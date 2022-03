Lidl: wyprzedaż elektroniki - co warto kupić taniej? [30.03.2022]

Sprawdzamy, na jakie produkty i promocje warto zwrócić uwagę w internetowym sklepie Lidl Online w marcu 2022.

W Lidlu codziennie możemy liczyć na ciekawe oferty promocyjne. Aby kupić wybrany produkt w obniżonej cenie, warto zajrzeć do internetowego sklepu Lidla (przejdź do sklepu), gdzie możemy trafić na atrakcyjne wyprzedaże sprzętu elektronicznego. Zobaczcie, co ciekawego znajduje się obecnie ofercie promocyjnej online:

Dzwonek do drzwi Zigbee Smart Home

funkcja alarmu aktywowana za pomocą przycisku poprzez aplikację Lidl Home

miękki przycisk z diodą LED

możliwość łatwego mocowanie na magnes

z alarmem antymanipulacyjnym

wskaźnik naładowania baterii wskazany w aplikacji Lidl Home

możliwości montażu do ściany: taśmą 3M, za pomocą śrub i kołków lub magnetycznie

w zestawie bateria guzikowa (typ: CR2450)

Cena: 99,90 zł - 79,90 zł - kliknij, aby kupić

OSRAM Oczyszczacz powietrza do samochodu

oczyszczacz powietrza do samochodu wraz z uchwytem magnetycznym do kratek wentylacyjnych

w zestawie kabel USB

światło UVA zabija wirusy, bakterie i pyłki

skuteczność oczyszczania do 99,9%

filtrowanie powietrza

napięcie wejściowe: 5 V

moc: 2 W

pobór prądu diod LED: 50 mA

napięcie diod LED: 3,6 V

liczba diod LED: 4 szt.

katalizator: TiO2

poziom hałasu: 28 dB

przepływ powietrza: 3,5 m³/h

żywotność: co najmniej 2000 h

złącze USB: typ-C; Logo Indicator Light

Cena: 149 zł - 59,90 zł - kliknij, aby kupić

Zobacz również:

Żelazko parowe DB 1600 B4

z wysokiej jakości, pokrytą ceramicznie stopą zapewniającą gładkość tkanin

sprawdza się zarówno w prasowaniu na sucho oraz przy użyciu pary

funkcja spryskiwania oraz 2 funkcje wyrzutu pary: wyrzut pary do wygładzania tkanin i fałd; włączana funkcja stałego wyrzutu pary

regulowany termostat

zbiorniczek na wodę o pojemności 220 ml - wraz z kubkiem do napełniania

kabel obrotowy o 360°

funkcja samoczyszczania (Self Clean) do usuwania kamienia w zbiorniku na wodę

Cena: 41,99 zł - 33,59 zł - kliknij, aby kupić

Szlifierka pentagonalna PPS 200 C2

połączona płyta trójkątna i czworokątna do powierzchni i narożników

płyta trójkątna z możliwością 2-stronnego montażu tarcz do efektywnej obróbki trudno dostępnych przestrzeni

łatwa i szybka wymiana tarcz ściernych dzięki mocowaniu na rzep

ergonomiczny uchwyt z antypoślizgową powłoką

przełącznik zabezpieczony przed wnikaniem pyłu

złączka do zewnętrznego układu zasysania

dostosowana do dostępnych w handlu trójkątnych i czworokątnych papierów ściernych (np. zestawu papierów ściernych PPSZ 60 A1 marki Parkside)

akcesoria zawarte w zestawie: 2 trójkątne tarcze ścierne (120), 1 czworokątna tarcza ścierna (120), 1 złączka do układu zasysania pyłu, walizka do przenoszenia

Cena: 79,90 zł - 69,90 zł - kliknij, aby kupić

Russell Hobbs Naleśnikarka Fiesta 20920-56, 1000 W

Russell Hobbs naleśnikarka Fiesta 20920-56 ma płytę o średnicy 30 cm z powłoką zapobiegającą przywieraniu, dzięki czemu można bez problemu przyrządzić oryginalne francuskie "crêpes"

urządzenie posiada wskaźnik nagrzewania i gotowości do pracy

w zestawie akcesoria niezbędne do przygotowania naleśników: wałek do rozprowadzania ciasta i łopatka do obracania naleśników

nóżki antypoślizgowe

regulowany termostat

elementy, które wchodzą w kontakt z żywnością, nie zawierają BPA

gwarancja: 2 lata

Cena: 147,90 zł - 98,84 zł - kliknij, aby kupić

LIVARNO LUX Lampa wisząca LED Zigbee Smart Home

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność i odcień światła białego komfortowo sterowany poprzez aplikację lub system sterowania głosowego

możliwość rozszerzenia i kompatybilność z innymi produktami Smart Home

dzięki standardowi radiowemu Zigbee 3.0 niniejszy artykuł Smart Home można integrować z innymi kompatybilnymi systemami Zigbee 3.0 różnych marek i producentów

nowoczesny korpus oświetleniowy z przyjemnym, nieoślepiającym oświetleniem

z pilotem do włączania/wyłączania, płynnego przyciemniania i wyboru temperatury barwowej

wraz z instrukcją, materiałem do montażu i wydajną baterią litową (pilot zdalnego sterowania)

równomierne oświetlenie o wysokim natężeniu światła do 4100 lm

do użytkowania tego produktu konieczna jest bramka sieciowa (dostępna osobno) zgodnie ze standardem Zigbee

Cena: 289,90 zł - 199 zł - kliknij, aby kupić

Nastrojowe oświetlenie LED Zigbee Smart Home

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

możliwość indywidualnego dopasowania oświetlenia

możliwość rozszerzenia i kompatybilność z innymi produktami Smart Home

półprzezroczysty, nieoślepiający klosz

jasność, kolor światła i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację

ciepły biały aż po zimny biały

inteligentne sterowanie poprzez aplikację

możliwość przyciemniania

do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka sieciowa zgodna ze standardem Zigbee

przełącznik kablowy wł./wył.

w zestawie materiał montażowy i instrukcja obsługi

Cena: 149 zł -119 zł

SILVERCREST Parownica do ubrań

do wygładzania i odświeżania odzieży

wieszak oraz podpory stabilizujące z klamrami mocującymi do praktycznego zawieszania tkanin

pozwala na nieskomplikowane i szybkie wygładzanie odzieży

hak na dodatkowe wieszaki

wygodna praca na stojąco dzięki teleskopowemu drążkowi - rączkę można zawiesić podczas przerw

włączanie/wyłączanie przyciskiem nożnym

mobilne zastosowanie dzięki lekkobieżnym kółkom XL - wystarczy przechylić i pojechać

wieszak na ubrania obracany o 360°

stopa do prasowania ze stali szlachetnej

duży 2,5 l, odczepiany zbiornik na wodę umożliwia długą pracę parownicy i proste napełnianie

krótki czas nagrzewania – gotowość do pracy w ok. 60 sekund

z wyświetlaniem statusu, automatycznym wyłączaniem i ochroną przed przegrzaniem

metalowa sprężyna jako zabezpieczenie przed zginaniem węża parowego

bezpieczna praca dzięki rękawicy chroniącej przed gorącem

nasadka szczotki - otwiera tkaninę w celu lepszego wchłaniania pary, do grubych rodzajów tkanin

uchwyt do kantów w spodniach - praktyczna pomoc przy tworzeniu kantów w spodniach

nasadka szczotki, uchwyt do kantów w spodniach, torba do przechowywania, rękawica chroniąca przed gorącem i pokrowiec z tkaniny na rączkę w zestawie

dodatkowy hak do zamocowania akcesoriów (w woreczku do przechowywania) lub zasilacza

Cena: 359 zł - 339 zł - kliknij, aby kupić

Salter Urządzenie do omletów EK2716

pozwala na przygotowanie pysznych omletów, ciast i pieczywa z małą ilością lub bez tłuszczu

elegancka obudowa z czarnej stali szlachetnej

2 komory do przygotowania 2 pysznych omletów

łatwe do czyszczenia płyty do pieczenia z powłoką zapobiegającą przywieraniu

płyty nagrzewają się w jedyne 2-3 minuty

uchwyty cool touch

wskaźnik gotowości i działania urządzenia

zwijany kabel

bez konieczności obracania omletu

Cena: 64,90 zł - 54,90 zł - kliknij, aby kupić

Blender ręczny SSM 350 B1

do miksowania, rozdrabniania i robienia puree

z przyciskiem turbo do silnego impulsowego miksowania

specjalnie ukształtowana stopa blendera zapobiega rozpryskiwaniu składników podczas robienia puree

ergonomiczna rękojeść oraz zdejmowana przystawka do puree

nóż z wysokiej jakości stali szlachetnej

Cena: 59,90 zł - 49,99 zł - kliknij, aby kupić

LIVARNO LUX Lampa sufitowa LED Zigbee Smart Home

Lidl Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność i odcień światła białego komfortowo sterowany poprzez aplikację lub system sterowania głosowego Astystent Google

kompatybilność i możliwość poszerzenia o kolejne produkty Lidl Home

przyjemne, nieoślepiające oświetlenie o wysokim natężeniu światła do 2000 lm

z pilotem do włączania/wyłączania, płynnego przyciemniania i wyboru temperatury barwowej

wraz z instrukcją, materiałem do montażu i wydajną baterią litową (pilot zdalnego sterowania)

do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka zgodna ze standardem Zigbee (dostępna osobno)

aplikacja Lidl Home obsługuje platformy systemu operacyjnego: iOS 9.0, Android™ 5.0 Lollipop lub nowsze wersje

Cena: 249 zł - 199 zł - kliknij, aby kupić

Ekspres przelewowy do kawy SKMK 1000 B2

aż na 10 filiżanek!

płytka utrzymującą ciepło z powłoką zapobiegającą przywieraniu

wyjmowany pojemnik na filtry z systemem zapobiegającym kapaniu

ze szklanym dzbankiem i miarką do sypanej kawy

podświetlony włącznik i wyłącznik

pojemnik na wodę z bocznym wskaźnikiem poziomu wody

pojemność:

zbiornik na wodę: maks. 1380 ml

dzbanek na kawę: maks. 1250 ml

dzbanek do kawy, uchwyt filtra, filtr stały i miarka do kawy nadają się do mycia w zmywarce

Cena: 99 zł - 89 zł - kliknij, aby kupić

Koc termiczny SWKD 100 A1

puszyście miękki, oddychający materiał wierzchni

z 6 stopniami temperatury

elektroniczny regulator temperatury z systemem zabezpieczającym

automatyczne wyłączanie po ok. 180 min.

odłączany panel sterowania

łatwy w pielęgnacji i higieniczny

można prać w pralce w temp. 30°C (program do szczególnie delikatnych tkanin)

niestrzępiący się materiał

Cena: 179 zł - 139 zł - kliknij, aby kupić

3 reflektorki LED do zabudowy Zigbee Smart Home

Lidl Home - automatyczny system oświetlenia z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność i odcień białego światła sterowane za pomocą aplikacji lub głosowo***

możliwość rozbudowy i kompatybilność z innymi produktami Lidl Home

dzięki standardowi radiowemu Zigbee 3.0 artykuł ten można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z Zigbee 3.0 różnych marek i producentów****

ręcznie przechylane reflektorki

łatwy montaż bez konieczności stosowania transformatora

do korzystania z tego produktu przez aplikację lub sterowanie głosowe wymagana jest bramka sieciowa zgodna ze standardem Zigbee (dostępna osobno)

aplikacja Lidl Home działa na systemach operacyjnych: iOS 9.0, Android™ 5.0 Lollipop lub nowsze wersje

napięcie robocze: 220-240 V~

łączny pobór mocy: 3 x 5 W

gwint: GU10

żywotność diody LED: ok. 30 000 h

możliwość przyciemniania*****

*** kompatybilność z Asystentem Google

**** ograniczenia w przypadku niektórych usług

***** za pomocą aplikacji lub pilota

Cena: 159 zł - 129 zł kliknij, aby kupić

Termowentylator z pilotem SHLF 2000 D3

termowentylator z pilotem zapewnia szybkie i przyjemne ciepło

indywidualna regulacja temperatury (ok. 6-38°C) i czasu nagrzewania (maks. 23 godz. 59 min.)

włączana oscylacja 80° do optymalnego rozprowadzania ciepła

niebieski wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem temperatury otoczenia

pilot z funkcją ustawiania czasu, temperatury i oscylacji

praktyczny uchwyt z tyłu urządzenia oraz miejsce do przechowywania pilota

ochrona przed przewróceniem i przegrzaniem

z funkcją ochrony przed mrozem

bateria w zestawie

2 poziomy mocy

Cena: 119 zł - 99 zł kliknij, aby kupić

Czujnik ruchu Zigbee Smart Home

wykrywa ruchy za pomocą czujnika podczerwieni

do stosowania jako sygnalizator ostrzegawczy lub do sterowania oświetleniem

funkcja alarmu poprzez powiadomienie za pomocą aplikacji Lidl Home

protokół transmisji danych w sieciach bezprzewodowych: Zigbee 3.0

z alarmem antymanipulacyjnym

łatwy i szybki montaż – bez zbędnego okablowania

z możliwością rozbudowy, kompatybilny z innymi produktami Lidl Home

do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka zgodna ze standardem Zigbee (dostępna oddzielnie)

dzięki standardowi radiowemu Zigbee 3.0 artykuł ten może zostać zintegrowany z innymi kompatybilnymi z Zigbee 3.0 systemami różnych marek i producentów

zasięg wykrywania: maks. 10 m

kąt wykrywania: 90°

możliwe są ograniczenia dla poszczególnych usług. Aplikacja Lidl Home współpracuje z platformami systemów operacyjnych iOS 9.0, Android 5.0 lub nowszymi

Cena: 54,99 zł - 49,99 zł - kliknij, aby kupić

Lampa sufitowa LED Zigbee Smart Home

Lidl Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność i odcień światła białego komfortowo sterowany poprzez aplikację lub system sterowania głosowego Astystent Google

kompatybilność i możliwość poszerzenia o kolejne produkty Lidl Home

przyjemne, nieoślepiające oświetlenie o wysokim natężeniu światła do 2000 lm

z pilotem do włączania/wyłączania, płynnego przyciemniania i wyboru temperatury barwowej

wraz z instrukcją, materiałem do montażu i wydajną baterią litową (pilot zdalnego sterowania)

do korzystania z tego produktu wymagana jest bramka zgodna ze standardem Zigbee (dostępna osobno)

aplikacja Lidl Home obsługuje platformy systemu operacyjnego: iOS 9.0, Android™ 5.0 Lollipop lub nowsze wersj

Cena: 249 zł - 199 zł - kliknij, aby kupić

Livarno Home Oprawa podszafkowa

oszczędzające miejsce oświetlenie

z 3 odcieniami bieli do wyboru: ciepła biel do oświetlenia przestrzeni mieszkalnych; neutralna biel do zrównoważonego oświetlenia; zimna biel do jasnego oświetlenia miejsca pracy

ruchomy reflektor

indywidualnie wydłużane – w zestawie kabel łączący

włącznik i wyłącznik na obudowie

kolory: tytan & biały

Cena: 44,99 zł - 39,99 zł - kliknij, aby kupić

Hoover Odkurzacz bezprzewodowy HF722PTLG

diody LED do oświetlania bardzo ciemnych miejsc

elastyczne końcówki ułatwiające dotarcie do trudno dostępnych miejsc

łate opróżnianie pojemnika

szybkie odczepianie końcówek

system Easy Driving

elementy obsługiwane czubkami palców

wybór podłoża

nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg

miękki uchwyt

gumowane kółka

Cena: 799 zł - 699 zł - kliknij, aby kupić

Livarno Home Oprawa podszafkowa

oszczędzające miejsce oświetlenie

z 3 odcieniami bieli do wyboru: ciepła biel do oświetlenia przestrzeni mieszkalnych; neutralna biel do zrównoważonego oświetlenia; zimna biel do jasnego oświetlenia miejsca pracy

ruchomy reflektor

indywidualnie wydłużane – w zestawie kabel łączący

włącznik i wyłącznik na obudowie

kolory: tytan & biały

Cena: 44,99 zł - 39,99 zł kliknij, aby kupić

Szczotka do włosów z jonizacją 3 w 1 SHGB 58 A1

3 w 1: wygładzanie, falowanie i powiększanie objętości w jednym urządzeniu

układa włosy w kilka minut

technologia jonowa: stylizacja antystatyczna; miękkie włosy; naturalny połysk

indywidualny dobór temperatury - w zależności od typu włosów (120-210°C, w krokach co 10°C)

łatwa obsługa z wyświetlaczem LED do wskazywania temperatury i trybu

automatyczne wyłączanie dla bezpieczeństwa po 30 minutach

przegub kabla obrotowy o 360° oraz pętelka do zawieszania

Cena: 79,90 zł - 44,99 zł - kliknij, aby kupić

Zestaw ścisków szybkomocujących

do zaciskania i zabezpieczenia elementów obrabianych

w solidnej walizce z tworzywa sztucznego

16 elementów

zawartość: 2x ścisk szybkozamykający, 3x mini-ścisk śrubowy, 1x podstawa magnetyczna do mini-ścisków śrubowych, 10x ścisk sprężynowy

całość: ok. 25,4 x 23 x 6,3 cm

ścisk szybkozamykający: rozpiętość ok. 100 mm

3x mini-ścisk śrubowy: maks. rozpiętość ok. 25 mm (1") / 50 mm (2"), 75 mm (3")

10x ścisk sprężynowy: 8 sztuk po ok. 58 mm (dł.), 2 sztuki po ok. 85 mm (dł.)

1x podstawa magnetyczna do mini-ścisków śrubowych: ok. Ø 50mm

Cena: 59,90 zł - 39,99 zł - kliknij, aby kupić

Maszynka do lodów

możliwość przyrządzenia do 1 l lodów lub sorbetów

odczepiany silnik znajdujący się w pokrywce; po odczepieniu silnika pokrywkę można umyć ręcznie lub w zmywarce

proste włączanie i wyłączanie urządzenia - pokrętłem w prawo/lewo

otwór w pokrywce do wlewania składników – również podczas przyrządzania

w zestawie 6 przepisów w instrukcji obsługi (w tym jedna receptura wegańska)

stopki antypoślizgowe

Cena: 79,90 zł - 59,90 zł - kliknij, aby kupić

Akumulatorowa szlifierka kątowa 12V Ø76 mm

kompaktowa, ergonomiczna budowa

antypoślizgowy rękojeść

3-stopniowy wskaźnik LED stanu akumulatora na urządzeniu

możliwość szybkiego przestawienia osłon bez użycia narzędzia

prosta wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona SPINDLE LOCK

dostosowana do dostępnych w handlu tarcz do cięcia (Ø 76 mm)

akcesoria zawarte w zestawie: 1 tarcza do cięcia metali nieżelaznych, 1 klucz z gniazdem sześciokątnym, praktyczna walizka do przechowywania i przenoszenia

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii „PARKSIDE X 12 V Team“

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

Cena: 139 zł - 119 zł - kliknij, aby kupić

Odkurzacz akumulatorowy na mokro/sucho PWDA 20-Li A1 (bez akumulatora i ładowarki)

wielofunkcyjne, bezprzewodowe urządzenie czyszczące – z łatwością usuwa mokry i suchy brud

możliwość stosowania jako dmuchawy

łatwy do opróżnienia 20-litrowy pojemnik z nierdzewnej stali szlachetnej

łatwe do otwarcia zamknięcia zatrzaskowe

zintegrowane uchwyty na rurę i dysze

stabilne ustawienie i proste manewrowanie za pomocą 5 kółek

3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora na urządzeniu

odkurzacz kompatybilny z akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

akcesoria zawarte w zestawie: 1 wąż ssący (1,6 m), 1 końcówka do szczelin, 1 końcówka do podłóg, 1 końcówka do wyposażenia domowego, 1 uchwyt z regulacją powietrza, rura ssąca (3-częściowa), 1 worek papierowy, 1 filtr harmonijkowy, 1 filtr piankowy (do odkurzania na mokro)

Cena: 249 zł - 219 zł -kliknij, aby kupić

CYBEX SILVER Fotelik samochodowy 0-13 kg Aton Rumba Red

fotelik samochodowy Aton jest ultralekki, ma dużo miejsca dla maluszka oraz spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa

z łatwością można wpiąć na wózki CYBEX oraz wielu innych marek, co daje nowe możliwości podróżowania z dzieckiem

zwycięzca testu Stiftung Warentest w grupie 0+ (06/2009)

skorupa absorbująca energię

zintegrowana i składana budka

Cena: 469 zł kliknij, aby kupić

Wentylator stojący SV 60 A2, 60 W

wyświetlacz LED łatwy w obsłudze oraz pilot

ruch 3D: pionowo, poziomo

posiada aż 4 tryby nawiewu i 6 poziomów prędkości

ustawiany kąt nachylenia

8 godz. zegar sterujący

stabilnie trzyma się podłoża dzięki szerokiej podstawie

z baterią do pilota

napięcie znamionowe: 220-240V~

moc znamionowa: 60 W

Cena: 299 zł - 239 zł - kliknij, aby kupić

Więcej produktów na wyprzedaży znajdziecie pod tym linkiem.

Sprawdźcie również: Lidl - superokazje tygodnia! Przeglądamy najciekawsze oferty