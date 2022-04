Lidl: wirtualne zakupy spożywcze bez wychodzenia z domu? Sprawdź, o co chodzi!

Lidl włącza się w akcję edukacyjną dotyczącą ochrony środowiska. Sieć została partnerem projektu stojącego za ciekawą grą edukacyjną przeznaczoną dla najmłodszych.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Federację Polskich Banków Żywności (raport „Nie marnuję jedzenia 2018”), w Polsce szacunkowo wyrzucanych jest ok. 9 mln ton żywności rocznie. Receptą na ten problem może być odpowiednia edukacja. Swoją cegiełkę teraz dokłada także Lidl Polska – sieć została bowiem partnerem projektu EkoEksperymentarium.pl.

EkoEksperymentarium – co to jest?

To darmowa gra, dostępna dla każdego online. Przeznaczona zarówno dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat, jak i dla ich rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. Zasady gry nie są trudne. Użytkownik przemieszcza się pomiędzy różnymi pokojami, jak pomieszczenia domowe, sklepy czy las. W grze spotyka rodzinę Łaskotków, której członkowie przy okazji różnych zagadek logicznych tłumaczą, jak można włączyć się w ochronę środowiska. W grze, korzystając z przygotowanej przez twórców gry listy sprawunków, można zrobić zakupy. Poruszając się po wirtualnym sklepie Lidl Polska, dzieci mogą nauczyć się niemarnowania żywności, a także rozróżniania produktów przyjaznych środowisku oraz znaczenia certyfikatów. Zdobywając poszczególne poziomy gry, dziecko kolekcjonuje składniki zupy, co motywuje do dalszego uczestnictwa w rozgrywce.

Gra porusza tematy takie, jak oszczędzanie wody i energii elektrycznej czy recykling odpadów. W EkoEksperymentarium można grać zarówno samodzielnie, jak i w grupie – całą rodziną lub w trakcie lekcji zdalnych i stacjonarnych. Z myślą o edukatorach i rodzicach przygotowano też dodatkowe materiały, które można pobrać ze strony EkoEksperymentarium.pl.

Gra dostępna jest pod tym linkiem.

