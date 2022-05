Lidl: wyprzedaż elektroniki - co warto kupić taniej? [21.05.2022]

Sprawdzamy, na jakie produkty i promocje warto zwrócić uwagę w internetowym sklepie Lidl Online w maju 2022.

W Lidlu codziennie możemy liczyć na ciekawe oferty promocyjne. Aby kupić wybrany produkt w obniżonej cenie, warto zajrzeć do internetowego sklepu Lidla (przejdź do sklepu), gdzie możemy trafić na atrakcyjne wyprzedaże sprzętu elektronicznego. Zobaczcie, co ciekawego znajduje się obecnie ofercie promocyjnej online:

SILVERCREST Parownica do ubrań steamer 1300 W SDMF 1300 A1,

do szybkiego i prostego wygładzania ubrań

pionowa para - do naparowywania wiszących tkanin

z przyciskiem do ciągłej pary - można go zablokować przesuwanym przełącznikiem

funkcja automatycznego wyłączania: urządzenie wyłącza się po 15 minutach i przechodzi w tryb gotowości

wyjmowany zbiornik na wodę

z lampką kontrolną do wskazywania fazy nagrzewania i pracy

ze szczotką do sztywniejszych materiałów

zbiornik na wodę: ok. 250 ml

moc: 1300 W

Cena: 89,90 zł 79,90 zł przejdź do sklepu

Livarno Home Reflektor LED

reflektor LED

do montażu na ścianie lub suficie

obracane i przechylane reflektorki do optymalnego oświetlenia

wraz z energooszczędnymi żarówkami LED o ciepłym, białym świetle

liczba żarówek: 1

maks. moc: 3 W

klasa szczelności: IP20

żywotność: ok. 25.000 h

temperatura barwowa: ok. 3000 K

barwa światła: ciepła biała

strumień świetlny: ok. 250 lm

gwint: GU10

współczynnik oddawania barw: RA80

napięcie robocze lampy: 230-240 V~, 50 Hz

Cena: 24,99 zł - 19,99 zł - przejdź do sklepu

Toster STC 920 D3 i czajnik elektryczny SWKC 3000 E3

CZAJNIK:

z wysokiej jakości obudową ze stali szlachetnej

oryginalny, wysokiej jakości termostat Otter

automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa i ochrona przed włączeniem bez wody

wielowarstwowe dno z ukrytą grzałką z płytką ze stali szlachetnej

z wyjmowanym filtrem przeciw kamieniowi i wskaźnikiem poziomu wody

gotuje 1 litr wody w około 2:50 min.

obrotowa płytka o 360°

miejsce na nawinięcie kabla pod płytką

TOSTER:

polerowany przód ze stali szlachetnej

optymalne wyniki opiekania dzięki wyśrodkowaniu opiekanej kanapki oraz kontroli przybrązowienia

funkcje odmrażania, podgrzewania i zatrzymania pracy

6 stopni przybrązowienia

zintegrowana nadstawka do opiekania bułek

wyjmowana szufladka na okruszki

funkcja auto-lift pozwalająca na bezpieczne wyjęcie nawet małych kromek chleba

automatyczne wyłączanie przy zacięciu opiekanej kanapki

do chleba tostowego i kanapkowego

Cena: 179,80 zł - 149,80 zł - przejdź do sklepu

Blender kielichowy SSMC 600 B1 i czajnik elektryczny SWKC 3000 E3

BLENDER:

do przygotowywania koktajli, smoothie, kruszenia lody itp.

silnik o mocy 600 W

pojemnik miksera ze szkła

5 poziomów prędkości

funkcja pulsacyjna

nóż z nierdzewnej stali szlachetnej

pokrywka z otworem do napełniania

wszystkie zdejmowane elementy można myć w zmywarce

10 przepisów zawartych w instrukcji obsługi

nóżki z przyssawkami

CZAJNIK:

z wysokiej jakości obudową ze stali szlachetnej

oryginalny, wysokiej jakości termostat Otter

automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa i ochrona przed włączeniem bez wody

wielowarstwowe dno z ukrytą grzałką z płytką ze stali szlachetnej

z wyjmowanym filtrem przeciw kamieniowi i wskaźnikiem poziomu wody

gotuje 1 litr wody w około 2:50 min.

obrotowa płytka o 360°

miejsce na nawinięcie kabla pod płytką

Cena: 208,90 zł - 178,90 zł - przejdź do sklepu

LIVARNO LUX 3 reflektorki LED do zabudowy Zigbee Smart Home

Lidl Home - automatyczny system oświetlenia z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność i odcień białego światła sterowane za pomocą aplikacji lub głosowo. Kompatybilność z Asystentem Google

możliwość rozbudowy i kompatybilność z innymi produktami Lidl Home

dzięki standardowi radiowemu Zigbee 3.0 artykuł ten można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z Zigbee 3.0 różnych marek i producentów. Ograniczenia w przypadku niektórych usług

ręcznie przechylane reflektorki

łatwy montaż bez konieczności stosowania transformatora

do korzystania z tego produktu przez aplikację lub sterowanie głosowe wymagana jest bramka sieciowa zgodna ze standardem Zigbee (dostępna osobno)

aplikacja Lidl Home działa na systemach operacyjnych: iOS 9.0, Android™ 5.0 Lollipop lub nowsze wersje

napięcie robocze: 220-240 V~

łączny pobór mocy: 3 x 5 W

gwint: GU10

żywotność diody LED: ok. 30 000 h

możliwość przyciemniania za pomocą aplikacji lub pilota

Cena: 159 zł - 129 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Ładowarka USB adapter do akumulatorów PAA 20 LI B2 (bez akumulatora, bez ładowarki)

do zastosowania w akumulatorach serii „PARKSIDE X 20 V Team“ jako powerbank

idealne do np. smartfonów, tabletów lub kamer

z 2 przyłączami USB-A (każde 2,4 A) do ładowania dwóch urządzeń jednocześnie

podłączane oświetlenie LED

z praktycznym mocowaniem do paska

kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Serii PARKSIDE X 20 V Team

bez akumulatora, bez ładowarki

Cena: 34,99 zł - 29,99 zł - przejdź do sklepu

Livarno Home Lampka stołowa LED Zigbee Smart Home

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność, 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

kompatybilność i możliwość poszerzenia o kolejne produkty Lidl-Smart-Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.**

nowoczesne wzornictwo o imitacji srebra

przyjemne oświetlenie, które nie razi w oczy

stopa nie niszczy mebli

do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń

* kompatybilność z Asystentem Google

** integrowanie z systemami innych producentów może być ograniczone lub wykluczone, w zależności od konfiguracji systemu

Cena: 229 zł - 199 zł - przejdź do sklepu

Selfiestick Bluetooth SSBS 3.0 A1 ze statywem

kij teleskopowy z mechanizmem obracania i blokadą - do dł. ok. 100 cm

obracany o 180° przegub pozwala na ustawienie różnej pozycji smartfona

2 w 1: możliwość zamontowania smartfona oraz kamerki GoPro

dodatkowy statyw

odpowiedni dla smartfonów o wymiarach: wys.: 54 - 80 mm; gł. do 14 mm

technologia Bluetooth® v5.0

maks. zasięg Bluetooth®: do 10 m

wymagania systemowe: Android od wersji 6.0 i nowszych, iOS od wersji 8.0 i nowszych

Cena: 49,99 zł - 39,99 zł - przejdź do sklepu

Ledvance Oczyszczacz powietrza z lampą UV-C

Ledvance oczyszczacz powietrza z lampą UV-C to przenośne urządzenie odpowiednie do stosowania w małych pomieszczeniach czy samochodach

wygodne zasilanie przez port USB

niezawodna dezynfekcja bez użycia środków chemicznych dzięki zastosowaniu technologii LED UV-C

eliminuje nawet 99,9% wirusów i bakterii, w tym SARS-CoV-2 (COVID19)

oczyszcza powietrze dzięki trzystopniowej dezynfekcji przy użyciu diod LED VIOLEDS UVC i filtra HEPA (H13)

oczyszcza powietrze z pyłków i kurzu

poprawia jakość powietrza, usuwając nieprzyjemne zapachy i dym papierosowy

możliwość wyboru 3 poziomów oczyszczania powietrza: niski, średni, wysoki

posiada złącze USB

Cena: 199 zł - 133,77 zł - przejdź do sklepu

Szlifierka pentagonalna PPS 200 C2

połączona płyta trójkątna i czworokątna do powierzchni i narożników

płyta trójkątna z możliwością 2-stronnego montażu tarcz do efektywnej obróbki trudno dostępnych przestrzeni

łatwa i szybka wymiana tarcz ściernych dzięki mocowaniu na rzep

ergonomiczny uchwyt z antypoślizgową powłoką

przełącznik zabezpieczony przed wnikaniem pyłu

złączka do zewnętrznego układu zasysania

dostosowana do dostępnych w handlu trójkątnych i czworokątnych papierów ściernych (np. zestawu papierów ściernych PPSZ 60 A1 marki Parkside)

akcesoria zawarte w zestawie: 2 trójkątne tarcze ścierne (120), 1 czworokątna tarcza ścierna (120), 1 złączka do układu zasysania pyłu, walizka do przenoszenia

Cena: 79,90 zł - 69,90 zł - kliknij, aby kupić

LIVARNO LUX Lampa sufitowa LED Zigbee Smart Home

Lidl Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność i odcień światła białego komfortowo sterowany poprzez aplikację lub system sterowania głosowego Astystent Google

kompatybilność i możliwość poszerzenia o kolejne produkty Lidl Home

przyjemne, nieoślepiające oświetlenie o wysokim natężeniu światła do 2000 lm

z pilotem do włączania/wyłączania, płynnego przyciemniania i wyboru temperatury barwowej

wraz z instrukcją, materiałem do montażu i wydajną baterią litową (pilot zdalnego sterowania)

do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka zgodna ze standardem Zigbee (dostępna osobno)

aplikacja Lidl Home obsługuje platformy systemu operacyjnego: iOS 9.0, Android™ 5.0 Lollipop lub nowsze wersje

Cena: 249 zł - 199 zł - kliknij, aby kupić

Akumulatorowa szlifierka kątowa 12V Ø76 mm

kompaktowa, ergonomiczna budowa

antypoślizgowy rękojeść

3-stopniowy wskaźnik LED stanu akumulatora na urządzeniu

możliwość szybkiego przestawienia osłon bez użycia narzędzia

prosta wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona SPINDLE LOCK

dostosowana do dostępnych w handlu tarcz do cięcia (Ø 76 mm)

akcesoria zawarte w zestawie: 1 tarcza do cięcia metali nieżelaznych, 1 klucz z gniazdem sześciokątnym, praktyczna walizka do przechowywania i przenoszenia

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii „PARKSIDE X 12 V Team“

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

Cena: 139 zł - 119 zł - kliknij, aby kupić

Odkurzacz akumulatorowy na mokro/sucho PWDA 20-Li A1 (bez akumulatora i ładowarki)

wielofunkcyjne, bezprzewodowe urządzenie czyszczące – z łatwością usuwa mokry i suchy brud

możliwość stosowania jako dmuchawy

łatwy do opróżnienia 20-litrowy pojemnik z nierdzewnej stali szlachetnej

łatwe do otwarcia zamknięcia zatrzaskowe

zintegrowane uchwyty na rurę i dysze

stabilne ustawienie i proste manewrowanie za pomocą 5 kółek

3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora na urządzeniu

odkurzacz kompatybilny z akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

akcesoria zawarte w zestawie: 1 wąż ssący (1,6 m), 1 końcówka do szczelin, 1 końcówka do podłóg, 1 końcówka do wyposażenia domowego, 1 uchwyt z regulacją powietrza, rura ssąca (3-częściowa), 1 worek papierowy, 1 filtr harmonijkowy, 1 filtr piankowy (do odkurzania na mokro)

Cena: 249 zł - 219 zł -kliknij, aby kupić

Wentylator stojący SV 60 A2, 60 W

wyświetlacz LED łatwy w obsłudze oraz pilot

ruch 3D: pionowo, poziomo

posiada aż 4 tryby nawiewu i 6 poziomów prędkości

ustawiany kąt nachylenia

8 godz. zegar sterujący

stabilnie trzyma się podłoża dzięki szerokiej podstawie

z baterią do pilota

napięcie znamionowe: 220-240V~

moc znamionowa: 60 W

Cena: 299 zł - 239 zł - kliknij, aby kupić

