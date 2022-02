Lidl: wyprzedaż AGD - ten sprzęt warto kupić taniej!

W sklepie Lidl codziennie można liczyć na atrakcyjne promocje na urządzenia i akcesoria do domu. Tym razem na wyprzedaży pojawił się interesujący gadżet do domu, który ułatwi sprzątanie.

Urządzenia AGD w Lidlu cieszą się ogromną popularnością. Nic w tym dziwnego - ceny produktów są bardzo atrakcyjne i zazwyczaj niższe niż w innych sklepach z elektroniką. Szczególnie jeśli chodzi o urządzenia i akcesoria marki SilverCrest (więcej na temat marki). Warto śledzić codzienne promocje w sklepie Lidl Online, aby trafić na idealną okazję.

Dzisiaj produktem dnia na wyprzedaży jest mop elektryczny SilverCrest, który został przeceniony o 30% - tylko dzisiaj kosztuje on 449 zł zamiast 649 zł. Przyjrzyjmy się, jakie funkcje posiada i czy warto zdecydować się na zakup.

Mop elektryczny SHBR 560 B1 to urządzenie 3 w 1, które umożliwia wycieranie, odkurzanie i suszenie podłogi. Nadaje się do różnych rodzajów podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet czy nawet dywan z krótkim włosiem. Urządzenie zostało wyposażone w dwa oddzielne zbiorniki na czystą (820 ml) i brudną wodę (480 ml). Posiada funkcję spryskiwania wodą na końcówce ssącej/wycierającej, funkcję samooczyszczania oraz zdejmowaną szczotka do łatwego czyszczenia.

Dzięki długiemu przewodowi zapewnia długi duży promień działania. Na czas przerwy lub do przechowywania drążek zatrzaskuje się w pozycji pionowej. Przewód można zwinąć Mop został wyposażony w wymienny filtr HEPA 13. W zestawie znajdziemy także tackę do odkładania mopa i uchwyt na szczotki.

Parametry techniczne:

Moc: 480-560 W / 220-240V / 50~60 Hz

Zbiornik na czystą wodę: 820 ml

Zbiornik na brudną wodę: 480 ml

Wymiary: ok. 30,7 x 117 x 21,3 cm (szer. x wys. x gł.)

Waga: ok. 4850 g

