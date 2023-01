Lidl wkracza na salony z urządzeniem od Xiaomi. Ten sprzęt cieszy się ogromną popularnością

Oferta Lidla stale się powiększa i za każdym razem coraz bardziej zaskakuje. Tym razem w sklepie pojawiło się niezwykle popularne urządzenie Xiaomi, które sprawdzi się w każdym domu. O jaki sprzęt chodzi?

Wiecie, że w ofercie Lidla znajdziecie wiele produktów znanych marek, które często można kupić w niższej cenie niż w innych sklepach z elektroniką? W sklepie ciągle pojawiają się atrakcyjne okazje, które warto obserwować, na przykład aktualnie trwa świetna promocja na ekspresy do kawy. Poza tym, przy zakupie robota Monsieur Cuisine Connect można zgarnąć kupon rabatowy. To jednak nie koniec nowości. W ofercie pojawił się popularny sprzęt Xiaomi, a mianowicie robot sprzątający z funkcją mopowania Mi Robot Vacuum-Mop 2S BHR5771EU. Jakie funkcje posiada?

Odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania Mi Robot Vacuum-Mop 2S BHR5771EU

Robot sprzątający Mi Robot Vacuum-Mop 2S to urządzenie, które wyręczy nas w sprzątaniu podłóg - zarówno jeśli chodzi o odkurzanie, jak i mycie powierzchni płaskich. Jak podaje producent, siła ssania wynosi 2200 kPa. Odkurzacz porusza się automatycznie, wykorzystując nawigację laserową LDS - został wyposażony w specjalne czujniki, które umożliwiają precyzyjne skanowanie pomieszczenia. Do dyspozycji mamy 3 tryby: odkurzanie, mopowanie (3 poziomy regulacji wody) oraz odkurzanie + mopowanie. Robot posiada zbiornik na kurz o pojemności 300 ml oraz na wodę - ok. 200 ml. Nie zabrakło aplikacji mobilnej, która umożliwia zarządzanie urządzeniem z poziomu smartfona - w ten sposób możemy śledzić postępy czyszczenia, wybierać tryby pracy oraz planować sprzątanie.

Dane techniczne

pojemność baterii: 2600 mAh

znamionowa moc wejściowa: 33 W

rodzaj zasilania: baterie akumulatorowe

zaplanowane ustawienia wstępne: tak

kompatybilny z smartfonami: tak

Aktualnie odkurzacz Mi Robot Vacuum-Mop 2S BHR5771EU można kupić w Lidlu za 1249 zł (z naliczonym automatycznie rabatem) - przejdź do oferty.