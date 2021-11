Lidl - urządzenia znanych marek, które kupisz w niższej cenie [12.11.2021]

W ofercie Lidla znajdziemy sporo ciekawych urządzeń elektronicznych, w atrakcyjnie niskich cenach. Sprawdź, które produkty znanych marek kupisz znacznie taniej.

Elektronika w Lidlu nikogo już nie dziwi - w całym asortymencie znajdziemy mnóstwo urządzeń i akcesoriów do domu, ogrodu czy warsztatu - a co tydzień możemy liczyć na jakieś nowości. Najczęściej są to urządzenia lidlowych marek, takich jak SilverCrest czy Parkside (więcej na ich temat przeczytacie tutaj). Warto jednak zaznaczyć, że wśród oferowanych produktów często znajdziemy również sprzęty bardziej znanych producentów. Co ważne, możemy kupić je taniej niż w innych sklepach. Postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty, które są obecnie dostępne zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Lista będzie na bieżąco aktualizowana.

REMINGTON Prostownica do włosów Pro- Iron Straight S7715

automatyczne wyłączenie po 60 min

technologia potrójnej jonizacji i wysokiej jakości powłoka ceramiczno-turmalinowa

cyfrowy wyświetlacz z 9 poziomami temperatury od 150-230 °C

15-sekundowy czas nagrzewania

specjalna blokada zapobiegająca przypadkowej zmianie temperatury

Cena: 129 zł

Russell Hobbs Naleśnikarka Fiesta 20920-56

Russell Hobbs naleśnikarka Fiesta 20920-56 ma płytę o średnicy 30 cm z powłoką zapobiegającą przywieraniu, dzięki czemu można bez problemu przyrządzić oryginalne francuskie "crêpes"

urządzenie posiada wskaźnik nagrzewania i gotowości do pracy

w zestawie akcesoria niezbędne do przygotowania naleśników: wałek do rozprowadzania ciasta i łopatka do obracania naleśników

nóżki antypoślizgowe

regulowany termostat

elementy, które wchodzą w kontakt z żywnością, nie zawierają BPA

gwarancja: 2 lata

Cena: 121 zł

PHILIPS Stacja parowa

stacja parowa Philips GC7840/20 / GC7844/20 z technologią OptimalTEMP, dzięki której nie martwisz się o ustawianie temperatury

kompaktowa i lekka, co ułatwia użytkowanie i przechowywanie

duży pojemnik na wodę 1500 ml

automatyczne wyłączanie przy dłuższej bezczynności

blokada transportowa zapewnia bezpieczny transport urządzenia

oszczędność energii w trybie ECO

pojemnik Calc Clean w zestawie - bez wkładów, bez dodatkowych kosztów

stopa SteamGlide odporna na zarysowania zapewnia doskonały ślizg

mocny wyrzut pary pozwala pozbyć się zagnieceń

jednostka parowa ProVelocity

procesor Smart Control

przewód zasilający zapewnia swobodę ruchu w zakresie 180 stopni

nadaje się do wody wodociągowej

odkamienianie i czyszczenie dzięki inteligentnemu systemowi Calc Clean

przypomnienie o konieczności odkamienienia przy pomocy sygnału świetlnego lub dźwiękowego

Cena: 499 zł

BRAUN Kubek termiczny BRSC001

pokrywka zapobiegająca przeciekaniu umożliwia wygodne transportowanie

pokrywka 360° umożliwia picie ze wszystkich stron

utrzymuje temperaturę gorących napojów przez 4 h, zimnych napojów przez 14 h

można myć w zmywarce

pojemność: ok. 330 ml

nie zawiera BPA

Cena: 79,90 zł

PHILIPS Odkurzacz bezworkowy PowerPro Compact FC9329/09

maksymalizuje przepływ powietrza i wydajność poprzez oddzielenie zanieczyszczeń i powietrza w jednym momencie

wyższy stopień zasysania kurzu dzięki PowerCyclone 5

oddziela kurz i powietrze

łatwy do opróżnienia pojemnik na kurz

wychwytuje drobny kurz i alergeny

miękka szczotka zintegrowana w uchwycie

połączenie ActiveLock

efekt zasysania z trzech kierunków

przeznaczony do podłóg twardych

Cena: 399 zł

BOSCH Robot kuchenny z misą obrotową MUM44R2A

robot kuchenny z obrotową misą wyposażony w silny silnik o mocy 500 W zapewni szybkie rezultaty przygotowania ciasta do wypieków oraz składników do przygotowania słodkich i wytrawnych potraw

również do ucierania ciężkich ciast

duża misa ze stali szlachetnej o pojemności 3,9 litra:

można myć w zmywarce

pojemość odpowiednia dla ilości do 2 kg ciasta lub 1,5 kg ciasta drożdżowego

mieszadło obracające się równocześnie w 3 kierunkach (3D PlanetaryMixing) zapewni idealne wymieszanie wszystkich składników

proste czyszczenie: wszystkie akcesoria oraz misę można myć w zmywarce

Cena: 499 zł

Termometr elektroniczny bezdotykowy TM A67

termometr elektroniczny bezdotykowy umożliwia dokładne pomiary temperatury ciała w zaledwie kilka sekund

automatyczne przełączanie pomiędzy pomiarem z ucha a pomiarem z czoła dzięki nakładce magnetycznej

trzy rodzaje trybów: dorośli, dzieci, obiekty

wizualny i dźwiękowy alarm w razie gorączki: zielony - normalna temperatura, czerwony - podwyższona temperatura

wyjątkowo duży i czytelny wyświetlacz

automatyczny zapis ostatnich 20 pomiarów

sygnał dźwiękowy na początku i na końcu pomiaru

automatyczne wyłączanie po 10 sekundach

przeliczanie ze °C na °F

w zestawie z termometrem elektronicznym bezdotykowym woreczek do przechowywania

Cena: 59,90 zł

PHILIPS Trymer do włosów

trymer do włosów Multigroom jest dwa razy szybszy dzięki technologii DualCut: dwustronnie ostrzone elementy tnące, które przycinają włosy dwa razy szybciej niż standardowe, jednostronne ostrza

wszechstronne zastosowanie dzięki 14 wysokiej jakości nasadkom do włosów, twarzy i ciała (6 nasadek do brody, 3 nasadki do włosów, 4 nasadki do ciała, 1 nasadka do włosków w uszach oraz nosie)

antypoślizgowy uchwyt

wodoodporność - ułatwia czyszczenie oraz umożliwia korzystanie z trymera podczas kąpieli

akumulator litowo-jonowy umożliwia bezprzewodowe korzystanie przez ok. 120 miniut

czas ładowania: 1 h

Cena: 219 zł

PHILIPS Suszarka do włosów Dry Care Advances BHD340/10

suszarka do włosów o potężnej mocy wyjściowej 2100 W

technologia ThermoProtect: ochrona przed przegrzaniem

unikalna przystawka ThermoProtect miesza ciepłe i zimne powietrze

6 płynnie regulowanych poziomów grzania i prędkości

ustawienie chłodnego nawiewu

lekka, przyjazna dla użytkownika konstrukcja

akcesoria: 14 mm dysza do stylizacji

Cena: 98,90 zł

Russell Hobbs Zestaw noży w bloku

logo grawerowane laserem na nożach

logo nadrukowane na blok

blok czarny: 1x nóż szefa; 1x nóż do krojenia chleba; 1x nóż do krojenia szybki; 1x nóż do filetowania; 1x nóż uniwersalny; 1x nóż do obierania; 1x nożyczki kuchenne; 1x ostrzałka; 6x nóż do steków; 1x blok

blok o wyglądzie granitu: 1x nóż szefa; 1x nóż do krojenia chleba; 1x nóż do filetowania; 1x nóż uniwersalny; 1x nóż do obierania; 1x blok

Cena: 119 zł

GRUNDIG Odkurzacz bezworkowy VCC7670A

cicha praca – zaledwie 73 dB

innowacyjna technologia wielocyklonowa i filtry MIF skutecznie oddzielają duże i małe cząsteczki

dzięki temu wydajność ssania jest wyjątkowo silna i trwała

pojemnik na kurz o pojemności 2,8 l

bardzo łatwe, wygodne i higieniczne wyjmowanie i opróżnianie pojemnika

długa teleskopowa rura (94 cm) wykonana z metalu do indywidualnego dopasowania do wysokości ciała

promień działania 11 m

wysokiej jakości szczotka do wielu podłóg z lekko poruszającymi się rolkami, przełączana przyciskiem nożnym, do dywanów i podłóg twardych, takich jak parkiet i płytki

dodatkowa szczotka do podłóg twardych z włosiem końskim umożliwiająca efektywne i delikatne czyszczenie nawet delikatnych podłóg

zmywalny filtr HEPA-13 i filtry ochrony silnika

automatyczne zwijanie kabla

system parkowania poziomego i uchwyt do przenoszenia

Cena: 565,69 zł

Cleanmaxx Wkład do prasowania spodni do prasownicy 2w1 do bluzek i koszul

wkład do suszenia i prasowania spodni

suszy i prasuje spodnie automatycznie

do prawie wszystkich rodzajów spodni

oszczędza czas i koszty prasowania

bardziej delikatny dla odzieży niż suszarka i żelazko

Cena: 89 zł

SANITAS Oczyszczacz powietrza SLR 205

możliwość włączenia funkcji jonizacji do oczyszczania powietrza

trzystopniowa dmuchawa

funkcja timera: 2, 4 lub 8 h

trójwarstwowy system filtracji: filtr wstępny, filtr z aktywnym węglem, filtr HEPA H13 (skuteczność 99,95% )

do pomieszczeń maks. 26 m²

tryb nocny: wyjątkowo cicha praca i wygaszony panel obsługi

przepływ powietrza maks. 110 m³/h

wymienny filtr ze wskaźnikiem wymiany

uchwyt do przenoszenia

moc: 60 W

Cena: 449 zł

MEDISANA Pulsoksymetr na palec PM A10

pulsoksymetr na palec to urządzenie elektroniczne służące do nieinwazyjnego pomiaru wysycenia krwi tlenem (SpO2%) i tętna

zmierzone wartości wyświetlane są na dwukolorowym wyświetlaczu OLED

wysycenie krwi tlenem (SpO2%) i tętno mogą być wyświetlane w postaci paska lub fali

wyświetlanie indeksu perfuzji PI

10 regulowanych poziomów jasności

7 różnych widoków

automatyczne wyłączanie po 8 sekundach

wskaźnik wymiany baterii

w zestawie 2 baterie 1,5 V (AAA)

gwarancja 3 lata

Cena: 99 zł

PHILIPS Maszynka do strzyżenia włosów HC3510/15

maszynka do strzyżenia włosów HC3510/15 zapewnia szybkie cięcie dzięki technologii DualCut

13 ustawień długości (0,5 do 23 mm)

Trim-n-Flow: specjalna nasadka grzebieniowa zapobiega zapychaniu

wydajna praca sieciowa: przewód o długości 1,8 m

zdejmowana jednostka tnąca wraz z ostrzami, które można myć

samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

bez konserwacji, bez stosowania oleju

szerokość cięcia: 41 mm

akcesoria w zestawie: regulowana nasadka grzebieniowa

Cena: 69,90 zł

BRAUN Wyciskarka do owoców cytrusowych

pojemność 350 ml

kontrola przepływu miąższu

automatyczny start/ stop

miejsce do zwinięcia i przechowywania kabla

można myć w zmywarce

Cena: 79,90 zł

PHILIPS Trymer Multigroom Series 3000 MG3715/14

trymer All-in-One

delikatne dla skóry stalowe ostrza zapewniające doskonałe przycinanie

ostrza delikatnie pociągają o siebie powodując samoostrzenie

pomocny w strzyżeniu włosów oraz zarostu

trymer umożliwia nadanie konturów brodzie i włosom

trymer do przycinania włosów w nosie delikatnie usuwa zbędne owłosienie z nosa i uszu

w zestawie etui do przechowywania ułatwiające porządkowanie i transport

w zestawie szczoteczka czyszcząca

nie wymaga konserwacji i smarowania

Cena: 89 zł

PHILIPS Żelazko parowe EasySpeed

cztery ustawienia pary zapewniają lepsze efekty prasowania

silny wyrzut pary: 90 g/min, stałe uderzenie pary: 25 g/min

duży zbiornik na wodę umożliwia dłuższe prasowanie

funkcja sprayu

przycisk Calc Clean do łatwego odkamieniania

stopa pokryta warstwą nieprzywierającą zapewnia lepszy poślizg i większą odporność na zarysowania

Cena: 149 zł

PHILIPS Toster HD2581/90

z nasadką do opiekania bułek

8 regulowanych stopni przypieczenia

wyciągana szufladka na okruchy

funkcja podnoszenia do pieczywa zaklinowanego w tosterze

automatyczne wyłączanie

przycisk funkcji Stop

Cena: 95 zł

Kenwood Wielofunkcyjny robot kuchenny FDP65.450WH

w zestawie: miska: 3 litry, pojemnik do miksowania: 1,5 litra, przystawki do ubijania i wyrabiania ciasta, wyciskarka do cytrusów, drobna tarka, szatkownica

Cena: 499 zł

BRITA Dzbanek filtrujący Aluna 2,4 l

rozwiązanie filtracyjne zapewniające najlepszy smak wody, kawy, herbaty i żywności

lepszy smak dzięki świeżej, przefiltrowanej wodzie BRITA

maksimum przyjemności dzięki doskonałemu aromatowi herbaty i kawy

rozwiązanie przyjazne dla środowiska, wygodne i niskokosztowe

idealny do przygotowania zdrowych potraw

chroni urządzenia gospodarstwa domowego przed zwapnieniem i w ten sposób przedłuża ich żywotność

technologia mikroprzepływu MAXTRA+

redukuje: osad, metale z gospodarstw domowych, takie jak ołów i miedź, chlor i inne substancje zakłócające zapach i smak, do 4 tygodni

zawsze punktualny: BRITA Memo co 4 tygodnie przypomina o konieczności wymiany wkładu filtrującego wodę - dla optymalnych rezultatów filtracji

można go myć w zmywarce (z wyjątkiem pokrywki)

idealny rozmiar: pasuje do drzwi lodówki

BRITA PerfectFit dla optymalnej filtracji

gwarantowana pełna i niezawodna filtracja przy zastosowaniu wkładu MAXTRA+

pojemność całkowita: 2,4 l

przefiltrowana woda: 1,4 l

Cena: 50,90 zł

Philips Maszynka do strzyżenia brody 1000 BT1209/15

ładowanie kablem USB dla wygody użytkowania

samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

czas pracy: 30 minut

czas ładowania: 8 godzin

zdejmowana głowica tnąca ułatwia czyszczenie

ergonomiczne wzornictwo zapewniające komfort obsługi

w zestawie: nasadka trymera (1 mm), grzebień do strzyżenia brody (5 mm), szczoteczka do czyszczenia

Cena: 69,90 zł - kliknij, aby kupić

Bosch Odkurzacz bezworkowy GS05 Serie 2

Specyfikacja:

bezworkowy

wysoka wydajność systemu separacji kurzu

antyalergiczny filtr PureAir

kompaktowy rozmiar

waga: 4.44 kg (bez wyposażenia)

łatwe wyjmowanie i opróżnianie pojemnika na kurz

elektroniczna regulacja siły ssania

wygodny, ergonomiczny uchwyt

pojemnik na kurz rozmiar L

rura teleskopowa

przełączalna szczotka rolkowa

akcesoria 2 w 1: Szczotka do tapicerki i szczelinowa

szczotka do parkietu z naturalnym włosiem

automatyczne zwijanie kabla

promień działania: 9 m

2 duże koła/1 kółko obrotowe

Cena: 399 zł - kliknij, aby kupić

Hoover Odkurzacz bezprzewodowy

Cena: 799 zł - kliknij, aby kupić

diody LED do oświetlania bardzo ciemnych miejsc

elastyczne końcówki ułatwiające dotarcie do trudno dostępnych miejsc

łatwe opróżnianie pojemnika

szybkie odczepianie końcówek

system Easy Driving

elementy obsługiwane czubkami palców

wybór podłoża

nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg

miękki uchwyt

gumowane kółka

Güde Spawarka MIG 155/6 W

kompaktowa spawarka dla wymagających majsterkowczów

nadaje się do spawania stali o niskiej zawartości węgla, stali niskostopowej, stali szlachetnej itd.

6 poziomów regulacji umożliwia wykonanie nawet najtrudniejszych prac spawalniczych

płynnie regulowany posuw drutu

lampka kontrolna

ochrona przed przeciążeniem termicznym

wentylator chłodzący

łatwy transport - 2 kółka z tyłu i uchwyt

Cena: 888 zł

MEDISANA Waga diagnostyczna BS 444 Connect z aplikacją

waga diagnostyczna umożliwia pomiar wagi ciała, zawartości tłuszczu i wody w organizmie, masy mięśniowej i tkanki kostnej

określanie wskaźnika BMI

zintegrowana analiza zapotrzebowania kalorycznego (BMR)

wysokiej jakości elektrody ze stali szlachetnej

funkcja step on: pomiar bezpośrednio po wejściu na wagę

duży, czytelny wyświetlacz LCD

cztery bardzo precyzyjne czujniki tensometryczne zapewniają precyzyjne wyniki pomiarów

transfer danych z wagi diagnostycznej przez Bluetooth do aplikacji VitaDock+ (na iOS i Androida)* oraz do VitaDockR Online

automatyczne rozpoznawanie maks. 8 użytkowników

baterie w zestawie

waga diagnostyczna jest wykonana ze szkła, stali szlachetnej i tworzywa sztucznego

gwarancja 3 lata

Cena: 79,90 zł

YAMAHA Skuter podwodny RDS 200

skuter podwodny dla amatorów nurkowania

wodoszczelna technologia sterowania z ochroną przed przypadkowym dostaniem się wody

uchwyt na kamerę sportową

zdejmowany kontroler siły wyporu

do użytku w wodzie słonej

zalecany wiek: powyżej 16. roku życia

czas działania: do 1 h przy normalnym użytkowaniu (praca ciągła: do 40 min)

głębokość zanurzenia: maks. 20 m

prędkość: 3,2 km/h

akumulator kwasowo-ołowiowy 12,0 V / 7,5 Ah

czas ładowania: 4-6 h

Cena: 1599 zł

MEDISANA Inhalator IN 500

inhalator wspomaga leczenie górnych i dolnych dróg oddechowych

pomocny np. w przypadku przeziębienia czy astmy

wysoka skuteczność dzięki rozpylaniu delikatnej mgiełki

bogaty zestaw akcesoriów

końcówka do nosa – idealna także dla dzieci

wyjątkowo długi wąż – 2 m

Cena: 149 zł

Tefal Patelnia aluminiowa Resist Plus D52704

patelnia aluminiowa z twardą emalią z efektem lustrzanym, niezwykle odporna na uszkodzenia i łatwa w pielęgnacji

z warstwą ochronną Flame Protect: odporna na żar, płomienie i zarysowania

odporna, nieprzywieralna powłoka TEFAL TITANIUM utrzymauje swoje właściwości 2 x dłużej w porównaniu z tradycyjnymi powłokami

wyposażona w nowoczesny THERMO-SINAL®: pierwszy na świecie zintegrowany wskaźnik optymalnej temperatury do smażenia: pokazuje, czy patelnia osiągnęła optymalną temperatury, aby móc zacząć smazyć potrawę

okrągła forma

głęboka

egronomiczny uchwyt z nienagrzewającego się tworzywa

stabilne dno zapewniające równomierne rozprowadzanie ciepła

można uzywać na wszystkich rodzajach kuchenek, poza indukcyjnymi

odporna na temperaturę do 175ºC

Cena: 59,90 zł

