Lidl: urządzenia i gadżety Smart Home w niskich cenach - te produkty musisz mieć [01.12.2022]

Chcesz zamienić swój dom w inteligentną przestrzeń i sterować urządzeniami poprzez smartfona? Zrób to dzięki produktom Smart Home Lidl w niskich cenach. Sprawdzamy, jakie gadżety staną się dogodną alternatywą dla droższych artykułów.

Inteligentny dom jest synonimem bezpieczeństwa, ale także wygody - zdalne sterowanie za pomocą aplikacji zyskuje coraz większe zaufanie i sympatię również wśród Polaków. Zwłaszcza, że smartfon jest niemal zawsze pod ręką. Dotychczas, innowacyjne produkty trafiały do sprzedaży w dość wysokich cenach - będąc niemal nieosiągalnymi dla przeciętnego domowego budżetu. Na ten moment mamy o wiele więcej możliwości, a tym samym ofert - Lidl Smart Home jest tego najlepszym przykładem. Urządzenia i gadżety z niemieckiej sieci sklepów są tańsze w stosunku co do konkurencji oraz ogólnodostępne. Jest to dobry moment, aby wypróbować funkcjonalność takowych rozwiązań. Czy rzeczywiście mogą jednak stanowić alternatywę dla znanych firm? Przyjrzyjmy się, na które z nich warto zwrócić uwagę!

Lidl Smart Home - Zasilanie urządzeń

Źródło: Lidl

Aby wybrany sprzęt był zdolny do obsługi zdalnej z poziomu smartfona, musi zostać podłączony do specjalnej przejściówki Smart Home lub listwy. Zasilanie poprzez klasyczne, dobrze znane nam gniazdko jest niemożliwe. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z urządzeniami Smart Home, wystarczy zakup pojedynczej przejściówki, jeśli posiadasz więcej sprzętów - warto rozważyć listwę zasilającą.

PARKSIDE PERFORMANCE Ładowarka akumulatorowa Smart PLGS 2012 A1, 20 V

Parametry:

wytrzymała ładowarka akumulatorowa z inteligentną technologią ładowania i sterowaniem za pomocą aplikacji

odczytywanie danych, wysyłanie informacji na telefon komórkowy i konfigurowanie profili ładowania poprzez WLAN lub Bluetooth® za pomocą aplikacji Lidl Home App

5 profili ładowania do wyboru: Performance, Balanced, Tryb Eco, Expert i tryb podtrzymywania (60%)

ładowarka-odczytywanie danych: status naładowania, temperatura i inne parametry

monitoring akumulatora (z włożonym akumulatorem): odczytywanie danych stanu naładowania, czasu ładowania oraz komunikatu Push przed zakończeniem ładowania, itp.

tryb Eco (ładowanie o niewielkim prądzie ładowania dla wydłużenia okresu eksploatacji akumulatora) i ładowanie podtrzymujące (60%) do wyboru także na urządzeniu za pomocą przycisku

z automatycznym odłączaniem ładowania i wskaźnikiem ładowania LED

w zestawie z urządzeniem do montażu przy ścianie (materiał do montażu nie jest zawarty w zestawie)

prąd ładowania do 12 amperów (w zależności od typu akumulatora)

kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora

Cena: 299 zł - przejdź do oferty

Ledvance Gniazdko Wi-Fi SMART+, 3 szt.

Parametry:

inteligentne gniazdko z technologią WiFi do integracji urządzeń elektrycznych z systemem Smart Home

możliwość połączenia z pilotem LEDVANCE

umożliwia połączenie konwencjonalnych urządzeń elektr. z kompatybilnymi systemami Smart Home

możliwość sterowania poprzez aplikację LEDVANCE SMART+ WiFi, za pomocą pilota LEDVANCE SMART+ WiFi lub Asystenta Google lub Amazon Alexa

duża moc podłączeniowa: maks. 2300 W / 10 A

stopień ochrony: IP20

żywotność: ok. 25000 h

napięcie robocze: 230 V~ · 50 Hz

Cena: 179 zł - przejdź do oferty

SILVERCREST Słupek ogrodowy z gniazdami ZigBee Smart Home

Parametry:

do montażu na stałe lub do ustawiania za pomocą grotu, np. na trawnikach, wyrównanym terenie itp.

do ręcznego i automatycznego przełączania, w domu i w podróży, za pomocą aplikacji Lidl Home

sterowanie głosowe za pomocą Asystenta Google

funkcje aplikacji: kilka programów czasowych, funkcja odliczania, automatyczne włączanie/wyłączanie (przy zachodzie słońca/wschodzie słońca), automatyczna zmiana czasu (czas letni/zimowy)

do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka sieciowa zgodna ze standardem Zigbee (dostępna osobno)

ten produkt można zintegrować z innymi systemami zgodnymi z ZigBee 3.0

przycisk do łączenia z siecią oraz ręcznego włączania i wyłączania

oba gniazda są sterowane jednocześnie

z grotem do gleb zwięzłych

klasa szczelności IP44

Cena: 139 zł - przejdź do oferty

SILVERCREST Przejściówka do gniazdek Zigbee Smart Home

Parametry:

przejściówka stanowi interfejs łączący z Lidl Home, pozwala zintegrować urządzenia elektroniczne

aby móc korzystać z tego produktu wymagana jest bramka zgodna ze standardem Zigbee (sprzedawana osobno)

protokół połączenia bezprzewodowego: Zigbee 3.0

bezpieczna komunikacja z szyfrowaniem

przycisk połączenia sieciowego oraz ręcznego włączania i wyłączania

dzięki standardowi radiowemu Zigbee 3.0 ten artykuł można połączyć z innymi kompatybilnymi z Zigbee 3.0 systemami różnych marek i producentów

możliwość sterowania głosowego przy pomocy Asystenta Google

funkcje aplikacji: sterowanie czasowe, odliczanie czasu, automatyczne włączanie/wyłączanie zasilania, automatyczna zmiana czasu

Cena: 64,90 zł - przejdź do oferty

SILVERCREST Listwa zasilająca na zewnątrz (Zigbee) Smart Home

Parametry:

włączana ręcznie i automatycznie, w domu i w podróży za pomocą Lidl Home App

możliwość sterowania za pomocą Lidl App lub sterowania głosowego* w połączeniu z bramką sieciową Lidl Home

funkcje aplikacji:

wiele programów czasowych

funkcja odliczania czasu

automatyczne włączanie/wyłączanie (o zachodzie/wschodzie słońca)

automatyczna zmiana czasu (lato/zima)

do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka standardu Zigbee (sprzedawana oddzielnie)

produkt może być zintegrowany z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0**

przycisk do uzyskania połączenia sieciowego i ręcznego włączania i wyłączania

Cena: 119 zł - przejdź do oferty

Lidl Smart Home - Reflektorki zewnętrzne i wewnętrzne

Źródło: Lidl

Każde pomieszczenie w domu wymaga innych rozwiązań - reflektory są coraz częściej wybieranym produktem, ponieważ zaoszczędzają przestrzeń. Szczególnie polecane w pomieszczeniach, które wymagają mocniejszego oświetlenia lub z ograniczonym dostępem do światła dziennego. Steruj światłem za pomocą Lidl Smart Home!

Livarno Home Reflektor wpuszczany, 3 sztuki

Parametry:

Lidl Smart Home - zautomatyzowany system oświetlenia z bezprzewodową technologią Zigbee 3. 0

jasność i ton koloru białego światła można wygodnie kontrolować za pomocą aplikacji lub sterowania głosem *

możliwość rozbudowy i kompatybilność z innymi produktami Lidl Smart Home

produkt może być zintegrowany z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3. 0 * *

gniazda obracane ręcznie

w zestawie: 3 żarówki LED GU10

kolory: chrom wysoki połysk & biały mat

Cena: 119 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Reflektor ogrodowy LED Zigbee Smart Home z możliwością przyciemniania

Parametry:

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

inteligentne sterowanie światłem do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

jasność, 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

nastrojowe oświetlenie do ogrodu lub na balkon

wydajny reflektor o silnym świetle z regulowanym kątem pochylenia

klasa szczelności IP65

do stałego zamontowania lub ustawienia z wykorzystaniem szpikulca

dzięki standardowi radiowemu Zigbee 3.0 artykuł ten można zintegrować z innymi systemami różnych marek i producentów kompatybilnymi z Zigbee 3.0**

Cena: 199 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Reflektor zewnętrzny LED z funkcją zmiany koloru, Zigbee Smart Home, 30 W

Parametry:

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

inteligentne sterowanie światłem do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

jasność, 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

silny reflektor o wartości ok. 3000 lm

funkcja przechylania zapewnia optymalne oświetlenie

klasa szczelności IP65

do montażu naściennego

dzięki standardowi radiowemu Zigbee 3.0 artykuł ten można zintegrować z innymi systemami różnych marek i producentów kompatybilnymi z Zigbee 3.0**

Cena: 149 zł - 119,20 zł - przejdź do oferty

Lidl Smart Home - Lampy do domu

Źródło: Lidl

Lidl oferuje szeroką ofertę lamp, począwszy od modeli klasycznych, skończywszy na nieco bardziej designerskim wzornictwie.

LIVARNO home Lampa stojąca LED Zigbee Smart Home

Parametry:

moduł LED

maks. moc źródła światła: 11 W

żywotność: ok. 25 000 h

temp. barwowa: ok. 3000–6500 K

strumień świetlny: ok. maks. 1250 lm

barwa światła: ciepła biel do zimnej bieli

liczba cykli pracy: 100 000 x wł/wył

napięcie robocze: 230–240 V~ 50 Hz

funkcje specjalne: przyciemnianie przez aplikację

Cena: 179 zł - przejdź do oferty

LIVARNO HOME Lampa sufitowa LED, Zigbee Smart Home Best

jasność i 16 milionów barw wraz z naturalnym odcieniem światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

kompatybilność i możliwość poszerzenia o kolejne produkty Lidl-Smart-Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.**

możliwość indywidualnego dopasowania oświetlenia

nowoczesne wzornictwo z dekoracyjnym oświetleniem tła

półprzezroczysty, nieoślepiający klosz

w zestawie materiał montażowy

Cena: 199 zł - 159,20 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Girlanda świetlna LED RGB Zigbee Smart Home, 1 sztuka

Parametry:

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

Inteligentne oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz

Nastrojowe światło do ogrodu, na taras lub przy wjeździe

Klasa szczelności (IP44)

Jasność, 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego

Kompatybilność i możliwość poszerzenia o kolejne produkty Lidl-Smart-Home

5 lampek LED montowanych w podłożu z grotem do zamocowania

Niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.

Kompatybilność z Asystentem Google

Cena: 229 zł - 183,20 zł - przejdź do oferty

Ledvance Panel LED Smart z Wi-Fi, 30 x 30 cm

Parametry:

moc znamionowa: 20 W

napięcie znamionowe: 220-240 V~ · 50/60 Hz

stopień ochrony: IP20

temperatura barwowa: 3000 K - 6500 K

współczynnik oddawania barw: Ra 80

strumień świetlny: 1500 lumenów

barwa światła: ciepła biel do zimnej bieli

żywotność: ok. 25 000 h

oprawa panelowa z technologią Wi-Fi

możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ WiFi (z systemem co najmniej Android 4.4 lub iOS 9.0)

możliwość sterowania za pomocą Google Assistant lub Amazon Alexa

możliwość przyciemniania

sterowanie przez aplikację i sterowanie głosowe wymaga kompatybilnego systemu Smart Home

do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + WiFi wymagany jest smartfon lub tablet

Cena: 199 zł - przejdź do oferty

Ledvance Panel LED Smart, z WiFi, 60 x 30 cm

Parametry:

moc znamionowa: 22 W

napięcie znamionowe: 220-240 V

możliwość przyciemniania

temperatura barwowa: 3000–6500 kelwinów

współczynnik oddawania barw: Ra 80

strumień świetlny: 1600 lumenów

żywotność: 25 000 godzin

oprawa panelowa z technologią WiFi

możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ WiFi (z systemem co najmniej Android 4.4 lub iOS 9.0)

możliwość sterowania za pomocą Google Assistant lub Amazon Alexa

temperatura barwowa regulowana przez Tunable White

Cena: 269 zł - przejdź do oferty

Ledvance Panel LED Smart RGB z Wi-Fi, 45 x 45 cm

Parametry:

oprawa panelowa z technologią Wi-Fi

możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ Wi-Fi (z systemem co najmniej Android 4.4 lub iOS 9.0)

możliwość sterowania za pomocą Google Assistant lub Amazon Alexa

sterowanie kolorami RGB, możliwość ustawienia ok. 16 mln kolorów

moc znamionowa: 28 W

możliwość przyciemniania

temperatura barwowa: 3000 kelwinów

współczynnik oddawania barw: Ra 80

strumień świetlny: 2100 lumenów

żywotność: 15 000 godzin

Cena: 349 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Nastrojowe oświetlenie LED ze zintegrowanym akumulatorem - Zigbee Smart Home

Parametry:

zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność, kolor światła i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

możliwość rozszerzenia i kompatybilność z innymi produktami Smart Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.**

możliwość indywidualnego dopasowania oświetlenia

elastyczne możliwości zastosowania dzięki przyłączu sieciowemu lub zintegrowanemu akumulatorowi

półprzezroczysty, nieoślepiający klosz

obudowa z tworzywa sztucznego z włącznikiem/wyłącznikiem

odłączany kabel sieciowy

do użytkowania tego produktu konieczna jest bramka sieciowa (dostępna osobno) zgodnie ze standardem Zigbee

Cena: 119 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Listwa oświetleniowa LED, Zigbee Smart Home

Parametry:

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność, 16 milionów kolorów i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

możliwość rozszerzenia i kompatybilność z innymi produktami Smart Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.**

możliwość indywidualnego dopasowania oświetlenia

półprzezroczysty, nieoślepiający klosz

przełącznik kablowy wł./wył.

Cena: 129 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Lampa wisząca LED, Zigbee Smart Home

Parametry:

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

możliwość rozszerzenia i kompatybilność z innymi produktami Smart Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.**

nowoczesny korpus oświetleniowy z przyjemnym, nieoślepiającym oświetleniem

równomierne oświetlenie o wysokim natężeniu światła do 4200 lm

z pilotem do włączania/wyłączania, płynnego przyciemniania i wyboru temperatury barwowej

Cena: 299 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Lampa sufitowa LED Zigbee Smart

Parametry:

lampa sufitowa LED Zigbee Smart - jasność, 16 milionów kolorów i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego (kompatybilność z Asystentem Google)

możliwość rozszerzenia i kompatybilność z innymi produktami Smart Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0

klasyczne wzornictwo i przyjemne, nieoślepiające światło

do korzystania z tego produktu niezbędna jest bramka sieciowa (dostępna osobno) zgodna ze standardem Zigbee

bramka sieciowa Silvercrest jest konieczna, aby niniejszy produkt mógł być użytkowany w technologii HomeKit

aplikacja Lidl Home współpracuje z systemami operacyjnymi iOS 9.0, Android™ 5.0 Lollipop lub nowszymi

do korzystania z tego produktu wymagany jest router (nie jest zawarty w zestawie)

Cena: 79,90 zł - 71,91 zł - przejdź do oferty

Lidl Smart Home - Żarówki

Źródło: Lidl

Jeśli masz w swoim domu wymarzoną lampę, jednak chcesz sterować światłem poprzez aplikację mobilną - nic straconego. Żarówki dostępne w sieci sklepów Lidl połączysz z dowolnym modelem zgodnym z wymiarami gwintu.

Livarno Home Żarówka z regulacją barwy światła Zigbee Smart Home

Parametry:

moc znamionowa: 5 W

gwint: GU10

całkowity strumień świetlny: 350 lm (6500 K)

temperatura barwowa: 2000-6500 K

żywotność: 30 000 h

liczba cykli pracy: 100 000 wł./wył.

Cena: 49,99 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Żarówka LED RGB Zigbee Smart Home, 1 sztuka

Parametry:

jasność i odcień światła białego komfortowo sterowany poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

możliwość rozbudowy i kompatybilność z innymi produktami Lidl Smart Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0**

wygodne sterowanie oświetleniem (jasnością, 16 mln kolorów i odcieniami światła białego) za pośrednictwem aplikacji lub sterowania głosowego

GU10: 4,5 W, 250 lm

E14: 6,5 W, 470 lm

E27: 9 W, 806 lm

żywotność: ok. 30 000 h

temperatura barwowa: ok. 2000-6500 K

barwa światła: ciepła biel do zimnej bieli

liczba cykli pracy: 100 000 x wł./wył.

połączenie: Zigbee 3.0

funkcje specjalne: możliwość przyciemniania

Cena: 59,90 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Żarówka LED Zigbee Smart Home, 1 sztuka

Parametry:

jasność i odcień światła białego komfortowo sterowany poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

możliwość rozbudowy i kompatybilność z innymi produktami Lidl Smart Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0**

GU10: 5 W, 280 lm, E14: 5,5 W, 470 lm , E27: 9 W, 806 lm

żywotność: ok. 30 000 h

temperatura barwowa: ok. 2000-6500 K

barwa światła: ciepła biel do zimnej bieli

liczba cykli pracy: 100 000 x wł./wył.

połączenie: Zigbee 3.0

funkcje specjalne: możliwość przyciemniania

Cena: 49,99 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Żarówka LED Zigbee Smart Home, 1 sztuka

Parametry:

Lidl Home - zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność i odcień światła białego komfortowo sterowany poprzez aplikację lub system sterowania głosowego

możliwość rozbudowy i kompatybilność z innymi produktami Lidl Home

produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0

do korzystania z produktu potrzebna jest bramka sieciowa zgodna ze standardem Zigbee (dostępna osobno)

do korzystania z produktu potrzebny jest router (nie znajduje się w zestawie)

aplikacja Lidl Home obsługuje systemy operacyjne iOS 9.0, Android™ 5.0 Lollipop i nowsze

GU10: 5 W, 350 lm, E14: 6 W, 470 lm, E27: 9 W, 806 lm

Cena: 49,99 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Żarówka filamentowa LED, Zigbee Smart Home

Parametry:

jasność komfortowo sterowana poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

kompatybilność i możliwość poszerzenia o kolejne produkty Lidl Smart Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0. **

możliwość przyciemniania***

do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka sieciowa zgodna ze standardem Zigbee

bramka sieciowa Silvercrest jest konieczna, aby produkt mógł być użytkowany w technologii HomeKit

dalsze szczegóły dostępne są w instrukcji dla użytkownika

aplikacja Lidl Home współpracuje z platformami systemów operacyjnych iOS 9.0, Android™ 5.0 Lollipop lub nowszymi

do użytkowania produktu wymagany jest router (nie jest zawarty w zakresie dostawy)

warianty: żarówka-gruszka, żarówka Edisona

Cena: 59,90 zł - przejdź do oferty

Lidl Smart Home - Pozostałe

Smart Home to nie tylko zasilanie i oświetlenie ale również bezpieczeństwo i ułatwianie codziennych obowiązków. Sprawdź, co w tej kategorii przygotował Lidl.

PARKSIDE Sterownik podlewania Zigbee Smart Home PBB A1, z Bluetooth

Parametry:

Lidl Smart Home – automatyczny system podlewania przez Bluetooth

komfortowe sterowanie podlewaniem – niezawodnie i w potrzebnych ilościach – za pomocą aplikacji Lidl Home

7-dniowy rytm podlewania z wyborem dni tygodnia

możliwość zaprogramowania do 6 cykli podlewania na każdy dzień tygodnia

osobna regulacja czasu trwania dziennych cykli podlewania

możliwy także ręczny pobór wody po naciśnięciu przycisku

z rozpoznawaniem mrozu – przy temperaturach poniżej 5°C podlewanie nie jest wykonywane

obudowa bryzgoszczelna (IPX4)

zasilanie bateryjne ze wskaźnikiem wymiany baterii (baterie w zestawie)

system: Lidl Smart Home / Bluetooth

do standardowych kranów z gwintem 33,3 mm (G1") wraz ze złączką dla gwintu 26,5 mm (G¾")

rytm podlewania: codziennie do 1 raz na tydzień

cykle podlewania na dzień: 0–6

czas podlewania: 1 minuta do 9 godzin, 59 minut

Cena: 119 zł - przejdź do oferty

PARKSIDE PERFORMANCE Akumulator litowo-jonowy Smart PAPS 204 A1, 20 V, 4 Ah

Parametry:

inteligentny i wydajny akumulator

monitoring akumulatora - odczytywanie danych o: stanie naładowania, pozostałym czasie pracy, czasie ładowania, całkowitym czasie użytkowania

kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V i PARKSIDE PERFORMANCE

napięcie: 20 V

pojemność: 4 Ah

Cena: 199 zł - przejdź do oferty

PARKSIDE Akumulator Smart PAPS 208 A1, 8 Ah, sterowany przez Lidl Home App

Parametry:

akumulator litowo-jonowy w nowej, wytrzymałej wersji dzięki inteligentnej technologii akumulatorowej oraz zastosowaniu ogniw 21700

odczytywanie danych akumulatora i konfigurowanie parametrów wydajnościowych poprzez Bluetooth® i aplikację Lidl Home

ustawiane tryby: Performance, Balanced, Eco i Expert

monitoring akumulatora - odczytywanie danych dla stanu naładowania, pozostałego czasu, czasu ładowania, ogólnego czasu użytkowania i wielu więcej

Cell Balancing – dłuższy czas pracy i zwiększona żywotność akumulatora

dłuższy czas pracy i żywotność akumulatora dzięki równomiernie obciążanym ogniwom

maksymalne wykorzystanie potencjału ładowania

idealny do łączenia z inteligentną ładowarką akumulatorową marki PARKSIDE 20 V / 12 A PLGS 2012 A1

kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V Team

Cena: 349 zł - przejdź do oferty

GRUNDIG Robot sprzątający VCR 3129 L

Parametry:

inteligentne sprzątanie mieszkania dzięki nowoczesnej technologii laserowej

niezawodne usuwanie kurzu, sierści i brudu

łączność Wi-Fi umożliwia sterowanie smartfonem

wysoka moc ssąca 2000 pa

wydajny akumulator litowo-jonowy 2600 mAH

długi czas pracy do 110 min

5 różnych programów sprzątania

3 poziomy mocy ssania

pojemność zbiornika na kurz 500 ml

pokonuje przeszkody o maks. wysokości 1,5 cm

czujniki rozpoznają przeszkody i omijają je; czujniki upadku zapobiegają spadnięciu ze schodów

1 szczotka główna

2 szczotki boczne

filtr powietrza wydmuchiwanego

w razie niskiego stanu naładowania lub po zakończeniu sprzątania robot automatycznie wraca do stacji ładującej

technologia żyroskopowa

Cena: 999 zł - przejdź do oferty

ECOVACS Odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania DEEBOT N8

Parametry:

silna moc ssania

odkurzanie do 2.300 Pa

usuwanie kurzu nawet z dywanów

precyzyjne planowanie czyszczenia: technologia mapowania i nawigacji na bazie lasera

TrueMapping umożliwia skuteczne i dokładne czyszczenie podłóg

technologia mopowania OZMO umożliwia jednoczesne odkurzanie i mopowanie

plamy i zabrudzenia są usuwane w jednym kroku

sterowanie przez aplikację: sprzątanie domu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

zgodność z systemem Smart Home umożliwia sprzątanie bez wysiłku

wykrywanie przeszkód

automatyczne ładowanie

ochrona przed upadkiem z wysokości

Cena: 1298,33 zł - przejdź do oferty

Taśmy LED

Taśmy są wyjątkowo praktyczne, ponieważ mogą zostać zamontowane w dowolnym miejscu domu. Oświetlenie przestrzeni odbywa się poprzez wykorzystanie diod LED, zdolnych do wielu konfiguracji jasności oraz kolorów.

Livarno Home Taśma LED RGBW 2 m Zigbee Smart Home

Parametry:

strumień świetlny: ok. 1600 lm

maks. moc źródła światła: 19 W

stopień ochrony: IP20

temperatura barwowa: ok. 2000 - 6500 K

żywotność: ok. 30 000 h

barwa światła: regulowana

Cena: 99 zł - przejdź do oferty

Livarno Home Taśma outdoor z diodami LED, w technologii Zigbee 3.0

Parametry:

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność, 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

kompatybilność i możliwość poszerzenia o kolejne produkty Lidl-Smart-Home

produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.**

do stosowania wewnątrz i na zewnątrz - produkt zabezpieczony przed wodą i pyłem (IP67)

z instrukcją montażu i materiałem do mocowania

Cena: 349 zł - przejdź do oferty

Warto mieć na uwadze, że przy wielu urządzeniach konieczne jest zastosowanie technologii radiowej Zigbee 3.0.

Lidl Smart Home - aktualnie w promocji

Livarno Home Lampka stołowa LED Zigbee Smart Home

Parametry:

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność, 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

kompatybilność i możliwość poszerzenia o kolejne produkty Lidl-Smart-Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.**

nowoczesne wzornictwo o imitacji srebra

przyjemne oświetlenie, które nie razi w oczy

stopa nie niszczy mebli

do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń

Promocyjna cena: 229 zł - 199 zł - przejdź do oferty

Lidl Smart Home - sterowanie

Sterowanie zasilaniem, oświetleniem i wieloma innymi urządzeniami może odbywać się poprzez smartfona, a konkretniej dedykowaną aplikację - Lidl Home. Jest ona bezpłatna i dostępna zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS. W zależności od kategorii produktu, może być to możliwość włączenia/wyłączenia, zmiany trybu pracy, a nawet opcji opóźnionego startu lub ustalenia harmonogramu. Dzięki temu, sterowanie sprzętem może odbywać się nawet podczas naszej nieobecności w domu. Możliwości jest doprawdy sporo - wszystko zależy jednak od przeznaczenia sprzętów. Pamiętaj, aby przed wyborem sprzętu sprawdzić, czy wymaga on połączenia z bramką ZigBee. Jeśli tak, należy kupić ją osobno - znajdziesz ją m.in. pod tym linkiem.

Jeśli w dalszym ciągu zastanawiasz się nad funkcjonalnością urządzeń Smart Home, chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu sprzętów - zajrzyj do naszego wpisu Lidl Smart Home - wszystko, co warto wiedzieć (działanie, funkcje, produkty).

Całą ofertę Lidl Smart Home znajdziesz tu.

