Lidl - urządzenia znanych marek, które kupisz taniej niż w innych sklepach

W ofercie Lidla znajdziemy sporo ciekawych urządzeń elektronicznych, w atrakcyjnie niskich cenach. Sprawdź, które produkty znanych marek kupisz znacznie taniej.

Elektronika w Lidlu nikogo już nie dziwi - w całym asortymencie znajdziemy mnóstwo urządzeń i akcesoriów do domu, ogrodu czy warsztatu - a co tydzień możemy liczyć na jakieś nowości. Najczęściej są to urządzenia lidlowych marek, takich jak SilverCrest czy Parkside (więcej na ich temat przeczytacie tutaj). Warto jednak zaznaczyć, że wśród oferowanych produktów często znajdziemy również sprzęty bardziej znanych producentów. Co ważne, możemy kupić je taniej niż w innych sklepach. Postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty, które są obecnie dostępne zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Lista będzie na bieżąco aktualizowana.

Odkurzacz akumulatorowy Flexxo Bosch

Cena: 699 zł - kliknij, aby kupić

Specyfikacja:

Czystość na wszystkich poziomach. Dzięki bogatym akcesoriom usuniesz wszelkie zabrudzenia, od podłogi aż po sufit. Urządzenie nadaje się także do czyszczenia samochodu.

Maksymalna elastyczność: odkurzanie bez ograniczeń wokół i pod meblami dzięki niezwykle giętkiej konstrukcji połączenia szczotki

Stabilna, samostojąca pozycja ułatwiająca przechowywanie, oszczędzająca miejsce i umożliwiająca ładowanie odkurzacza z dowolnego gniazdka

Bardzo długi czas pracy do 50 min

Ssawka kombi 2w1: szczotka mała / ssawka do tapicerki

Wyjmowana ssawka szczelinowa

Pojemnik na kurz w rozmiarze L

Higiena: filtr zmywalny; łatwe wyjmowanie i opróżnianie pojemnika na kurz; system EasyClean: łatwe wyjmowanie i czyszczenie wałka elektroszczotki

2 w 1: akumulator i odkurzacz w jednym urządzeniu

Technologia litowo-jonowa: trwałe akumulatory zapewniają wysoką wydajność i krótki czas ładowania

Elektrycznie napędzana dysza zapewnia dokładne czyszczenie na wszystkich rodzajach podłóg

Dwa poziomy mocy

Czas ładowania: 4-5 h

Odkurzacz PowerPro Duo 2 w 1 z technologią PowerCyclone Philips

Cena: 569 zł - kliknij, aby kupić

Specyfikacja:

odkurzacz akumulatorowy i ręczny z technologią PowerCyclone

bezprzewodowy odkurzacz akumulatorowy z funkcją 2 w 1

może być używany jako odkurzacz akumulatorowy i ręczny

wydajny akumulator litowo-jonowy 18 V

czas pracy 40 minut / 5 godzin czasu ładowania

pojemność pojemnika na kurz: 0,6 l

dysza TriActiveTurbo zapewnia dokładne czyszczenie dywanów i twardych podłóg

niezależna pozycja postojowa – możliwość ustawienia w dowolnym miejscu dla zapewnienia maksymalnego komfortu

2 ustawienia prędkości

zmywalny 3-warstwowy filtr piankowy o długiej żywotności

akcesoria: szczotka i dysza szczelinowa

Odkurzacz bezworkowy GS05 Serie 2 Bosch

Cena: 399 zł - kliknij, aby kupić

Specyfikacja:

bezworkowy

wysoka wydajność systemu separacji kurzu

antyalergiczny filtr PureAir

kompaktowy rozmiar

waga: 4.44 kg (bez wyposażenia)

łatwe wyjmowanie i opróżnianie pojemnika na kurz

elektroniczna regulacja siły ssania

wygodny, ergonomiczny uchwyt

pojemnik na kurz rozmiar L

rura teleskopowa

przełączalna szczotka rolkowa

akcesoria 2 w 1: Szczotka do tapicerki i szczelinowa

szczotka do parkietu z naturalnym włosiem

automatyczne zwijanie kabla

promień działania: 9 m

2 duże koła/1 kółko obrotowe

Robot sprzątający VR 201 PetPro Vileda

Cena: 799 zł - kliknij, aby kupić

Specyfikacja:

zasilany akumulatorowo robot sprzątający zapewni Twojej podłodze czystość każdego dnia

3 programy czyszczące i dodatkowy program MAX - poziom mocy odkurzacza przeznaczony do czyszczenia nawet największych zabrudzeń na twardej powierzchni i dywanach

3 tryby odkurzania (auto, zig-zag, spiralny)

bezdotykowe rozpoznawanie przeszkód i stopni

technologia nawigacyjna automatycznie powraca do stacji ładującej

opatentowana szczotka do skutecznego zbierania brudu i łatwego czyszczenia szczotki

wydajny system podwójnego filtra niezawodnie wychwytuje brud i kurz

znacznie cichszy w porównaniu do konwencjonalnych odkurzaczy

wydajny akumulator litowo-jonowy

aktywna kontrola dźwięku - dodatkowy tryb cichy

filtr o wysokiej wydajności wychwytuje aż 99% alergenów, pyłków i drobinek o wielkości do 10 mikrometrów

Odkurzacz bezprzewodowy Hoover

Cena: 799 zł - kliknij, aby kupić

diody LED do oświetlania bardzo ciemnych miejsc

elastyczne końcówki ułatwiające dotarcie do trudno dostępnych miejsc

łatwe opróżnianie pojemnika

szybkie odczepianie końcówek

system Easy Driving

elementy obsługiwane czubkami palców

wybór podłoża

nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg

miękki uchwyt

gumowane kółka

Akumulatorowy odkurzacz Rowenta

Cena: 799 zł - kliknij, aby kupić

Specyfikacja:

idealny do czyszczenia nad głową, np. koce, zasłony itp.

technologia Air Force Zyclon zapewniająca stałe zasysanie (bez worka) i wysoki stopień separacji pyłu

dysza podłogowa ze zintegrowanym światłem wizyjnym (optymalne wykrywanie pyłu nawet w ciemnych miejscach)

maksymalna moc: 21,9 V

poziom hałasu: 85 dB (A)

rodzaj filtra: AIR FORCE Cyclon

pojemnik na kurz: bez worka

maksymalna pojemność pojemnika na kurz: 0,4 l

typ szczotek/dysz: szczotka elektryczna, ssawka szczelinowa, nasada do tapicerek, turboszczotka, 2 szczotki zintegrowane do urządzenia

szczotka kombi: tak

dywan/twardy grunt: tak

elektryczna szczotka: tak

wyświetlacz: LED

sposób funkcjonowania: zasilanie bateryjne

typ baterii/akumulatora: litowo-jonowe

maksymalny czas pracy: 20 min

czas ładowania wg producenta: maksymalnie 3 h

Akumulatorowa myjka do okien Vileda

Cena: 169 zł - kliknij, aby kupić

Specyfikacja:

2 poziomy mocy + poziom maksymalny dla zwiększenia siły ssania nawet do 50%

2 dysze ssące - szerokość 16 i 27 cm

okna bez smug i zacieków za jednym pociągnięciem

wydajność czyszczenia: do 120 metrów kwadratowych

elastyczna głowica ułatwia sprzątanie brzegów i rogów

wyjmowany zbiornik na wodę

idealna do gładkich powierzchni, takich jak kabiny prysznicowe, płytki, itp.

Pompa ogrodowa BP2 Set Plus Kärcher

Cena: 549 zł - kliknij, aby kupić

Specyfikacja:

gotowy do użycia komplet dla początkujących: „BP 2 Garden Set Plus” zawierający pompę ogrodową, wąż ssący i ogrodowy

idealny do nawadniania ogrodu z alternatywnych źródeł wody

solidne i wytrzymałe urządzenie

wygodny przełącznik nożny: wygodne włączanie i wyłączanie bez potrzeby schylania się

natychmiast gotowy do użycia: w tym całkowicie gotowy do podłączenia zestaw węża spiralnego i ogrodowego

optymalne zasysanie - maksymalna głębokość zasysania to 8 metrów

wyposażenie: zoptymalizowany łącznik, adapter przyłączeniowy PerfectConnect do pomp G1, wygodny przełącznik nożny, ergonomiczny uchwyt

Termometr bezdotykowy 3 w 1 MBP66 Motorola

Cena: 199 zł - kliknij, aby kupić

Specyfikacja:

bezdotykowy termometr 3 w 1 Motorola Care Scan polecany dla niemowląt

praktyczny niezbędnik domowej apteczki

pozwala w wygodny sposób zmierzyć temperaturę ciała, cieczy i pokarmu, np. temperaturę wody do kąpieli czy mleka: pomiar temperatury ciała od 34 do 43°C; pomiar temperatury cieczy od 0 do 100°C

prosty sposób pomiaru - wystarczy zbliżyć termometr na odległość ok. 3 cm - pomiar wyświetli się po ok. 1 sekundzie

wyposażony w wyświetlacz LCD z podświetlaniem w kolorach w zależności od temperatury: podwyższona temperatura: czerwony; prawidłowa temperatura: zielony

tryb nocny pozwala na cichy pomiar - wyłącza sygnał dźwiękowy pomiaru

skala w F lub °C

dokładność pomiaru do ± 0,2 ° F / ± 0,2 °C

pamięć do 50 pomiarów

wyłącza się automatycznie

ostrzeżenie w przypadku słabej baterii

Trymer do strzyżenia brody Series 3000 Philips

Cena: 89,90 zł - kliknij, aby kupić

Specyfikacja:

innowacyjny system Lift & Trim wychwytuje więcej przylegających włosów

10 ustawień długości strzyżenia - prosta regulacja długości strzyżenia (od 0,5 do 10 mm)

samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej - ostre jak pierwszego dnia bez konieczności smarowania

wskaźnik naładowania

ZoomWheel - regulacja długości co 1 mm

możliwość mycia głowicy pod bieżącą wodą

ergonomiczny kształt zapewniający wygodniejszą obsługę

Szybkowar z koszykiem Tefal

Cena: 219 zł - kliknij, aby kupić

Specyfikacja:

różne metody przygotowania potraw: gotowanie, gotowanie na parze, przyrumienianie, duszenie

gotowanie w energooszczędny sposób

optymalna ochrona wartości odżywczych

idealne bezpieczeństwo dzięki 5 urządzeniom bezpieczeństwa z tefalu

wysokiej jakości stal szlachetna, wypolerowana na połysk oraz aluminium (dno)

2-stopniowy regulator gotowania

w zestawie koszyk do gotowania na parze

mocne, trzywarstwowe dno indukcyjne (stal szlachetna, aluminium, stal szlachetna) dla równomiernego rozłożenia ciepła

nadaje się do wszystkich rodzajów pieców, również indukcyjnych

długi uchwyt pozwala na wygodne otwieranie/zamykanie

automatyczny system zamykania: uchwyt zaskakuje z charakterystycznym dźwiękiem, gdy jest poprawnie zamknięty

krótszy przeciwstawny uchwyt do pewnego transportu

pojemność: ok. 6 l

Blender Multiquick 5 Braun

Cena: 199 zł - kliknij, aby kupić

Specyfikacja:

końcówka miksująca Powerbell Plus została opracowana przy użyciu technologii SPLASHControl, aby uniknąć rozprysków

rozdrabniacz pozwala na szybkie przygotowywanie małych porcji żywności dla niemowląt. W kilka sekund sieka również mięso, twardy ser, orzechy i marchewkę

z tym blenderem możesz przygotować jedzenie dla niemowląt w domu, a następnie rozdzielić je do silikonowych mieczek i zamrozić w zamrażarce

dwa poziomy prędkości: prosta kontrola prędkości za pomocą jednej ręki

system EasyClick - do wymiany końcówek wystarczy tylko jedno kliknięcie

metalowy trzonek

Powerbell Plus: dodatkowe ostrze do szlifowania do mniejszego wstępnego cięcia

Blender kielichowy Kenwood

Cena: 149 zł - kliknij, aby kupić

Specyfikacja:

stwórz pyszne i zdrowe koktajle, napoje i sosy

przezroczysty kielich z uchwytem

ostrze ze stali szlachetnej

obracany o 360º mieszak

dwa stopnie prędkości oraz praca pulsacyjna

funkcja kruszenia lodu

innowacyjny kranik

kielich z tworzywa sztucznego: 1,5 l

