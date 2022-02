Lidl - urządzenia znanych marek, które kupisz w niższej cenie [14.02.2022]

W ofercie Lidla znajdziemy sporo ciekawych urządzeń elektronicznych, w atrakcyjnie niskich cenach. Sprawdź, które produkty znanych marek kupisz znacznie taniej.

W dziale elektronika w Lidlu znajdziemy mnóstwo urządzeń i akcesoriów do domu, ogrodu czy warsztatu - a co tydzień możemy liczyć na jakieś nowości. Najczęściej są to urządzenia lidlowych marek, takich jak SilverCrest czy Parkside (więcej na ich temat przeczytacie tutaj). Warto jednak zaznaczyć, że wśród oferowanych produktów często znajdziemy również sprzęty bardziej znanych producentów. Co ważne, możemy kupić je taniej niż w innych sklepach. Postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty, które są obecnie dostępne zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Lista będzie na bieżąco aktualizowana.

BRAUN Wyciskarka do owoców cytrusowych

pojemność 350 ml

kontrola przepływu miąższu

automatyczny start/ stop

miejsce do zwinięcia i przechowywania kabla

można myć w zmywarce

Cena: 89,99 zł

Zobacz również:

BRESSER Mikroskop z obiektywem 4x/10x/40x z zestawem akcesoriaów

światło przechodzące

odświetlenie LED

powiększenie: 40 x-640 x

głowica rewolwerowa z 3 obiektywami: 4x/10x/40x

w zestawie 2 baterie AA

uchwyt na smartfon

fascynujący materiał zdjęciowy lub filmowy z obserwowanymi obiektami w roli głównej? Żaden problem – wystarczy smartfon.

z bogatym, 70-elementowym zestawem do eksperymentów: 20 preparatów trwałych z kodem QR dla każdego szkiełka podstawowego; 6 pustych szkiełek podstawowych; 7 buteleczek z próbkami oraz 2 puste buteleczki; pudełko na szkiełka podstawowe; lupa i igła preparacyjna; pipeta, pęseta, skalpel i szalka Petriego; szkiełka nakrywkowe i etykiety samoprzylepne; preparat „skrzydło motyla”; 12 kamyków – indywidualny opis dostępny przy użyciu kodu QR Zakres dostawy

Cena: 229 zł

SINGER Maszyna do szycia S010L ze ściegiem owerlok

ścieg overlok 2, 3 i 4-nitkowy

ścieg stykowy 2-nitkowy

ścieg stykowy 3-nitkowy

obszycia 3-nitkowe

długości ściegu: 1-4mm

szerokość ściegu: 2,3-7mm

szycie wolnoramienne

zmiana pedału do szycia za pomocą automatycznej stopki zatrzaskowej

ruchomy nóż górny

proste nawlekanie dzięki kolorowemu oznakowaniu

w zestawie: pęseta, igły, śrubokręt, śrubokręt sześciokątny do wymiany igieł, konwerter

Cena: 699 zł

SOEHNLE Aparat do mierzenia ciśnienia na ramię Systo Monitor 200

wykrywanie arytmii: ostrzega przed ewentualnymi zaburzeniami rytmu serca

obliczenie wartości średniej z ostatnich trzech pomiarów w celu oceny poziomu ciśnienia tętniczego

60 miejsc do zapisu dla 2 użytkowników umożliwia długotrwałą kontrolę ciśnienia krwi

wygodny, regulowany mankiet dla ramion o obwodzie pomiędzy 22 do 42 cm - w tym kontrola dopasowania

wyświetlacz LCD zapewniający dobrą czytelność mierzonych wartości (skurcz, rozkurcz i puls)

automatyczne wyłączanie w celu oszczędzania energii

w zestawie baterie

Cena: 109 zł

PHILIPS Lampa plafon sufitowy LED

płaski plafon podsufitowy

wysokiej jakości odcień białego ciepłego światła LED

energooszczędny moduł LED

trwały

plafon z czujnikiem: zintegrowany czujnik ruchu; włącza się i wyłącza za pomocą czujnika ruchu, idealny do małych pomieszczeń, jak przedpokój, korytarz, pomieszczenie gospodarcze czy piwnica

plafon z dekoracyjnym obramowaniem: przystosowany do montażu pod sufitem oraz na ścianie; wprowadza przyjemną, naturalna atmosferę dając miękkie ciepłe światło oświetlające każdy zakątek pokoju

Cena: od 65,90 zł

PHILIPS Żelazko z generatorem pary HI5918/20

żelazko z generatorem pary HI5918/20 ze stopą ceramiczną

zdejmowany zbiornik na wodę (1,1 l)

przypomnienie o odkamienieniu

pojemnik do odkamieniania

automatyczne wyłączanie

Cena: 349 zł

PHILIPS Odkurzacz Power Cyclone 4 XB2140/09

wyjątkowe rezultaty odkurzania

zbiera 99,9% kurzu

PowerCyclone 4

wielofunkcyjna dysza podłogowa pozawala na gruntowne sprzątanie

duża wygoda używania

pojemnik na kurz pozwalający na higieniczne opróżnianie jedną ręką

lekki i kompaktowy

system filtrów dla czystego powietrza

moc: 850 W

dł. kabla: ok. 9 m

Cena: 349 zł

BRESSER Teleskop Skylux 70/700

BRESSER teleskop Skylux 70/700 z uchwytem na smartfona SkyAPP

soczewka obiektywu 70 mm

ogniskowa 700 mm

2x okulary (31,7 mm): 20 mm, 4 mm

statyw aluminiowy z regulacją wysokości i półką na akcesoria

soczewka odwracająca 1,5x

program astronomiczny i mapa księżyca do pobrania

3x soczewka Barlowa

większe powiększenie maksymalne: 525x zamiast 337x

dodatkowy filtr do obserwacji słońca

Cena: 429 zł

Xiaomi Odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 Mi BHR4636GL

Xiaomi odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 Mi BHR4636GL o uniwersalnym zastosowaniu do różnych podłóg

najważniejsze cechy odkurzacza:

odkurzanie na sucho

bezworkowy

bezprzewodowy

technologia cyklonowa

3 poziomy filtracji

filtr HEPA

regulacja siły ssania

moc: 50 W

czas pracy: 45 min

zasilanie: akumulatorowe

Cena: 389 zł

PHILIPS Golarka S1131/41

golarka PHILIPS S1131/41 zapewnia łatwe i szybkie golenie dzięki systemowi PowerCut z 27 samoostrzącymi się ostrzami

ruchome głowice tnące Flex ułatwiają golenie włosków przylegających do skóry

ergonomiczny i wygodny uchwyt

można stosować przewodowo lub bezprzewodowo

czas pracy na akumulatorze: 40 min

czas ładowania: 8 h

Cena: 149 zł

BOSCH Odkurzacz workowy BGLS2FRESH

odkurzacz workowy BOSCH BGLS2FRESH z innowacyjnym silnikiem HiSpin zapewnia wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii

filtr HEPA zapewnia wysoką skuteczność filtracji - nadaje się dla alergików i można go myć

kompaktowe urządzenie z workiem o dużej pojemności

worki: typ G

rura teleskopowa

ergonomiczny uchwyt

automatyczne zwijanie kabla

zasięg: 8 m

funkcja parkowania

2 duże kółka tylne

Cena: 399 zł

PHILIPS Golarka do ciała Bodygroom Series 3000 BG3010/15

golarka do ciała PHILIPS Bodygroom Series 3000 BG3010/15 z systemem chroniącym skórę pozwala na delikatne i bezpieczne golenie całego ciała

3 nasadki grzebieniowe (3 mm, 5 mm i 7 mm)

głowica tnąca zawiera opatentowane zaokrąglone czubki oraz hipoalergiczną folię tnącą chroniącą skórę podczas golenia

uchwyt z gumy zapewnia pewny chwyt nawet w wilgotnym środowisku

w 100% wodoodporna

Cena: 119 zł

PHILIPS Toster HD2637/90

PHILIPS toster HD2637/90 umożliwia przygotowanie pysznych, chrupiących tostów

7 ustawień stopnia przypieczenia

podgrzewanie i rozmrażanie w jednym

wyjątkowo szeroki otwór

nasadka do bułek

wyjmowana tacka na okruszki - łatwe czyszczenie

automatyczne wyłączanie

funkcja podnoszenia umożliwia bezpieczne wyjmowanie mniejszych kawałków

przycisk stop umożliwia przerwanie podgrzewania w dowolnym momencie

Cena: 149 zł

PHILIPS Prostownica HP8321/40

PHILIPS prostownica HP8321/40 z powłoką ceramiczną zapewnia łatwą i szybką stylizację oraz mniej uszkodzonych włosów

zaokrąglone płytki do stylizacji fal i loków

przewód o długości 1,8 m z praktycznym przegubem i uchwytem do zawieszenia

temperatura 210°C zapewnia idealne efekty

płytki o długości 100 mm umożliwiają szybkie i łatwe prostowanie włosów

szybkie nagrzewanie - gotowa do użycia w 60 sekund

blokada przycisków umożliwia bezpieczne przechowywanie

przegub zapobiega plątaniu się przewodu

Cena: 99 zł

PHILIPS Suszarka do włosów Dry Care Advanced BHD170/40

PHILIPS suszarka do włosów Dry Care Advanced BHD170/40 zapewnia 2 razy mocniejszą jonizację, aby nadać włosom wyjątkowego połysku

zimny nawiew i funkcja ThermoProtect chroni włosy przed przesuszeniem

profesjonalna moc 2200 W zapewnia idealne rezultaty jak po wyjściu od fryzjera

6 ustawień

akcesoria w zestawie: wąska dysza do stylizacji, dyfuzor

Cena: 119 zł

BRESSER Lupa stołowa podświetlana LED

BRESSER lupa stołowa podświetlana 6 diodami LED idealnie nadaje się do wszelkich robótek ręcznych i nie tylko

3-punktowa regulacja

powiększenie: 2x i 4x przez dodatkową soczewkę

średnica soczewek: 120 mm (duża) i 28 mm (mała)

wysokość robocza: 50 mm do 260 mm

w zestawie baterie (4x LR1130, 1,5V)

Cena: 49,99 zł

Niszczarka dokumentów HP OneShred 8CC z wyświetlaczem LED

ochrona przed przegrzaniem i przeciążeniem

automatyczne cofanie papieru

tnie: papier, zszywki, spinacze, karty płatnicze

automatyczna funkcja start-stop

wskaźnik napełnienia poprzez okienko

łatwe opróżnianie przez zdejmowalną głowicę

wskaźnik statusu LED: gotowość do pracy, w przód, w tył, przegrzanie, przeciążenie

wydajność cięcia: 8 kartek

rodzaj cięcia: poprzeczny

wymiary cięcia: 5 x 18 mm

poziom bezpieczeństwa: (DIN 66399-2) P-4

czas pracy: 4 min

prędkość pracy: 1,8 m/min

pojemność pojemnika na papier: 15 l

Cena: 299 zł

BRESSER Zestaw z teleskopem i mikroskopem

zestaw z teleskopem/mikroskopem zapewnia wszystkie potrzebne narzędzia przy pierwszych krokach w świecie astronomii i mikroskopii

teleskop:

optyczny system: refraktor, achromatyczny

średnica obiektywu: 30 mm

ogniskowa: 300 mm

powiększenie: 30x

montaż: azymutalny

mikroskop:

światło przechodzące, światło LED

powiększenie: 40x-640x

głowica rewolwerowa z 3 obiektywami: 4x/10x/40x

Cena: 199 zł

Schildkröt Hulajnoga wyczynowa Stunt 360

podest aluminiowy (50 x 10cm) z uchwytami

wytrzymała kierownica z dodatkowym wzmocnieniem

wysokość kierownicy: 82 cm, szerokość kierownicy: 52 cm

wysokiej jakości uchwyty TPR zapewniają pewny chwyt i wysoki komfort

potrójne zaciski z przykręcanymi sterami

koła 100 mm PU (stopień twardości 82A)

wytrzymałe felgi z tworzywa sztucznego (PP)

łożysko kulkowe ABEC7

hamulec elastyczny

Cena: 368 zł

Szczotka prostująca z jonizacją BODUM

BODUM szczotka prostująca z jonizacją AHC 29 ma powłokę ceramiczno-keratynową – chroni włosy i zapewnia im gładkość i elastyczność oraz nadaje im wyjątkowego połysku

gładkie włosy za jednym pociągnięciem

z funkcją jonizacji, która zamyka łuski włosów, niweluje efekt puszenia się i przywraca pasmom blask

wielostopniowy zakres temperatury pozwalający na dopasowanie jej do różnych typów włosów

wygodny wyświetlacz LED

automatyczne wyłączanie pozwala ograniczyć zużycie energii

blokada przycisków

wskaźnik pokazujący gotowość urządzenia do pracy

przegub obracany o 360° ograniczający plątanie się kabli

szybkie nagrzewanie się pozwala oszczędzić czas

3 lata gwarancji

Cena: 69,90 zł

Suszarka do włosów z jonizacją

silnik DC

zintegrowana technologia jonizacji zapewnia włosom gładkość z jedwabistym połyskiem oraz redukuje elektryzowanie włosów

praktyczny uchwyt do zawieszania urządzenia

automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

zdejmowany filtr

3 stopnie grzania, 2 stopnie dmuchawy pozwalają wybrać optymalną temperaturę i intensywność nawiewu do różnych typów włosów

funkcja z zimnym powietrzem cool shot na przycisk

z kratką wylotu powietrza wzbogacona powłoką ceramiczno-keratynową

w zestawie: wąska dysza, dyfuzor

Cena: 89,90 zł

PHILIPS Stacja parowa GC7840/20 lub GC7844/20

stacja parowa Philips GC7840/20 / GC7844/20 z technologią OptimalTEMP, dzięki której nie martwisz się o ustawianie temperatury

kompaktowa i lekka, co ułatwia użytkowanie i przechowywanie

duży pojemnik na wodę 1500 ml

automatyczne wyłączanie przy dłuższej bezczynności

blokada transportowa zapewnia bezpieczny transport urządzenia

oszczędność energii w trybie ECO

pojemnik Calc Clean w zestawie - bez wkładów, bez dodatkowych kosztów

stopa SteamGlide odporna na zarysowania zapewnia doskonały ślizg

mocny wyrzut pary pozwala pozbyć się zagnieceń

jednostka parowa ProVelocity

procesor Smart Control

przewód zasilający zapewnia swobodę ruchu w zakresie 180 stopni

nadaje się do wody wodociągowej

odkamienianie i czyszczenie dzięki inteligentnemu systemowi Calc Clean

przypomnienie o konieczności odkamienienia przy pomocy sygnału świetlnego lub dźwiękowego

Cena: 499 zł

Odkurzacz podłogowy bezworkowy Zyklon BL BZBK 850 A1

nowoczesna technologia cyklonowa do bezworkowego odkurzania

wyjątkowo zwrotny dzięki kompaktowemu kształtowi i poręczny dzięki praktycznemu uchwytowi

duży promień o zasięgu 7 m z kablem o długości 5 m i bardzo długim wężem ssącym

proste opróżnianie pojemnika na kurz po naciśnięciu przycisku

wygodna obsługa dzięki gumowanym, chroniącym podłogi kółkom lekkobieżnym

włączanie/wyłączanie i zwijanie kabla przyciskami nożnymi oraz przechowywanie niezajmujące dużo miejsca dzięki praktycznemu systemowi parkowania

demontaż urządzenia bez narzędzi do łatwego czyszczenia - odczepiany pojemnik na kurz

w zestawie: przełączana szczotka do podłóg (twarda podłoga/dywan), dysza szczelinowa, dysza do tapicerek, pędzel do mebli, uchwyt na dyszę szczelinową, dysza do tapicerek i pędzel do mebli

Cena: 229 zł

Xiaomi MI Smart Air Fryer Frytkownica na gorące powietrze

Xiaomi MI Smart Air Fryer frytkownica na gorące powietrze umożliwia smażenie na mniejszej ilości tłuszczu i przygotowywanie potraw na gorącym powietrzu

możliwość odmrażania, fermentowania i pieczenia

dzięki dodatkowemu wkładowi produkt może dłużyć jako praktyczny grill

poziom niskiej temperatury do suszenia owoców i wytwarzania jogurtu

wyświetlacz: 1,12 cali OLED

łączność: Wi-Fi

koszyk z powłoką zapobiegającą przywieraniu (można myć w zmywarce)

funkcja timera pozwalająca zaplanować posiłki z wyprzedzeniem do 24 godzin

ponad 100 prostych przepisów w aplikacji Mi Home App

można obsługiwać za pomocą aplikacji Google Assistant, Mi Home App i Alexa

można myć w zmywarce

Cena: 368,90 zł

PHILIPS Czajnik elektryczny ze stali nierdzewnej HD9350/90

eleganckie wzornictwo wyróżni się w każdej kuchni

obudowa z solidnej stali szlachetnej zapewnia długie użytkowanie

płaska grzałka zapewnia błyskawiczne zagotowanie wody

mikrositko wyłapuje drobne fragmenty kamienia

kilkustopniowy system zabezpieczeń z ochroną przed włączeniem czajnika bez wody

mechanizm zwijania kabla zapewnia łatwe dopasowanie długości przewodu

obrotowa podstawa 360°

łatwe napełnianie przez otwieraną pokrywkę lub dzióbek

czytelny wskaźnik poziomu wody

pokrywka z dużym otworem umożliwia wygodne czyszczenie

lampka informująca o włączonym czajniku

Cena: 129 zł

PHILIPS Sokowirówka Viva Collection HR1832/00

wyciskanie soku prosto do szklanki

wyciśnij do 1,5 litra soku za jednym razem bez konieczności opróżniania pojemnika na miąższ

technologia QuickClean - sokowirówkę można wyczyścić w ciągu niecałej minuty dzięki wbudowanemu pojemnikowi na miąższ i gładkim powierzchniom

antypoślizgowe stopki

sitko QuickClean - łatwe usuwanie miąższu z sitka

łatwe sprawdzanie ilości miąższu dzięki przezroczystemu pojemnikowi

blokada kapania zapobiega spływaniu soku na stół

wszystkie zdejmowane elementy można myć w zmywarce

Cena: 299 zł

REMINGTON Lokówka GoldDust z powłoką ceramiczną

z wysokiej jakości powłoką ceramiczną

stożkowa część w zakresie 13-25 mm pozwala na uzyskanie miękkich, spiralnych loków

szybkie nagrzewanie - gotowa do pracy w ciągu 30 sek.

wysokie temperatury do 200°C

regulacja temperatury

napięcie dostosowane do napięć na całym świecie

automatyczne wyłączanie po 60 minutach

obrotowy przewód

Cena: 99 zł

REMINGTON Prostownica do włosów GoldDust z powłoką ceramiczną

z wysokiej jakości powłoką ceramiczną, 2 x gładszą, pozwalającą na łatwą stylizację włosów i fryzury jak od fryzjera

wysokie temperatury do 230°C z cyfrowym ustawieniem temperatury i przyciskiem blokady temperatury

funkcja wzrostu temperatury (turbo boost)

małe płytki do stylizacji o długości 110 mm

rozłożenie płytek do stylizacji zapewnia równomierny nacisk na włosy

blokada płytek do transportu

uniwersalne napięcie

automatyczne wyłączanie po 60 minutach

obrotowy przewód

w zestawie mata żaroodporna

Cena: 99 zł

Delonghi Ekspres do kawy ECAM13.123

automatyczny ekspres do kawy Delonghi ECAM13.123 to doskonały sposób na pyszną, aromatyczną kawę

ręczny system przygotowywania cappuccino: łączy parę, powietrze i mleko i przygotowuje wyjątkowo kremową piankę

wybieraj spośród trzech stopni parzenia; delektuj się mocną lub łagodną kawą o wysokiej, średniej lub niskiej temperaturze

można stosować kawę ziarnistą lub mieloną

zintegrowany młynek z 13 ustawieniami

Cena: 1699 zł

Tefal Generator pary Liberty SV7040

generator pary Tefal Liberty SV7040 to urządzenie, które bardzo szybko się nagrzewa i jest gotowe do pracy w ciągu zaledwie 2 minut

kompaktowe wymiary sprawiają, że nie zajmuje wiele miejsca

posiada zdejmowany zbiornik na wodę o pojemności 1,5 l

ceramiczna stopa lekko prowadzi się po materiale i zapewnia szybkie oraz przyjemne prasowanie

funkcja Eco umożliwia wyjątkowo energooszczędną pracę

odkamienianie urządzenia przy pomocy wymiennych wkładów odkamieniających i filtrów antywapiennych

urządzenie wyposażono w blokadę bezpieczeństwa i zabezpieczenie na czas przenoszenia

posiada także funkcję pionowego wyrzutu pary

Cena: 549 zł

BLAUPUNKT Robot sprzątający z funkcją mopowania i akcesoriami

wydajny odkurzacz, z elektrycznie sterowanymi akcesoriami do mopowania

prosta obsługa za pomocą tylko jednego przycisku - start & kontrola mocy ssania, niska-średnia-wysoka, + funkcja Turbo-Boost

wyjątkowo płaski (7,6 cm), co pozwala na dokładne czyszczenie pod meblami i łóżkami

wyposażony w bezszczotkowy silnik "BLDC" zapewniający długą żywotność i wysoką moc ssania (1800 Pa).

zapewnia lekkie odkurzanie

wyposażony z duży pojemnik na brud (600 ml)

mocny silnik litowo-jonowy: odkurzanie aż do 100 min (180m²)

obrotowa szczotka ssąca w kształcie litery V idealna do odkurzania dywanów, twardych podług i zwierzęcej sierści

stacja ładująca uruchamia automatyczną funkcję czyszczenia "Ładowanie i wznowienie", po utworzeniu planu czyszczenia

obrotów boczne szczotki idealne do czyszczenia kątów i brzegów oraz w wyposażone w filtr HEPA pozwalający na złapanie nawet również najmniejszych drobinek kurzu

utwórz indywidualny plan czyszczenia i obsługuj XPro wygodnie przez pilota

czujnik schodów

Cena: 859 zł

Kärcher Parownica KST2 z akcesoriami

KST 2 - podstawowe urządzenie do czyszczenia parą. Łatwy i intuicyjny w obsłudze odkurzacz parowy KST 2 oferuje 2-stopniową regulację pary, która pozwala dostosować intensywność pary do powierzchni i stopnia zabrudzenia. Odkurzacz posiada praktyczny schowek na akcesoria w urządzeniu, m.in. dyszę podłogową Comfort z elastycznym przegubem. Dysza zapewni maksymalną ergonomię i doskonałe rezultaty czyszczenia, jej pozycja ułożenia to przydatny detal, który sprawi, że czyszczenie parą staje się jeszcze wygodniejsze. Parownica Kärcher KST 2 umożliwia dogłębne czyszczenie standardowych domowych powierzchni twardych bez użycia środków chemicznych i może być stosowana uniwersalnie. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher eliminuje 99,99 % wszystkich domowych bakterii na twardych powierzchniach. Dzięki odpowiedniemu zastosowaniu różnorodnych akcesoriów, płytki, płyty grzewcze, kratka wyciągu i nawet najmniejsze szczeliny stają się higienicznie czyste. Nawet uporczywe zabrudzenia są niezawodnie usuwane.

powierzchnia robocza po napełnieniu zbiornika: ok. 75 m²

czas nagrzewania: 6,5 min.

maks. ciśnienie pary: 3,2 bar

moc: 1500 W

rodzaj prądu: V /Hz 220–240 / 50–60

w zestawie: myjka parowa; regulacja przepływu pary na rączce; wkład do czyszczenia podłóg z mikrowłókna; wkład do dyszy ręcznej z mikrowłókna; wąż ciśnieniowy z pistoletem; dysza podłogowa Comfort; dysza strumieniowo-punktowa; pojemnik do przechowywania; szczotka

Cena: 359 zł

BOSCH Blender ręczny Clever Mixx MSM14330

doskonale miksuje i przeciera

silnik o mocy 400 W błyskawicznie rozdrabnia składniki

ministopa mieszająca: idealna do sosów i dressingów w małych ilościach.

ostrze QuattroBlade: zapewnia optymalną wydajność cięcia i dokładne mieszanie - z funkcją AntiSplash.

ergonomiczny uchwyt: doskonale leży w dłoni

prosta obsługa: proces mieszania rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku

silnik o mocy 400 W - cichy, lekki i szybki

SlimFoot: idealna do małych ilości pożywienia, np. dla niemowląt

dostosowany również do bezpośredniej pracy w małych, wąskich naczyniach (średnica 45 do 60 mm)

obsługa jedną ręką dzięki ergonomicznej rękojeści z przyciskiem

prosty w czyszczeniu: nasadka do miksowania oraz pojemnik ze stali szlachetnej można myć w zmywarce do naczyń

mocowanie rozdrabniacza: wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki wyposażeniu w zamek bagnetowy

wszystkie elementy z tworzywa sztucznego, mające kontakt z żywnością są bez BPA (bisfenol A

zdejmowana nasadka do miksowana wykonana z tworzywa odpornego na temperaturę

pojemnik ze stali szlachetnej można użyć do miksowania i serwowania

Cena: 127,42 zł

PHILIPS Saturator do wody ADD4902BK

PHILIPS saturator do wody ADD4902BK to idealna symbioza eleganckiego wzornictwa i świeżego smaku

delektuj się własną "wodą gazowaną" kiedy chcesz i gdzie chcesz

nie potrzebujesz podłączenia do prądu - saturator do wody Philips jest od razu gotowy do użytku

jego ponadczasowy design pasuje do każdego wnętrza

w zestawie znajduje się butelka PET o pojemności 1 l (bez BPA) oraz nabój z CO2

jeden nabój z CO2 wystarcza na ok. 60 litrów orzeźwiającej wody gazowanej

Cena: 299 zł

PHILIPS Frytkownica na gorące powietrze HD9218/50

zdrowe smażenie za pomocą technologii gorącego powietrza Rapid Air

unikatowy dizajn: wyśmienite potrawy przygotowane za pomocą mniejszej ilości tłuszczu

manualne ustawianie czasu i temperatury

do smażenia, smażenia na głębokim tłuszczu, grillowania a nawet pieczenia

łatwe czyszczenie

generuje mniej zapachu w porównaniu ze standardowymi frytkownicami

regulacja czasu: do 30 min

pojemność: do 0,8 kg lub 4,5 l

Cena: 499 zł

SINGER Elektroniczna maszyna do szycia C 620 L

200 ściegów

szybki i prosty wybór ściegów

różne długości i szerokości ściegów

wygodne szycie bez sterowania nożnego

do prac codziennych i dekoracyjnych

możliwość ustawienia pozycji igły

bardzo lekka

9 styli jednostopnionego obszywania dziurek na guziki

trwała obudowa z metalu

ustawiana długość ściegów

Cena: 999 zł

REMINGTON Prostownica do włosów Pro- Iron Straight S7715

automatyczne wyłączenie po 60 min

technologia potrójnej jonizacji i wysokiej jakości powłoka ceramiczno-turmalinowa

cyfrowy wyświetlacz z 9 poziomami temperatury od 150-230 °C

15-sekundowy czas nagrzewania

specjalna blokada zapobiegająca przypadkowej zmianie temperatury

Cena: 129 zł

Russell Hobbs Naleśnikarka Fiesta 20920-56

Russell Hobbs naleśnikarka Fiesta 20920-56 ma płytę o średnicy 30 cm z powłoką zapobiegającą przywieraniu, dzięki czemu można bez problemu przyrządzić oryginalne francuskie "crêpes"

urządzenie posiada wskaźnik nagrzewania i gotowości do pracy

w zestawie akcesoria niezbędne do przygotowania naleśników: wałek do rozprowadzania ciasta i łopatka do obracania naleśników

nóżki antypoślizgowe

regulowany termostat

elementy, które wchodzą w kontakt z żywnością, nie zawierają BPA

gwarancja: 2 lata

Cena: 148,78 zł

PHILIPS Stacja parowa

stacja parowa Philips GC7840/20 / GC7844/20 z technologią OptimalTEMP, dzięki której nie martwisz się o ustawianie temperatury

kompaktowa i lekka, co ułatwia użytkowanie i przechowywanie

duży pojemnik na wodę 1500 ml

automatyczne wyłączanie przy dłuższej bezczynności

blokada transportowa zapewnia bezpieczny transport urządzenia

oszczędność energii w trybie ECO

pojemnik Calc Clean w zestawie - bez wkładów, bez dodatkowych kosztów

stopa SteamGlide odporna na zarysowania zapewnia doskonały ślizg

mocny wyrzut pary pozwala pozbyć się zagnieceń

jednostka parowa ProVelocity

procesor Smart Control

przewód zasilający zapewnia swobodę ruchu w zakresie 180 stopni

nadaje się do wody wodociągowej

odkamienianie i czyszczenie dzięki inteligentnemu systemowi Calc Clean

przypomnienie o konieczności odkamienienia przy pomocy sygnału świetlnego lub dźwiękowego

Cena: 499 zł

BRAUN Kubek termiczny BRSC001

pokrywka zapobiegająca przeciekaniu umożliwia wygodne transportowanie

pokrywka 360° umożliwia picie ze wszystkich stron

utrzymuje temperaturę gorących napojów przez 4 h, zimnych napojów przez 14 h

można myć w zmywarce

pojemność: ok. 330 ml

nie zawiera BPA

Cena: 89,90 zł

BOSCH Robot kuchenny z misą obrotową MUM44R2A

robot kuchenny z obrotową misą wyposażony w silny silnik o mocy 500 W zapewni szybkie rezultaty przygotowania ciasta do wypieków oraz składników do przygotowania słodkich i wytrawnych potraw

również do ucierania ciężkich ciast

duża misa ze stali szlachetnej o pojemności 3,9 litra:

można myć w zmywarce

pojemość odpowiednia dla ilości do 2 kg ciasta lub 1,5 kg ciasta drożdżowego

mieszadło obracające się równocześnie w 3 kierunkach (3D PlanetaryMixing) zapewni idealne wymieszanie wszystkich składników

proste czyszczenie: wszystkie akcesoria oraz misę można myć w zmywarce

Cena: 499 zł

Termometr elektroniczny bezdotykowy TM A67

termometr elektroniczny bezdotykowy umożliwia dokładne pomiary temperatury ciała w zaledwie kilka sekund

automatyczne przełączanie pomiędzy pomiarem z ucha a pomiarem z czoła dzięki nakładce magnetycznej

trzy rodzaje trybów: dorośli, dzieci, obiekty

wizualny i dźwiękowy alarm w razie gorączki: zielony - normalna temperatura, czerwony - podwyższona temperatura

wyjątkowo duży i czytelny wyświetlacz

automatyczny zapis ostatnich 20 pomiarów

sygnał dźwiękowy na początku i na końcu pomiaru

automatyczne wyłączanie po 10 sekundach

przeliczanie ze °C na °F

w zestawie z termometrem elektronicznym bezdotykowym woreczek do przechowywania

Cena: 39,99 zł

PHILIPS Suszarka do włosów Dry Care Advances BHD340/10

suszarka do włosów o potężnej mocy wyjściowej 2100 W

technologia ThermoProtect: ochrona przed przegrzaniem

unikalna przystawka ThermoProtect miesza ciepłe i zimne powietrze

6 płynnie regulowanych poziomów grzania i prędkości

ustawienie chłodnego nawiewu

lekka, przyjazna dla użytkownika konstrukcja

akcesoria: 14 mm dysza do stylizacji

Cena: 98,90 zł

Cleanmaxx Wkład do prasowania spodni do prasownicy 2w1 do bluzek i koszul

wkład do suszenia i prasowania spodni

suszy i prasuje spodnie automatycznie

do prawie wszystkich rodzajów spodni

oszczędza czas i koszty prasowania

bardziej delikatny dla odzieży niż suszarka i żelazko

Cena: 89 zł

SANITAS Oczyszczacz powietrza SLR 205

możliwość włączenia funkcji jonizacji do oczyszczania powietrza

trzystopniowa dmuchawa

funkcja timera: 2, 4 lub 8 h

trójwarstwowy system filtracji: filtr wstępny, filtr z aktywnym węglem, filtr HEPA H13 (skuteczność 99,95% )

do pomieszczeń maks. 26 m²

tryb nocny: wyjątkowo cicha praca i wygaszony panel obsługi

przepływ powietrza maks. 110 m³/h

wymienny filtr ze wskaźnikiem wymiany

uchwyt do przenoszenia

moc: 60 W

Cena: 449 zł

PHILIPS Maszynka do strzyżenia włosów HC3510/15

maszynka do strzyżenia włosów HC3510/15 zapewnia szybkie cięcie dzięki technologii DualCut

13 ustawień długości (0,5 do 23 mm)

Trim-n-Flow: specjalna nasadka grzebieniowa zapobiega zapychaniu

wydajna praca sieciowa: przewód o długości 1,8 m

zdejmowana jednostka tnąca wraz z ostrzami, które można myć

samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

bez konserwacji, bez stosowania oleju

szerokość cięcia: 41 mm

akcesoria w zestawie: regulowana nasadka grzebieniowa

Cena: 89,90 zł

PHILIPS Trymer Multigroom Series 3000 MG3715/14

trymer All-in-One

delikatne dla skóry stalowe ostrza zapewniające doskonałe przycinanie

ostrza delikatnie pociągają o siebie powodując samoostrzenie

pomocny w strzyżeniu włosów oraz zarostu

trymer umożliwia nadanie konturów brodzie i włosom

trymer do przycinania włosów w nosie delikatnie usuwa zbędne owłosienie z nosa i uszu

w zestawie etui do przechowywania ułatwiające porządkowanie i transport

w zestawie szczoteczka czyszcząca

nie wymaga konserwacji i smarowania

Cena: 100 zł

Bosch Odkurzacz bezworkowy GS05 Serie 2

Specyfikacja:

bezworkowy

wysoka wydajność systemu separacji kurzu

antyalergiczny filtr PureAir

kompaktowy rozmiar

waga: 4.44 kg (bez wyposażenia)

łatwe wyjmowanie i opróżnianie pojemnika na kurz

elektroniczna regulacja siły ssania

wygodny, ergonomiczny uchwyt

pojemnik na kurz rozmiar L

rura teleskopowa

przełączalna szczotka rolkowa

akcesoria 2 w 1: Szczotka do tapicerki i szczelinowa

szczotka do parkietu z naturalnym włosiem

automatyczne zwijanie kabla

promień działania: 9 m

2 duże koła/1 kółko obrotowe

Cena: 399 zł - kliknij, aby kupić

Hoover Odkurzacz bezprzewodowy

Cena: 799 zł - kliknij, aby kupić

diody LED do oświetlania bardzo ciemnych miejsc

elastyczne końcówki ułatwiające dotarcie do trudno dostępnych miejsc

łatwe opróżnianie pojemnika

szybkie odczepianie końcówek

system Easy Driving

elementy obsługiwane czubkami palców

wybór podłoża

nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg

miękki uchwyt

gumowane kółka

YAMAHA Skuter podwodny RDS 200

skuter podwodny dla amatorów nurkowania

wodoszczelna technologia sterowania z ochroną przed przypadkowym dostaniem się wody

uchwyt na kamerę sportową

zdejmowany kontroler siły wyporu

do użytku w wodzie słonej

zalecany wiek: powyżej 16. roku życia

czas działania: do 1 h przy normalnym użytkowaniu (praca ciągła: do 40 min)

głębokość zanurzenia: maks. 20 m

prędkość: 3,2 km/h

akumulator kwasowo-ołowiowy 12,0 V / 7,5 Ah

czas ładowania: 4-6 h

Cena: 1599 zł

MEDISANA Inhalator IN 500

inhalator wspomaga leczenie górnych i dolnych dróg oddechowych

pomocny np. w przypadku przeziębienia czy astmy

wysoka skuteczność dzięki rozpylaniu delikatnej mgiełki

bogaty zestaw akcesoriów

końcówka do nosa – idealna także dla dzieci

wyjątkowo długi wąż – 2 m

Cena: 149 zł

Güde Prostownik V 421 C

wyposażenie (zależne od serii): profesjonalny kabel ładowania, szczypce z izolowanym uchwytem, amperomierz, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, ochrona termiczna, dodatkowe zabezpieczenie 50 A

obszar zastosowania: profesjonalny prostownik do ładowania, szybkiego ładowania oraz rozruchu pojazdów

kółka ułatwiają transport

napięcie zasilające: 230 V/50-60 Hz

początkowe napięcie ładowania: 12 V/24 V

skuteczny prąd ładowania: 60 A

arytmetyczny prąd ładowania: 40 A

prąd rozruchowy (0 V): 390 A

prąd rozruchowy (1,5 V): 240 A

maks. moc: 8 kW

min. ochrona: 16 A

pojemność akumulatora: 20-700 A

min. pojemność akumulatora: 20 Ah

Cena: 549 zł

Zobaczcie również: Lidl: wyprzedaż - najlepsze okazje. Co warto kupić taniej?