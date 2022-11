Lidl: wyprzedaż produktów - co warto kupić taniej? [02.11.2022]

Sprawdzamy, na jakie produkty i promocje warto zwrócić uwagę w internetowym sklepie Lidl Online w listopadzie 2022.

W Lidlu codziennie możemy liczyć na ciekawe oferty promocyjne. Aby kupić wybrany produkt w obniżonej cenie, warto zajrzeć do internetowego sklepu Lidla (przejdź do sklepu), gdzie możemy trafić na atrakcyjne wyprzedaże sprzętu elektronicznego. Zobaczcie, co ciekawego znajduje się obecnie w ofercie promocyjnej online.

MEDISANA Mata do masażu z funkcją wibracji i ogrzewania MM 80L

mata masująca z funkcjami wibracji i podgrzewania

automatyczne wyłączanie dzięki modułowi z timerem - po 15 minutach

funkcje dostępne za pomocą przycisków (pilot zdalnego sterowania): 5 programów masażu; 4 strefy masażu - górne plecy, dolne plecy, uda, łydki; 2 stopnie intensywności masażu dla każdej ze stref

bardzo miękki i przyjemny pokrowiec z polaru

podręczny pilot zdalnego sterowania

uspokajająca funkcja podgrzewania

komfortowa funkcja wibracji dla wszystkich stref

poduszka pod głową zapewnia komfortowe leżenie

praktyczna kieszonka po boku na pilota

Cena: 339 zł - 239 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

PARKSIDE Odkurzacz do pracy na mokro lub sucho PWD 20 A1

odkurzacz do pracy na mokro lub sucho PWD 20 A1 to wielofunkcyjne urządzenie sprzątające

możliwe zastosowanie również jako dmuchawa oraz do odsysania wody

pojemnik ze stali szlachetnej łatwy do opróżniania

składany uchwyt do przenoszenia

zintegrowane zaczepy na rurę, kabel i dysze

5 kółek zapewnia stabilność

akcesoria zawarte w zestawie: 1 x rura (ok. 2 m); 1 x dysza do szczelin; 1 x przystawka do czyszczenia podłóg; 3-częściowa rura; 1 x worek papierowy; 1 x worek tekstylny (możliwe czyszczenie); 1 x filtr piankowy (do odkurzania na mokro)

moc: 1300 W

moc ssania: 200 Air Watt - wartość ta pokazuje moc wyjściową, czyli skuteczność ssania

pojemność zbiornika (brutto): 19,8 l

Cena: 249 zł - 199 zł - przejdź do sklepu

przejdź do sklepu

PARKSIDE Wiertarka rdzeniowa PKBM 1800 A1

do wiercenia wapienia, muru, klinkieru, cegły lub betonu

do otworów o średnicy maks. 120 mm

uchwyt ręczny i uchwyt dodatkowy z antypoślizgową powłoką softgrip

sprzęgło poślizgowe chroniące przed przeciążeniami mechanicznymi

wygodna konstrukcja podpory na ramię ułatwiająca użytkownikowi pracę – równomierne rozłożenie nacisku na dłoń i ramię

przeznaczona do wiercenia na mokro lub na sucho

wał napędowy ze stali wysokiej jakości

przyłącze wody chłodzącej z zaworem regulacyjnym

dodatkowy uchwyt można zamontować w trzech różnych pozycjach

w zestawie z zapasowymi szczotkami węglowymi, wymiennymi w celu wydłużenia żywotności

w praktycznej walizce narzędziowej

moc przyłączowa: 1800 W

prędkość obrotowa biegu jałowego: 0-2200 min-¹

średnica wiercenia: maks. 120 mm

uchwyt narzędzia: 1 ¼" UNC (32 mm na zewnątrz)

Cena: 699 zł - 599 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Szlifierka do ścian i sufitów PWDS 920 B2

szlifierka do ścian i sufitów z wydajnym silnikiem o mocy 710 W z regulacją liczby obrotów zapewnia optymalne rezultaty

aluminiowy trzonek teleskopowy rozciągany w zakresie od 143 do 170 cm

podłączenie do zewnętrznego układu zasysania – wraz z elastycznym wężem (ok. 4 m)

głowica szlifująca z przegubem kardana zapewnia optymalne przyleganie do ściany

tarcza ścierna 225 mm mocowana na rzep

podłączane oświetlenie robocze LED

stabilny wieniec szczotek zapewnia precyzyjne prowadzenie

ergonomiczne uchwyty antypoślizgowe

uchwyt T do obróbki sufitów

przełączniki zabezpieczone przed wnikaniem pyłu

składana głowica urządzenia pozwala na zaoszczędzenie miejsca

1 elastyczny wąż (ok. 4 m) wraz ze złączką do zewnętrznego układu zasysania

1 zestaw narzędzi montażowych z 2 zapasowymi szczotkami węglowymi

6 tarcz szlifierskich (Ø 225 mm – ziarnistość 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 240)

moc: 710 W

znamionowa liczba obrotów: 800-1800 min⁻¹

Ø tarczy ściernej: 225 mm

regulowana długość robocza: 143–170 cm

kąt nachylenia głowicy: 120° (przód/ tył), 60° (lewo / prawo)

Cena: 449 zł - 399 zł - przejdź do sklepu

Akumulatorowa pułapka na owady ze światłem UV LIVARNO home

do bezpiecznego zwalczania komarów i innych insektów w pomieszczeniach

zintegrowany akumulator litowo-jonowy umożliwia elastyczne stosowanie produktu

niezawodna pułapka na insekty z atrakcyjnym oświetleniem UV i izolowaną obudową z kratką ochronną

zintegrowane światło dekoracyjne z 3 regulowanymi poziomami jasności

3 tryby pracy: tylko pułapka na insekty / tylko światło dekoracyjne (z różnymi poziomami jasności) / pułapka na insekty + światło dekoracyjne (najniższy poziom jasności)

praktyczny uchwyt do zawieszenia

akcesoria zawarte w zestawie: szczotka do czyszczenia pułapki na insekty, zasilacz sieciowy i kabel USB typ C do ładowania (60 cm)

Cena: 69,90 zł - 49,90 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Zestaw Ekspres ciśnieniowy do kawy ze spieniaczem mleka SEMM 1470 A2 i Elektryczny młynek do kawy SKME 180 B1

Ekspres ciśnieniowy do kawy ze spieniaczem mleka

z systemem do spieniania mleka

z sześcioma przyciskami zapewniającymi szybką i łatwą przyjemność picia kawy

tradycyjny system sitkowy

2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato

wydajne, 15 barowe ciśnienie pompki do perfekcyjnej pianki i idealnego zapachu

indywidualna regulacja ilości spieniania mleka

wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) i zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l)

wyjmowana tacka do ociekania z kratką na filiżanki

sitka i uchwyt na sitka można schować w tylnej części urządzenia

wyciągany podest na filiżanki espresso

z łyżeczką do kawy 2 w 1, i ubijakiem w zestawie

pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce

Elektryczny młynek do kawy

z mechanizmem z wysokojakościowej stali szlachetnej*

świeżo mielona kawa za jednym przyciśnięciem

na ok. 8-9 filiżanek zaparzonej kawy

przezroczysta pokrywka do kontroli stopnia zmielenia

Cena: 648,99 zł - 616,99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Szlifierka podwójna PDOS 200 C2

do szlifowania, ostrzenia, usuwania zadziorów i usuwania rdzy ze stali i metalu

bezobsługowy, cichy i wyjątkowo cichobieżny silnik indukcyjny

2 ściernice do szlifowania zgrubnego i dokładnego, każda o Ø 15 cm x 20 mm szerokości roboczej

podpory szlifierskie regulowane bez użycia narzędzi

osłony chroniące przed iskrami zapewniające maksymalne bezpieczeństwo

wał wirnika z łożyskiem kulkowym zapewniającym długi okres eksploatacji

solidna obudowa z metalu i aluminium

włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed pyłem

akcesoria w zestawie: 2x ściernica

moc podłączeniowa: 200 W (S2 30 min) / 145 W (S1)

prędkość biegu jałowego: 2980 min-¹

prędkość robocza: 23 m/s

ziarnistość ściernic: 36 / 80

Ø ściernicy: 15 cm

Cena: 169 zł - 149 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wiertarka udarowa PSBM 750 B3

wiertarka udarowa PSBM 750 B3

włączana i wyłączana funkcja udaru pozwala na różne wykorzystanie urządzenia

idealna do wiercenia w betonie, kamieniu, metalu lub drewnie

kompaktowy design i niewielki ciężar

płynna regulacja obrotów

prosta wymiana narzędzia dzięki metalowemu uchwytowi wiertarskiemu z blokadą promieniową

antypoślizgowy uchwyt

regulowana pozycja uchwytu czołowego

ogranicznik głębokości z metalu

bieg w prawo / w lewo

moc: 750 W

liczba obrotów na biegu jałowym: 0–3000 min-¹

liczba uderzeń: maks. 48000 min-¹

moment obrotowy: maks. 10 Nm

maks. średnica wiercenia: 30 mm w drewnie; 14 mm w metalu; 12 mm w stali

dł. przewodu zasilającego: 3 m

Cena: 109 zł - 99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wkrętak akumulatorowy PAS D5

z 4 nasadkami do różnych zastosowań: nasadka momentu obrotowego z regulowanym, wyjściowym momentem obrotowym - idealna do małych śrub i delikatnych materiałów; nasadka mimośrodowa do zastosowań w pobliżu obrzeża; nasadka kątowa do trudno dostępnych miejsc; nasadka tnąca do miękkich materiałów takich jak karton, tekstylia, skóra lub inne materiały elastyczne

z kablem USB do ładowania

magnetyczny uchwyt do bitów z uchwytem sześciokątnym

automatyczna blokada wrzeciona do ręcznego przykręcania

zintegrowane lampki LED oświetlenia roboczego

wskaźnik LED kierunku obrotu dla biegu w prawo/w lewo i wskaźnik niskiego stanu naładowania akumulatora

antypoślizgowy uchwyt

w zestawie: 1x nasadka momentu obrotowego, 1 nasadka mimośrodowa, 1 nasadka kątowa, 1 nasadka tnąca, 26 bitów (25 mm), 2 bity (50 mm), 1 przedłużenie bitu

Cena: 119 zł - 99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wyrzynarka precyzyjna włosowa PDS 120 B2

wyrzynarka precyzyjna włosowa

do precyzyjnych cięć w drewnie, tworzywie sztucznym, szkle akrylowym lub gipsie

stabilna konstrukcja stołowa z niskowibracyjnym silnikiem

płynna regulacja liczby skoków za pomocą pokrętła lub pedału nożnego

oddzielnie załączana lampa robocza LED z elastycznym ramieniem

dmuchawa z możliwością dowolnego ustawienia

nachylany aluminiowy stół roboczy z podziałką umożliwiającą dokładne cięcie pod kątem

regulowana, przezroczysta osłona ochronna

dźwignia szybkiego mocowania umożliwiająca łatwą wymianę brzeszczotu

możliwość podłączenia także do zewnętrznego odciągu

wbudowany schowek na brzeszczoty

włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed pyłem

nadaje się do wszystkich popularnych w handlu brzeszczotów do wyrzynarek stołowych i włosowych

nadaje się do zamocowania na stałe na stole warsztatowym

w zestawie: 4 brzeszczoty do wyrzynarek stołowo-włosowych 134 mm; 1 klucz imbusowy do wymiany brzeszczotu; 1 kątownik do dokładnej regulacji kąta cięcia; materiał montażowy do montażu na stole

Cena: 399 zł - 349 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Szlifierka uniwersalna PMS 160 B2

idealna do szlifowania drewna, tworzywa sztucznego czy metalu

ergonomiczny uchwyt dla osób prawo- i leworęcznych

prosta wymiana papieru ściernego dzięki mocowaniu na rzep

zintegrowana funkcja odsysania z wyjmowanym zbiornikiem

przyłącze do zewnętrznego odsysania pyłu

Cena: 89,90 zł - 79,90 zł - przejdź do sklepu

Silvercrest Personal Care Szczotka na ciepłe powietrze 2 w 1 SWB 1000 A1

do prostej i delikatnej stylizacji włosów

połączenie mocnej suszarki i wygładzającej płaskiej szczotki do włosów

chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi gorącą temperaturą

idealna również do bezproblemowego układania tyłu głowy

2 ustawienia temperatury i dodatkowy poziom chłodzenia

stała funkcja jonizacji

elastyczne włosie z kulistymi czubkami: niezawodnie zapobiega plątaniu się włosów i zapewnia łagodny masaż skóry wody

przegub kabla obrotowy o 360° do możliwie największej swobody ruchów oraz uchwyt do zawieszenia

długość kabla: 180 cm

Cena: 59,99 zł - 49,99 zł - przejdź do sklepu

Wyrzynarka precyzyjna włosowa PDS 120 B2

do precyzyjnych cięć w drewnie, tworzywie sztucznym, szkle akrylowym lub gipsie

stabilna konstrukcja stołowa z niskowibracyjnym silnikiem

płynna regulacja liczby skoków za pomocą pokrętła lub pedału nożnego

oddzielnie załączana lampa robocza LED z elastycznym ramieniem

dmuchawa z możliwością dowolnego ustawienia

nachylany aluminiowy stół roboczy z podziałką umożliwiającą dokładne cięcie pod kątem

regulowana, przezroczysta osłona ochronna

dźwignia szybkiego mocowania umożliwiająca łatwą wymianę brzeszczotu

możliwość podłączenia także do zewnętrznego odciągu

wbudowany schowek na brzeszczoty

włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed pyłem

nadaje się do wszystkich popularnych w handlu brzeszczotów do wyrzynarek stołowych i włosowych

nadaje się do zamocowania na stałe na stole warsztatowym

w zestawie: 4 brzeszczoty do wyrzynarek stołowo-włosowych 134 mm; 1 klucz imbusowy do wymiany brzeszczotu; 1 kątownik do dokładnej regulacji kąta cięcia; materiał montażowy do montażu na stole

Cena: 399 zł - 349 zł - przejdź do sklepu

Przecinarka plazmowa PPS 40 B3

przecinarka plazmowa PPS 40 B3 z wysokiej jakości palnikiem do cięcia z uchwytem z tworzywa sztucznego

bezdotykowe nacinanie poprzez zapłon pilotowy – redukuje zużycie dyszy palnika

nie jest konieczne szlifowanie miejsca nacięcia

kabel do cięcia o długości 2,5 m z wymiennymi nasadkami palnika

przewód sprężonego powietrza o długości 2 m z systemem szybkozłączek („Quick Connect")

kompatybilna z dostępnymi w handlu sprężarkami (np. PARKSIDE PKO 500 A1)

zabezpieczenie przed przeciążeniem dzięki czujnikowi termicznemu z lampką sygnalizacyjną

do precyzyjnych i czystych cięć w materiale o grubości do 12 mm

płynna regulacja prądu cięcia (15 do 40 A)

Cena: 699 zł - 599 zł - przejdź do sklepu

Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco PHPA

uniwersalne zastosowanie do klejenia, uszczelniania, spoinowania, majsterkowania i dekorowania

wydajny akumulator litowo-jonowy 2 Ah

szybka gotowość do pracy dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania (15 sekund)

z opcją wskazania stanu nagrzania i naładowania akumulatorów

funkcja oszczędzania energii – urządzenie wyłącza się automatycznie po ok. 10 minutach

ergonomiczny miękki uchwyt

zawiera kabel do ładowania USB C

do standardowych lasek kleju o Ø 7 mm

dołączone akcesoria: 6 lasek kleju, kabel do ładowania USB C

Cena: 79,90 zł - 64,90 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Przedłużacz wielogniazdowy

przedłużacz w kształcie wieży:

6 gniazdek z shutterem

podświetlony włącznik/wyłącznik

z wtyczką płaską

z możliwością montażu na stole i powieszenia na ścianie

długość kabla: ok. 1,5 m

przedłużacz-kabel:

4 gniazdka w odległości 1 m od siebie

idealny do oświetlenia dekoracyjnego

gniazdka z shutterem

długość kabla: ok. 4,5 m

przedłużacz okrągły:

4 gniazdka z shutterem

praktyczne nawijanie kabla

z możliwością powieszenia na ścianie

długość kabla: ok. 1,5 m

Cena: 54,90 zł - 44,99 zł - przejdź do sklepu

Livarno Home Lampa zewnętrzna LED z czujnikiem zmierzchu

aluminiowa biurkowa listwa zasilająca:

4 gniazdka z 2 portami ładowania USB do ładowania urządzeń mobilnych

z włącznikiem/wyłącznikiem

dł. kabla: 1,5 m

chowana aluminiowa biurkowa listwa zasilająca:

3 gniazdka z 2 portami ładowania USB do ładowania urządzeń mobilnych

nadaje się do biurek i blatów kuchennych

z praktyczną, płaską wtyczką - pasuje z tyłu każdej szafy

dł. kabla: 1,5 m

Cena: 69,90 zł - 59,90 zł - przejdź do sklepu

Elastyczna listwa zasilająca z 2 portami USB

elastyczna listwa zasilająca 5-gniazdkowa

z 2 portami USB do ładowania urządzeń mobilnych

pozycjonowanie pojedynczych gniazdek możliwie w różnych kierunkach

chroni urządzenia elektryczne przed przepięciem

lampka kontrolna do ochrony antyprzepięciowej

oświetlony włącznik i wyłącznik

Cena: 79,90 zł - 69,90 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Listwa zasilająca

aluminiowa biurkowa listwa zasilająca:

4 gniazdka z 2 portami ładowania USB do ładowania urządzeń mobilnych

z włącznikiem/wyłącznikiem

dł. kabla: 1,5 m

chowana aluminiowa biurkowa listwa zasilająca:

3 gniazdka z 2 portami ładowania USB do ładowania urządzeń mobilnych

nadaje się do biurek i blatów kuchennych

z praktyczną, płaską wtyczką - pasuje z tyłu każdej szafy

dł. kabla: 1,5 m

Cena: 69,90 zł - 59,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco PHPA 4 C4

uniwersalne zastosowanie do klejenia, uszczelniania, spoinowania, majsterkowania i dekorowania

wydajny akumulator litowo-jonowy 2 Ah

szybka gotowość do pracy dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania (15 sekund)

z opcją wskazania stanu nagrzania i naładowania akumulatorów

funkcja oszczędzania energii – urządzenie wyłącza się automatycznie po ok. 10 minutach

ergonomiczny miękki uchwyt

zawiera kabel do ładowania USB C

do standardowych lasek kleju o Ø 7 mm

dołączone akcesoria: 6 lasek kleju, kabel do ładowania USB C

Cena: 79,90 zł - 64,90 zł - przejdź do sklepu

Toster STC 920 D3 i czajnik elektryczny SWKC 3000 E3

CZAJNIK:

z wysokiej jakości obudową ze stali szlachetnej

oryginalny, wysokiej jakości termostat Otter

automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa i ochrona przed włączeniem bez wody

wielowarstwowe dno z ukrytą grzałką z płytką ze stali szlachetnej

z wyjmowanym filtrem przeciw kamieniowi i wskaźnikiem poziomu wody

gotuje 1 litr wody w około 2:50 min.

obrotowa płytka o 360°

miejsce na nawinięcie kabla pod płytką

TOSTER:

polerowany przód ze stali szlachetnej

optymalne wyniki opiekania dzięki wyśrodkowaniu opiekanej kanapki oraz kontroli przybrązowienia

funkcje odmrażania, podgrzewania i zatrzymania pracy

6 stopni przybrązowienia

zintegrowana nadstawka do opiekania bułek

wyjmowana szufladka na okruszki

funkcja auto-lift pozwalająca na bezpieczne wyjęcie nawet małych kromek chleba

automatyczne wyłączanie przy zacięciu opiekanej kanapki

do chleba tostowego i kanapkowego

Cena: 179,80 zł - 149,80 zł - przejdź do sklepu

Livarno Home Lampka stołowa LED Zigbee Smart Home

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność, 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

kompatybilność i możliwość poszerzenia o kolejne produkty Lidl-Smart-Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.**

nowoczesne wzornictwo o imitacji srebra

przyjemne oświetlenie, które nie razi w oczy

stopa nie niszczy mebli

do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń

* kompatybilność z Asystentem Google

** integrowanie z systemami innych producentów może być ograniczone lub wykluczone, w zależności od konfiguracji systemu

Cena: 229 zł - 199 zł - przejdź do sklepu

Więcej produktów na wyprzedaży znajdziecie pod tym linkiem.

Sprawdźcie również: Lidl - superokazje tygodnia! Przeglądamy najciekawsze oferty