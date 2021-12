Lidl - urządzenia znanych marek, które kupisz w niższej cenie [27.12.2021]

W ofercie Lidla znajdziemy sporo ciekawych urządzeń elektronicznych, w atrakcyjnie niskich cenach. Sprawdź, które produkty znanych marek kupisz znacznie taniej.

W dziale elektronika w Lidlu znajdziemy mnóstwo urządzeń i akcesoriów do domu, ogrodu czy warsztatu - a co tydzień możemy liczyć na jakieś nowości. Najczęściej są to urządzenia lidlowych marek, takich jak SilverCrest czy Parkside (więcej na ich temat przeczytacie tutaj). Warto jednak zaznaczyć, że wśród oferowanych produktów często znajdziemy również sprzęty bardziej znanych producentów. Co ważne, możemy kupić je taniej niż w innych sklepach. Postanowiliśmy zebrać najciekawsze oferty, które są obecnie dostępne zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Lista będzie na bieżąco aktualizowana.

Xiaomi MI Smart Air Fryer Frytkownica na gorące powietrze

Xiaomi MI Smart Air Fryer frytkownica na gorące powietrze umożliwia smażenie na mniejszej ilości tłuszczu i przygotowywanie potraw na gorącym powietrzu

możliwość odmrażania, fermentowania i pieczenia

dzięki dodatkowemu wkładowi produkt może dłużyć jako praktyczny grill

poziom niskiej temperatury do suszenia owoców i wytwarzania jogurtu

wyświetlacz: 1,12 cali OLED

łączność: Wi-Fi

koszyk z powłoką zapobiegającą przywieraniu (można myć w zmywarce)

funkcja timera pozwalająca zaplanować posiłki z wyprzedzeniem do 24 godzin

ponad 100 prostych przepisów w aplikacji Mi Home App

można obsługiwać za pomocą aplikacji Google Assistant, Mi Home App i Alexa

można myć w zmywarce

Cena: 379 zł

REMINGTON Lokówka GoldDust z powłoką ceramiczną

z wysokiej jakości powłoką ceramiczną

stożkowa część w zakresie 13-25 mm pozwala na uzyskanie miękkich, spiralnych loków

szybkie nagrzewanie - gotowa do pracy w ciągu 30 sek.

wysokie temperatury do 200°C

regulacja temperatury

napięcie dostosowane do napięć na całym świecie

automatyczne wyłączanie po 60 minutach

obrotowy przewód

Cena: 99 zł

REMINGTON Prostownica do włosów GoldDust z powłoką ceramiczną

z wysokiej jakości powłoką ceramiczną, 2 x gładszą, pozwalającą na łatwą stylizację włosów i fryzury jak od fryzjera

wysokie temperatury do 230°C z cyfrowym ustawieniem temperatury i przyciskiem blokady temperatury

funkcja wzrostu temperatury (turbo boost)

małe płytki do stylizacji o długości 110 mm

rozłożenie płytek do stylizacji zapewnia równomierny nacisk na włosy

blokada płytek do transportu

uniwersalne napięcie

automatyczne wyłączanie po 60 minutach

obrotowy przewód

w zestawie mata żaroodporna

Cena: 99 zł

Delonghi Ekspres do kawy ECAM13.123

automatyczny ekspres do kawy Delonghi ECAM13.123 to doskonały sposób na pyszną, aromatyczną kawę

ręczny system przygotowywania cappuccino: łączy parę, powietrze i mleko i przygotowuje wyjątkowo kremową piankę

wybieraj spośród trzech stopni parzenia; delektuj się mocną lub łagodną kawą o wysokiej, średniej lub niskiej temperaturze

można stosować kawę ziarnistą lub mieloną

zintegrowany młynek z 13 ustawieniami

Cena: 1699 zł

Zippo HeatBank 6 ogrzewacz dłoni i powerbank

Zippo HeatBank 6 ogrzewacz dłoni i powerbank to praktyczne urządzenie na chłodną aurę

ten kompaktowy ogrzewacz dłoni posiada 3 stopnie grzania i można go wygodnie ładować przez złącze USB

ciesz się przyjemnym ciepłem nawet przez 6 godzin

dodatkowo dzięki funkcji powerbanku o pojemności 4400 mAh można ładować urządzenia elektroniczne

w zestawie znajduje się kabel USB do ładowania oraz regulowana smycz

ogrzewacz może osiągnąć maks. temp. 50°C

diody sygnalizacyjne dla powerbanku i ogrzewacza

Cena: 129 zł

Tefal Generator pary Liberty SV7040

generator pary Tefal Liberty SV7040 to urządzenie, które bardzo szybko się nagrzewa i jest gotowe do pracy w ciągu zaledwie 2 minut

kompaktowe wymiary sprawiają, że nie zajmuje wiele miejsca

posiada zdejmowany zbiornik na wodę o pojemności 1,5 l

ceramiczna stopa lekko prowadzi się po materiale i zapewnia szybkie oraz przyjemne prasowanie

funkcja Eco umożliwia wyjątkowo energooszczędną pracę

odkamienianie urządzenia przy pomocy wymiennych wkładów odkamieniających i filtrów antywapiennych

urządzenie wyposażono w blokadę bezpieczeństwa i zabezpieczenie na czas przenoszenia

posiada także funkcję pionowego wyrzutu pary

Cena: 549 zł

BLAUPUNKT Robot sprzątający z funkcją mopowania i akcesoriami

wydajny odkurzacz, z elektrycznie sterowanymi akcesoriami do mopowania

prosta obsługa za pomocą tylko jednego przycisku - start & kontrola mocy ssania, niska-średnia-wysoka, + funkcja Turbo-Boost

wyjątkowo płaski (7,6 cm), co pozwala na dokładne czyszczenie pod meblami i łóżkami

wyposażony w bezszczotkowy silnik "BLDC" zapewniający długą żywotność i wysoką moc ssania (1800 Pa).

zapewnia lekkie odkurzanie

wyposażony z duży pojemnik na brud (600 ml)

mocny silnik litowo-jonowy: odkurzanie aż do 100 min (180m²)

obrotowa szczotka ssąca w kształcie litery V idealna do odkurzania dywanów, twardych podług i zwierzęcej sierści

stacja ładująca uruchamia automatyczną funkcję czyszczenia "Ładowanie i wznowienie", po utworzeniu planu czyszczenia

obrotów boczne szczotki idealne do czyszczenia kątów i brzegów oraz w wyposażone w filtr HEPA pozwalający na złapanie nawet również najmniejszych drobinek kurzu

utwórz indywidualny plan czyszczenia i obsługuj XPro wygodnie przez pilota

czujnik schodów

Cena: 859 zł

Kärcher Parownica KST2 z akcesoriami

KST 2 - podstawowe urządzenie do czyszczenia parą. Łatwy i intuicyjny w obsłudze odkurzacz parowy KST 2 oferuje 2-stopniową regulację pary, która pozwala dostosować intensywność pary do powierzchni i stopnia zabrudzenia. Odkurzacz posiada praktyczny schowek na akcesoria w urządzeniu, m.in. dyszę podłogową Comfort z elastycznym przegubem. Dysza zapewni maksymalną ergonomię i doskonałe rezultaty czyszczenia, jej pozycja ułożenia to przydatny detal, który sprawi, że czyszczenie parą staje się jeszcze wygodniejsze. Parownica Kärcher KST 2 umożliwia dogłębne czyszczenie standardowych domowych powierzchni twardych bez użycia środków chemicznych i może być stosowana uniwersalnie. Dokładne czyszczenie za pomocą parownicy Kärcher eliminuje 99,99 % wszystkich domowych bakterii na twardych powierzchniach. Dzięki odpowiedniemu zastosowaniu różnorodnych akcesoriów, płytki, płyty grzewcze, kratka wyciągu i nawet najmniejsze szczeliny stają się higienicznie czyste. Nawet uporczywe zabrudzenia są niezawodnie usuwane.

powierzchnia robocza po napełnieniu zbiornika: ok. 75 m²

czas nagrzewania: 6,5 min.

maks. ciśnienie pary: 3,2 bar

moc: 1500 W

rodzaj prądu: V /Hz 220–240 / 50–60

w zestawie: myjka parowa; regulacja przepływu pary na rączce; wkład do czyszczenia podłóg z mikrowłókna; wkład do dyszy ręcznej z mikrowłókna; wąż ciśnieniowy z pistoletem; dysza podłogowa Comfort; dysza strumieniowo-punktowa; pojemnik do przechowywania; szczotka

Cena: 359 zł

BOSCH Blender ręczny Clever Mixx MSM14330

doskonale miksuje i przeciera

silnik o mocy 400 W błyskawicznie rozdrabnia składniki

ministopa mieszająca: idealna do sosów i dressingów w małych ilościach.

ostrze QuattroBlade: zapewnia optymalną wydajność cięcia i dokładne mieszanie - z funkcją AntiSplash.

ergonomiczny uchwyt: doskonale leży w dłoni

prosta obsługa: proces mieszania rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku

silnik o mocy 400 W - cichy, lekki i szybki

SlimFoot: idealna do małych ilości pożywienia, np. dla niemowląt

dostosowany również do bezpośredniej pracy w małych, wąskich naczyniach (średnica 45 do 60 mm)

obsługa jedną ręką dzięki ergonomicznej rękojeści z przyciskiem

prosty w czyszczeniu: nasadka do miksowania oraz pojemnik ze stali szlachetnej można myć w zmywarce do naczyń

mocowanie rozdrabniacza: wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki wyposażeniu w zamek bagnetowy

wszystkie elementy z tworzywa sztucznego, mające kontakt z żywnością są bez BPA (bisfenol A

zdejmowana nasadka do miksowana wykonana z tworzywa odpornego na temperaturę

pojemnik ze stali szlachetnej można użyć do miksowania i serwowania

Cena: 124,43 zł

PHILIPS Saturator do wody ADD4902BK

PHILIPS saturator do wody ADD4902BK to idealna symbioza eleganckiego wzornictwa i świeżego smaku

delektuj się własną "wodą gazowaną" kiedy chcesz i gdzie chcesz

nie potrzebujesz podłączenia do prądu - saturator do wody Philips jest od razu gotowy do użytku

jego ponadczasowy design pasuje do każdego wnętrza

w zestawie znajduje się butelka PET o pojemności 1 l (bez BPA) oraz nabój z CO2

jeden nabój z CO2 wystarcza na ok. 60 litrów orzeźwiającej wody gazowanej

Cena: 299 zł

Carrera Prostownica do włosów z powłoką ceramiczną No534

poziomy temperatury: od 140-220°C w odstępach co 10°C

funkcja Turbo: 180°C w czasie ok. 30 s.

płytki do stylizacji powlekane ceramiką z olejkiem argonowym i keratyną

sprężynowe płytki do stylizacji

funkcja jonizacji

zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą

przycisk funkcyjny do włączania/wyłączania

pokrętło do regulacji temperatury

przycisk funkcyjny Turbo

wyświetlacz LED ze wskaźnikiem temperatury i symbolem turbo

obrotowy kabel o 360°

ucho do zawieszania

blokada zapobiegająca przed rozłożeniem np. w podróży (mechaniczna)

Cena: 226,51 zł

PHILIPS Frytkownica na gorące powietrze HD9218/50

zdrowe smażenie za pomocą technologii gorącego powietrza Rapid Air

unikatowy dizajn: wyśmienite potrawy przygotowane za pomocą mniejszej ilości tłuszczu

manualne ustawianie czasu i temperatury

do smażenia, smażenia na głębokim tłuszczu, grillowania a nawet pieczenia

łatwe czyszczenie

generuje mniej zapachu w porównaniu ze standardowymi frytkownicami

regulacja czasu: do 30 min

pojemność: do 0,8 kg lub 4,5 l

Cena: 499 zł

SINGER Elektroniczna maszyna do szycia C 620 L

200 ściegów

szybki i prosty wybór ściegów

różne długości i szerokości ściegów

wygodne szycie bez sterowania nożnego

do prac codziennych i dekoracyjnych

możliwość ustawienia pozycji igły

bardzo lekka

9 styli jednostopnionego obszywania dziurek na guziki

trwała obudowa z metalu

ustawiana długość ściegów

Cena: 999 zł

REMINGTON Prostownica do włosów Pro- Iron Straight S7715

automatyczne wyłączenie po 60 min

technologia potrójnej jonizacji i wysokiej jakości powłoka ceramiczno-turmalinowa

cyfrowy wyświetlacz z 9 poziomami temperatury od 150-230 °C

15-sekundowy czas nagrzewania

specjalna blokada zapobiegająca przypadkowej zmianie temperatury

Cena: 129 zł

Russell Hobbs Naleśnikarka Fiesta 20920-56

Russell Hobbs naleśnikarka Fiesta 20920-56 ma płytę o średnicy 30 cm z powłoką zapobiegającą przywieraniu, dzięki czemu można bez problemu przyrządzić oryginalne francuskie "crêpes"

urządzenie posiada wskaźnik nagrzewania i gotowości do pracy

w zestawie akcesoria niezbędne do przygotowania naleśników: wałek do rozprowadzania ciasta i łopatka do obracania naleśników

nóżki antypoślizgowe

regulowany termostat

elementy, które wchodzą w kontakt z żywnością, nie zawierają BPA

gwarancja: 2 lata

Cena: 140,90 zł

PHILIPS Stacja parowa

stacja parowa Philips GC7840/20 / GC7844/20 z technologią OptimalTEMP, dzięki której nie martwisz się o ustawianie temperatury

kompaktowa i lekka, co ułatwia użytkowanie i przechowywanie

duży pojemnik na wodę 1500 ml

automatyczne wyłączanie przy dłuższej bezczynności

blokada transportowa zapewnia bezpieczny transport urządzenia

oszczędność energii w trybie ECO

pojemnik Calc Clean w zestawie - bez wkładów, bez dodatkowych kosztów

stopa SteamGlide odporna na zarysowania zapewnia doskonały ślizg

mocny wyrzut pary pozwala pozbyć się zagnieceń

jednostka parowa ProVelocity

procesor Smart Control

przewód zasilający zapewnia swobodę ruchu w zakresie 180 stopni

nadaje się do wody wodociągowej

odkamienianie i czyszczenie dzięki inteligentnemu systemowi Calc Clean

przypomnienie o konieczności odkamienienia przy pomocy sygnału świetlnego lub dźwiękowego

Cena: 499 zł

BRAUN Kubek termiczny BRSC001

pokrywka zapobiegająca przeciekaniu umożliwia wygodne transportowanie

pokrywka 360° umożliwia picie ze wszystkich stron

utrzymuje temperaturę gorących napojów przez 4 h, zimnych napojów przez 14 h

można myć w zmywarce

pojemność: ok. 330 ml

nie zawiera BPA

Cena: 89,90 zł

BOSCH Robot kuchenny z misą obrotową MUM44R2A

robot kuchenny z obrotową misą wyposażony w silny silnik o mocy 500 W zapewni szybkie rezultaty przygotowania ciasta do wypieków oraz składników do przygotowania słodkich i wytrawnych potraw

również do ucierania ciężkich ciast

duża misa ze stali szlachetnej o pojemności 3,9 litra:

można myć w zmywarce

pojemość odpowiednia dla ilości do 2 kg ciasta lub 1,5 kg ciasta drożdżowego

mieszadło obracające się równocześnie w 3 kierunkach (3D PlanetaryMixing) zapewni idealne wymieszanie wszystkich składników

proste czyszczenie: wszystkie akcesoria oraz misę można myć w zmywarce

Cena: 499 zł

Termometr elektroniczny bezdotykowy TM A67

termometr elektroniczny bezdotykowy umożliwia dokładne pomiary temperatury ciała w zaledwie kilka sekund

automatyczne przełączanie pomiędzy pomiarem z ucha a pomiarem z czoła dzięki nakładce magnetycznej

trzy rodzaje trybów: dorośli, dzieci, obiekty

wizualny i dźwiękowy alarm w razie gorączki: zielony - normalna temperatura, czerwony - podwyższona temperatura

wyjątkowo duży i czytelny wyświetlacz

automatyczny zapis ostatnich 20 pomiarów

sygnał dźwiękowy na początku i na końcu pomiaru

automatyczne wyłączanie po 10 sekundach

przeliczanie ze °C na °F

w zestawie z termometrem elektronicznym bezdotykowym woreczek do przechowywania

Cena: 59,90 zł

PHILIPS Suszarka do włosów Dry Care Advances BHD340/10

suszarka do włosów o potężnej mocy wyjściowej 2100 W

technologia ThermoProtect: ochrona przed przegrzaniem

unikalna przystawka ThermoProtect miesza ciepłe i zimne powietrze

6 płynnie regulowanych poziomów grzania i prędkości

ustawienie chłodnego nawiewu

lekka, przyjazna dla użytkownika konstrukcja

akcesoria: 14 mm dysza do stylizacji

Cena: 90 zł

GRUNDIG Odkurzacz bezworkowy VCC7670A

cicha praca – zaledwie 73 dB

innowacyjna technologia wielocyklonowa i filtry MIF skutecznie oddzielają duże i małe cząsteczki

dzięki temu wydajność ssania jest wyjątkowo silna i trwała

pojemnik na kurz o pojemności 2,8 l

bardzo łatwe, wygodne i higieniczne wyjmowanie i opróżnianie pojemnika

długa teleskopowa rura (94 cm) wykonana z metalu do indywidualnego dopasowania do wysokości ciała

promień działania 11 m

wysokiej jakości szczotka do wielu podłóg z lekko poruszającymi się rolkami, przełączana przyciskiem nożnym, do dywanów i podłóg twardych, takich jak parkiet i płytki

dodatkowa szczotka do podłóg twardych z włosiem końskim umożliwiająca efektywne i delikatne czyszczenie nawet delikatnych podłóg

zmywalny filtr HEPA-13 i filtry ochrony silnika

automatyczne zwijanie kabla

system parkowania poziomego i uchwyt do przenoszenia

Cena: 565,69 zł

Cleanmaxx Wkład do prasowania spodni do prasownicy 2w1 do bluzek i koszul

wkład do suszenia i prasowania spodni

suszy i prasuje spodnie automatycznie

do prawie wszystkich rodzajów spodni

oszczędza czas i koszty prasowania

bardziej delikatny dla odzieży niż suszarka i żelazko

Cena: 89 zł

SANITAS Oczyszczacz powietrza SLR 205

możliwość włączenia funkcji jonizacji do oczyszczania powietrza

trzystopniowa dmuchawa

funkcja timera: 2, 4 lub 8 h

trójwarstwowy system filtracji: filtr wstępny, filtr z aktywnym węglem, filtr HEPA H13 (skuteczność 99,95% )

do pomieszczeń maks. 26 m²

tryb nocny: wyjątkowo cicha praca i wygaszony panel obsługi

przepływ powietrza maks. 110 m³/h

wymienny filtr ze wskaźnikiem wymiany

uchwyt do przenoszenia

moc: 60 W

Cena: 449 zł

MEDISANA Pulsoksymetr na palec PM A10

pulsoksymetr na palec to urządzenie elektroniczne służące do nieinwazyjnego pomiaru wysycenia krwi tlenem (SpO2%) i tętna

zmierzone wartości wyświetlane są na dwukolorowym wyświetlaczu OLED

wysycenie krwi tlenem (SpO2%) i tętno mogą być wyświetlane w postaci paska lub fali

wyświetlanie indeksu perfuzji PI

10 regulowanych poziomów jasności

7 różnych widoków

automatyczne wyłączanie po 8 sekundach

wskaźnik wymiany baterii

w zestawie 2 baterie 1,5 V (AAA)

gwarancja 3 lata

Cena: 99 zł

PHILIPS Maszynka do strzyżenia włosów HC3510/15

maszynka do strzyżenia włosów HC3510/15 zapewnia szybkie cięcie dzięki technologii DualCut

13 ustawień długości (0,5 do 23 mm)

Trim-n-Flow: specjalna nasadka grzebieniowa zapobiega zapychaniu

wydajna praca sieciowa: przewód o długości 1,8 m

zdejmowana jednostka tnąca wraz z ostrzami, które można myć

samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

bez konserwacji, bez stosowania oleju

szerokość cięcia: 41 mm

akcesoria w zestawie: regulowana nasadka grzebieniowa

Cena: 89,90 zł

PHILIPS Trymer Multigroom Series 3000 MG3715/14

trymer All-in-One

delikatne dla skóry stalowe ostrza zapewniające doskonałe przycinanie

ostrza delikatnie pociągają o siebie powodując samoostrzenie

pomocny w strzyżeniu włosów oraz zarostu

trymer umożliwia nadanie konturów brodzie i włosom

trymer do przycinania włosów w nosie delikatnie usuwa zbędne owłosienie z nosa i uszu

w zestawie etui do przechowywania ułatwiające porządkowanie i transport

w zestawie szczoteczka czyszcząca

nie wymaga konserwacji i smarowania

Cena: 100 zł

Kenwood Wielofunkcyjny robot kuchenny FDP65.450WH

w zestawie: miska: 3 litry, pojemnik do miksowania: 1,5 litra, przystawki do ubijania i wyrabiania ciasta, wyciskarka do cytrusów, drobna tarka, szatkownica

Cena: 499 zł

BRITA Dzbanek filtrujący Aluna 2,4 l

rozwiązanie filtracyjne zapewniające najlepszy smak wody, kawy, herbaty i żywności

lepszy smak dzięki świeżej, przefiltrowanej wodzie BRITA

maksimum przyjemności dzięki doskonałemu aromatowi herbaty i kawy

rozwiązanie przyjazne dla środowiska, wygodne i niskokosztowe

idealny do przygotowania zdrowych potraw

chroni urządzenia gospodarstwa domowego przed zwapnieniem i w ten sposób przedłuża ich żywotność

technologia mikroprzepływu MAXTRA+

redukuje: osad, metale z gospodarstw domowych, takie jak ołów i miedź, chlor i inne substancje zakłócające zapach i smak, do 4 tygodni

zawsze punktualny: BRITA Memo co 4 tygodnie przypomina o konieczności wymiany wkładu filtrującego wodę - dla optymalnych rezultatów filtracji

można go myć w zmywarce (z wyjątkiem pokrywki)

idealny rozmiar: pasuje do drzwi lodówki

BRITA PerfectFit dla optymalnej filtracji

gwarantowana pełna i niezawodna filtracja przy zastosowaniu wkładu MAXTRA+

pojemność całkowita: 2,4 l

przefiltrowana woda: 1,4 l

Cena: 42,66 zł

Bosch Odkurzacz bezworkowy GS05 Serie 2

Specyfikacja:

bezworkowy

wysoka wydajność systemu separacji kurzu

antyalergiczny filtr PureAir

kompaktowy rozmiar

waga: 4.44 kg (bez wyposażenia)

łatwe wyjmowanie i opróżnianie pojemnika na kurz

elektroniczna regulacja siły ssania

wygodny, ergonomiczny uchwyt

pojemnik na kurz rozmiar L

rura teleskopowa

przełączalna szczotka rolkowa

akcesoria 2 w 1: Szczotka do tapicerki i szczelinowa

szczotka do parkietu z naturalnym włosiem

automatyczne zwijanie kabla

promień działania: 9 m

2 duże koła/1 kółko obrotowe

Cena: 399 zł - kliknij, aby kupić

Hoover Odkurzacz bezprzewodowy

Cena: 799 zł - kliknij, aby kupić

diody LED do oświetlania bardzo ciemnych miejsc

elastyczne końcówki ułatwiające dotarcie do trudno dostępnych miejsc

łatwe opróżnianie pojemnika

szybkie odczepianie końcówek

system Easy Driving

elementy obsługiwane czubkami palców

wybór podłoża

nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg

miękki uchwyt

gumowane kółka

Güde Spawarka MIG 155/6 W

kompaktowa spawarka dla wymagających majsterkowczów

nadaje się do spawania stali o niskiej zawartości węgla, stali niskostopowej, stali szlachetnej itd.

6 poziomów regulacji umożliwia wykonanie nawet najtrudniejszych prac spawalniczych

płynnie regulowany posuw drutu

lampka kontrolna

ochrona przed przeciążeniem termicznym

wentylator chłodzący

łatwy transport - 2 kółka z tyłu i uchwyt

Cena: 888 zł

YAMAHA Skuter podwodny RDS 200

skuter podwodny dla amatorów nurkowania

wodoszczelna technologia sterowania z ochroną przed przypadkowym dostaniem się wody

uchwyt na kamerę sportową

zdejmowany kontroler siły wyporu

do użytku w wodzie słonej

zalecany wiek: powyżej 16. roku życia

czas działania: do 1 h przy normalnym użytkowaniu (praca ciągła: do 40 min)

głębokość zanurzenia: maks. 20 m

prędkość: 3,2 km/h

akumulator kwasowo-ołowiowy 12,0 V / 7,5 Ah

czas ładowania: 4-6 h

Cena: 1599 zł

MEDISANA Inhalator IN 500

inhalator wspomaga leczenie górnych i dolnych dróg oddechowych

pomocny np. w przypadku przeziębienia czy astmy

wysoka skuteczność dzięki rozpylaniu delikatnej mgiełki

bogaty zestaw akcesoriów

końcówka do nosa – idealna także dla dzieci

wyjątkowo długi wąż – 2 m

Cena: 149 zł

