Lidl wyprzedaje akcesoria i urządzenia ogrodowe. Jest kilka świetnych okazji [30.08.2022]

Wyprzedaż sezonowa w Lidlu trwa. Tym razem w promocyjnych cenach znajdziemy m.in. urządzenia ogrodowe, jak np. kosiarki czy myjki ciśnieniowe. Zobaczcie, na które produkty warto zwrócić szczególną uwagę.

Promocyjne oferty to idealna okazja, aby wyposażyć się w pożądany sprzęt, także już na przyszłe lato. Aktualnie w sklepie Lidl trwa sezonowa wyprzedaż - w niższych cenach znajdziemy nie tylko urządzenia do domu, ale też narzędzia ogrodowe. Rabaty nawet do -80%. Oto kilka najciekawszych produktów, które teraz kupimy w znacznie niższej cenie.

PARKSIDE Kosiarka spalinowa PBM 132 B1

łatwe uruchamianie zapewnia primer i bezobsługowy zapłon elektroniczny

urządzenie przyjazne dla środowiska: efektywny system tłumienia dźwięku i mniejsza emisja spalin

3-zakresowy układ regulacji wysokości cięcia (ok. 25-65 mm)

zbiornik o pojemności 40 l z uchwytem do przenoszenia

szlifowany nóż tnący ze stali specjalnej o szerokości cięcia 41 cm i funkcja szybkiego zatrzymywania

pałąk prowadzący o regulowanej wysokości

możliwość składania pozwala na zaoszczędzenie miejsca

kółka na łożyskach kulkowych z profilem nieniszczącym trawnika

akcesoria zawarte w zestawie: klucz do świec zapłonowych, zestaw do mulczowania, klucz z gniazdem sześciokątnym, wkrętak

Cena: 699 zł - 549 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów PGSA 12 A1

2 w 1: do precyzyjnego przycinania krawędzi trawników i nadawania krzewom perfekcyjnej formy

bezproblemowe przycinanie na obrzeżach trawnika za pomocą trzonka teleskopowego na kółkach

komfortowe przycinanie krzewów dzięki uchwytowi powlekanemu gumą, obracanemu o 180°

system zatrzaskowy ułatwia wymianę noży

1 nóż do cięcia trawy o szerokości cięcia 12 cm

1 nóż do cięcia krzewów o długości cięcia 17 cm do gałęzi o grubości do 7,9 mm

3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora na urządzeniu

zakres trzonka teleskopowego: ok. 28 cm

urządzenie kompatybilne z akumulatorem serii PARKSIDE X 12 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena: 149 zł - 99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Myjka ciśnieniowa PHDP 180 B2

do czyszczenia pojazdów, tarasów, fasad i wielu innych miejsc

wydajna aluminiowa pompa wysokociśnieniowa o długiej żywotności i wysokiej odporności na korozję

chłodzony wodą silnik indukcyjny o długiej żywotności i wysokiej sprawności

do 30 % wyższe ciśnienie robocze i do 20 % wyższe natężenie przepływu*

system automatycznego uruchamiania i zatrzymywania oszczędzający energię: silnik działa tylko wtedy, gdy uchwyt pistoletowy jest wciśnięty

zintegrowana funkcja zasysania wody umożliwia korzystanie z urządzenia również bez dopływu wody**

łatwa wymiana dysz czyszczących dzięki systemowi połączeń Quick-Connect

duża mobilność dzięki lekkiej konstrukcji, dużym kołom i wysuwanej rączce

wytrzymała obudowa wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia

ergonomiczny uchwyt pistoletowy z blokadą zabezpieczającą przed dziećmi

wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem ciśnienia na uchwycie pistoletowym

wąż wysokociśnieniowy 10 m z zabezpieczeniem przed skręcaniem

szybkozłącze do popularnych systemów węży ogrodowych (wraz z adapterem do węży ogrodowych)

zintegrowany bęben na wąż oraz praktyczne uchwyty na kable i akcesoria

w zestawie 2 baterie alkaliczne do pistoletu (typ AAA 1,5 V)

Cena: 1299 zł - 899 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Podkaszarka elektryczna PRT 550 A5

mocny silnik o mocy 550 W

system podwójnej żyłki z w pełni automatyczną korektą ustawienia

teleskopowy trzonek do dopasowania do wielkości ciała - bezstopniowa regulacja długości o ok. 29 cm

głowica tnąca przechylna w 6 pozycjach dla optymalnego komfortu koszenia

funkcja przycinania na obrzeżach dzięki obracanej głowicy tnącej

ergonomiczny uchwyt z antypoślizgową powłoką

regulowany drugi uchwyt

osłona z ostrzem do żyłki i składanym pałąkiem zabezpieczającym rośliny

zintegrowane odciążenie ciągu przewodu

akcesoria: 2 szpule wymieniane bez użycia narzędzia (1x zamontowana, 1x zapasowa)

Cena: 149 zł - 105 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Elektryczna kosiarka do trawy PRM 1800 A2

silnik Turbo-Power o mocy 1800 W i wysokiej wydajności

centralny 7-zakresowy układ regulacji wysokości cięcia (ok. 20-70 mm)

szlifowany nóż ze specjalnej stali o szerokości cięcia 44 cm

sprawne manewrowanie dzięki niewielkiej wadze urządzenia

obustronny ogranicznik boczny zapewnia precyzyjne koszenie przy obrzeżach

duży zbiornik o pojemności 55 l ze wskaźnikiem wypełnienia i uchwytem do przenoszenia

wysokie bezpieczeństwo dzięki funkcji hamowania noża

komfortowy pałąk prowadzący o regulowanej wysokości ze zintegrowanym odciążnikiem kabla

ergonomiczne uchwyty z powłoką softgrip zapewniające elastyczną pracę bez obciążania pleców

solidna obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego z umieszczonym centralnie uchwytem do przenoszenia

szerokie kółka z profilem nieniszczącym trawników

możliwość złożenia pozwala na zaoszczędzenie miejsca

Cena: 579 zł - 419 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Myjka ciśnieniowa PHD 135 D5

3 możliwości zastosowania: z dyszą wachlarzową Vario, z końcówką Turbo lub środkiem czyszczącym

prosta wymiana dysz czyszczących dzięki systemowi szybkozłączek („Quick Connect“)

z oszczędzającym prąd systemem Auto-Start/-Stop: mechanizm silnikowy uruchamia się dopiero po naciśnięciu uchwytu na pistolecie

mobilne dzięki dużym kółkom i rozkładanemu uchwytowi

wąż wysokociśnieniowy o dł. 7 m Anti-Twist

idealna do czyszczenia samochodów, tarasów, fasad i wielu innych powierzchni

wbudowany zbiornik na środki czyszczące o pojemności 600 ml z automatycznym mieszaniem przy niskim ciśnieniu

ergonomiczny uchwyt pistoletu wraz z zabezpieczeniem przed dziećmi

z praktycznymi uchwytami na kabel i akcesoria

system Parkside Click: pasuje do standardowych systemów węży

pasują do powszechnie stosowanych systemów węży

w zestawie: 1 uchwyt pistoletu, 1 lanca, 1 standardowa dysza Vario, 1 końcówka Turbo, 1 igła do czyszczenia dysz, 1 przyłącze, 1 wkład z sitkiem, 7 m przewodu wysokociśnieniowego, 1 butelka środka czyszczącego (500 ml)

Cena: 449 zł - 349 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Kultywator ogrodowy, glebogryzarka PGK 1400 B2

kultywator ogrodowy PGK 1400 B2 o mocy 1400 W

do wygodnej wertykulacji gleby bez obciążania kręgosłupa

silnik Turbo-Power o mocy 1400 W i wysokiej skuteczności

6 lekkobieżnych, specjalnie hartowanych łopatek

samoczynne zagłębianie w gruncie na głębokość do 20 cm

szerokość robocza dopasowywana dzięki zdejmowanym łopatkom (ok. 29 cm / 40 cm)

wytrzymała przekładnia z układem ciągłego smarowania

ergonomiczne, antypoślizgowe uchwyty ze zintegrowanym odciążnikiem kabla

mocna obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego z centralnym uchwytem do transportu

kółka o regulowanej wysokości zapewniają komfort pracy i ułatwiają transport

przełącznik bezpieczeństwa i automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika

możliwość składania pozwala na zaoszczędzenie miejsca

moc: 1400 W

napięcie: 220 - 240 V / 50 Hz

szerokość robocza: ca. 29 cm / 40 cm

liczba obrotów na biegu jałowym: 380 min-¹

głębokość robocza: maks. 20 cm

długość przewodu zasilającego: 10 m

poziom ciśnienia akustycznego: maks. 85 dB

Cena: 499 zł - 349 zł - przejdź do sklepu

