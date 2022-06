Lidl: wiemy, które urządzenia i akcesoria biurowe naprawdę ci się przydadzą [03.06.2022]

W ofercie sklepu Lidl możemy znaleźć wiele ciekawych produktów w niskich cenach, w tym urządzenia i akcesoria do biura. Podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególna uwagę.

Asortyment sklepu Lidl stale się powiększa i codziennie możemy liczyć na nowe produkty, w tym urządzenia AGD czy sprzęt do warsztatu. Co istotne, ceny poszczególnych produktów mogą być niższe niż w innych sklepach z elektroniką.

Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się urządzeniom i akcesoriom, które mogą przydać się w biurze i podczas pracy zdalnej. Z takimi akcesoriami od razu lepiej się pracuje. Sami zobaczcie!

LIVARNO LUX Lampka biurkowa LED

To wyjątkowa lampa z portem USB, służącym do ładowania urządzeń mobilnych, takich jak smartfon czy tablet. Nikt nie lubi plątaniny kabli, a to urządzenie pozwala uniknąć bałaganu. Urządzenie ma nowoczesny panel dotykowy, który umożliwia regulację białego światła i jasności w zależności od potrzeb. Zakres jest szeroki i obejmuje 5 stopni – od przytulnej ciepłej bieli do przyjaznej czytelnikowi chłodnej bieli. Dodatkowo, użytkownik ma możliwość zmiany natężenia światła w 7 stopniach. Lampka ma też bardzo nowoczesną konstrukcję – ramię oprawy i listwa oświetleniowa mogą być obracane i wychylane. Takiej lampki prawdopodobnie nie powstydziłby się żaden z czołowych producentów elektroniki.

Cena: 89,90 zł – Przejdź do sklepu

Intempo Bezprzewodowy odkurzacz biurkowy

To sprytne urządzenie jest zasilane bateriami. Ma niewielki rozmiar, który ułatwia przechowywanie np. w szufladzie biurka i zabieranie urządzenia ze sobą w podróż. Naszym zdaniem, będzie też nieoceniony podczas sprzątania wnętrza samochodu. Miniodkurzacz posiada szczotki na spodniej stronie, które mają pomagać w zbieraniu nawet małych okruchów z powierzchni.

Cena: 29,99 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Przedłużacz wielogniazdowy, 1 sztuka

Posiada 4 gniazdka z shutterem. Producent zadbał też o praktyczne nawijanie kabla oraz możliwość powieszenia gadżetu na ścianie. Na komfort użytkowania długość kabla – tu mamy go ok. 1,5 m.

Cena: 54,90 zł – 44,99 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Designerski miniodkurzacz akumulatorowy SHD 7.4 A1, 7,4 V

Kolejny miniodkurzacz w naszym zestawieniu. Ten model cechuje duża siła ssąca oraz mocny akumulator litowo-jonowy. Jest bezprzewodowy. Ważnym atutem jest zintegrowany filtr EPA. Odkurzacz wygląda na naprawdę funkcjonalny – ma nasadkę 2 w 1, służącą jako dysza do fug oraz mała nasadka szczotkowa.

Cena: 99,90 zł – Przejdź do sklepu

TRONIC Ładowarka indukcyjna Qi, 10 W

To nowa jakość ładowania. Służy do szybkiego, bezprzewodowego ładowania urządzeń obsługujących standard Qi. Co ważne, ładuje również przez cienkie etui. Posiada lampkę kontrolną LED, podwójną cewkę indukcyjną do ładowania w pionie lub w poziomie oraz praktyczną funkcję stojaka do odkładania smartfona podczas ładowania. W zestawie znajdziemy kabel do ładowania USB typu A 2.0 na USB typu C (długość: 1 metr). Nadaje się do wszystkich mobilnych urządzeń końcowych z obsługą Qi, np.: iPhone 12/12 Pro, iPhone 11/11 Pro, iPhone SE, iPhone X, iPhone XR, iPhone 8/8 Plus, Samsung Galaxy S20/S20+ i Note20, Samsung Galaxy S10/S10+, Samsung Galaxy S9/S9+, Note10 i innych smartfonów z obsługą Qi. Oprócz estetycznego wykonania, ładowarka indukcyjna jest po prostu wygodna. Smartfon jest zawsze w tym samym miejscu i nie trzeba go szukać, a kable nie plączą się na biurku czy szafce.

Cena: 44,99 zł – Przejdź do sklepu

Livarno Home Lampka biurkowa LED, 1 sztuka

Lampka posiada elastyczne ramię, które ma zapewniać optymalne oświetlenie. To bardzo wygodne rozwiązanie, które jest stosowane przez producentów coraz częściej. W tym modelu zadbano także o 3-stopniową regulację jasności. Lampkę wyposażono też w nowoczesny przełącznik z funkcją Touch-it.

lampka z białym światłem, z przyciemnianiem: energooszczędny moduł LED dający ciepłe, białe światło (moduł LED nie nadaje się do wymiany), podstawa z podkładką nieniszczącą mebli, zasilanie poprzez kabel USB ze złączką sieciową, oszczędność energii do 88% w porównaniu z normalną żarówką o mocy 33 W

lampka z elastycznym ramieniem, z kolorami: energooszczędny moduł LED dający białe, neutralne światło, podstawa z diodami LED RGB do, indywidualnej regulacji barw, z podkładkami chroniącymi meble, zasilanie poprzez kabel USB ze złączką sieciową, oszczędność energii do 88% w porównaniu z normalną żarówką o mocy 30 W

lampka z zaciskiem: energooszczędny moduł LED dający białe, neutralne światło, zasilanie poprzez kabel USB ze złączką sieciową lub, zintegrowany akumulator litowo-jonowy (500 mAh), mocna stopa zaciskowa z podkładkami nieniszczącymi mebli, pojemność akumulatora wystarcza na 3 godziny świecenia (bez przyciemniania)

Cena: 64,90 zł – Przejdź do sklepu

SITTING POINT Piłka do siedzenia FELT, 1 sztuka

Piłka o średnicy ok. 65 cm jest idealna dla osób o wzroście ok. 160-180 cm. Służy do siedzenia w ergonomicznej pozycji – tego typu piłki są polecane przez fizjoterapeutów. Do wyboru są różne kolory pokrowca, dzięki czemu piłka będzie jednocześnie stanowić elegancką ozdobę wnętrza. Producent zapewnia, że powierzchnia produktu jest przyjemna w dotyku. Pokrowiec można zdejmować, nadaje się do prania. Maks. obciążenie wynosi ok. 100 kg.

Cena: 299 zł – Przejdź do sklepu

TRONIC Kabel do ładowania i transferu danych 3 w 1

Ten kabel nadaje się zarówno do ładowania, jak i do transferu danych. Posiada wzmocnioną ochronę przed zginaniem – producent zapewnia, że specjalna konstrukcja produktu oznacza dużą trwałość nawet przy obciążeniu i zginaniu (wytrzyma do nawet 15 000 zgięć). Kabel umożliwia połączenie ze smartfonami, tabletami, laptopami, komputerami, ładowarkami USB i przejściówkami samochodowymi, w tym z urządzeniami z systemem Android, iPodami, iPhone'ami i iPadami.

Cena: 39,99 zł – Przejdź do sklepu

TRONIC Powerbank 10 000 mAh

Powerbank wyposażono w 4 diody LED informujące o stanie naładowania. Nadaje się do mobilnego ładowania smartfonów, odtwarzaczy MP3, tabletów, aparatów itd. Posiada wydajny akumulator litowo-polimerowy o poj. 10 000 mAh. Pozwala na równoczesne ładowanie dwóch urządzeń. Technologia Qualcomm Quick Charge 3.0 ma zapewniać wyjątkowo szybkie ładowanie – producent zapewnia, że funkcja "Smart Fast Charge" pozwala na zoptymalizowany czas ładowania. Powerbank ładuje urządzenia kompatybilne z PD do 50% w 30 minut przez port USB typu C PD. Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem, a także ochronę przed przeładowaniem, przed zwarciem oraz przed całkowitym rozładowaniem.

Cena: 69,90 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Listwa zasilająca USB Zigbee Smart Home

Listwa posiada 4 złącza USB-A i ledowy wskaźnik statusu, a także zabezpieczenie nadprądowe. Co ważne, gniazdka są umieszczone pod kątem 45 stopni. Poszczególne gniazdka mogą być sterowane pojedynczo. Producent zapewnia, że zastosowana w akcesorium funkcja "Smart Fast Charge“ pozwala na zoptymalizowanie czasu ładowania. Listwę można połączyć z bramką Lidl i aplikacją Lidl Home, co pozwala na skorzystanie z funkcji takich, jak kilka programów przełączania czasu, odliczanie, automatyczne włączanie/wyłączanie (o zachodzie/wschodzie słońca), automatyczna zmiana czasu (letni/zimowy) czy sterowanie głosowe za pomocą Asystenta Google.

Cena: 139 zł – Przejdź do sklepu

TRONIC Ładowarka indukcyjna Qi 10 W

Nadaje się do wszystkich mobilnych urządzeń końcowych z obsługą Qi, np.: iPhone 12/12 Pro, iPhone 11/11 Pro, iPhone SE, iPhone X, iPhone XR, iPhone 8/8 Plus, Samsung Galaxy S20/S20+ i Note20, Samsung Galaxy S10/S10+, Samsung Galaxy S9/S9+, Note10 i innych smartfonów z obsługą Qi. Posiada silikonową powierzchnię zapewniającą antypoślizgowy chwyt smartfona oraz smukłą konstrukcję. Aby naładować smartfon, wystarczy odłożyć go na ładowarkę.

Cena: 44,99 zł – Przejdź do sklepu

Livarno Home Lampa LED z lupą

Moduł LED emituje zimne białe światło. W tym modelu mamy dodatkowo lupę. Takie połączenie sprawia, że lampa może być pomocna podczas wykonywania różnych precyzyjnych czynności. Soczewka z ok. 2,25-krotnym powiększeniem ma moc ok. 5 dioptrii. Lampa posiada regulowany element oświetleniowy oraz metalowe ramię przegubowe ze sprężyną, a także składaną pokrywę zabezpieczającą przed kurzem. Dodatkowo, wyposażona została w mocny zacisk 6 cm służący do przykręcania przy stole.

Cena: 139 zł – Przejdź do sklepu

SILVERCREST Przejściówka do gniazdek Zigbee Smart Home

Ten gadżet stanowi interfejs łączący z Lidl Home, dzięki czemu pozwala zintegrować urządzenia elektroniczne. Co ważne, aby móc korzystać z tego produktu wymagana jest bramka zgodna ze standardem Zigbee. Pozwala na sterowanie czasowe, odliczanie czasu, automatyczne włączanie/wyłączanie zasilania (przy zachodzie słońca/wschodzie słońca) oraz automatyczną zmianę czasu (czas letni/zimowy).

Cena: 49,99 zł Przejdź do pełnej oferty

Dymo Wytłaczarka Omega

To rewelacyjny gadżet, który pomoże zapanować nad chaosem nie tylko w domowym biurze, ale także w innych pomieszczeniach. Drukowanie etykiet odbywa się na zasadzie wytłaczania znaków w specjalnej, sztywnej taśmie. Potrzebny znak wybiera się przy pomocy pokrętła. Łącznie do wyboru mamy 49 różnych znaków. Wysokość wydruku wynosi 3,7 mm. Po wydrukowaniu odpowiedniego wyrazu wytłaczarka odcina etykietę, którą następnie można przykleić w dowolnym miejscu.

Cena: 41 zł Przejdź do pełnej oferty

