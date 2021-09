Lidl: tydzień wyprzedaży - tańsze urządzenia do ogrodu

Trwa świetna wyprzedaż w Lidlu - taniej kupicie wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów do ogrodu. Zobaczcie, które produkty zostały przecenione.

Wyprzedaże w Lidlu to świetna okazja, aby taniej kupić wybrane urządzenia oraz akcesoria. Tym razem przecenionych zostało mnóstwo artykułów ogrodniczych. Promocja trwa tylko do niedzieli (5.09.2021) lub do wyczerpania zapasów. Sprawdzamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

PARKSIDE Pompa do beczki na deszczówkę PRP 400 A1

pompa do beczki na deszczówkę do wygodnego pobierania wody

silnik elektryczny o mocy 400 W i wysokiej wydajności

wysokiej jakości rury aluminiowe odporne na korozję

elastyczna końcówka rury z zabezpieczeniem przed zginaniem i zaworem odcinającym

hak mocujący o regulowanej wysokości

wyłącznik pływakowy do automatycznego wyłączania w przypadku zbyt niskiego poziomu wody

wytrzymała obudowa z uchwytem do przenoszenia, uchwytem na kabel i na elementy rurowe

zintegrowany filtr zanieczyszczeń łatwy do czyszczenia

pompa jest przeznaczona do czystej i nieznacznie zabrudzonej wody (cząstki brudu o wielkości do 3 mm)

pasuje do wszystkich standardowych systemów wtykowych węży ogrodowych

przechowywanie nie zajmuje dużo miejsca

Cena promocyjna: 129 zł

FLORABEST Parasol ogrodowy kwadratowy 3 x 2,4 m

duży, kwadratowy parasol - idealny do ogrodu, czy na taras

czasza wykonana z tkaniny z wysokim faktorem ochrony przeciwsłonecznej (ochrona przed promieniowaniem UPF 80 zgodnie ze standardem UV 801)

materiał wodoszczelny, odporny na brud i tłuszcz

optymalne zacienienie dzięki płynnej regulacji pochylenia parasola - możliwość obrotu o 360° z blokadą

noga umiejscowiona bocznie zapewnia dużo miejsca

czasza ze szczeliną przepuszczającą powietrze, ułatwiającą odprowadzanie ciepła i wiatru

możliwość złożenia ramienia w celu oszczędności miejsca

komfortowe otwieranie i zamykanie dzięki ręcznej korbie

stabilna konstrukcja wykonana ze stali i aluminium

noga z profilowanego metalu do bezpiecznego przymocowania do standardowych płyt betonowych (ok. 50 x 50 x 5 cm)

szlufki do związywania w celu zabezpieczenia przed wiatrem

noga krzyżowa z możliwością dodatkowego dociążenia

kolor: antracyt

Cena promocyjna: 599 zł

FLORABEST Leżak ogrodowy podwójny 200 x 200 cm

wyjątkowo duża powierzchnia do leżenia – ok. 1,5 x 1,98 m (szer. x dł.)

wysoki komfort dzięki przyjemnej powłoce tekstylnej

regulowany daszek przeciwsłoneczny zapewnia optymalny cień

wygodny podgłówek

2 kółka ułatwiają zmianę położenia

odporny na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV

nierdzewna rama stalowa o wysokiej stabilności

w zestawie narzędzie, materiał montażowy i instrukcja

kolor powierzchni do leżenia: antracytowy

2 antypoślizgowe nóżki, nieniszczące podłoża

Cena promocyjna: 349 zł

PARKSIDE Taczka ogrodowa składana

przeznaczona do pracy w ogrodzie lub na działce

idealna do transportu liści i ściętych roślin

szybkie i proste składanie pozwala na zaoszczędzenie miejsca

powierzchnia nośna z wytrzymałej, wodoszczelnej tkaniny poliestrowej

rama ze stali malowanej proszkowo

koło dostosowane do użytkowania w ogrodzie

duży pojemnik do załadunku

Cena promocyjna: 89 zł

PARKSIDE Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 12 V PHSA 12 B1

nóż ze specjalnej stali szlifowanej laserowo z osłoną

wyłącznik bezpieczeństwa do obsługi 2 rękami z szybkim zatrzymywaniem noża

ergonomicznie ukształtowane rękojeści z antypoślizgową powłoką Softgrip

3-poziomowy wskaźnik statusu akumulatora na urządzeniu

zintegrowana zawieszka na ścianę umożliwia przechowywanie na niewielkiej przestrzeni

w zestawie osłona noża

długość cięcia: ok. 35 cm

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii „PARKSIDE X 12 V Team“

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena promocyjna: 89 zł

PARKSIDE Akumulatorowa myjka ciśnieniowa PDRA 20-Li A1

lekka i mobilna - idealna do obszarów bez przyłącza do wody lub prądu

funkcja samoistnego zasysania do wykorzystania alternatywnych źródeł wody, takich jak zbiornik na deszczówkę lub cysterna

do czyszczenia w obrębie domu i ogrodu lub do nawadniania roślin

także do stosowania ze środkami czyszczącymi, wraz z dyszą ze zbiornikiem na środek czyszczący

do czyszczenia z wykorzystaniem delikatnego a zarazem efektywnego ciśnienia średniego (maks. 22 bar)

lanca natryskowa z praktyczną dyszą wielofunkcyjną dla 6 ustawianych rodzajów strumienia

6-metrowy wąż zasysający z koszem filtrującym

ergonomiczny uchwyt pistoletu z przełącznikiem i antypoślizgowym uchwytem softgrip

urządzenie kompatybilne z akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

w zestawie: 1 lanca natryskowa z dyszą wielofunkcyjną, 1 dysza ze zbiornikiem na środek czyszczący (ok. 400 ml), 6-metrowy wąż zasysający z koszem filtrującym, 1 butelka środka czyszczącego (500 ml), 1 siatka do przenoszenia

Cena promocyjna: 199 zł

GRILLMEISTER Palenisko ogrodowe

idealne do ogrodu lub na taras

z blachy stalowej powlekanej proszkowo, odpornej na działanie czynników atmosferycznych

zdejmowana, ognioodporna pokrywa

w zestawie z pogrzebaczem do zdejmowania pokrywy

łatwy montaż bez narzędzi

przystosowane do palenia drewnem

w zestawie z instrukcją

tylko do użytku na zewnątrz

Cena promocyjna: 79 zł

PARKSIDE Myjka ciśnieniowa PHD 110 D1

myjka ciśnieniowa idealna do czyszczenia samochodów, tarasów, fasad i wielu innych przedmiotów

z oszczędzającym prąd systemem Auto-Start/-Stop: mechanizm silnikowy uruchamia się dopiero po naciśnięciu uchwytu na pistolecie

osadzana lanca ze standardową dyszą Vario

ergonomiczny uchwyt pistoletu wraz z zabezpieczeniem przed dziećmi

3 m wąż ciśnieniowy z zabezpieczeniem przed zagięciem

szybkozłączka dla dostępnych w handlu systemów węży ogrodowych

z praktycznymi uchwytami na kabel i akcesoria

w zestawie: 1 lanca, 1 standardowa dysza Vario, 1 wąż wysokiego ciśnienia (3 m), 1 szybkie przyłącze węża, 1 igła do czyszczenia dyszy

Cena promocyjna: 149 zł

PARKSIDE Sterownik nawadniania

sterownik nawadniania do niezawodnego, automatycznego nawadniania ogrodu

możliwość zaprogramowania 6 różnych harmonogramów

czas i cykl nawadniania regulowane indywidualnie

duży wyświetlacz LCD

ręczny pobór wody po naciśnięciu przycisku

prosta obsługa dzięki intuicyjnemu menu

obudowa z klasą szczelności IPX4

do dostępnych w handlu kranów z gwintem 33,3 mm (G1") wraz z przejściówką na gwint 26,5 mm (G3/4")

zasilanie bateryjne, wskaźnik wymiany baterii

w zestawie trwałe baterie alkaliczne

Cena promocyjna: 59 zł

PARKSIDE Pistolet zraszający lub zraszacz obrotowy

pistolet zraszający z akcesoriami:

4 ustawienia: od silnego strumienia po lekką mgiełkę

obsługa jedną ręką umożliwiająca płynną regulację ilości wody

ergonomiczny, miękki uchwyt z głowicą zabezpieczoną przed uderzeniami

pasuje do węży ogrodowych 13 mm (½")

wraz z zestawem do podłączania: złączka do kurka z elementem redukcyjnym dla gwintu 33,3 i 26,5 mm (G 1", G ¾"), złączka do węża i złączka zamykająca dopływ wody

zraszacz obrotowy:

z 12 precyzyjnymi dyszami

stabilna podstawa z rozkładanymi szpikulcami

obszar nawadniania: Ø 10,5 m (85 m²) przy 2 bar / Ø 18 m (250 m²) przy 4 bar

pasuje do wszystkich powszechnie stosowanych ogrodowych systemów nawadniających

Cena promocyjna: 9 zł

PARKSIDE Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów

2 w 1: do precyzyjnego przycinania krawędzi trawników i nadawania krzewom perfekcyjnej formy

z ochroną antykorozyjną (olej przeciw powstawaniu rdzy)

proste przycinanie obrzeży trawnika za pomocą trzonka teleskopowego na kółkach

komfortowe przycinanie krzewów dzięki uchwytowi powlekanemu gumą, obracanemu o 180°

system zatrzaskowy ułatwia wymianę noży

1 nóż do cięcia trawy o szerokości cięcia 12 cm

1 nóż do cięcia krzewów o długości cięcia 17 cm do gałęzi o grubości do 7,9 mm

3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora na urządzeniu

akcesoria: trzonek teleskopowy na kółkach, osłony na nóż

urządzenie kompatybilne z akumulatorem serii „PARKSIDE X 12 V Team“

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena promocyjna: 89 zł

PARKSIDE Myjka ciśnieniowa PHD 135 D3

myjka ciśnieniowa idealna do czyszczenia samochodów, tarasów czy fasad

z jej pomocą bez trudu pozbędziesz się uporczywych zabrudzeń, np. z kostki brukowej

3 możliwości zastosowania: z dyszą wachlarzową Vario, z końcówką Turbo lub ze środkiem czyszczącym

wbudowany zbiornik na środki czyszczące o pojemności 600 ml z automatycznym mieszaniem przy niskim ciśnieniu

ergonomiczny uchwyt pistoletu wraz z zabezpieczeniem przed dziećmi

prosta wymiana dysz czyszczących dzięki systemowi szybkozłączek („Quick Connect“)

z oszczędzającym prąd systemem Auto-Start/-Stop: mechanizm silnikowy uruchamia się dopiero po naciśnięciu uchwytu na pistolecie

mobilna dzięki dużym kółkom i rozkładanemu uchwytowi

wąż wysokociśnieniowy o dł. 7 m Anti-Twist

z praktycznymi uchwytami na kabel i akcesoria

akcesoria zawarte w zestawie: 1 uchwyt pistoletu, 1 lanca, 1 standardowa dysza Vario, 1 końcówka Turbo, 1 igła do czyszczenia dysz, 1 przyłącze wody z wkładem z sitkiem, 7 m przewodu wysokociśnieniowego, 1 butelka środka czyszczącego (500 ml)

Cena promocyjna: 299 zł

