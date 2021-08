Lidl - urządzenia znanych marek, które kupisz w niższej cenie [04.08.2021]

W ofercie Lidla znajdziemy sporo ciekawych urządzeń elektronicznych, w atrakcyjnie niskich cenach. Sprawdź, które produkty znanych marek kupisz znacznie taniej.

Spis treści

Elektronika w Lidlu nikogo już nie dziwi - w całym asortymencie znajdziemy mnóstwo urządzeń i akcesoriów do domu, ogrodu czy warsztatu - a co tydzień możemy liczyć na jakieś nowości. Najczęściej są to urządzenia lidlowych marek, takich jak SilverCrest czy Parkside (więcej na ich temat przeczytacie tutaj). Warto jednak zaznaczyć, że wśród oferowanych produktów często znajdziemy również sprzęty bardziej znanych producentów. Co ważne, możemy kupić je taniej niż w innych sklepach. Postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty, które są obecnie dostępne zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Lista będzie na bieżąco aktualizowana.

Philips Żelazko parowe EasySpeed GC1744/20

Cena: 79,90 zł - kliknij, aby kupić

Zobacz również:

cztery ustawienia pary zapewniają lepsze efekty prasowania

silny wyrzut pary: 90 g/min, stałe uderzenie pary: 25 g/min

duży zbiornik na wodę umożliwia dłuższe prasowanie

funkcja sprayu

przycisk Calc Clean do łatwego odkamieniania

stopa pokryta warstwą nieprzywierającą zapewnia lepszy poślizg i większą odporność na zarysowania

Philips Maszynka do strzyżenia brody 1000 BT1209/15

Cena: 69,90 zł - kliknij, aby kupić

ładowanie kablem USB dla wygody użytkowania

samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

czas pracy: 30 minut

czas ładowania: 8 godzin

zdejmowana głowica tnąca ułatwia czyszczenie

ergonomiczne wzornictwo zapewniające komfort obsługi

w zestawie: nasadka trymera (1 mm), grzebień do strzyżenia brody (5 mm), szczoteczka do czyszczenia

Philips Golarka Series 5000 i trymer

Cena: 449 zł - kliknij, aby kupić

golarka Philips Series 5000:

system ostrzy SteelPrecision unosi wszystkie włoski i przycina je razem z pozostałym zarostem za pomocą kilku pociągnięć

technologia AquaTec Wet & Dry

ruchoma główka 360 stopni

36 samoostrzących się ostrzy

czujnik Power Adapt: wydajne golenie za pomocą kilku pociągnięć

trymer do nosa/uszu:

system bezpieczeństwa zapewnia proste i bezpieczne przycinanie

dwustronny element tnący

chroniące skórę golenie

bateria AA (w zestawie)

nie wymaga użycia oleju

Philips Golarka elektryczna SatinShave Advanced

Cena: 129 zł - kliknij, aby kupić

sprężysta folia tnąca zapewnia jednomierne golenie

delikatne ślizganie się ostrza oraz przyjazne dla skóry golenie dzięki zaokrąglonym końcówkom trymera

z antypoślizgowym uchwytem, idealna do golenia na sucho i mokro

wygodne użytkowanie również pod prysznicem i w wannie

z końcówką trymera

czas ładowania: 8h

czas pracy: 1h

Bosch Generator pary Serie 6 EasyComfort

Cena: 599 zł - kliknij, aby kupić

proste i efektywne prasowanie bez konieczności zmiany ustawienia temepratury – EasyComfort: jedno ustawienie dla wszystkich materiałów

stopa żelazka CeraniumGlissée: łatwy poślizg po tkaninie i wyjątkowa odporność na zarysowania

ustawienie Eco: zoptymalizowane odstępy czasowe między uderzeniami parami umożliwiają wysoką wydajność pary przy jednoczesnej oszczędności wody i energii

i-Temp: idealne połączenie temperatury i pary do wszystkich prasowanych tkanin

Calc'nClean Easy: dzięki praktycznemu programowi usuwania kamienia szkodliwe osady wapienne w żelazku są w prosty sposób usuwane i zbierane w osobnym pojemniku

Timer Calc'nClean: przypomina o czyszczeniu

zbiornik na wodę o dużej pojemności: 1,3 l z możliwością uzupełnienia w każdej chwili

parowanie pionowe pozwala na szybkie i łatwe odświeżenie odzieży

automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa: większe bezpieczeństwo dzięki automatycznemu wyłączaniu urządzenia podczas dłuższych okresów postoju

Sharp Czajnik elektryczny

Cena: 169 zł - kliknij, aby kupić

wyświetlacz LCD

5 poziomów ustawienia temperatury (40°C-100°C)

funkcja utrzymywania ciepła

miejsce na zwinięcie kabla

płaska grzałka

wskaźnik poziomu wody

podstawa obracana o 360°

pojemność: 1,7 l

Philips Odkurzacz PowerPro Duo 2 w 1 z technologią PowerCyclone

Cena: 569 zł - kliknij, aby kupić

Specyfikacja:

odkurzacz akumulatorowy i ręczny z technologią PowerCyclone

bezprzewodowy odkurzacz akumulatorowy z funkcją 2 w 1

może być używany jako odkurzacz akumulatorowy i ręczny

wydajny akumulator litowo-jonowy 18 V

czas pracy 40 minut / 5 godzin czasu ładowania

pojemność pojemnika na kurz: 0,6 l

dysza TriActiveTurbo zapewnia dokładne czyszczenie dywanów i twardych podłóg

niezależna pozycja postojowa – możliwość ustawienia w dowolnym miejscu dla zapewnienia maksymalnego komfortu

2 ustawienia prędkości

zmywalny 3-warstwowy filtr piankowy o długiej żywotności

akcesoria: szczotka i dysza szczelinowa

Bosch Odkurzacz bezworkowy GS05 Serie 2

Cena: 399 zł - kliknij, aby kupić

Specyfikacja:

bezworkowy

wysoka wydajność systemu separacji kurzu

antyalergiczny filtr PureAir

kompaktowy rozmiar

waga: 4.44 kg (bez wyposażenia)

łatwe wyjmowanie i opróżnianie pojemnika na kurz

elektroniczna regulacja siły ssania

wygodny, ergonomiczny uchwyt

pojemnik na kurz rozmiar L

rura teleskopowa

przełączalna szczotka rolkowa

akcesoria 2 w 1: Szczotka do tapicerki i szczelinowa

szczotka do parkietu z naturalnym włosiem

automatyczne zwijanie kabla

promień działania: 9 m

2 duże koła/1 kółko obrotowe

Hoover Odkurzacz bezprzewodowy

Cena: 799 zł - kliknij, aby kupić

diody LED do oświetlania bardzo ciemnych miejsc

elastyczne końcówki ułatwiające dotarcie do trudno dostępnych miejsc

łatwe opróżnianie pojemnika

szybkie odczepianie końcówek

system Easy Driving

elementy obsługiwane czubkami palców

wybór podłoża

nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg

miękki uchwyt

gumowane kółka

Vileda Akumulatorowa myjka do okien

Cena: 169 zł - kliknij, aby kupić

Specyfikacja:

2 poziomy mocy + poziom maksymalny dla zwiększenia siły ssania nawet do 50%

2 dysze ssące - szerokość 16 i 27 cm

okna bez smug i zacieków za jednym pociągnięciem

wydajność czyszczenia: do 120 metrów kwadratowych

elastyczna głowica ułatwia sprzątanie brzegów i rogów

wyjmowany zbiornik na wodę

idealna do gładkich powierzchni, takich jak kabiny prysznicowe, płytki, itp.

Termometr bezdotykowy 3 w 1 MBP66 Motorola

Cena: 199 zł - kliknij, aby kupić

Specyfikacja:

bezdotykowy termometr 3 w 1 Motorola Care Scan polecany dla niemowląt

praktyczny niezbędnik domowej apteczki

pozwala w wygodny sposób zmierzyć temperaturę ciała, cieczy i pokarmu, np. temperaturę wody do kąpieli czy mleka: pomiar temperatury ciała od 34 do 43°C; pomiar temperatury cieczy od 0 do 100°C

prosty sposób pomiaru - wystarczy zbliżyć termometr na odległość ok. 3 cm - pomiar wyświetli się po ok. 1 sekundzie

wyposażony w wyświetlacz LCD z podświetlaniem w kolorach w zależności od temperatury: podwyższona temperatura: czerwony; prawidłowa temperatura: zielony

tryb nocny pozwala na cichy pomiar - wyłącza sygnał dźwiękowy pomiaru

skala w F lub °C

dokładność pomiaru do ± 0,2 ° F / ± 0,2 °C

pamięć do 50 pomiarów

wyłącza się automatycznie

ostrzeżenie w przypadku słabej baterii

Tefal Szybkowar z koszykiem

Cena: 219 zł - kliknij, aby kupić

Specyfikacja:

różne metody przygotowania potraw: gotowanie, gotowanie na parze, przyrumienianie, duszenie

gotowanie w energooszczędny sposób

optymalna ochrona wartości odżywczych

idealne bezpieczeństwo dzięki 5 urządzeniom bezpieczeństwa z tefalu

wysokiej jakości stal szlachetna, wypolerowana na połysk oraz aluminium (dno)

2-stopniowy regulator gotowania

w zestawie koszyk do gotowania na parze

mocne, trzywarstwowe dno indukcyjne (stal szlachetna, aluminium, stal szlachetna) dla równomiernego rozłożenia ciepła

nadaje się do wszystkich rodzajów pieców, również indukcyjnych

długi uchwyt pozwala na wygodne otwieranie/zamykanie

automatyczny system zamykania: uchwyt zaskakuje z charakterystycznym dźwiękiem, gdy jest poprawnie zamknięty

krótszy przeciwstawny uchwyt do pewnego transportu

pojemność: ok. 6 l

Zobaczcie również superokazje tygodnia w Lidlu