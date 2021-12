Lidl: wieczorne okazje cenowe - promocje tylko do północy! [09.12.2021]

Codziennie, od poniedziałku do piątku po godzinie 17:00 w Lidlu startują wieczorne promocje na wybrane produkty. Tańsze produkty można zamawiać tylko do północy w sklepie Lidl Online. Sprawdzamy, co warto kupić w obniżonej cenie.

Promocje w Lidlu to idealna okazja, aby tanio kupić urządzenia elektroniczne oraz akcesoria do domu, warsztatu czy ogrodu. Codziennie w sklepie pojawiają się nowe promocje, a wieczorami od poniedziałku do piątku, po godzinie 17:00 można załapać się na dodatkowe okazje cenowe. Produkty można zamawiać wyłącznie do północy. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie produkty można upolować. Zespół przygotowania sprężonego powietrza lub zwijacz automatyczny z wężem zwijacz automatyczny z wężem do sprężonego powietrza: komfortowy bęben na wąż z automatycznym zwijaczem

obudowa węża wychylana o 180° z wytrzymałym uchwytem ściennym wykonanym z metalu

wytrzymały wąż odporny na zginanie: 10 m wąż na sprężone powietrze wraz z szybkozłączką (¼“); 3 m wąż do podłączenia sprężarki wraz ze złączką (¼“)

blokowanie rozwiniętego węża za pomocą specjalnej blokady

samoczynne zwijanie poprzez krótkie pociągnięcie za wąż

do montażu na ścianie lub zawieszenia ze zintegrowanym karabińczykiem

wraz z materiałem do montażu ściennego

bęben na wąż można zdjąć z uchwytu ściennego bez użycia narzędzi blok przygotowania powietrza: 3 w 1: regulacja ciśnienia, przygotowanie sprężonego powietrza i smarowanie; reduktor ciśnienia z płynna regulacją ciśnienia roboczego i manometrem kontrolnym; separator wody w wymiennym filtrem i zintegrowanym zaworem spustowym; olejarka mgłowa z regulacją ilości doprowadzanego oleju i otworem do napełniania

w zestawie ze wstępnie zmontowaną przejściówką do podłączenia

zbiornik zdejmowany poprzez złącze śrubowe, bez użycia narzędzia

Aktualna oferta Lidla: tania elektronika - co warto kupić? [09.12.2021] Odkurzacz akumulatorowy na mokro/sucho PWDA 20-Li A1 (bez akumulatora i ładowarki) wielofunkcyjne, bezprzewodowe urządzenie czyszczące – z łatwością usuwa mokry i suchy brud

możliwość stosowania jako dmuchawy

łatwy do opróżnienia 20-litrowy pojemnik z nierdzewnej stali szlachetnej

łatwe do otwarcia zamknięcia zatrzaskowe

zintegrowane uchwyty na rurę i dysze

stabilne ustawienie i proste manewrowanie za pomocą 5 kółek

3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora na urządzeniu

odkurzacz kompatybilny z akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

akcesoria zawarte w zestawie: 1 wąż ssący (1,6 m), 1 końcówka do szczelin, 1 końcówka do podłóg, 1 końcówka do wyposażenia domowego, 1 uchwyt z regulacją powietrza, rura ssąca (3-częściowa), 1 worek papierowy, 1 filtr harmonijkowy, 1 filtr piankowy (do odkurzania na mokro) Cena: 249 zł - 219 zł Livarno Home Poduszka z mikrowłókna Feran® ICE z cyrkulacją powietrza wyprodukowano z użyciem materiałów pochodzących z recyklingu

wyprodukowano w bezpiecznych i przyjaznych społecznie miejscach pracy*

wypełnienie wyprodukowane w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu (certyfikat Global Recycled Standard)**

przejrzysty łańcuch produkcji

poszewka ze wyjątkowo lekkiego, miękkiego mikrowłókna

przyjemnie chłodna w dotyku dzięki funkcjonalnemu udoskonaleniu tkaniny Feran® ICE Cena: 24,99 zł - 12,99 zł Aktualne ceny w sklepach Vileda Robot sprzątający VR 302 799 zł