Lidl: wyprzedaż elektroniki - co warto kupić taniej? [13.08.2022]

Sprawdzamy, na jakie produkty i promocje warto zwrócić uwagę w internetowym sklepie Lidl Online w sierpniu 2022.

W Lidlu codziennie możemy liczyć na ciekawe oferty promocyjne. Aby kupić wybrany produkt w obniżonej cenie, warto zajrzeć do internetowego sklepu Lidla (przejdź do sklepu), gdzie możemy trafić na atrakcyjne wyprzedaże sprzętu elektronicznego. Zobaczcie, co ciekawego znajduje się obecnie ofercie promocyjnej online:

PARKSIDE Akumulatorowa szlifierka kątowa PWSA 20-Li C3, 20 V

akumulatorowa szlifierka kątowa do precyzyjnego szlifowania i cięcia wszystkich materiałów

płynna regulacja liczby obrotów

ergonomiczny antypoślizgowy uchwyt softgrip z możliwością ustawienia w 3 pozycjach

prosta wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona SPINDLE LOCK

dostosowana do dostępnych w handlu tarcz o Ø do 125 mm

powleczona gumą obudowa z aluminiowym frontem

szybka regulacja osłony ochronnej bez użycia narzędzi

ergonomiczny antypoślizgowy uchwyt softgrip

urządzenie kompatybilne z akumulatorami z serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena w sklepie Lidl: 249 zł 179 zł

SILVERCREST Maszynka do lodów SECM 12 C7

możliwość przyrządzenia do 1 l lodów lub sorbetu

zdejmowana jednostka silnikowa z obrotami w prawo/lewo

otwór w pokrywie umożliwiający dodawanie składników podczas przygotowywania

pojemność: 1,65 l

czas przygotowania: ok. 40 minut

długość kabla: 150 cm

pobór mocy: 12 W

Cena: 99 zł - 79 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

SILVERCREST Odkurzacz do usuwania roztoczy ze światłem UV, SMS 300 A1, 300 W

efektywnie usuwa zarazki, bakterie i roztocza

uwalnia kanapy, łóżka, materace od zabrudzeń i zarazków

dzięki lampie UV powierzchnie są sterylizowane światłem, zupełnie bez użycia chemii

funkcja auto-off: światło UV włącza się poprzez kontakt z powierzchnią i równoczesnym naciśnięciem guzika

odczepiany pojemnik na kurz, łatwy w czyszczeniu

bez konieczności użycia worka

w zestawie z dwoma filtrami HEPA wielokrotnego użytku (można myć)

moc: 300 W

lampa UV-C: 6 W

pojemnik na kurz i zanieczyszczenia: 125 ml

głośność: maks. 78 dB

odkurzacz: ok. 24,3 x 11,5 x 30,5 cm

dł. przewodu zasilającego: ok. 4 m

Cena: 199 zł - 159 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Oczyszczacz powietrza SLR 30 A1

poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu

system 3-krotnej filtracji (filtr wstępny, filtr EPA, filtr z węglem aktywnym)

wysoce skutecznie usuwa cząsteczki i drobiny z powietrza w pomieszczeniu - czyste powietrze dla zdrowszego życia

wskaźnik Clean Air Delivery Rate (CADR): 130 m3/h

czujnik jakości powietrza z barwnym wskaźnikiem LED na panelu obsługi: dobra jakość powietrza: niebieski, średnia jakość powietrza: żółty, zła jakość powietrza: czerwony

panel obsługi z 4 ustawieniami funkcji: warianty wentylacji (Auto / High / Low / Sleep); generator jonów - dla skuteczniejszego wiązania kurzu; timer z automatycznym wyłączaniem; 1, 2, 4 lub 8 godzin do wyboru; wskaźnik wymiany filtra

Cena: 279 zł - 199 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa lampa warsztatowa

Akumulatorowa lampa warsztatowa LED z możliwością wszechstronnego zastosowania z 3 funkcjami świecenia

2 x białe światło: lampa boczna o silnym świetle i reflektor

1 x światło UV: do wykrywania czynników chłodzących, smarów lub zabrudzeń

Mocny akumulator litowo-jonowy (3,7 V⎓ / 4000 mAh)

Obudowa ze zintegrowanym złączem USB i 4-stopniowym wskaźnikiem stanu naładowania

Z magnesem do zamocowania umieszczonym z tyłu i składanym hakiem

Pałąk do ustawiania z silnym magnesem i regulacją kąta

Stacja ładowania montowana na ścianie - podłączana poprzez zasilacz sieciowy lub port USB

Z lampkami kontrolnymi ładowania, ochroną przed przeładowaniem i przewodem USB o dł. ok. 150 cm

Cena: 79,90 zł - 69,90 zł - przejdź do sklepu

LIVARNO HOME Lampa sufitowa LED z 3 poziomami jasności

ze szczotkowanego aluminium z chromową nakładką

przyjemne oświetlenie, które nie razi w oczy

z elegancko oświetloną ramą

przyciemnianie w 3 zakresach jaskrawości za pomocą przełącznika ściennego

energooszczędny moduł LED emituje ciepłe, białe światło

klasa bezpieczeństwa: IP20

żywotność: ok. 25.000 h

temperatura barwowa: ok. 3000 K

barwa światła: ciepła biel

wskaźnik oddawania barw: RA 80

kwadratowa: strumień świetlny: 2920 lm; maks. moc żarówki: 25 W

okrągła: strumień świetlny: 2600 lm; maks. moc żarówki: 23 W

Cena: 179 zł - 109 zł - przejdź do sklepu

Zestaw do stylizacji paznokci z lampą UVA, SNS 45 B4

do wzmacniania naturalnych paznokci, modelowania nowych oraz do wypełniania ubytków

kompletny zestaw startowy zawierający 217 części

automatyczne wyłączanie: do wyboru po 90/150/240 sekundach

4x lampa UV-A: UV-A, 9 W, wymienna

moc: 45 W

wymiary (szer. x wys. x gł.): ok. 21 x 12,5 x 27,5 cm

Cena: 199 zł - 149 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa 20V Ø125 mm (bez akumulatora i ładowarki)

kompaktowa szlifierka o komfortowym prowadzeniu

ergonomiczne uchwyty z antypoślizgową powłoką softgrip

uchwyt czołowy redukujący wibracje z regulacją kąta

łatwa wymiana tarczy ściernych dzięki mocowaniu na rzep

zintegrowany zbiornik z funkcją zasysania pyłu

podłączenie do zewnętrznego układu zasysania – wraz ze złączką

pasuje do dostępnych w handlu papierów ściernych o Ø 125 mm (np. marki Parkside)

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii „PARKSIDE X 20 V Team“

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

akcesoria zawarte w zestawie: 4 tarcze ścierne (uziarnienie 60/80/120/240); 1 złączka do zewnętrznego układu zasysania

Cena: 129 zł - 109 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wiertarka udarowa PSBM 750 B3

wiertarka udarowa PSBM 750 B3

włączana i wyłączana funkcja udaru pozwala na różne wykorzystanie urządzenia

idealna do wiercenia w betonie, kamieniu, metalu lub drewnie

kompaktowy design i niewielki ciężar

płynna regulacja obrotów

prosta wymiana narzędzia dzięki metalowemu uchwytowi wiertarskiemu z blokadą promieniową

antypoślizgowy uchwyt

regulowana pozycja uchwytu czołowego

ogranicznik głębokości z metalu

bieg w prawo / w lewo

moc: 750 W

liczba obrotów na biegu jałowym: 0–3000 min-¹

liczba uderzeń: maks. 48000 min-¹

moment obrotowy: maks. 10 Nm

maks. średnica wiercenia: 30 mm w drewnie; 14 mm w metalu; 12 mm w stali

dł. przewodu zasilającego: 3 m

Cena: 109 zł - 99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wkrętak akumulatorowy PAS D5

z 4 nasadkami do różnych zastosowań: nasadka momentu obrotowego z regulowanym, wyjściowym momentem obrotowym - idealna do małych śrub i delikatnych materiałów; nasadka mimośrodowa do zastosowań w pobliżu obrzeża; nasadka kątowa do trudno dostępnych miejsc; nasadka tnąca do miękkich materiałów takich jak karton, tekstylia, skóra lub inne materiały elastyczne

z kablem USB do ładowania

magnetyczny uchwyt do bitów z uchwytem sześciokątnym

automatyczna blokada wrzeciona do ręcznego przykręcania

zintegrowane lampki LED oświetlenia roboczego

wskaźnik LED kierunku obrotu dla biegu w prawo/w lewo i wskaźnik niskiego stanu naładowania akumulatora

antypoślizgowy uchwyt

w zestawie: 1x nasadka momentu obrotowego, 1 nasadka mimośrodowa, 1 nasadka kątowa, 1 nasadka tnąca, 26 bitów (25 mm), 2 bity (50 mm), 1 przedłużenie bitu

Cena: 119 zł - 99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Tokarka do drewna PDB 100 A1

tokarka idealnie nadaje się do obróbki drewnianych przedmiotów

wydajny silnik o mocy 400 W z 4-stopniową przekładnią z kołem pasowym

obudowa przekładni z okienkiem umożliwiającym kontrolę ustawionego poziomu obrotów

solidna szyna metalowej prowadnicy - dostosowana do montażu na stole warsztatowym (wraz z materiałem do montażu)

wrzeciennik z gwintem podłączeniowym M18 do zamocowania tarczy tokarskiej i 4-zębnego kła centrującego (zawarty w zestawie)

konik z dźwignią szybkiego blokowania i współbieżną końcówką wrzeciona

uchwyt narzędzia z dźwignią do szybkiego blokowania i regulowaną powierzchnią stykową

wraz z 2 dłutami tokarskimi do obróbki drewna

akcesoria zawarte w zestawie: 2 dłuta tokarskie (wklęsłe/proste), 1 tarcza tokarska, 4-zębny kieł centrujący, 1 klucz z gniazdem sześciokątnym, 2 klucze płaskie, materiał do montażu na stole warsztatowy

Cena: 549 zł - 499 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wyrzynarka precyzyjna włosowa PDS 120 B2

wyrzynarka precyzyjna włosowa

do precyzyjnych cięć w drewnie, tworzywie sztucznym, szkle akrylowym lub gipsie

stabilna konstrukcja stołowa z niskowibracyjnym silnikiem

płynna regulacja liczby skoków za pomocą pokrętła lub pedału nożnego

oddzielnie załączana lampa robocza LED z elastycznym ramieniem

dmuchawa z możliwością dowolnego ustawienia

nachylany aluminiowy stół roboczy z podziałką umożliwiającą dokładne cięcie pod kątem

regulowana, przezroczysta osłona ochronna

dźwignia szybkiego mocowania umożliwiająca łatwą wymianę brzeszczotu

możliwość podłączenia także do zewnętrznego odciągu

wbudowany schowek na brzeszczoty

włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed pyłem

nadaje się do wszystkich popularnych w handlu brzeszczotów do wyrzynarek stołowych i włosowych

nadaje się do zamocowania na stałe na stole warsztatowym

w zestawie: 4 brzeszczoty do wyrzynarek stołowo-włosowych 134 mm; 1 klucz imbusowy do wymiany brzeszczotu; 1 kątownik do dokładnej regulacji kąta cięcia; materiał montażowy do montażu na stole

Cena: 399 zł - 349 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Szlifierka uniwersalna PMS 160 B2

idealna do szlifowania drewna, tworzywa sztucznego czy metalu

ergonomiczny uchwyt dla osób prawo- i leworęcznych

prosta wymiana papieru ściernego dzięki mocowaniu na rzep

zintegrowana funkcja odsysania z wyjmowanym zbiornikiem

przyłącze do zewnętrznego odsysania pyłu

Cena: 89,90 zł - 79 zł - przejdź do sklepu

Silvercrest Personal Care Szczotka na ciepłe powietrze 2 w 1 SWB 1000 A1

do prostej i delikatnej stylizacji włosów

połączenie mocnej suszarki i wygładzającej płaskiej szczotki do włosów

chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi gorącą temperaturą

idealna również do bezproblemowego układania tyłu głowy

2 ustawienia temperatury i dodatkowy poziom chłodzenia

stała funkcja jonizacji

elastyczne włosie z kulistymi czubkami: niezawodnie zapobiega plątaniu się włosów i zapewnia łagodny masaż skóry wody

przegub kabla obrotowy o 360° do możliwie największej swobody ruchów oraz uchwyt do zawieszenia

długość kabla: 180 cm

Cena: 59,99 zł - 49,99 zł - przejdź do sklepu

Wyrzynarka precyzyjna włosowa PDS 120 B2

do precyzyjnych cięć w drewnie, tworzywie sztucznym, szkle akrylowym lub gipsie

stabilna konstrukcja stołowa z niskowibracyjnym silnikiem

płynna regulacja liczby skoków za pomocą pokrętła lub pedału nożnego

oddzielnie załączana lampa robocza LED z elastycznym ramieniem

dmuchawa z możliwością dowolnego ustawienia

nachylany aluminiowy stół roboczy z podziałką umożliwiającą dokładne cięcie pod kątem

regulowana, przezroczysta osłona ochronna

dźwignia szybkiego mocowania umożliwiająca łatwą wymianę brzeszczotu

możliwość podłączenia także do zewnętrznego odciągu

wbudowany schowek na brzeszczoty

włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed pyłem

nadaje się do wszystkich popularnych w handlu brzeszczotów do wyrzynarek stołowych i włosowych

nadaje się do zamocowania na stałe na stole warsztatowym

w zestawie: 4 brzeszczoty do wyrzynarek stołowo-włosowych 134 mm; 1 klucz imbusowy do wymiany brzeszczotu; 1 kątownik do dokładnej regulacji kąta cięcia; materiał montażowy do montażu na stole

Cena: 399 zł - 349 zł - przejdź do sklepu

Stacja ładowania / Powerbank 10,8 V, 6.400 mAh, 69,12 Wh, USB-A i USB-C

powerbank 6.400 mAh z gniazdem typu euro, USB-A i USB-C

funkcja "Smart Fast Charge" optymalizuje czas ładowania

z gniazdem typu euro do ładowania urządzeń z prądem zmiennym, np. notebooków

ładowanie do 3 urządzeń jednocześnie

wydajny akumulator litowo-jonowy 6.400 mAh

wskaźnik stanu baterii poprzez diodę LED

w zestawie kabel ładujący USB (typ A/typ C)

porty: 1x USB typu C, 1x USB typu A, 1x gniazdo typu euro

napięcie/prąd wejść./wyjść.: 1x wejście i wyjście USB C (5 V=/3 A); 1x wyjście USB A 5 V=/2,4 A

łączny prąd/napięcie wyjść. portów USB: maks. 5 V=/3 A

wyjście gniazda prądu zmiennego: 230 V~ (+/-10%) 50 Hz, maks. 70 W

pojemność: 69 Wh (10,8 V, 6.400 mAh)

min. pojemność ogniwa: 18.300 mAh (3.050 mAh x 6)

min. obciążenie: 10.000 mAh w przypadku 5V

po 300 cyklach ładowania powinno być dostępnych przynajmniej 80% pojemności wyjściowej

czas ładowania: ok. 10 h w przypadku 3A

określony vs. teoretyczny poziom ładowania: w przypadku 500 mA: 16.800mAh; w przypadku 1.000 mA: 16.300mAh; w przypadku 2.000 mA: 15.000mAh

Cena: 269 zł - 219 zł - przejdź do sklepu

Odkurzacz akumulatorowy SST 40 A1

odkurzacz akumulatorowy 2w1

bezprzewodowy i do elastycznego zastosowania

duża moc ssania dzięki wydajnemu akumulatorowi litowo-jonowemu 40 V

technologia bez worka z systemem podwójnego filtra

ruchoma, napędzana silnikiem szczotka ssąca

obszerne akcesoria dla różnych możliwości zastosowania

duża swoboda ruchów: praktyczny pasek do noszenia; wtykowy uchwyt; elastyczny wąż ssący

lampka pracy LED na dyszy do podłogi

pojemnik na kurz można łatwo opróżniać, filtr HEPA z możliwością prania (H13)

filtr HEPA z możliwością prania (H13)

zawartość zestawu: adapter sieciowy z dopasowaniem napięcia na całym świecie (100-240 V~), szczotka do tapicerki, dysza szczelinowa, giętki, elastyczny wąż, krótki uchwyt ręczny

Cena: 599 zł - 499 zł - przejdź do sklepu

Spawarka MMA, MIG, WIG 200 A

4 metody spawania: MMA (elektrody prętowe), drut, MIG (w osłonie gazów) i WIG (spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych)*

do spawania stali szlachetnej, stali, żelaza i aluminium

wydajne urządzenie kompaktowe z wytrzymałą obudową metalową i uchwytem do przenoszenia

zintegrowane, automatyczne doprowadzanie drutu w bocznej, składanej przegrodzie

ergonomiczny palnik drutu MIG z powłoką softgrip i przewodem doprowadzającym o dł. 2 m

uchwyt na elektrody MMA i kabel o dł. 2 m wraz z kablem masy

proste ustawianie parametrów spawania za pomocą 3 przełączników i regulatora obrotowego

wybór metody spawania i typu drutu

wybór prądu (A/VRD) lub napięcia (U) z płynną regulacją wartości

wskaźniki cyfrowe dla prądu spawania (A) i napięcia (V)

* palnik WIG z elektrodami WIG nie są zawarte w zestawie

akcesoria zawarte w zestawie: 1 uchwyt na elektrody MMA, 5 elektrod spawalniczych MMA (2 x 1,6 mm • 2 x 2,0 mm • 1 x 2,5 mm), 1 palnik do drutu MIG, 200 g stalowego drutu, 200 g aluminiowego drutu, 5 dysz (do stalowego drutu: 0,6 mm • 0,8 mm • 0,9 mm • 1,0 mm / do aluminiowego drutu: 1,0 mm – wstępnie zamontowana), 1 maska spawalnicza, 1 szczotka druciana

Cena: 1199 zł - 1099 zł - przejdź do sklepu

Przecinarka plazmowa PPS 40 B3

przecinarka plazmowa PPS 40 B3 z wysokiej jakości palnikiem do cięcia z uchwytem z tworzywa sztucznego

bezdotykowe nacinanie poprzez zapłon pilotowy – redukuje zużycie dyszy palnika

nie jest konieczne szlifowanie miejsca nacięcia

kabel do cięcia o długości 2,5 m z wymiennymi nasadkami palnika

przewód sprężonego powietrza o długości 2 m z systemem szybkozłączek („Quick Connect")

kompatybilna z dostępnymi w handlu sprężarkami (np. PARKSIDE PKO 500 A1)

zabezpieczenie przed przeciążeniem dzięki czujnikowi termicznemu z lampką sygnalizacyjną

do precyzyjnych i czystych cięć w materiale o grubości do 12 mm

płynna regulacja prądu cięcia (15 do 40 A)

Cena: 699 zł - 599 zł - przejdź do sklepu

SANITAS Depilator IPL 200, z filtrem UV

maksymalne bezpieczeństwo dzięki czujnikowi 2 w 1 wykrywającemu typ skóry i kontakt z nią

zastosowanie do części ciała: twarzy, pach, ramion, brzucha, okolic bikini, pleców, klatki piersiowej, nóg

wbudowany filtr UV do ochrony skóry

do 200 000 impulsów świetlnych

poręczne urządzenie - idealne do golenia niewielkich i trudno dostępnych miejsc na ciele

powierzchnia emitowania światła 3,1 cm² umożliwiająca skrócenie zabiegów do zaledwie ok. 20 minut na najniższym poziomie energii

3 stopnie intensywności światła

Cena: 399 zł - 359 zł - przejdź do sklepu

Przedłużacz kostka z 2 portami USB

nadaje się do montażu pod i na stole

z praktyczną, płaską wtyczką - pasuje z tyłu każdej szafy

4 gniazdka z shutterem (mechaniczne zamknięcie gniazdka)

2 porty USB do ładowania urządzeń mobilnych

napięcie znamionowe: 5 VDC

prąd znamionowy: 2,4 A (łącznie)

moc znamionowa: maks. 12 W

długość kabla: ok. 1,5 m

Cena: 49,99 zł - 39,99 zł - przejdź do sklepu

Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco PHPA

uniwersalne zastosowanie do klejenia, uszczelniania, spoinowania, majsterkowania i dekorowania

wydajny akumulator litowo-jonowy 2 Ah

szybka gotowość do pracy dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania (15 sekund)

z opcją wskazania stanu nagrzania i naładowania akumulatorów

funkcja oszczędzania energii – urządzenie wyłącza się automatycznie po ok. 10 minutach

ergonomiczny miękki uchwyt

zawiera kabel do ładowania USB C

do standardowych lasek kleju o Ø 7 mm

dołączone akcesoria: 6 lasek kleju, kabel do ładowania USB C

Cena: 79,90 zł - 64,90 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Przedłużacz wielogniazdowy

przedłużacz w kształcie wieży:

6 gniazdek z shutterem

podświetlony włącznik/wyłącznik

z wtyczką płaską

z możliwością montażu na stole i powieszenia na ścianie

długość kabla: ok. 1,5 m

przedłużacz-kabel:

4 gniazdka w odległości 1 m od siebie

idealny do oświetlenia dekoracyjnego

gniazdka z shutterem

długość kabla: ok. 4,5 m

przedłużacz okrągły:

4 gniazdka z shutterem

praktyczne nawijanie kabla

z możliwością powieszenia na ścianie

długość kabla: ok. 1,5 m

Cena: 54,90 zł - 44,99 zł - przejdź do sklepu

Livarno Home Lampa zewnętrzna LED z czujnikiem zmierzchu

aluminiowa biurkowa listwa zasilająca:

4 gniazdka z 2 portami ładowania USB do ładowania urządzeń mobilnych

z włącznikiem/wyłącznikiem

dł. kabla: 1,5 m

chowana aluminiowa biurkowa listwa zasilająca:

3 gniazdka z 2 portami ładowania USB do ładowania urządzeń mobilnych

nadaje się do biurek i blatów kuchennych

z praktyczną, płaską wtyczką - pasuje z tyłu każdej szafy

dł. kabla: 1,5 m

Cena: 69,90 zł - 59,90 zł - przejdź do sklepu

Elastyczna listwa zasilająca z 2 portami USB

elastyczna listwa zasilająca 5-gniazdkowa

z 2 portami USB do ładowania urządzeń mobilnych

pozycjonowanie pojedynczych gniazdek możliwie w różnych kierunkach

chroni urządzenia elektryczne przed przepięciem

lampka kontrolna do ochrony antyprzepięciowej

oświetlony włącznik i wyłącznik

Cena: 79,90 zł - 69,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Strug akumulatorowy PHA 12 B2 (bez akumulatora i ładowarki)

innowacyjny, energooszczędny silnik bezszczotkowy

do 30% dłuższy czas pracy w porównaniu z tradycyjnymi silnikami

silnik niewymagający częstej konserwacji, bez szczotek

wymienne noże dwustronne HSS

proste fazowanie za pomocą centralnego rowka V

możliwość ustawienia wyrzutu po lewej lub prawej stronie

podłączenie do zewnętrznego układu zasysania (ze złączką w zestawie)

uchwyt i przycisk z antypoślizgową powłoką Softgrip

uchwyt na klucz sześciokątny

3-poziomowy wskaźnik statusu akumulatora na urządzeniu

urządzenie kompatybilne z akumulatorem serii „PARKSIDE X 12 V Team“

w praktycznej walizce do przechowywanie i przenoszenia

akcesoria w zestawie: nóż HSS (wstępnie zmontowany), 1 złączka dla układu zasysania i 2 klucze montażowe

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

Cena: 169 zł - 129 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Listwa zasilająca

aluminiowa biurkowa listwa zasilająca:

4 gniazdka z 2 portami ładowania USB do ładowania urządzeń mobilnych

z włącznikiem/wyłącznikiem

dł. kabla: 1,5 m

chowana aluminiowa biurkowa listwa zasilająca:

3 gniazdka z 2 portami ładowania USB do ładowania urządzeń mobilnych

nadaje się do biurek i blatów kuchennych

z praktyczną, płaską wtyczką - pasuje z tyłu każdej szafy

dł. kabla: 1,5 m

Cena: 69,90 zł - 59,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco PHPA 4 C4

uniwersalne zastosowanie do klejenia, uszczelniania, spoinowania, majsterkowania i dekorowania

wydajny akumulator litowo-jonowy 2 Ah

szybka gotowość do pracy dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania (15 sekund)

z opcją wskazania stanu nagrzania i naładowania akumulatorów

funkcja oszczędzania energii – urządzenie wyłącza się automatycznie po ok. 10 minutach

ergonomiczny miękki uchwyt

zawiera kabel do ładowania USB C

do standardowych lasek kleju o Ø 7 mm

dołączone akcesoria: 6 lasek kleju, kabel do ładowania USB C

Cena: 79,90 zł - 64,90 zł - przejdź do sklepu

Toster STC 920 D3 i czajnik elektryczny SWKC 3000 E3

CZAJNIK:

z wysokiej jakości obudową ze stali szlachetnej

oryginalny, wysokiej jakości termostat Otter

automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa i ochrona przed włączeniem bez wody

wielowarstwowe dno z ukrytą grzałką z płytką ze stali szlachetnej

z wyjmowanym filtrem przeciw kamieniowi i wskaźnikiem poziomu wody

gotuje 1 litr wody w około 2:50 min.

obrotowa płytka o 360°

miejsce na nawinięcie kabla pod płytką

TOSTER:

polerowany przód ze stali szlachetnej

optymalne wyniki opiekania dzięki wyśrodkowaniu opiekanej kanapki oraz kontroli przybrązowienia

funkcje odmrażania, podgrzewania i zatrzymania pracy

6 stopni przybrązowienia

zintegrowana nadstawka do opiekania bułek

wyjmowana szufladka na okruszki

funkcja auto-lift pozwalająca na bezpieczne wyjęcie nawet małych kromek chleba

automatyczne wyłączanie przy zacięciu opiekanej kanapki

do chleba tostowego i kanapkowego

Cena: 179,80 zł - 149,80 zł - przejdź do sklepu

Blender kielichowy SSMC 600 B1 i czajnik elektryczny SWKC 3000 E3

BLENDER:

do przygotowywania koktajli, smoothie, kruszenia lody itp.

silnik o mocy 600 W

pojemnik miksera ze szkła

5 poziomów prędkości

funkcja pulsacyjna

nóż z nierdzewnej stali szlachetnej

pokrywka z otworem do napełniania

wszystkie zdejmowane elementy można myć w zmywarce

10 przepisów zawartych w instrukcji obsługi

nóżki z przyssawkami

CZAJNIK:

z wysokiej jakości obudową ze stali szlachetnej

oryginalny, wysokiej jakości termostat Otter

automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa i ochrona przed włączeniem bez wody

wielowarstwowe dno z ukrytą grzałką z płytką ze stali szlachetnej

z wyjmowanym filtrem przeciw kamieniowi i wskaźnikiem poziomu wody

gotuje 1 litr wody w około 2:50 min.

obrotowa płytka o 360°

miejsce na nawinięcie kabla pod płytką

Cena: 208,90 zł - 178,90 zł - przejdź do sklepu

Livarno Home Lampka stołowa LED Zigbee Smart Home

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność, 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

kompatybilność i możliwość poszerzenia o kolejne produkty Lidl-Smart-Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.**

nowoczesne wzornictwo o imitacji srebra

przyjemne oświetlenie, które nie razi w oczy

stopa nie niszczy mebli

do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń

* kompatybilność z Asystentem Google

** integrowanie z systemami innych producentów może być ograniczone lub wykluczone, w zależności od konfiguracji systemu

Cena: 229 zł - 199 zł - przejdź do sklepu

LIVARNO LUX Lampa sufitowa LED Zigbee Smart Home

Lidl Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność i odcień światła białego komfortowo sterowany poprzez aplikację lub system sterowania głosowego Astystent Google

kompatybilność i możliwość poszerzenia o kolejne produkty Lidl Home

przyjemne, nieoślepiające oświetlenie o wysokim natężeniu światła do 2000 lm

z pilotem do włączania/wyłączania, płynnego przyciemniania i wyboru temperatury barwowej

wraz z instrukcją, materiałem do montażu i wydajną baterią litową (pilot zdalnego sterowania)

do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka zgodna ze standardem Zigbee (dostępna osobno)

aplikacja Lidl Home obsługuje platformy systemu operacyjnego: iOS 9.0, Android™ 5.0 Lollipop lub nowsze wersje

Cena: 249 zł - 179 zł - kliknij, aby kupić

Więcej produktów na wyprzedaży znajdziecie pod tym linkiem.

Sprawdźcie również: Lidl - superokazje tygodnia! Przeglądamy najciekawsze oferty