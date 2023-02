Lidl wprowadził do oferty 3 sprzęty Smart Home

Jeśli lubisz nowoczesne rozwiązania, a zdalne sterowanie sprzętem to coś, czego brakuje w twoim domu - Lidl przedstawia trzy hity! Sprawdź, co tym razem trafiło do oferty Smart Home.

Spis treści

Nowoczesna technologia Smart Home przenika do naszych domów coraz częściej. Nie jest to nic zaskakującego, albowiem urządzenia ze zdalnym sterowaniem za pośrednictwem aplikacji mobilnej nie są już tak kosztowne. Ponadto, większość z nas ma pod ręką smartfona niemal cały czas, tak więc jest to wyjątkowo wygodne. Warto dodać, że inteligentny dom nie jest tajemniczą nowością - specjaliści pracują nad nieustannym zwiększaniem funkcjonalności od lat. Do oferty Lidla pierwsze urządzenia trafiły już dłuższy czas temu - o szczegółach dowiesz się więcej w naszym wpisie: Lidl Smart Home - wszystko, co warto wiedzieć (działanie, funkcje, produkty). Przyszła jednak pora na nowości, które ukazały się na wirtualnych półkach po raz pierwszy!

SILVERCREST Ekspres do kawy Smart, 900 W

Nie wyobrażasz sobie rozpocząć poranka bez ulubionej kawy? Ten sprzęt może przypomnieć Ci jej smak rodem z ulubionej kawiarni...

Zobacz również:

Parametry:

na 10 filiżanek

nieprzywierająca płyta podtrzymująca ciepło

wyjmowany uchwyt filtra (rozmiar 1 x 4) z funkcją zatrzymania kapania

zbiornik ze wskaźnikiem poziomu wody

ustawienie terminu (kawa jest parzona o określonej godzinie)

ustawienie aromatu (normalny, mocny, bardzo mocny)

długość kabla: ok. 80 cm

pojemność:

zbiornik na wodę: maks. 1375 ml

dzbanek do kawy: maks. 1250 ml

moc: 900 W

napięcie: 220-240 V, 50/60 Hz

Ekspres do kawy jest dostępny w cenie 299 zł.

SILVERCREST Czajnik elektryczny Lidl Smart Home, 1,7 l

Kawa po turecku? Herbata? Ten sprzęt zdecydowanie spodoba się osobom, które preferują szybkie przyrządzenie rozmaitych, ciepłych napoi! Sprzęt Smart pozwala na znacznie większą kontrolę, niż tradycyjne czajniki elektryczne...

innowacyjny mechanizm – napełnianie czajnika bez otwierania pokrywy

gotuje 1 l wody w czasie około 2:38 min

zakryty element grzewczy i dno ze stali szlachetnej

zdejmowana pokrywa i filtr antywapienny dla łatwego czyszczenia

automatyczne wyłączanie i zabezpieczenie przed pracą na sucho

czajnik bezprzewodowy – obrotowy 360° na podstawie

podstawa z pierścieniem świetlnym LED

z możliwością zwinięcia kabla

z Quick Start Guide

w połączeniu z aplikacją Lidl Home dostępne są następujące funkcje:

wskazanie temperatury wody

indywidualna, precyzyjna regulacja (od 40 do 100°C)

16 wstępnie ustawionych programów do wyboru (np. zielona herbata, herbata oolong, czarna herbata, kawa, mleko dla niemowląt)

funkcja podtrzymania ciepła przez 0-2 godziny (0, 30, 60, 90 i 120 minut)

pojemność użytkowa: maks. 1,7 l / 1,2 l z wkładką do herbaty

pobór mocy: 2520-3000 W

wersja Bluetooth®: 4.2

częstotliwość WLAN: 2,9 Ghz

Czajnik jest dostępny w cenie 299 zł. Jeśli interesuje Cię alternatywa od znanej marki, sprawdź m.in. model Xiaomi Mi Smart Kettle Pro. Wszelkich szczegółów szukaj pod tym linkiem.

SILVERCREST Frytkownica beztłuszczowa XL Lidl Smart Home, 5,5 L

Czy przekąski zawsze muszą kojarzyć się z niezdrową dietą? Niekoniecznie. Sprzęt, który pojawił się w Lidlu zajmie się prawidłowym przyrządzeniem ulubionych smakołyków, a tuż po zakończeniu otrzymasz stosowne powiadomienie na smartfona. Z pomocą aplikacji możesz również m.in. ustawić zegar opóźnienia lub...skorzystać z zapisanych przepisów.

pojemność (kosz do smażenia): ok. 5,2 l

długość kabla: ok. 120 cm

bardzo duży kosz do smażenia na np. 1,4 kg frytek lub całego kurczaka

na ok. 5-6 porcji

również do grillowania, pieczenia i smażenia

10 wstępnie ustawionych programów do szybkiego wyboru

regulacja temperatury: od 60°C do 200°C

z 60-minutowym zegarem sterującym i funkcją automatycznego czuwania

z zegarem podtrzymywania ciepła i opóźnienia

kosz do smażenia i patelnia z powłoką nieprzywierającą, można myć w zmywarce

z praktycznym zwijaniem kabla

z połączeniem z aplikacją Lidl Home za pomocą funkcji WLAN

obsługa za pomocą aplikacji Lidl Home lub cyfrowego ekranu dotykowego na urządzeniu

ten artykuł z serii Smart Home można zintegrować bezpośrednio w systemie Lidl Smart Home za pośrednictwem sieci WLAN

artykuł ten nie wymaga osobnej bramy sieciowej

smażenie bez dodatkowego oleju lub tłuszczu

Cena: 459 zł

Jeśli nadal szukasz idealnego modelu dla siebie, warto sprawdzić ofertę u jednego z konkurentów.

Chcesz wnieść swoje gotowanie na wyższy poziom, a równocześnie zależy Ci na tym, aby twoja kuchnia była nowoczesna? Może zainteresować Cię również...

SILVERCREST Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Connect, 1100 W

duży 7-calowy (17,78 cm), kolorowy wyświetlacz pozwala na łatwą obsługę urządzenia

COOKING-PILOT - 500 przepisów z instrukcjami krok po kroku

funkcja Wi-Fi

3 automatyczne programy: do ugniatania, gotowania na parze i podsmażania

zintegrowana waga kuchenna do bezpośredniego ważenia w urządzeniu (co 5 g, do 5 kg)

10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego

z obrotami w prawą i w lewą stronę

regulacja temperatury w zakresie 37–130°C

99-minutowy timer

maks. pobór mocy: 1100 W: 1050 W (funkcja gotowania), 800 W (mieszanie)

napięcie: 220-240 V, 50/60 Hz

prędkość obrotowa: ok. 120–5200 obr./min.

pojemność misy: ok. 4,5 l

pojemność użytkowa misy: ok. 3 l

waga: ok. 5 kg (podział na 5 g)

długość przewodu zasilającego: ok. 110 cm

Cena: 1899 zł

Warto wspomnieć, że w ofercie znajduje się również kilka nowych akcesoriów, a jest to m.in. podstawka dla robota, przystawka sokownika parowego, a także nalewak. Dzięki temu, robot staje się jeszcze bardziej funkcjonalny. Ich ceny wahają się od 24,99 do 119 zł, a na ten moment są dostępne wyłącznie online.

Obsługa urządzeń jest możliwa zdalnie poprzez dedykowaną aplikację Lidl Smart Home (dostępną na telefonem z systemem iOS oraz Android). Połączenie nie jest konieczne, jednak to dostęp do mobilnej platformy pozwala na rozszerzenie funkcjonalności urządzeń (w zależności od modelu mogą one się różnić), tak więc zdecydowanie warto z niej skorzystać. Mamy cichą nadzieję, że to dopiero początek sprzętów z wykorzystaniem technologii Smart Home w Lidlu - jeśli szukasz pozostałych gadżetów w ofercie, zajrzyj do naszego wpisu: Lidl: urządzenia i gadżety Smart Home w niskich cenach - te produkty musisz mieć.

Źródło: Lidl.pl