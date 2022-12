Lidl wymyślił świąteczny kalendarz pełen promocji, z którym aż miło odliczać do Gwiazdki! [06.12.2022]

Nowość od Lidla – wyjątkowy kalendarz świąteczny. Warto zaglądać do niego codziennie i sprawdzać, co popularny dyskont przygotował na dany dzień.

Kalendarz świąteczny pełen promocji? Takie cuda tylko w Lidlu! Popularny dyskont postanowił towarzyszyć nam w odliczaniu do Świąt. Gdzie znaleźć kalendarz świąteczny Lidla i jak z niego skorzystać? Już tłumaczymy! Jeśli robisz zakupy w Lidlu i lubisz kupować ulubione produkty taniej – koniecznie przeczytaj, jak skorzystać z tej oferty promocyjnej.

Kalendarz świąteczny Lidla

Każdego dnia, począwszy od dziś, 1 grudnia aż do Wigilii, 24 grudnia, klienci Lidla będący posiadaczami aplikacji mobilnej Lidl Plus mogą odliczać dni do Gwiazdki na świątecznym kalendarzu Lidla. Codziennie mają tam na nas czekać kupony promocyjne. Przy ich użyciu można obniżyć ceny konkretnych, objętych ofertą promocyjną produktów. Każdego dnia możemy skorzystać z innego kuponu. Każda z promocji jest ważna przez tylko jeden, konkretny dzień.

Jak skorzystać z kuponu w aplikacji Lidl Plus?

Uruchom aplikację Lidl Plus. Aktywuj kupon promocyjny. Znajdź w sklepie przeceniony produkt. Przy kasie pamiętaj o zeskanowaniu cyfrowej karty Lidl Plus.

