zestawie 3 narzędzia powlekane aluminium

zmienne prędkości plus funkcja pulsu

pojemność: 4,6 l

Cena: 1199 zł

SILVERCREST Frytkownica beztłuszczowa, na gorące powietrze SHFD 1350

do smażenia bez dodatkowego oleju lub tłuszczu

również do grillowania, pieczenia i smażenia

cyfrowe sterowanie poprzez ekran dotykowy

8 wstępnie ustawionych programów do szybkiego wyboru

regulacja temperatury: od 80 do 200°C

z 60-minutowym timerem i funkcją automatycznego czuwania

koszyk i patelnia z powłoką antyadhezyjną (ILAG® Corflon ULTRA), odpowiednie do mycia w zmywarce

pojemność (koszyk): ok. 2,5 l (na ok. 500 g frytek)

połączenie szybko cyrkulującego gorącego powietrza i elementu grillowego zapewnia optymalne wyniki

ten rodzaj przygotowania oszczędza czas i energię, a ponadto jest wyjątkowo niskotłuszczowy

Cena: 279 zł

Wymarzony prezent z Lidla - dla fanów sportu

Źródło: Unsplash/Tony Pham

Ruch to zdrowie - to przysłowie znamy niemal na pamięć. Aktywność fizyczna podnosi również poziom endorfin, tak więc zadowolenie z prezentu gwarantowane!

Zündapp Rower miejski Z700, 28"

rodzaj rowera: miejski damski

wymiary kół: ok. 28 cali

wysokość ramy: ok. 46 cm

materiał ramy: stal

zgodny z StVZO (niem. Rozporządzenie zezwalające na użytkowanie pojazdów w ruchu drogowym): tak

błotniki: przednie i tylne

stojak: tak

bagażnik: tak

dzwonek: tak

reflektory: tak

rower jest dostarczany w 85% w pełni zmontowany

Cena: 1399 zł

crivit Zestaw 2 lampek rowerowych LED przód tył USB

bardzo jasna i lekka akumulatorowa lampka przednia z funkcją automatyczną i przełączanym natężeniem światła (70/30/15 luksów)

automatyczne sterowanie światłem – lampka przednia samodzielnie dostosowuje się do światła otoczenia

funkcja wskazywania hamowania w tylnym świetle dla lepszej widoczności - z trybem dziennym i nocnym

lampka przednia z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym (1800 mAh), diodą LED Osram, gniazdem ładowania USB-C i kablem ładowania USB-C do wygodnego ponownego ładowania

światło tylne z 3 mocnymi diodami LED, wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym (300mAh) i gniazdem ładowania USB-C

kolorowy system kontroli akumulatora lampek i wskaźnik trybu

z ochroną przeciwbryzgową (IP44)

montaż bez narzędzi dzięki szybkiemu zamocowaniu, uniwersalne zamontowanie lampki tylnej

Cena: 99 zł

Schildkröt Hulajnoga wyczynowa Kickless

hulajnoga wyczynowa Kickless firmy Schildkröt to znakomity sprzęt najwyższej jakości

zalecany wiek: od 8 lat

podest z wysokiej jakości hartowanego aluminium 6061

griptape z modną grafiką

krawędzie ułatwiające grindowanie

wzmocniona kierownica ze stali chromowo-molibdenowej

widelec stalowy z wycięciami zapewnia maks. stabilność

wygodne uchwyty z TPR

system kompresji HIC (Hidden Internal Compression)

kierownica obracana o 360 stopni

solidny hamulec ze stali odpornej na ścieranie

koła o średnicy 100 mm wykonane z przyczepnego PU (twardość 88A)

wysokiej jakości łożyska kulkowe ABEC 9

maks. obciążenie: 100 kg

Cena: 444,79 zł

Wymarzony prezent z Lidla - dla majsterkowiczów

Źródło: Adobe Stock/Kostiantyn

W domu, ogrodzie i garażu zawsze jest coś do roboty. Jak jednak wykonać podstawowe prace bez odpowiednich narzędzi? Wyposażysz w nie swojego majsterkowicza w Lidlu.

PARKSIDE Klucz udarowy akumulatorowy 20 V 400 Nm (z akumulatorem 4Ah i ładowarką)

mocna wkrętarka udarowa do montażu kół samochodowych

5 poziomów prędkości obrotowej do wyboru: 100 / 150 / 200 / 300 / 400 Nm

ładowarka do szybkiego ładowania 60-min z automatycznym wyłączaniem

wytrzymały akumulator litowo-jonowy 4 Ah z 3-stopniowym wskaźnikiem stanu naładowania

Cell Balancing – dłuższy czas pracy i zwiększona żywotność akumulatora

większe możliwości akumulatora dzięki równomiernie obciążanym celom

maksymalne wykorzystanie potencjału ładowania

płynna regulacja prędkości obrotowej/częstotliwości udarów

ergonomiczny kształt z antypoślizgowym miękkim uchwytem oraz praktycznym zaczepem na pasek

zintegrowana lampa robocza LED

akumulator kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V Team

Cena: 429 zł

ULTIMATE SPEED Prostownik z funkcją wspomagania rozruchu ULG 17 A1

umożliwia bezpośrednie uruchamianie silnika przy słabym akumulatorze bez długotrwałego ładowania

do akumulatorów 12 V lub 6 V o pojemności 8-250 Ah montowanych w samochodach osobowych i motocyklach

wybór programów do ponownego ładowania z optymalnym dopasowaniem do typu akumulatora

tester do sprawdzania wydajności prądnic

zabezpieczony przed zamianą biegunów, zwarciem i przeciążeniem

inteligentny mikroprocesorowy układ sterowania z programem diagnostycznym i kontrolą przebiegu ładowania

czujnik temperatury do dopasowania charakterystyki ładowania w niskich temperaturach

tryb ładowania impulsowego do ponownego wzbudzenia rozładowanych akumulatorów

złącze do optymalnego podtrzymywania ładowania bez zasiarczania

wyświetlacz LCD dla programu ładowania, wartości napięcia i stanu naładowania

automatyczne rozpoznawanie akumulatorów ze wskazaniem w razie ich uszkodzenia

boczne uchwyty na przewody do ładowania ułatwiające przechowywanie

przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów żelowych i kwasowo-ołowiowych

uchwyt do przenoszenia

długość kabla sieciowego: 1,8 m

długość kabla do ładowania: 2 x 2 m

wymaga złącza 230 V

Cena: 279 zł

PARKSIDE Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka PABS 20-Li-E6, 20 V (bez akumulatora i ładowarki)

mocny silnik z przekładnią 2-biegową

szybkomocujący uchwyt wiertarski z blokadą promieniową i metalową tulejką

płynne sterowanie liczbą obrotów za pomocą funkcji Quickstop

Integrierte LED-Arbeitsleuchte

zintegrowana lampa robocza LED

antypoślizgowy uchwyt

praktyczny klips do paska wraz z funkcją otwieracza do butelek

bity i wiertła, i pojemnik do przechowywania

z walizką do przechowywania

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zalecenia akumulatora: 20 V (4 h)

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena: 119 zł

Wymarzony prezent z Lidla - dla fanów gadżetów i elektroniki

Źródło: Adobe Stock/Jelena

Zestaw perkusji elektronicznej z 6 padami

idealna do domu: kompaktowa z regulowaną głośnością

6 dynamicznych pod względem uderzenia padów: Snare, Hi-Hat, High Tom, Low Tom, Crash, Ride

pedały do perkusji basowej i Hi-Hat

z 10 ustawieniami dźwięku do wyboru: Club Rock, Drum N Effect, Hip Hop, Jazz, LoFi, Salsa, Stadium Rock, Studio Rock, West Coast Hip Hop, World Percussion

10 rytmów demo do wspólnego grania

możliwość zasilania sieciowego i bateriami (baterie nie są zawarte w zestawie)

napięcie wejściowe: 100-240 V, 50/60 Hz

zasilanie: 6 V / 0,5 A

zasilanie bateryjne: 4x 1,5 V AA (LR06)

tryb gotowości: 0,06 W

porty: wyjście na słuchawki, MIDI OUT przez USB i AUX IN do podłączenia zewnętrznych urządzeń (odtwarzacz MP3 itd.)

Cena: 349 zł

LIVARNO home Lampka LED emitująca światło dzienne

lampka LED emitująca światło dzienne o działaniu poprawiającym nastrój

sprawia wrażenie naturalnego światła dziennego

poprawia nastrój także w ponurej porze roku

silny moduł LED o przyjemnym oświetleniu bez oślepiania

rozkładana podpórka ułatwia ustawianie

przyjazny w obsłudze włącznik/wyłącznik na obudowie

złączka sieciowa z 2 m kablem

wraz z torbą do przechowywania i instrukcją

napięcie: 100-240 V ~, 50/60 Hz

moc żarówki: 9 W

klasa szczelności: IP20

żywotność: ok. 30.000 h

temperatura barwowa: ok. 6.500 K

strumień świetlny: ok. 480 lm

barwa światła: naturalna biała

liczba cykli wł./wył.: 100.000 x on/off

Cena: 99 zł

Quadrocopter z kamerą

4-kanałowy pilot radiowy 2,4 GHz

2-kolorowe podświetlenie LED

z kartą pamięci micro-SD o pojemności 4 GB

nagrywa filmy i robi zdjęcia

zasięg: ok. 50 m

z wbudowanym czujnikiem wysokości

wyścigi w powietrzu to świetna zabawa, a dodatkowo wspierają koordynację ręka-oko i szybkość podejmowania decyzji

Cena: 299 zł

Pamiętaj, że do świąt pozostały niespełna dwa tygodnie. Jeśli chcesz kupić prezent dla bliskiej osoby za pośrednictwem sklepu internetowego, nie czekaj do ostatniej chwili. Okres świąteczny jest związany z wzmożoną ilością przesyłek, co może skutkować dłuższym czasem oczekiwania.

Sprawdź również: 10 prezentów świątecznych, które kupisz za mniej niż stówkę w Biedronce, Lidlu i Action.