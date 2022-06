Lidl w promocji oddaje narzędzie za darmo. Ogrodnicy, do boju!

Już w sobotę, 25.06, musimy się przygotować na niesamowitą okazję! Lidl chce zachęcić do porządków w ogrodzie, więc pomoże nam w bezproblemowym naładowaniu akumulatorów!

Zajmowanie się ogrodem to świetny sposób na spędzanie czasu wolnego. Jednak aby dobrze wypielęgnować swój kawałek zieleni, często potrzebujemy różnych urządzeń. W ogrodach najlepiej sprawdzają się te bez zbędnych kabli, dlatego coraz więcej osób stawia na maszyny zasilane akumulatorami. Z myślą o ogrodnikach, którzy nie przepadają za ograniczającymi ich przewodami, Lidl przygotował bardzo interesującą ofertę - jest też kilka nowości!

Jak wziąć udział w promocji PARKSIDE X 20 V Team

Tylko 25.06, jeśli w sklepie stacjonarnym Lidla kupimy urządzenie z serii Parkside X 20 V Team, a także pasujący do niego akumulator 20V 2 Ah lub 4Ah, ładowarkę do tego akumulatora dostaniemy gratis! Dzięki temu nie będziemy musieli się przejmować, że nasza podkaszarka lub nożyce do żywopłotu w nieodpowiednim momencie przestaną działać - zawsze będziemy gotowi, aby je naładować.

PARKSIDE - najciekawsze urządzenia

PARKSIDE Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów 2 w 1

Akumulator litowo-jonowy (4,0 V / 2,0 Ah)

litowo-jonowy (4,0 V / 2,0 Ah) Przewód USB-C do ładowania

USB-C do ładowania Nóż do cięcia krzewów o szer. cięcia 12 cm i maks. grubości gałęzi 8 mm

o szer. cięcia 12 cm i maks. grubości gałęzi 8 mm Nóż do cięcia trawy o szerokości 8 cm

o szerokości 8 cm Uchwyt obracany o 180° zapewnia ergonomiczną pracę

zapewnia ergonomiczną pracę Łatwa wymiana noży dzięki mechanizmowi zatrzaskowemu

Cena: 99 zł 79 zł.

PARKSIDE Akumulatorowa podkaszarka do trawy 20 V

System podwójnej żyłki z w pełni automatyczną korektą ustawienia

z w pełni automatyczną korektą ustawienia Podłączany wałek dystansowy do czystego przycinania krawędzi trawnika

do czystego przycinania krawędzi trawnika Teleskopowy trzonek do dopasowania do wielkości ciała – bezstopniowa regulacja długości o ok. 23 cm

do dopasowania do wielkości ciała – bezstopniowa regulacja długości o ok. 23 cm Obrotowa głowica podkrzesywarki i 5-stopniowa regulacja kąta cięcia

podkrzesywarki i 5-stopniowa regulacja kąta cięcia Osłona z żyłką tnącą i składanym pałąkiem zabezpieczającym rośliny

i składanym pałąkiem zabezpieczającym rośliny Antypoślizgowa rękojeść z miękkim uchwytem i wyłącznikiem bezpieczeństwa

z miękkim uchwytem i wyłącznikiem bezpieczeństwa Regulowany uchwyt pomocniczy ze zintegrowanym uchwytem na szpulkę

ze zintegrowanym uchwytem na szpulkę Prosta, beznarzędziowa wymiana szpulki

Urządzenie kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V Team

Cena: 139 zł

PARKSIDE PERFORMANCE Myjka ciśnieniowa 3000 W

Wąż wysokociśnieniowy Anti-Twist o dł. 10 m

o dł. 10 m Zintegrowany bęben na wąż oraz uchwyty na kabel i akcesoria

oraz uchwyty na kabel i akcesoria W zestawie : dysza 3 w 1, końcówka turbo, środek czyszczący

: dysza 3 w 1, końcówka turbo, środek czyszczący Wyświetlacz LCD

System auto-start/-stop : mechanizm silnikowy uruchamia się dopiero po naciśnięciu uchwytu na pistolecie

: mechanizm silnikowy uruchamia się dopiero po naciśnięciu uchwytu na pistolecie Silnik indukcyjny , chłodzony wodą, o wysokiej wydajności

, chłodzony wodą, o wysokiej wydajności Pompa aluminiowa – trwała i odporna na korozję

– trwała i odporna na korozję Moc przyłączeniowa : 3000 W

: 3000 W Ciśnienie robocze : maks. 180 barów

: maks. 180 barów Ilość wody podczas pompowania: maks. 600 l/h

Cena: 999 zł