Lidl - urządzenia znanych marek, które kupisz w niższej cenie [13.08.2022]

W ofercie Lidla znajdziemy sporo ciekawych urządzeń elektronicznych, w atrakcyjnie niskich cenach. Sprawdź, które produkty znanych marek kupisz znacznie taniej.

W dziale elektronika w Lidlu znajdziemy mnóstwo urządzeń i akcesoriów do domu, ogrodu czy warsztatu - a co tydzień możemy liczyć na jakieś nowości. Najczęściej są to urządzenia lidlowych marek, takich jak SilverCrest czy Parkside (więcej na ich temat przeczytacie tutaj). Warto jednak zaznaczyć, że wśród oferowanych produktów często znajdziemy również sprzęty bardziej znanych producentów. Co ważne, możemy kupić je taniej niż w innych sklepach. Postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty, które są obecnie dostępne zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online (zobacz pełną ofertę sklepu lidl.pl). Lista będzie na bieżąco aktualizowana.

BOSCH Robot kuchenny z misą obrotową MUM44R2A, 500 W

robot kuchenny z obrotową misą wyposażony w silny silnik o mocy 500 W zapewni szybkie rezultaty przygotowania ciasta do wypieków oraz składników do przygotowania słodkich i wytrawnych potraw

również do ucierania ciężkich ciast

duża misa ze stali szlachetnej o pojemności 3,9 litra:

można myć w zmywarce

pojemość odpowiednia dla ilości do 2 kg ciasta lub 1,5 kg ciasta drożdżowego

mieszadło obracające się równocześnie w 3 kierunkach (3D PlanetaryMixing) zapewni idealne wymieszanie wszystkich składników

proste czyszczenie: wszystkie akcesoria oraz misę można myć w zmywarce

Cena: 499 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

BOSCH Odkurzacz bezworkowy GS05 Serie 2, 700 W

skutecznie, szybko i czysto - bez konieczności stosowania wymiennych worków. Brak dodatkowych kosztów

EasyStorage: duża wygoda nawet po odkurzeniu. Dzięki Easy Hose Storage i kompaktowym rozmiarom, urządzenie można przechowywać w sposób oszczędzający miejsce, szybki i łatwy. To pozostawia więcej miejsca na inne rzeczy.

Parametry techniczne:

czerwony

bezworkowy

wysoka wydajność systemu separacji kurzu

antyalergiczny filtr PureAir

kompaktowy rozmiar

waga: 4,44 kg (bez wyposażenia)

łatwe wyjmowanie i opróżnianie pojemnika na kurz

elektroniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła

wygodny, ergonomiczny uchwyt

pojemnik na kurz rozmiar L

rura teleskopowa

przełączalna szczotka rolkowa

akcesoria 2 w 1: Szczotka do tapicerki i szczelinowa

szczotka do parkietu z naturalnym włosiem

automatyczne zwijanie kabla

promień działania: 9 m

2 duże koła/1 kółko obrotowe

Cena: 399 zł - przejdź do sklepu

George Foreman Grill elektryczny, 1630 W

grill kontaktowy

redukuje do 42% tłuszczu

tłuszcz i olej są zbierane w oddzielnej tacce ociekowej

na maks. 5 porcji

2 funkcje:

grill kontaktowy (grillowanie mięsa, ryb i warzyw).

grill do panini i kanapek

stałe płyty grillowe z wysokiej jakości powłoką nieprzywierającą

łatwy do czyszczenia

równoczesne grzanie od góry i od dołu zapewnia szybkie grillowanie

ruchoma górna płyta grillowa optymalnie dostosowuje się do wielkości potraw

z lampką kontrolną temperatury

możliwość przechowywania w pionie

nawijanie przewodu pod spodem

moc: 1630 W

Cena: 149 zł 99 zł - przejdź do sklepu

Kenwood Robot kuchenny K-Mix KMX75AB

wysokiej jakości wytrzymały silnik o mocy maks. ok. 1000 W

duża miska ze stali nierdzewnej o pojemności 5 l

inteligentna kontrola prędkości

w zestawie 3 końcówki ze stali szlachetnej: zawiera hak do ugniatania, trzepaczkę i mikser w kształcie litery K

w pełni metalowa obudowa

Wymiary: ok. 38,5 x 29,5 x 35.5 cm (dł. x szer. x wys.)

Cena: 1199 zł - przejdź do sklepu

Vileda Mop parowy 1550 W, z 3 wkładami z mikrofibry i wkładem do dywanów i tapicerki

wyjątkowo lekkie i łatwe w użyciu urządzenie - do dokładnego i higienicznego czyszczenia bez użycia chemii

gotowy do użycia w tylko 15 sekund

zwalcza 99,9 % bakterii

indywidualne ustawianie wyrzutu pary

w zestawie: 3 wkłady z mikrowłókna zapewniającymi czystość bez smug; 1 wkład do czyszczenia dywanów umożliwiający higieniczne odświeżenie dywanów i tapicerki

moc: 1.550 W

pojemność: ok. 250 ml

Cena: 249 zł - przejdź do sklepu

FISCHER Zestaw lampek rowerowych USB

Zestaw oświetlenia LED z lampką przednią 50/25/15 Lux i USB

ładowalne światło przednie o natężeniu 50 luksów z lampką kontrolną baterii/ładowania

do 50 luksów, możliwość przełączenia na 25/15 luksów

ze wskaźnikiem naładowania baterii

uniwersalny gumowy uchwyt z blokadą szybkozłączną

akumulator Li-Ion z gniazdem ładowania Micro-USB

obudowa bryzgoszczelna zgodna z normą IP44

czas ładowania ok. 5 godzin

Światło tylne LED ze światłem do oświetlania ścieżki High Power LED oraz USB

światło tylne Premium z 5 diodami LED + drugie światło tylne z diodą LED o dużej mocy jako światło do oświetlania podłoża dla lepszej widoczności

łatwy montaż bez użycia narzędzi

ze wskaźnikiem naładowania baterii

uniwersalny uchwyt z szybkim mocowaniem, każdy obracany o 90°

czas trwania światła do 240 min.

akumulator Li-ion z gniazdem ładowania micro-USB

obudowa bryzgoszczelna zgodnie z normą IP44

czas ładowania ok. 2-3 godziny

w zestawie kabel USB do ładowania

Cena: 89,90 zł - przejdź do sklepu

Vileda Myjka do okien Windomatic

lekkie urządzenie o intuicyjnej obsłudze

idealny również do gładkich powierzchni, takich jak lustra, płytki, powierzchnie szklane lub kabiny prysznicowe

wydajny akumulator litowo-jonowy o czasie pracy ok. 40 min.

funkcja spryskiwania umożliwiająca nanoszenie płynu czyszczącego na powierzchnię okna

wysokiej jakości 3-fazowa nakładka z mikrofibry usuwa nawet zaschnięty brud

z wymienną wkładką fibrową do spryskiwacza

mikrofibra zapewniająca skuteczne czyszczenie bez smug

można prać w temperaturze do 60 stopni

wysoka chłonność i absorpcja zanieczyszczeń

poręczny format do codziennego użytku

Cena: 139 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS Wielofunkcyjny trymer 7w1 Multigroom Series 3000 MG3720/15

trymer uniwersalny 7 w 1

samoostrzące się ostrza są nadal tak samo ostre po 3 latach użytkowania, jak pierwszego dnia

czas pracy do 60 min.

nasadki, które można czyścić

wytrzymałe i solidne grzebienie

w zestawie: trymer, trymer do włosów w nosie i uszach, grzebień do włosów, 2x grzebień do trzydniowego zarostu, 2x grzebień do brody

Cena: 108,90 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS Golarka S5588/26 i trymer do nosa i uszu

PHILIPS golarka S5588/26 zapewnia szybkie i dokładne golenie dzięki technologii SkinIQ, która wykrywa gęstość włosów i dostosowuje się do niej

elastyczne głowice obracające się o 360° dopasowują się do kształtu twarzy i umożliwiają wygodne oraz precyzyjne golenie

trymer do nosa i uszu skutecznie przycina włoski i jest wygodny w użyciu

golarka: czas ładowania: 1 h; czas pracy: 60 min

trymer: zasilany baterią AA (w zestawie)

Cena: 399 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS Odkurzacz bezworkowy Power Cyclone 4

wielofunkcyjna dysza podłogowa pozawala na gruntowne sprzątanie

duża wygoda używania

pojemnik na kurz pozwalający na higieniczne opróżnianie jedną ręką

lekki i kompaktowy

system filtrów dla czystego powietrza

moc: 850 W

dł. kabla: ok. 9 m

Cena: 379 zł - przejdź do sklepu

BRAUN MultiQuick 3 Mikser ręczny MQ3045WH

metalowa końcówka blendująca

funkcja pojedynczej prędkości oraz funkcja turbo

pojemnik o pojemności 600 ml i trzepaczka

rozdrabniacz 350 ml

rozdrabniacz i blender o pojemności 1,25 l z ostrzem do kruszenia lodu

Cena: 295,94 zł - przejdź do sklepu

Delonghi Ekspres do kawy EC221

funkcja automatycznego wyłączania oszczędza energię, automatycznie wyłączając urządzenie po zakończeniu pracy

przycisk, aby wybrać żądaną funkcję.

wyjmowany pojemnik na wodę o dużej pojemności

panel sterowania

regulator ilości pary

system Cappuccino: miesza parę, powietrze i mleko, tworząc bogatą i kremową piankę do doskonałego cappuccino

filtr na kawę w proszku i saszetki

wyjmowany zbiornik na wodę

funkcja automatycznego wyłączania

ekspres do kawy o ciśnieniu 15 bar z pompą

kocioł ze stali szlachetnej

łatwy w użyciu, obsługiwany jednym przyciskiem

na kawę mieloną i/lub kapsułki ESE "Easy Serving Espresso"

Cena: 399 zł - przejdź do sklepu

BRAUN Mikser ręczny MultiMix 3, z 5 poziomami prędkości

maks. moc: ok. 500 W

mocny silnik z 5 prędkościami i trybem Turbo

nadaje się do wyrabiania ciasta, przygotowaniu sosów, majonezu, smoothie oraz do ubijania białek

system mocowania Easy Click

podwójne wyjście

metalowe końcówki

przycisk do wysuwania haków ugniatających

w zestawie trzepaczka, haki do ugniatania, pojemnik o pojemności 500 ml i blender

Cena: 229 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS Żelazko parowe GC1744/20

stały wyrzut pary do 25 g/min

stopa pokryta powłoką nieprzywierającą zapewnia lepszy poślizg i większą odporność na zarysowania

duży otwór wlewowy

potrójnie precyzyjna końcówka

4 ustawienia pary

dysza rozpylająca zapewniająca równomierne nawilżanie

zbiornik na wodę: 220 ml

przycisk CalcClean ułatwiający usuwanie kamienia

Cena: 99 zł - przejdź do sklepu

BOSCH Odkurzacz workowy BGL3309L GL-30

system QuattroPower: ukierunkowana na wydajność technologia Bosch zapewnia fantastyczne rezultaty odkurzania przy niskim zużyciu energii

system PowerProtect: długotrwała siła ssąca i efektywność odkurzania, nawet przy bardziej napełnionym worku

worek PowerProtect zapewnia wysoką wydajność oraz wydłuża okresy między wymianami worków i pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy

aby poprawić o 60% wydajność siły ssącej i zapewnić lepsze rezultaty odkurzania, zalecamy korzystanie z worków "PowerProtect Dustbag"

filtr HEPA: efektywna filtracja, skutkująca w czystszym powietrzu wychodzącym z odkurzacza; odpowiedni dla alergików; można myć - nie trzeba kupować nowego filtra

wyjątkowo cicho przełączana dysza SilentClean Premium

dysza do fug i tapicerek

wąż z materiału

rura teleskopowa

ergonomiczny uchwyt

w zestawie 3 worki o pojemności XL

funkcja automatycznego zwijania kabla

zasięg urządzenia: 10 m

elektroniczne regulowanie siły ssania za pomocą pokrętła

na 4 kółkach

wskaźnik wymiany filtra

poziom hałasu: 79 dB(A)

Cena: 499 zł - przejdź do sklepu

GRUNDIG Odkurzacz bezworkowy VCC 7170

nominalna moc silnika: ok. 750 W

cicha praca - zaledwie 76 dB (A)

wykonany w 50% z tworzywa pochodzącego z recyklingu

pojemnik na kurz o pojemności 2,7 l

długa rura teleskopowa z metalu

zasięg: ok. 8,5 m

bezworkowy

filtr HEPA-13 z możliwością mycia

Cena: 669 zł - przejdź do sklepu

Comfee Minilodówka RCD76LS2 z komorą na lód

Chłodziarka RCD76LS2 doskonale nadaje się do małych kuchni lub biur. Dzięki wymiennym zawiasom drzwi można zamontować po lewej lub prawej stronie - zgodnie z własnymi upodobaniami i potrzebami. Ponadto można wymienić uszczelkę w drzwiach, dzięki czemu mimo niewielkich rozmiarów lodówki jest w niej dużo miejsca dzięki dwóm półkom na drzwiach i we wnętrzu.

chłodziarka z komorą na lód

zabezpieczona ściana tylna

wymienne zawiasy drzwiowe

wymienna uszczelka drzwi

kolor: srebrny

pojemność netto: 43 l

klasa energetyczna: E

zużycie energii/ rok: ok. 80 kWh

głośność przy włączaniu: ok. 41 dB

Cena: 429 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS SpeedPro Odkurzacz akumulatorowy bezworkowy 2 w 1 FC6721/01

szybki i mocny nawet w trudno dostępnych miejscach

dysza pasywna z bocznymi szczotkami

wychwytuje do 0,4 l pyłu

2 ustawienia prędkości do różnych podłóg i rodzajów zabrudzeń

typ produktu: odkurzacz ręczny

kolor: czerwony

typ pojemnika na kurz: bezworkowy

pojemność pojemnika na kurz: ok. 400 ml

obszary zastosowań: Wszystkie piętra

funkcja odkurzacza do pracy na mokro/sucho: Odkurzacz do pracy na sucho

cechy: szybkie czyszczenie z dużym zasięgiem

akcesoria: zasilacz sieciowy, ssawka szczelinowa, zintegrowana szczotka

akumulator: ok. 18 V

czas ładowania: ok. 5 h

czas pracy ok. 40 min

system ładowania: akumulator litowo-jonowy

poziom hałasu: ok. 80 dB

filtr: filtr do prania

Cena: 779 zł - przejdź do sklepu

Tefal Żelazko ze stacją parową SV8011

stopa Durilium Airglide - wyjątkowo śliska i odporna na zarysowania

para pionowa

system przeciwwapienny: opatentowany zintegrowany kolektor antywapienny; łatwe usuwanie kamienia przez wypłukanie zbieracza kamienia; brak dodatkowych kosztów, np. za kasety/ wkłady wapienne

cechy dające komfort: wyjmowany, przezroczysty zbiornik na wodę XXL (1,8 l); system blokujący z szybkim zwolnieniem zapewnia łatwy i bezpieczny transport; szybkie nagrzewanie: gotowość do pracy w ciągu zaledwie 2 minut; automatyczne wyłączanie po 8 minutach bez użycia

moc pary: ciśnienie pompy 6,1 bar

wyrzut pary ciągłej: 120 g/min

wyrzut ekstra pary: 400 g/min - do grubych tkanin

moc: 2800 W

Cena: 679 zł - przejdź do sklepu

Tefal Frytownica niskotłuszczowa na gorące powietrze Easy Fry Classic EY2018

frytownica niskotłuszczowa na gorące powietrze

kompaktowa konstrukcja i pojemność XL

4 opcje gotowania: smażenie w głębokim oleju; pieczenie na ruszcie; grillowanie; pieczenie

możliwość przygotowania posiłków dla maksymalnie 6 osób

"system koszykowy" z wyjmowaną kratką

smażenie bez gorącej kąpieli olejowej, bez konieczności zarządzania olejem

timer z sygnałem dźwiękowym i automatycznym wyłączaniem

zdejmowane części można myć w zmywarce

Cena: 346,60 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS Golarka rotacyjna Series 3000 S3134/51

golarka rotacyjna PHILIPS Series 3000 S3134/51 zapewni każdemu mężczyźnie przyjemne i szybkie golenie

łatwe golenie przylegających do skóry włosków dzięki elastycznym głowicom tnącym poruszającym się w 5 kierunkach

system PowerCut zapewnia dokładne i równe golenie

można stosować na mokro i na sucho

szybkie ładowanie w 5 min wystarcza na 1 golenie

wysuwany trymer

ostrzeżenie przy niskim stanie naładowania i przypomnienie o wymianie głowicy tnącej

akcesoria w zestawie: wysuwany trymer do precyzyjnego przycinania, ładowarka

Cena: 240,90 zł - przejdź do sklepu

Ledvance Oczyszczacz powietrza z lampą UV-C

Ledvance oczyszczacz powietrza z lampą UV-C to przenośne urządzenie odpowiednie do stosowania w małych pomieszczeniach czy samochodach

wygodne zasilanie przez port USB

niezawodna dezynfekcja bez użycia środków chemicznych dzięki zastosowaniu technologii LED UV-C

eliminuje nawet 99,9% wirusów i bakterii, w tym SARS-CoV-2 (COVID19)

oczyszcza powietrze dzięki trzystopniowej dezynfekcji przy użyciu diod LED VIOLEDS UVC i filtra HEPA (H13)

oczyszcza powietrze z pyłków i kurzu

poprawia jakość powietrza, usuwając nieprzyjemne zapachy i dym papierosowy

możliwość wyboru 3 poziomów oczyszczania powietrza: niski, średni, wysoki

posiada złącze USB

Cena: 130,34 - przejdź do sklepu

SEVERIN Jogurtownica z 7 słoiczkami

przełącznik wł./ wył. z lampką

nóżki antypoślizgowe

ze zwijaniem przewodu

zawartość zestawu: 7 słoiczków o pojemności 150 ml

moc: 13 W

Cena: 99 zł - przejdź do sklepu

Severin Spieniacz do mleka

wysokiej jakości i eleganckie wzornictwo ze stali nierdzewnej

2 programy spieniania mleka dla różnych ilości spienionego mleka

nadaje się do spieniania mleka na zimno i na gorąco oraz do podgrzewania mleka

pojemnik z powłoką nieprzywierającą umożliwiającą łatwe czyszczenie

do spieniania ok. 100 ml lub podgrzewania ok. 200 ml mleka

system 360°: pojemnik na mleko można włożyć w dowolnym kierunku

automatyczne wyłączanie

zabezpieczenie przed przegrzaniem

moc: ok. 450 W

napięcie: 220–240 V ~, 50-60 Hz

Cena: 159 zł - przejdź do sklepu

Severin Naleśnikarka elektryczna

dioda pomagająca w kontroli czasu smażenia

włącznik ON/OFF z podświetlaną diodą wskazującą pracę

praktyczne zwinięcie kabla

obudowa z tworzywa sztucznego odporna na wysokie temperatury

powłoka zapobiegająca przywieraniu

płynna regulacja temperatury

nóżki antypoślizgowe

Cena: 119 zł - przejdź do sklepu

Kenwood Robot kuchenny Prospero KCH29.H0.WH BK

wydajny silnik o mocy 1000 W zapewnia optymalne rezultaty

płynna regulacja prędkości i funkcja impulsowa

6 wybieranych prędkości

praktyczna misa ze stali nierdzewnej o pojemności ok. 4,3 l

3 tarcze do tarcia i wyciskarka do cytrusów

planetarny system mieszania zapewniający wysoką jakość mieszania składników

liczne akcesoria

Cena: od 699 zł - przejdź do sklepu

Vileda Robot sprzątający VR ONE

robot sprzątający Vileda VR ONE to Twój niezawodny sprzymierzeniec w codziennym dbaniu o czystość Twojego domu

posiada czujniki chroniące przed upadkiem, które automatycznie wykrywają i omijają schody i wysokie stopnie

intuicyjna obsługa za pomocą przycisku

wysokiej jakości akumulator litowo-jonowy zapewnia długotrwałą pracę urządzenia

duży otwór ssący XL i 2 schematy nawigacji zapewniają optymalne sprzątanie

dzięki kółkom Flex Wheels pokonuje progi i krawędzie dywanów

miękkie zderzaki chronią meble

idealny do podłóg twardych i dywanów o długości włosia do 1,5 cm

gwarancja 2 lata

Cena: 449 zł - przejdź do sklepu

ECOVACS Odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania DEEBOT N8

silna moc ssania

odkurzanie do 2.300 Pa

usuwanie kurzu nawet z dywanów

precyzyjne planowanie czyszczenia: technologia mapowania i nawigacji na bazie lasera

TrueMapping umożliwia skuteczne i dokładne czyszczenie podłóg

technologia mopowania OZMO umożliwia jednoczesne odkurzanie i mopowanie

plamy i zabrudzenia są usuwane w jednym kroku

sterowanie przez aplikację: sprzątanie domu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

zgodność z systemem Smart Home umożliwia sprzątanie bez wysiłku

wykrywanie przeszkód

automatyczne ładowanie

ochrona przed upadkiem z wysokości

Cena: 1304,55 zł - przejdź do sklepu

BODUM Lokówka AHC 20 z powłoką ceramiczno-keratynową

powłoka ceramiczno-keratynowa

stała temperatura (180 °C)

dioda informująca, że urządzenie jest gotowe do pracy

wygodny przycisk wł./wył.

funkcja automatycznego wyłączania pozwala ograniczyć zużycie energii

podstawa

przegub obrotowy 360° ograniczający plątanie się kabli

szybkie nagrzewanie

końcówka cool touch

Cena: 59,90 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS Golarka rotacyjna Series 3000 S3134

golarka rotacyjna PHILIPS Series 3000 S3134/51 zapewni każdemu mężczyźnie przyjemne i szybkie golenie

łatwe golenie przylegających do skóry włosków dzięki elastycznym głowicom tnącym poruszającym się w 5 kierunkach

system PowerCut zapewnia dokładne i równe golenie

można stosować na mokro i na sucho

szybkie ładowanie w 5 min wystarcza na 1 golenie

wysuwany trymer

ostrzeżenie przy niskim stanie naładowania i przypomnienie o wymianie głowicy tnącej

akcesoria w zestawie: wysuwany trymer do precyzyjnego przycinania, ładowarka

Cena: 240,90 zł - przejdź do sklepu

FISCHER Kompresor akumulatorowy

wielorakie możliwości zastosowania: opony rowerowe i e-bike, piłki nożne, piłki koszykowe, dmuchane artykuły plażowe, a nawet opony samochodowe

całkowicie automatyczne pompowanie dzięki regulowanemu ciśnieniu powietrza

podświetlany, cyfrowy wyświetlacz LCD z precyzyjnym odczytem

wbudowany akumulator litowo-jonowy

z latarką LED i power bankiem

wskazanie aktualnego ciśnienia w oponach i wskaźnik naładowania akumulatora

odporny na warunki atmosferyczne

w zestawie: adapter do zaworów Sclaverand i Dunlop, adapter do materacy powietrznych, igła kulkowa, kabel do ładowania USB, kabel do ładowania zapalniczki samochodowej, torba do przechowywania i transportu

Cena: 307,99 zł - przejdź do sklepu

Tefal Frytkownica Maxifry FF1000

automatyczne otwieranie pokrywy

metalowy filtr stały wbudowany w pokrywę

pojemnik do smażenia z aluminium, stały

uchwyt na obudowie można złożyć

regulowany termostat z lampką kontrolną temperatury

włącznik/wyłącznik

thermowall

zdejmowana pokrywa (można myć w zmywarce)

pojemnik do smażenia (można go myć w zmywarce)

pojemność oleju: 2,1 l

pojemność: 1,2 kg

Cena: 219,99 zł - przejdź do sklepu

Russell Hobbs Grill elektryczny

grill kontaktowy

redukuje do 42% tłuszczu

tłuszcz i olej są zbierane w oddzielnej tacce ociekowej

na maks. 5 porcji

2 funkcje:

grill kontaktowy (grillowanie mięsa, ryb i warzyw).

grill do panini i kanapek

stałe płyty grillowe z wysokiej jakości powłoką nieprzywierającą

łatwy do czyszczenia

równoczesne grzanie od góry i od dołu zapewnia szybkie grillowanie

ruchoma górna płyta grillowa optymalnie dostosowuje się do wielkości potraw

z lampką kontrolną temperatury

możliwość przechowywania w pionie

nawijanie przewodu pod spodem

Cena: 149 zł - przejdź do sklepu

Wenko Waga osobowa z bambusa z wyświetlaczem LCD

bambusowa powierzchnia bieżnika

zakres pomiarowy do 180 kg w odstępach co 100 g

z dużym wyświetlaczem LCD

z białym podświetleniem i czarnym wyświetlaczem numerycznym

funkcja automatycznego wł./wył.

ok. 30 x 2,8 x 30 cm (dł. wys. x szer.)

rozmiar wyświetlacza: ok. 73 x 35 mm (dł. x szer.)

Cena: 69,90 zł - przejdź do sklepu

SOEHNLE Waga łazienkowa, obciążenie do 180 kg

waga łazienkowa z wyświetlaczem LCD

wyświetlacz LCD zapewniający dobrą czytelność wagi (wysokość cyfr 2,5 cm)

wyjątkowo płaska konstrukcja dla bezpiecznego stania na wadze

duża powierzchnia zapewnia komfortowe ważenie

bardzo duża nośność do maksymalnej wagi 180 kg (dokładność 100 g)

wygodne, automatyczne włączanie wagi bezpośrednio po wejściu na nią

duża oszczędność energii dzięki funkcji automatycznego wyłączania

stabilność dzięki antypoślizgowym stopkom

bardzo długa żywotność baterii - ponad dwa lata przy dwukrotnym użyciu w ciągu dnia

bezpieczna dla dzieci, przykręcana komora baterii

jednostki wagi można łatwo przełączać między kg, lb i st

Cena: 61,48 zł - przejdź do sklepu

BRAUN Czajnik elektryczny WK110

pojemność: 1,7 l

dwuskalowy wskaźnik ilości wody

system szybkiego gotowania

uchylna pokrywa

4-stopniowy system bezpiecznego wyłączania

filtr zapobiegający osadzaniu się kamienia, który można czyścić

Cena: 91,69 zł - przejdź do sklepu

Delonghi Ekspres do kawy Scultura SECZ351.BK z uchwytem sitowym

stylowy ekspres do kawy De'Longhi Scultura 15 bar w kolorze czarnym

prosta obsługa za pomocą jednego przycisku

czajnik ze stali szlachetnej

wyjmowana tacka ociekowa

pompa 15 bar

pokrętło do regulacji ilości pary

filtr easy clean do kawy mielonej i w kapsułkach

funkcja auto off

Cena: 619 - przejdź do sklepu

BRAUN Toster HT1010WH

toster HT1010WH z miejscem na 2 tosty

funkcją podgrzewania

automatyczne wyśrodkowanie kromki chleba

przycisk STOP zatrzymujący funkcję przypiekania

automatyczne wyłączanie przy zablokowaniu kromki chleba

funkcją rozmrażania

zdejmowana nadstawka na bułki

wyjmowana tacka na okruchy

manualna dźwignie wyjmowania chleba

obudowa z izolacją - chroni przed poparzeniem

Cena: 109 zł przejdź do sklepu

Kenwood Maszynka do mięsa MG 510

Kenwood maszynka do mięsa MG 510 to eleganckie urządzenie przydatne w każdej kuchni

bieg do przodu i wstecz

3 stopnie mielenia: grubo, średnio, drobno

2 nasadki do kiełbasy oraz nasadka do kebbe

metalowa tacka do napełniania

funkcja zwijania przewodu

Cena: 489 zł - przejdź do sklepu

SINGER Maszyna do szycia S010L ze ściegiem owerlok

ścieg overlok 2, 3 i 4-nitkowy

ścieg stykowy 2-nitkowy

ścieg stykowy 3-nitkowy

obszycia 3-nitkowe

długości ściegu: 1-4mm

szerokość ściegu: 2,3-7mm

szycie wolnoramienne

zmiana pedału do szycia za pomocą automatycznej stopki zatrzaskowej

ruchomy nóż górny

proste nawlekanie dzięki kolorowemu oznakowaniu

w zestawie: pęseta, igły, śrubokręt, śrubokręt sześciokątny do wymiany igieł, konwerter

Cena: 769 zł - przejdź do sklepu

Xiaomi Odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 Mi BHR4636GL

Xiaomi odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 Mi BHR4636GL o uniwersalnym zastosowaniu do różnych podłóg

najważniejsze cechy odkurzacza:

odkurzanie na sucho

bezworkowy

bezprzewodowy

technologia cyklonowa

3 poziomy filtracji

filtr HEPA

regulacja siły ssania

moc: 50 W

czas pracy: 45 min

zasilanie: akumulatorowe

Cena: 379 zł

PHILIPS Golarka S1131/41

golarka PHILIPS S1131/41 zapewnia łatwe i szybkie golenie dzięki systemowi PowerCut z 27 samoostrzącymi się ostrzami

ruchome głowice tnące Flex ułatwiają golenie włosków przylegających do skóry

ergonomiczny i wygodny uchwyt

można stosować przewodowo lub bezprzewodowo

czas pracy na akumulatorze: 40 min

czas ładowania: 8 h

Cena: 149 zł

BOSCH Odkurzacz workowy BGLS2FRESH

odkurzacz workowy BOSCH BGLS2FRESH z innowacyjnym silnikiem HiSpin zapewnia wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii

filtr HEPA zapewnia wysoką skuteczność filtracji - nadaje się dla alergików i można go myć

kompaktowe urządzenie z workiem o dużej pojemności

worki: typ G

rura teleskopowa

ergonomiczny uchwyt

automatyczne zwijanie kabla

zasięg: 8 m

funkcja parkowania

2 duże kółka tylne

Cena: 399 zł

PHILIPS Prostownica HP8321/40

PHILIPS prostownica HP8321/40 z powłoką ceramiczną zapewnia łatwą i szybką stylizację oraz mniej uszkodzonych włosów

zaokrąglone płytki do stylizacji fal i loków

przewód o długości 1,8 m z praktycznym przegubem i uchwytem do zawieszenia

temperatura 210°C zapewnia idealne efekty

płytki o długości 100 mm umożliwiają szybkie i łatwe prostowanie włosów

szybkie nagrzewanie - gotowa do użycia w 60 sekund

blokada przycisków umożliwia bezpieczne przechowywanie

przegub zapobiega plątaniu się przewodu

Cena: 99 zł

PHILIPS Suszarka do włosów Dry Care Advanced BHD170/40

PHILIPS suszarka do włosów Dry Care Advanced BHD170/40 zapewnia 2 razy mocniejszą jonizację, aby nadać włosom wyjątkowego połysku

zimny nawiew i funkcja ThermoProtect chroni włosy przed przesuszeniem

profesjonalna moc 2200 W zapewnia idealne rezultaty jak po wyjściu od fryzjera

6 ustawień

akcesoria w zestawie: wąska dysza do stylizacji, dyfuzor

Cena: 119 zł

REMINGTON Lokówka GoldDust z powłoką ceramiczną

z wysokiej jakości powłoką ceramiczną

stożkowa część w zakresie 13-25 mm pozwala na uzyskanie miękkich, spiralnych loków

szybkie nagrzewanie - gotowa do pracy w ciągu 30 sek.

wysokie temperatury do 200°C

regulacja temperatury

napięcie dostosowane do napięć na całym świecie

automatyczne wyłączanie po 60 minutach

obrotowy przewód

Cena: 99 zł

REMINGTON Prostownica do włosów GoldDust z powłoką ceramiczną

z wysokiej jakości powłoką ceramiczną, 2 x gładszą, pozwalającą na łatwą stylizację włosów i fryzury jak od fryzjera

wysokie temperatury do 230°C z cyfrowym ustawieniem temperatury i przyciskiem blokady temperatury

funkcja wzrostu temperatury (turbo boost)

małe płytki do stylizacji o długości 110 mm

rozłożenie płytek do stylizacji zapewnia równomierny nacisk na włosy

blokada płytek do transportu

uniwersalne napięcie

automatyczne wyłączanie po 60 minutach

obrotowy przewód

w zestawie mata żaroodporna

Cena: 99 zł

Delonghi Ekspres do kawy ECAM13.123

automatyczny ekspres do kawy Delonghi ECAM13.123 to doskonały sposób na pyszną, aromatyczną kawę

ręczny system przygotowywania cappuccino: łączy parę, powietrze i mleko i przygotowuje wyjątkowo kremową piankę

wybieraj spośród trzech stopni parzenia; delektuj się mocną lub łagodną kawą o wysokiej, średniej lub niskiej temperaturze

można stosować kawę ziarnistą lub mieloną

zintegrowany młynek z 13 ustawieniami

Cena: 1499 zł

PHILIPS Frytkownica na gorące powietrze HD9218/50

zdrowe smażenie za pomocą technologii gorącego powietrza Rapid Air

unikatowy dizajn: wyśmienite potrawy przygotowane za pomocą mniejszej ilości tłuszczu

manualne ustawianie czasu i temperatury

do smażenia, smażenia na głębokim tłuszczu, grillowania a nawet pieczenia

łatwe czyszczenie

generuje mniej zapachu w porównaniu ze standardowymi frytkownicami

regulacja czasu: do 30 min

pojemność: do 0,8 kg lub 4,5 l

Cena: 499 zł

SINGER Elektroniczna maszyna do szycia C 620 L

200 ściegów

szybki i prosty wybór ściegów

różne długości i szerokości ściegów

wygodne szycie bez sterowania nożnego

do prac codziennych i dekoracyjnych

możliwość ustawienia pozycji igły

bardzo lekka

9 styli jednostopnionego obszywania dziurek na guziki

trwała obudowa z metalu

ustawiana długość ściegów

Cena: 899 zł

REMINGTON Prostownica do włosów Pro- Iron Straight S7715

automatyczne wyłączenie po 60 min

technologia potrójnej jonizacji i wysokiej jakości powłoka ceramiczno-turmalinowa

cyfrowy wyświetlacz z 9 poziomami temperatury od 150-230 °C

15-sekundowy czas nagrzewania

specjalna blokada zapobiegająca przypadkowej zmianie temperatury

Cena: 129 zł

BRAUN Kubek termiczny BRSC001

pokrywka zapobiegająca przeciekaniu umożliwia wygodne transportowanie

pokrywka 360° umożliwia picie ze wszystkich stron

utrzymuje temperaturę gorących napojów przez 4 h, zimnych napojów przez 14 h

można myć w zmywarce

pojemność: ok. 330 ml

nie zawiera BPA

Cena: 42,58 zł

Termometr elektroniczny bezdotykowy TM A67

termometr elektroniczny bezdotykowy umożliwia dokładne pomiary temperatury ciała w zaledwie kilka sekund

automatyczne przełączanie pomiędzy pomiarem z ucha a pomiarem z czoła dzięki nakładce magnetycznej

trzy rodzaje trybów: dorośli, dzieci, obiekty

wizualny i dźwiękowy alarm w razie gorączki: zielony - normalna temperatura, czerwony - podwyższona temperatura

wyjątkowo duży i czytelny wyświetlacz

automatyczny zapis ostatnich 20 pomiarów

sygnał dźwiękowy na początku i na końcu pomiaru

automatyczne wyłączanie po 10 sekundach

przeliczanie ze °C na °F

w zestawie z termometrem elektronicznym bezdotykowym woreczek do przechowywania

Cena: 39,99 zł

PHILIPS Suszarka do włosów Dry Care Advances BHD340/10

suszarka do włosów o potężnej mocy wyjściowej 2100 W

technologia ThermoProtect: ochrona przed przegrzaniem

unikalna przystawka ThermoProtect miesza ciepłe i zimne powietrze

6 płynnie regulowanych poziomów grzania i prędkości

ustawienie chłodnego nawiewu

lekka, przyjazna dla użytkownika konstrukcja

akcesoria: 14 mm dysza do stylizacji

Cena: 95,56 zł

Hoover Odkurzacz bezprzewodowy

diody LED do oświetlania bardzo ciemnych miejsc

elastyczne końcówki ułatwiające dotarcie do trudno dostępnych miejsc

łatwe opróżnianie pojemnika

szybkie odczepianie końcówek

system Easy Driving

elementy obsługiwane czubkami palców

wybór podłoża

nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg

miękki uchwyt

gumowane kółka

Cena: 1158,23 zł - kliknij, aby kupić

Zobaczcie również: Lidl: wyprzedaż - najlepsze okazje. Co warto kupić taniej?