Lidl - urządzenia znanych marek, które kupisz w niższej cenie [16.11.2022]

W ofercie Lidla znajdziemy sporo ciekawych urządzeń elektronicznych, w atrakcyjnie niskich cenach. Sprawdź, które produkty znanych marek kupisz znacznie taniej.

W dziale elektronika w Lidlu znajdziemy mnóstwo urządzeń i akcesoriów do domu, ogrodu czy warsztatu - a co tydzień możemy liczyć na jakieś nowości. Najczęściej są to urządzenia lidlowych marek, takich jak SilverCrest czy Parkside (więcej na ich temat przeczytacie tutaj). Warto jednak zaznaczyć, że wśród oferowanych produktów często znajdziemy również sprzęty bardziej znanych producentów. Co ważne, możemy kupić je taniej niż w innych sklepach. Postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty, które są obecnie dostępne zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online (zobacz pełną ofertę sklepu lidl.pl). Lista będzie na bieżąco aktualizowana.

Bissell Wielofunkcyjny odkurzacz wodny CrossWave 3 w 1

3-w-1: błyskawiczne wycieranie, odkurzanie i suszenie uszczelnianej podłogi drewnianej i twardej oraz dywanów

stacja do przechowywania i do łatwego czyszczenia szczotki po użyciu

wielofunkcyjna szczotka obrotowa zapewniająca dokładne szorowanie i wycieranie

technologia DualTank: oddzielne zbiorniki na czystą i brudna wodę, łatwe wyjmowanie i opróżnianie zbiorników

płaska szczotka do optymalnego czyszczenia również powierzchni pod meblami

moc: 560 W

długość kabla sieciowego: 7,5 m

pojemność pojemnika na płyn: 0,62 l

pojemność pojemnika na nieczystości: 0,82 l

Cena: 819 zł - przejdź do sklepu

Tefal Żelazko parowe Express Steam FV2838

brak plam na prasowanych ubraniach dzięki systemowi zapobiegającemu kapaniu

komfortowe prasowanie dzięki gładko przesuwającej się stopie ceramicznej

bardzo duży otwór wlewowy zbiornika wody

duży wyrzut pary sprawia, że żelazko Express Steam doskonale radzi sobie z zagnieceniami

wydajność pary

automatyczna regulacja pary 40 g/min

dodatkowy wyrzut pary 180 g/min

jednorodny rozkład pary na środku, po bokach i w końcówce żelazka

pionowy wyrzut pary

wyposażenie komfortowe

kontrolka działania

system zapobiegający kapaniu wody na pranie

duży otwór do napełniania wodą umożliwiający szybkie napełnianie

pojemność zbiornika 270 ml, przezroczysty zbiornik na wodę

duży tył zapewniający stabilną pozycję podczas prasowania

ergonomiczny dozownik pary

przycisk rozpylania

długość kabla: 2 m

Cena: 169 zł - przejdź do sklepu

GRUNDIG Robot sprzątający VCR 3129 L

inteligentne sprzątanie mieszkania dzięki nowoczesnej technologii laserowej

niezawodne usuwanie kurzu, sierści i brudu

łączność Wi-Fi umożliwia sterowanie smartfonem

wysoka moc ssąca 2000 pa

wydajny akumulator litowo-jonowy 2600 mAH

długi czas pracy do 110 min

5 różnych programów sprzątania

3 poziomy mocy ssania

pojemność zbiornika na kurz 500 ml

pokonuje przeszkody o maks. wysokości 1,5 cm

czujniki rozpoznają przeszkody i omijają je; czujniki upadku zapobiegają spadnięciu ze schodów

1 szczotka główna

2 szczotki boczne

filtr powietrza wydmuchiwanego

w razie niskiego stanu naładowania lub po zakończeniu sprzątania robot automatycznie wraca do stacji ładującej

kolor: biały

technologia żyroskopowa

pilot

sterowanie przez aplikację

stacja ładująca

Cena: 999 zł - przejdź do sklepu

Kenwood Robot kuchenny planetarny Chef KVC3110S

planetarny system mieszania, utrzymuje prędkość i moc nawet przy dużym obciążeniu

duża pojemność

szczotkowana stal nierdzewna

proste boki ze zdejmowaną jednoczęściową osłoną przeciwbryzgową

w zestawie 3 narzędzia powlekane aluminium

zmienne prędkości plus funkcja pulsu

pojemność: 4,6 l

Cena: 1199 zł - przejdź do sklepu

Ariete Ręczna myjka parowa 4131

sprawne i higieniczne czyszczenie

z gorącą parą wodną, przyjazną dla środowiska bez chemikaliów

do czyszczenia płytek, okien, mebli tapicerowanych, felg samochodowych itp.

odpowiednia do niemal wszystkich powierzchni

bogaty wybór akcesoriów

przycisk pary z blokadą bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu uruchomieniu

moc: 900-1050 W

prężność pary: 3 bary

pojemność robocza zbiornika wody: ok. 175 ml

Cena: 167,38 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS Parownica do ubrań STH3000/20

1000 W z równomiernym wytwarzaniem pary do 20 g/min

para zabija 99,9% bakterii i 100% roztoczy

odświeżanie ubrań, usuwanie nieprzyjemnych zapachów, mniej prania

para zabija 99,9% bakterii i 100% roztoczy

gotowość do użycia w ok. 30 sekund

zbiornik na wodę o pojemności 100 ml

moc: 1000 W

strumień pary: 20 g/min

Cena: 159 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS Maszynka do strzyżenia włosów 3000 HC3505 /15

technologia Trim-n-Flow dzięki innowacyjnej nasadce grzebieniowej

technologia DualCut (innowacyjny dwustronny element tnący)

samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

praca tylko z podłączeniem do zasilania

kabel o długości ok. 1,8 m

szerokość cięcia: 41 mm

liczba ustawień długości: 13 (0,5 mm do 23 mm )

precyzja (wielkość kroków cięcia): ok. 2 mm

zawartość zestawu: szczoteczka do czyszczenia, regulowana nasadka grzebieniowa

Cena: 81 zł - przejdź do sklepu

REMINGTON Suszarka do włosów z jonizacją Shine Therapy D5216

przepływ powietrza 85 km/h dla szybkiego suszenia włosów

wyposażony w trzy ustawienia ciepła, dwa ustawienia dmuchawy i ustawienie chłodzenia

generator jonów: zmniejsza statyczność, szybciej suszy włosy i zapewnia niezrównany połysk

dysza do stylizacji o średnicy 9 mm i dyfuzor zwiększają objętość włosów.

wyjmowany, łatwy do czyszczenia filtr powietrza, pętla do zawieszania

moc: 2300 W

przepływ powietrza: 85 km/h

Cena: 184,98 zł - przejdź do sklepu

Delonghi Ekspres do kawy ciśnieniowy automatyczny ECAM 23.460.S

kompaktowy w pełni automatyczny ekspres do kawy.

system De'Longhi "LatteCrema": ciesz się doskonałym połączeniem przyjemności, kremowym cappuccino, z gęstą mleczną pianką, zawsze idealnie temperowaną ... aż do ostatniej kropli

automatyczny system czyszczenia zintegrowany z regulatorem spieniania mleka sprawia, że łatwo wyczyścisz całe elementy pojemnika na mleko - dzięki temu pojemnik po użyciu można włożyć do lodówki

Jeszcze nigdy nie było tak łatwo spersonalizować swoją kawę tak często, jak tylko chcesz

Wybierz pomiędzy krótkim, średnim lub długim czasem przygotowania; spróbuj mocnego lub bardzo łagodnego smaku, ciesz się nim we wrzącej, średniej lub niskiej temperaturze.

wyjmowana jednostka zaparzająca dla łatwego czyszczenia i konserwacji

Twin-Shot: dwie filiżanki podczas tylko jednej operacji mielenia i parzenia

podświetlane przyciski

zintegrowany młynek

13 ustawień do wyboru

do kawy ziarnistej i mielonej

sterowanie elektroniczne

Cena: 2199 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS Golarka do ciała Bodygroom Series 3000 BG3010/15

golarka do ciała PHILIPS Bodygroom Series 3000 BG3010/15 z systemem chroniącym skórę pozwala na delikatne i bezpieczne golenie całego ciała

1 nasadka grzebieniowa (3 mm)

głowica tnąca zawiera opatentowane zaokrąglone czubki oraz hipoalergiczną folię tnącą chroniącą skórę podczas golenia

uchwyt z gumy zapewnia pewny chwyt nawet w wilgotnym środowisku

w 100% wodoodporna

Cena: 98,89 zł - przejdź do sklepu

Delonghi Ekspres do kawy ciśnieniowy automatyczny ECAM13.123.B

ręczny system przygotowywania cappuccino: łączy parę, powietrze i mleko i przygotowuje wyjątkowo kremową piankę

można stosować kawę ziarnistą lub mieloną

ekspres może przygotować 2 filiżanki kawy w jednym cyklu parzenia

zdejmowana jednostka do zaparzania o zmiennej pojemności (od 6 do 14 g)

nowy zintegrowany młynek do kawy z 13 ustawieniami zapewnia cichą pracę

regulowany dozownik kawy do filiżanek o wysokości od 86 do 142 mm

automatyczne wyłączanie

zdejmowany zbiornik na wodę o pojemności 1,8 l z sygnalizacją braku wody

automatyczne programy płukania i odkamieniania

zdejmowany filtr wody

programowanie twardości wody

zdejmowana tacka ociekowa ze wskaźnikiem napełnienia

włącznik zasilacza umożliwia zerowe zużycie prądu

oszczędzanie energii oraz funkcja czuwania

Cena: 1699 zł - przejdź do sklepu

Mop parowy Vileda Steam XXL z końcówką do dywanów

do dokładnego i higienicznego czyszczenia – ekologicznie bez środków chemicznych

zabija 99,9% bakterii i wirusów

bardzo szeroka nakładka (40 cm) – idealna do dużych powierzchni

gotowość do użycia w zaledwie 15 sekund

indywidualnie regulowany wyrzut pary

wysokiej jakości nakładka z mikrowłókna umożliwiająca czystość bez smug

prosty montaż bez użycia narzędzi

w zestawie nakładka do dywanów umożliwiająca odświeżanie dywanów i tapicerek

Cena: 541,98 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS Spieniacz do mleka Senseo CA6500/60

do gorących i zimnych napojów

łatwy do czyszczenia

powłoka nieprzywierająca

bezprzewodowa podstawa 360°

na 2 filiżanki

pojemność: ok. 120 ml

Cena: 319 zł - przejdź do sklepu

Ledlenser Latarka czołówka LED Headfire200

latarka czołówka LED z łatwą obsługą przełącznikiem umieszczonym z przodu

lekka i kompaktowa

obudowa z poliwęglanu

nowoczesna technologia

w trybie Boost generuje 220 lumenów

3 stopnie jasności

możliwość ogniskowania światła

dodatkowe światło podczerwone poprawia widoczność w nocy

element oświetleniowy obracany o 60 stopni

opaska na czoło wymienna i z możliwością prania

moc świecenia: 220 / 100 / 20 lmI

zasięg świecenia: 150 / 100 / 20 mI

czas pracy: 3 / 15 hI

stopień ochrony: IP54

baterie: 3x AAA (Micro), alkaliczne

Cena: 179,99 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS szczoteczka soniczna do zębów Sonicare HX3658/13

zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

technologia soniczna w połączeniu ze specjalną końcówką usuwa do 3 razy więcej płytki nazębnej niż tradycyjna szczoteczka ręczna (badania kliniczne)

z timerem 2 min i timerem dla 4 kwadrantów

ergonomiczny design ułatwia trzymanie i używanie szczoteczki

w zestawie 4 końcówki C1 ProResult

nawet 14 dni pracy na zasilaniu akumulatorowym

przyjazna dla środowiska - wtyczka USB zamiast zasilacza

Cena: 199 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS Golarka rotacyjna seria 5000 S5466/17

ComfortTech Blades- samoostrzące się ostrza

w pełni elastyczne głowice golące obracają się o 360°, aby dopasować się do konturów twarzy

dołączany precyzyjny trymer do perfekcyjnego przycinania wąsów i bokobrodów

wyświetlacz LED z ikonami umożliwiającymi intuicyjne golenie

wskaźnik niskiego poziomu naładowania

przypomnienie o wymianie głowicy golącej

wskaźnik bezpieczeństwa w podróży

do 50 minut pracy na baterii po pełnym naładowaniu

szybkie i łatwe czyszczenie wodą

czas ładowania: szybkie ładowanie w 5 minut, pełne ładowanie w 1 godzinę.

automatyczna regulacja napięcia: 100-240 V

typ baterii: litowo-jonowy

maks. pobór mocy: 9 W

czas pracy na baterii: 50 minut

pobór mocy w trybie czuwania: 0,04 W

Cena: 318,70 zł - przejdź do sklepu

Zelmer Odkurzacz akumulatorowy AE4822 DESERT

akumulator litowy 22,2 V

czas pracy do 40 min

pojemność maks. 800 ml

2 poziomy prędkości

szczotka turbo 2 w 1

czas ładowania: 5 h

technologia cyklonowa

Cena: 429 zł - przejdź do sklepu

Russell Hobbs parowar [email protected] 19271-56

parowar do delikatnego gotowania ryżu, warzyw i ryb – chroni składniki odżywcze i witaminy

3 pojemniki do gotowania na parze (pojemność całkowita 9 l)

pojemniki do gotowania na parze można umieszczać jeden w drugim – łatwiejsze przechowywanie

60 minutowy programator czasowy z automatycznym wyłączaniem

6 uchwytów na jajka w pojemnikach do gotowania na parze

1 miska na ryż (pojemność 1 l)

2 boczne otwory do napełniania wodą ułatwiają napełnianie

przedni wskaźnik poziomu wody

oddzielna taca ociekowa na wodę kondensacyjną

wszystkie części mające kontakt z żywnością są wolne od BPA

moc: 800 W

pojemniki do gotowania na parze nadają się do mycia w zmywarce

Cena: 179 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS Suszarka do włosów Dry Care Advances BHD340/10, 2100 W

suszarka do włosów o potężnej mocy wyjściowej 2100 W

technologia ThermoProtect: ochrona przed przegrzaniem

unikalna przystawka ThermoProtect miesza ciepłe i zimne powietrze

6 płynnie regulowanych poziomów grzania i prędkości

ustawienie chłodnego nawiewu

lekka, przyjazna dla użytkownika konstrukcja

akcesoria: 14 mm dysza do stylizacji

Cena: 95 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS Toster HD2637/90, 950 W

PHILIPS toster HD2637/90 umożliwia przygotowanie pysznych, chrupiących tostów

7 ustawień stopnia przypieczenia

podgrzewanie i rozmrażanie w jednym

wyjątkowo szeroki otwór

nasadka do bułek

wyjmowana tacka na okruszki - łatwe czyszczenie

automatyczne wyłączanie

funkcja podnoszenia umożliwia bezpieczne wyjmowanie mniejszych kawałków

przycisk stop umożliwia przerwanie podgrzewania w dowolnym momencie

Cena: 199 zł - przejdź do sklepu

Ariete Mini frytkownica na gorące powietrze 4615

frytownica z niskim poziomem oleju

szybka cyrkulacja powietrza

zakres ustawień czasu 0-30 min.

regulowana temperatura 80-200 stopni

pojemność kosza 2L (300/400 g żywności)

nie wymaga oleju do smażenia i opiekania, nie zawiera oleju

80% mniej tłuszczu niż w przypadku tradycyjnych frytownic

wyjmowana miseczka z nieprzywierającą powłoką i uchwytem

łatwe do czyszczenia, wszystkie akcesoria można wyjąć

książka z przepisami w zestawie

moc 1000 W

Cena: 239 zł - przejdź do sklepu

Frytkownica na gorące powietrze Ufesa Lynx

60-minutowy timer

regulacja temperatury od 80ºC do 200ºC

technologia szybkiego obiegu powietrza

patelnia i taca z nieprzywierającą powłoką

obudowa i uchwyt cool touch

pojemność: 2,8 l

moc: 1200 W

Cena: 329 zł - przejdź do sklepu

Frytkownica beztłuszczowa na gorące powietrze Salter

termostat z 30-minutowym timerem

pojemność: 3.2 l.

moc: 1300 W

wymiary: ok. 24 x 28,7 x 31,4 cm (dł. x szer. x wys.)

Cena: 249 zł - przejdź do sklepu

BOSCH Ekspres do kawy ciśnieniowy automatyczny TIS30129RW

Ciśnienie: 15 bar

Moc: 1300 W

Pojemność: 1,4 l

Spienianie mleka: Tak

Wymiary urządzenia: 378 x 247 x 420 mm

Cena: 1799 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS Suszarka do włosów z jonizacją BHD351/1

zmienne ustawienia temperatury i dmuchawy zapewniają pełną kontrolę i indywidualne rezultaty stylizacji

ustawienie na zimno: dla długotrwałego wyglądu

kompaktowa konstrukcja: lekka, przyjazna użytkownikowi konstrukcja i wystarczająco mała, aby zmieścić się w dowolnym miejscu

duża wydajność silnika: profesjonalna moc 2100 W zapewnia optymalne rezultaty stylizacji jak u fryzjera

Technologia ThermoProtect - zapewnia optymalną temperaturę suszenia i dodatkową ochronę przed przegrzaniem dla delikatnych, optymalnych rezultatów.

technologia jonowa - zapobiega elektryzowaniu się włosów, zapewniając im gładkość i połysk

przystawka ThermoProtect miesza ciepłe i zimne powietrze dla codziennej pielęgnacji włosów

6 ustawień temperatury i dmuchawy

Cena: 86,99 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS Frytownica beztłuszczowa Airfryer Essential HD9252

do 90% mniej tłuszczu

technologia gorącego powietrza Rapid Air

z aplikacją NutriU zawierającą liczne zdrowe i pełnowartościowe przepisy

zdrowsze jedzenie, które jest chrupiące na zewnątrz i delikatne w środku

pojemność: 4,1 l

Cena: 599 zł - przejdź do sklepu

REMINGTON Prostownica do włosów Shine Therapy S8507 z płytami ceramicznymi

wysokiej jakości płytki ceramiczne wzbogacone substancjami mikroaktywnymi takimi jak marokański olej aragonowy i witamina E

cyfrowy wskaźnik temperatury LCD

9 ustawień temperatury w przedziale 150-230°C

szybkie nagrzewanie w ciągu 15 sekund

ruchome płytki prostownicy zapewniają równomierny nacisk na pasma włosów

automatyczne bezpieczne wyłączenie

funkcja Turbo Boost

blokada przycisku – zapobiega przypadkowej zmianie temperatury; blokada na czas transportu

torba do przechowywania odporna na wysoką temperaturę

przegub kablowy obrotowy

Cena: 139 zł - przejdź do sklepu

Delonghi Ekspres do kawy kolbowy Scultura SECZ351.BK

stylowy ekspres do kawy De'Longhi Scultura 15 bar w kolorze czarnym

prosta obsługa za pomocą jednego przycisku

czajnik ze stali szlachetnej

wyjmowana tacka ociekowa

pompa 15 bar

pokrętło do regulacji ilości pary

filtr easy clean do kawy mielonej i w kapsułkach

funkcja auto off

Cena: 619 zł - przejdź do sklepu

Ledlenser Latarka zasilana akumulatorowo EVO 1000R

zaawansowany system ustawiania ostrości z regulacją

płynne przejście od światła bliskiego do dalekiego

dbałość o środowisko dzięki litowo-jonowemu akumulatorowi 18650

wytrzymały korpus z aluminium lotniczego z antypoślizgową fakturą powierzchni

odczepiany metalowy klips umożliwiający przypięcie do paska lub kieszeni koszuli

akumulator z portem micro USB

w zestawie kabel USB do ładowania

klasa szczelności: IP54

Cena: 199 zł - przejdź do sklepu

REMINGTON Maszynka do strzyżenia włosów i brody PG6021

4 zdejmowane końcówki

4 końcówki z grzebieniem

możliwość skrócenie włosów na 2 - 16 mm

czas pracy: do 30 min.

Cena: 99 zł - przejdź do sklepu

REMINGTON Zestaw prezentowy D3012GP - suszarka do włosów i prostownica

suszarka do włosów:

moc: 2000 W

jonowa siatka ceramiczna umożliwia równomierne rozprowadzanie ciepła i redukuje ładunek statyczny

3 ustawienia grzania i 2 ustawienia dmuchawy

ustawienie ECO

prostownica do włosów:

równomierne rozłożenie nacisku dzięki ceramicznym i sprężynowym płytkom stylizacyjnym

czas nagrzewania 30 sekund

oddzielny włącznik i wyłącznik

lampka robocza LED

dopasowanie napięcia na całym świecie

obrotowy przewód ułatwiający stylizację

Cena: 129 zł - przejdź do sklepu

BOSCH Robot kuchenny z misą obrotową MUM44R2A, 500 W

robot kuchenny z obrotową misą wyposażony w silny silnik o mocy 500 W zapewni szybkie rezultaty przygotowania ciasta do wypieków oraz składników do przygotowania słodkich i wytrawnych potraw

również do ucierania ciężkich ciast

duża misa ze stali szlachetnej o pojemności 3,9 litra:

można myć w zmywarce

pojemość odpowiednia dla ilości do 2 kg ciasta lub 1,5 kg ciasta drożdżowego

mieszadło obracające się równocześnie w 3 kierunkach (3D PlanetaryMixing) zapewni idealne wymieszanie wszystkich składników

proste czyszczenie: wszystkie akcesoria oraz misę można myć w zmywarce

Cena: 499 zł - przejdź do sklepu

Kenwood Robot kuchenny K-Mix KMX75AB

wysokiej jakości wytrzymały silnik o mocy maks. ok. 1000 W

duża miska ze stali nierdzewnej o pojemności 5 l

inteligentna kontrola prędkości

w zestawie 3 końcówki ze stali szlachetnej: zawiera hak do ugniatania, trzepaczkę i mikser w kształcie litery K

w pełni metalowa obudowa

Wymiary: ok. 38,5 x 29,5 x 35.5 cm (dł. x szer. x wys.)

Cena: 1199 zł - przejdź do sklepu

FISCHER Zestaw lampek rowerowych USB

Zestaw oświetlenia LED z lampką przednią 50/25/15 Lux i USB

ładowalne światło przednie o natężeniu 50 luksów z lampką kontrolną baterii/ładowania

do 50 luksów, możliwość przełączenia na 25/15 luksów

ze wskaźnikiem naładowania baterii

uniwersalny gumowy uchwyt z blokadą szybkozłączną

akumulator Li-Ion z gniazdem ładowania Micro-USB

obudowa bryzgoszczelna zgodna z normą IP44

czas ładowania ok. 5 godzin

Światło tylne LED ze światłem do oświetlania ścieżki High Power LED oraz USB

światło tylne Premium z 5 diodami LED + drugie światło tylne z diodą LED o dużej mocy jako światło do oświetlania podłoża dla lepszej widoczności

łatwy montaż bez użycia narzędzi

ze wskaźnikiem naładowania baterii

uniwersalny uchwyt z szybkim mocowaniem, każdy obracany o 90°

czas trwania światła do 240 min.

akumulator Li-ion z gniazdem ładowania micro-USB

obudowa bryzgoszczelna zgodnie z normą IP44

czas ładowania ok. 2-3 godziny

w zestawie kabel USB do ładowania

Cena: 89,90 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS Golarka S5588/26 i trymer do nosa i uszu

PHILIPS golarka S5588/26 zapewnia szybkie i dokładne golenie dzięki technologii SkinIQ, która wykrywa gęstość włosów i dostosowuje się do niej

elastyczne głowice obracające się o 360° dopasowują się do kształtu twarzy i umożliwiają wygodne oraz precyzyjne golenie

trymer do nosa i uszu skutecznie przycina włoski i jest wygodny w użyciu

golarka: czas ładowania: 1 h; czas pracy: 60 min

trymer: zasilany baterią AA (w zestawie)

Cena: 399 zł - przejdź do sklepu

BRAUN MultiQuick 3 Mikser ręczny MQ3045WH

metalowa końcówka blendująca

funkcja pojedynczej prędkości oraz funkcja turbo

pojemnik o pojemności 600 ml i trzepaczka

rozdrabniacz 350 ml

rozdrabniacz i blender o pojemności 1,25 l z ostrzem do kruszenia lodu

Cena: 200 zł - przejdź do sklepu

Delonghi Ekspres do kawy EC221

funkcja automatycznego wyłączania oszczędza energię, automatycznie wyłączając urządzenie po zakończeniu pracy

przycisk, aby wybrać żądaną funkcję.

wyjmowany pojemnik na wodę o dużej pojemności

panel sterowania

regulator ilości pary

system Cappuccino: miesza parę, powietrze i mleko, tworząc bogatą i kremową piankę do doskonałego cappuccino

filtr na kawę w proszku i saszetki

wyjmowany zbiornik na wodę

funkcja automatycznego wyłączania

ekspres do kawy o ciśnieniu 15 bar z pompą

kocioł ze stali szlachetnej

łatwy w użyciu, obsługiwany jednym przyciskiem

na kawę mieloną i/lub kapsułki ESE "Easy Serving Espresso"

Cena: 399 zł - przejdź do sklepu

GRUNDIG Odkurzacz bezworkowy VCC 7170

nominalna moc silnika: ok. 750 W

cicha praca - zaledwie 76 dB (A)

wykonany w 50% z tworzywa pochodzącego z recyklingu

pojemnik na kurz o pojemności 2,7 l

długa rura teleskopowa z metalu

zasięg: ok. 8,5 m

bezworkowy

filtr HEPA-13 z możliwością mycia

Cena: 653 zł - przejdź do sklepu

Tefal Frytownica niskotłuszczowa na gorące powietrze Easy Fry Classic EY2018

frytownica niskotłuszczowa na gorące powietrze

kompaktowa konstrukcja i pojemność XL

4 opcje gotowania: smażenie w głębokim oleju; pieczenie na ruszcie; grillowanie; pieczenie

możliwość przygotowania posiłków dla maksymalnie 6 osób

"system koszykowy" z wyjmowaną kratką

smażenie bez gorącej kąpieli olejowej, bez konieczności zarządzania olejem

timer z sygnałem dźwiękowym i automatycznym wyłączaniem

zdejmowane części można myć w zmywarce

Cena: 346,60 zł - przejdź do sklepu

Ledvance Oczyszczacz powietrza z lampą UV-C

Ledvance oczyszczacz powietrza z lampą UV-C to przenośne urządzenie odpowiednie do stosowania w małych pomieszczeniach czy samochodach

wygodne zasilanie przez port USB

niezawodna dezynfekcja bez użycia środków chemicznych dzięki zastosowaniu technologii LED UV-C

eliminuje nawet 99,9% wirusów i bakterii, w tym SARS-CoV-2 (COVID19)

oczyszcza powietrze dzięki trzystopniowej dezynfekcji przy użyciu diod LED VIOLEDS UVC i filtra HEPA (H13)

oczyszcza powietrze z pyłków i kurzu

poprawia jakość powietrza, usuwając nieprzyjemne zapachy i dym papierosowy

możliwość wyboru 3 poziomów oczyszczania powietrza: niski, średni, wysoki

posiada złącze USB

Cena: 130,34 - przejdź do sklepu

SEVERIN Jogurtownica z 7 słoiczkami

przełącznik wł./ wył. z lampką

nóżki antypoślizgowe

ze zwijaniem przewodu

zawartość zestawu: 7 słoiczków o pojemności 150 ml

moc: 13 W

Cena: 99 zł - przejdź do sklepu

Severin Spieniacz do mleka

wysokiej jakości i eleganckie wzornictwo ze stali nierdzewnej

2 programy spieniania mleka dla różnych ilości spienionego mleka

nadaje się do spieniania mleka na zimno i na gorąco oraz do podgrzewania mleka

pojemnik z powłoką nieprzywierającą umożliwiającą łatwe czyszczenie

do spieniania ok. 100 ml lub podgrzewania ok. 200 ml mleka

system 360°: pojemnik na mleko można włożyć w dowolnym kierunku

automatyczne wyłączanie

zabezpieczenie przed przegrzaniem

moc: ok. 450 W

napięcie: 220–240 V ~, 50-60 Hz

Cena: 159 zł - przejdź do sklepu

Severin Naleśnikarka elektryczna

dioda pomagająca w kontroli czasu smażenia

włącznik ON/OFF z podświetlaną diodą wskazującą pracę

praktyczne zwinięcie kabla

obudowa z tworzywa sztucznego odporna na wysokie temperatury

powłoka zapobiegająca przywieraniu

płynna regulacja temperatury

nóżki antypoślizgowe

Cena: 119 zł - przejdź do sklepu

Kenwood Robot kuchenny Prospero KCH29.H0.WH BK

wydajny silnik o mocy 1000 W zapewnia optymalne rezultaty

płynna regulacja prędkości i funkcja impulsowa

6 wybieranych prędkości

praktyczna misa ze stali nierdzewnej o pojemności ok. 4,3 l

3 tarcze do tarcia i wyciskarka do cytrusów

planetarny system mieszania zapewniający wysoką jakość mieszania składników

liczne akcesoria

Cena: od 699 zł - przejdź do sklepu

ECOVACS Odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania DEEBOT N8

silna moc ssania

odkurzanie do 2.300 Pa

usuwanie kurzu nawet z dywanów

precyzyjne planowanie czyszczenia: technologia mapowania i nawigacji na bazie lasera

TrueMapping umożliwia skuteczne i dokładne czyszczenie podłóg

technologia mopowania OZMO umożliwia jednoczesne odkurzanie i mopowanie

plamy i zabrudzenia są usuwane w jednym kroku

sterowanie przez aplikację: sprzątanie domu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

zgodność z systemem Smart Home umożliwia sprzątanie bez wysiłku

wykrywanie przeszkód

automatyczne ładowanie

ochrona przed upadkiem z wysokości

Cena: 1389 zł - przejdź do sklepu

PHILIPS Golarka rotacyjna Series 3000 S3134

golarka rotacyjna PHILIPS Series 3000 S3134/51 zapewni każdemu mężczyźnie przyjemne i szybkie golenie

łatwe golenie przylegających do skóry włosków dzięki elastycznym głowicom tnącym poruszającym się w 5 kierunkach

system PowerCut zapewnia dokładne i równe golenie

można stosować na mokro i na sucho

szybkie ładowanie w 5 min wystarcza na 1 golenie

wysuwany trymer

ostrzeżenie przy niskim stanie naładowania i przypomnienie o wymianie głowicy tnącej

akcesoria w zestawie: wysuwany trymer do precyzyjnego przycinania, ładowarka

Cena: 234,99 zł - przejdź do sklepu

FISCHER Kompresor akumulatorowy

wielorakie możliwości zastosowania: opony rowerowe i e-bike, piłki nożne, piłki koszykowe, dmuchane artykuły plażowe, a nawet opony samochodowe

całkowicie automatyczne pompowanie dzięki regulowanemu ciśnieniu powietrza

podświetlany, cyfrowy wyświetlacz LCD z precyzyjnym odczytem

wbudowany akumulator litowo-jonowy

z latarką LED i power bankiem

wskazanie aktualnego ciśnienia w oponach i wskaźnik naładowania akumulatora

odporny na warunki atmosferyczne

w zestawie: adapter do zaworów Sclaverand i Dunlop, adapter do materacy powietrznych, igła kulkowa, kabel do ładowania USB, kabel do ładowania zapalniczki samochodowej, torba do przechowywania i transportu

Cena: 307,99 zł - przejdź do sklepu

Tefal Frytkownica Maxifry FF1000

automatyczne otwieranie pokrywy

metalowy filtr stały wbudowany w pokrywę

pojemnik do smażenia z aluminium, stały

uchwyt na obudowie można złożyć

regulowany termostat z lampką kontrolną temperatury

włącznik/wyłącznik

thermowall

zdejmowana pokrywa (można myć w zmywarce)

pojemnik do smażenia (można go myć w zmywarce)

pojemność oleju: 2,1 l

pojemność: 1,2 kg

Cena: 216,40 zł - przejdź do sklepu

Wenko Waga osobowa z bambusa z wyświetlaczem LCD

bambusowa powierzchnia bieżnika

zakres pomiarowy do 180 kg w odstępach co 100 g

z dużym wyświetlaczem LCD

z białym podświetleniem i czarnym wyświetlaczem numerycznym

funkcja automatycznego wł./wył.

ok. 30 x 2,8 x 30 cm (dł. wys. x szer.)

rozmiar wyświetlacza: ok. 73 x 35 mm (dł. x szer.)

Cena: 69,90 zł - przejdź do sklepu

SOEHNLE Waga łazienkowa, obciążenie do 180 kg

waga łazienkowa z wyświetlaczem LCD

wyświetlacz LCD zapewniający dobrą czytelność wagi (wysokość cyfr 2,5 cm)

wyjątkowo płaska konstrukcja dla bezpiecznego stania na wadze

duża powierzchnia zapewnia komfortowe ważenie

bardzo duża nośność do maksymalnej wagi 180 kg (dokładność 100 g)

wygodne, automatyczne włączanie wagi bezpośrednio po wejściu na nią

duża oszczędność energii dzięki funkcji automatycznego wyłączania

stabilność dzięki antypoślizgowym stopkom

bardzo długa żywotność baterii - ponad dwa lata przy dwukrotnym użyciu w ciągu dnia

bezpieczna dla dzieci, przykręcana komora baterii

jednostki wagi można łatwo przełączać między kg, lb i st

Cena: 58,22 zł - przejdź do sklepu

BRAUN Czajnik elektryczny WK110

pojemność: 1,7 l

dwuskalowy wskaźnik ilości wody

system szybkiego gotowania

uchylna pokrywa

4-stopniowy system bezpiecznego wyłączania

filtr zapobiegający osadzaniu się kamienia, który można czyścić

Cena: 99 zł - przejdź do sklepu

Delonghi Ekspres do kawy Scultura SECZ351.BK z uchwytem sitowym

stylowy ekspres do kawy De'Longhi Scultura 15 bar w kolorze czarnym

prosta obsługa za pomocą jednego przycisku

czajnik ze stali szlachetnej

wyjmowana tacka ociekowa

pompa 15 bar

pokrętło do regulacji ilości pary

filtr easy clean do kawy mielonej i w kapsułkach

funkcja auto off

Cena: 639 - przejdź do sklepu

BRAUN Toster HT1010WH

toster HT1010WH z miejscem na 2 tosty

funkcją podgrzewania

automatyczne wyśrodkowanie kromki chleba

przycisk STOP zatrzymujący funkcję przypiekania

automatyczne wyłączanie przy zablokowaniu kromki chleba

funkcją rozmrażania

zdejmowana nadstawka na bułki

wyjmowana tacka na okruchy

manualna dźwignie wyjmowania chleba

obudowa z izolacją - chroni przed poparzeniem

Cena: 109 zł przejdź do sklepu

Kenwood Maszynka do mięsa MG 510

Kenwood maszynka do mięsa MG 510 to eleganckie urządzenie przydatne w każdej kuchni

bieg do przodu i wstecz

3 stopnie mielenia: grubo, średnio, drobno

2 nasadki do kiełbasy oraz nasadka do kebbe

metalowa tacka do napełniania

funkcja zwijania przewodu

Cena: 489 zł - przejdź do sklepu

Xiaomi Odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 Mi BHR4636GL

Xiaomi odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 Mi BHR4636GL o uniwersalnym zastosowaniu do różnych podłóg

najważniejsze cechy odkurzacza:

odkurzanie na sucho

bezworkowy

bezprzewodowy

technologia cyklonowa

3 poziomy filtracji

filtr HEPA

regulacja siły ssania

moc: 50 W

czas pracy: 45 min

zasilanie: akumulatorowe

Cena: 379 zł

PHILIPS Prostownica HP8321/40

PHILIPS prostownica HP8321/40 z powłoką ceramiczną zapewnia łatwą i szybką stylizację oraz mniej uszkodzonych włosów

zaokrąglone płytki do stylizacji fal i loków

przewód o długości 1,8 m z praktycznym przegubem i uchwytem do zawieszenia

temperatura 210°C zapewnia idealne efekty

płytki o długości 100 mm umożliwiają szybkie i łatwe prostowanie włosów

szybkie nagrzewanie - gotowa do użycia w 60 sekund

blokada przycisków umożliwia bezpieczne przechowywanie

przegub zapobiega plątaniu się przewodu

Cena: 99 zł

PHILIPS Suszarka do włosów Dry Care Advanced BHD170/40

PHILIPS suszarka do włosów Dry Care Advanced BHD170/40 zapewnia 2 razy mocniejszą jonizację, aby nadać włosom wyjątkowego połysku

zimny nawiew i funkcja ThermoProtect chroni włosy przed przesuszeniem

profesjonalna moc 2200 W zapewnia idealne rezultaty jak po wyjściu od fryzjera

6 ustawień

akcesoria w zestawie: wąska dysza do stylizacji, dyfuzor

Cena: 119 zł

SINGER Elektroniczna maszyna do szycia C 620 L

200 ściegów

szybki i prosty wybór ściegów

różne długości i szerokości ściegów

wygodne szycie bez sterowania nożnego

do prac codziennych i dekoracyjnych

możliwość ustawienia pozycji igły

bardzo lekka

9 styli jednostopnionego obszywania dziurek na guziki

trwała obudowa z metalu

ustawiana długość ściegów

Cena: 899 zł

REMINGTON Prostownica do włosów Pro- Iron Straight S7715

automatyczne wyłączenie po 60 min

technologia potrójnej jonizacji i wysokiej jakości powłoka ceramiczno-turmalinowa

cyfrowy wyświetlacz z 9 poziomami temperatury od 150-230 °C

15-sekundowy czas nagrzewania

specjalna blokada zapobiegająca przypadkowej zmianie temperatury

Cena: 129 zł

BRAUN Kubek termiczny BRSC001

pokrywka zapobiegająca przeciekaniu umożliwia wygodne transportowanie

pokrywka 360° umożliwia picie ze wszystkich stron

utrzymuje temperaturę gorących napojów przez 4 h, zimnych napojów przez 14 h

można myć w zmywarce

pojemność: ok. 330 ml

nie zawiera BPA

Cena: 49,30 zł

Hoover Odkurzacz bezprzewodowy

diody LED do oświetlania bardzo ciemnych miejsc

elastyczne końcówki ułatwiające dotarcie do trudno dostępnych miejsc

łatwe opróżnianie pojemnika

szybkie odczepianie końcówek

system Easy Driving

elementy obsługiwane czubkami palców

wybór podłoża

nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg

miękki uchwyt

gumowane kółka

Cena: 799 zł - kliknij, aby kupić

