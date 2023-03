Lidl - urządzenia znanych marek, które kupisz w niższej cenie [07.03.2023]

W ofercie Lidla znajdziemy sporo ciekawych urządzeń elektronicznych, w atrakcyjnie niskich cenach. Sprawdź, które produkty znanych marek kupisz znacznie taniej.

W dziale elektronika w Lidlu znajdziemy mnóstwo urządzeń i akcesoriów do domu, ogrodu czy warsztatu - a co tydzień możemy liczyć na jakieś nowości. Najczęściej są to urządzenia lidlowych marek, takich jak SilverCrest czy Parkside (więcej na ich temat przeczytacie tutaj). Warto jednak zaznaczyć, że wśród oferowanych produktów często znajdziemy również sprzęty bardziej znanych producentów. Co ważne, możemy kupić je taniej niż w innych sklepach. Postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty, które są obecnie dostępne zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online (zobacz pełną ofertę sklepu lidl.pl). Lista będzie na bieżąco aktualizowana.

Automatyczny ekspres do kawy Melitta EspressoLinePerfectMilk E957-213

Taca ociekowa ze stali nierdzewnej

Auto-Cappuccinatore - gorące mleko

System Ekstrakcji Aromatu (A.E.S.) z funkcją wstępnego parzenia

Regulacja mocy i temperatury kawy (każda regulowana w trzech stopniach)

Młynek regulowany na trzech poziomach

Funkcja One Touch

Napełnianie dwóch kubków jednocześnie

Regulowana wysokość wlewki: 135 mm

Wyświetlacz LED

Regulowana ilość wody w zakresie 30-220ml

Wyjmowany zbiornik na wodę (1,2l) z funkcją wykrywania ilości wody

1 pojemnik na ziarna kawy (120 g)

Programy czyszczenia, odkamieniania i płukania

Funkcja automatycznego wyłączania i tryb oszczędzania energii

Wymiary: 38 x 30 x 54,5 cm (szer. x gł. x wys.)

Waga: 9,45 kg

Cena: 1649 zł - przejdź do sklepu

Kuchenka mikrofalowa z grillem Sharp MG51EW

Pojemność: 25 litrów

Liczba programów automatycznych: 8

Liczba poziomów mocy kuchenki mikrofalowej: 11

Blokada przed dziećmi

Akcesoria: obrotowy talerz, stojak na grilla

Moc kuchenki mikrofalowej: 900 W

Moc grilla: 1000 W

Cena: 599 zł - przejdź do sklepu.

Odkurzacz akumulatorowy Xiaomi Mi G9

Silnik z wydajnością 100 000 obrotów na minutę

Metoda separacji: cyklonowa

Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia: 0,6 l

Pojemność akumulatora: 2,5 Ah

Poziom hałasu: 68 dB

Czas pracy: ok. 60 min

Czas ładowania: 3,5 h

Cena: 687,12 zł - przejdź do sklepu.

Oczyszczacz powietrza SOEHNLE AirFresh Wash 500

Trójwarstwowy system filtrów

Równomierne rozprowadzanie powietrza po całym pomieszczeniu i nawilżane przy użyciu technologii Evaporation Technology - bez podgrzewania wody lub widocznej pary wodnej

Wyświetlacz LED pokazuje aktualną wilgotność powietrza w pomieszczeniu

Tryb automatyczny: urządzenie kontroluje jakość powietrza i dostosowuje intensywność nawilżania, aby zapewnić stałą wilgotność powietrza na poziomie 50%

Przeznaczone do pomieszczeń o powierzchni maks. 35 m²

3 poziomy wydajności

Zbiornik na wodę: 4 l

Wydajność nawilżania: 4,8 l/24 h

Głośność: 30-57 dB

Moc: 35 W

Cena: 799 zł - przejdź do sklepu

Mikser ręczny BRAUN MultiMix 3

Moc: ok. 500 W

5 prędkości i tryb Turbo

System mocowania Easy Click

Metalowe końcówki

W zestawie: trzepaczka, haki do ugniatania, pojemnik o pojemności 500 ml i blender

Cena: 246,87 zł - przejdź do sklepu.

Ekspres przelewowy Philips HD7461/20

Szklany dzbanek

Pojemność: 1,2 l (na 2-15 filiżanek)

Zdejmowany uchwyt filtra

Blokada kapania

Automatyczne wyłączanie po 30 min

Cena: 179 zł - przejdź do sklepu.

Odkurzacz bezworkowy Zelmer AS4045 Gobi

Pojemność: 2 l

Zmywalny filtr HEPA

W zesrawie: metalowa rura teleskopowa, szczotka 2w1, szczotka wielofunkcyjna

Gumowe koła

Moc: 800 W

Cena: 359 zł - przejdź do sklepu.

Ekspres przelewowy z młynkiem Melitta Aromafresh 1021-01

Zintegrowany młynek z możliwością regulowania stopniem mielenia (3 poziomy)

Zdejmowany pojemnik na ziarna (ok. 180 g) i zdejmowany pierścień młynka

Regulowana moc kawy (łagodna, średnia, mocna)

Funkcja zegara, w tym zegar z wyświetlaczem LCD

System zapobiegający kapaniu

Regulowany czas utrzymania ciepła (20, 40, 60 min)

Ochrona przed kamieniem 3 w 1: programowalny poziom twardości wody, wskaźnik poziomu kamienia, program odkamieniania

Automatyczne wyłączenie po zakończeniu używania

Cena: 599 zł - przejdź do sklepu

Robot kuchenny kielichowy Bosch MCM3200W

Ponad 30 funkcji

Moc: 800 W

2 poziomy prędkości i tryb pulsacyjny

SmartStorage: przechowywanie standardowych akcesoriów bezpośrednio w misce

Schowek na kable umożliwia łatwe i szybkie przechowywanie kabli

Cena: 469 zł - przejdź do sklepu.

Kuchenka mikrofalowa Sharp YC-LS201

Pojemność: 20 litrów

Liczba poziomów mocy kuchenki mikrofalowej: 5

Funkcja rozmrażania: tak

Funkcja zegara: tak

Moc kuchenki mikrofalowej: 800 W

Cena: 329 zł - przejdź do sklepu

Mop elektryczny ze spryskiwaczem Vileda LOOPER ONE

Dwa obrotowe wkłady z mikrofibry

Funkcja spryskiwania

Nadaje się do wszystkich twardych podłóg

Zdejmowany zbiornik na wodę

Do 25 minut pracy akumulatora

Zawiera dwa wkłady z mikrofibry

Pojemność zbiornika: 450 ml

Miękkie wkłady z mikrofibry nadają się do prania w temperaturze 60°C

Cena: 469 zł - przejdź do sklepu.

Robot sprzątający ECOVACS Deebot T9

Moc ssania do 3000 Pa

Techonologia OZMO™ Pro robot DEEBOT T9 - jednocześnie zamiata, odkurza i wyciera podłogę

Technologia TrueDetect 3D 2.0 - rozpoznaje przeszkody i unika kolizji. Ulepszona funkcja TrueMapping 2.0 rozpoznaje otoczenie niezależnie od warunków oświetleniowych.

Wbudowany odświeżacz powietrza

Wymiary: ok. 35,3 x 35,3 x 9,3 cm

Waga: ok. 3,6 kg

Cena: 2143,89 zł - przejdź do sklepu.

Ekspres ciśnieniowy kolbowy do kawy Delonghi Stilosa EC230.BK

Ciśnienie: 15 bar

Wyposażona w system "Cappuccino" zapewniający obfitą, kremową piankę

Możliwość użycia kawy mielonej

Obsługa jednym przyciskiem

Wymiary: 28,5 x 20,5 x 34,3 cm (wys. x szer. x gł.)

Waga: 4,3 kg

Cena: 404 zł - przejdź do sklepu

