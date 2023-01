Lidl: wyprzedaż produktów - co warto kupić taniej? [03.01.2023]

Sprawdzamy, na jakie produkty i promocje warto zwrócić uwagę w internetowym sklepie Lidl Online w styczniu 2023.

W Lidlu codziennie możemy liczyć na ciekawe oferty promocyjne. Aby kupić wybrany produkt w obniżonej cenie, warto zajrzeć do internetowego sklepu Lidla (przejdź do sklepu), gdzie możemy trafić na atrakcyjne wyprzedaże sprzętu elektronicznego. Zobaczcie, co ciekawego znajduje się obecnie w ofercie promocyjnej online.

ULTIMATE SPEED Mobilna stacja ładowania USML 3.7 A1

zasilanie z 230 V~

5 mocy ładowania do wyboru: od 1,38 do 3,7 kW

napięcie na wejściu: 230 V~ 50 Hz

maks. prąd na wejściu: 16 A

napięcie na wyjściu: 230 V~ 50 Hz

maks. prąd na wyjściu. 16 A

temp. stosowania: -35 do +50 °C

wtyczka typu 2 (zgodnie z EN 62196-2) + wtyczka sieciowa (230 V~)

długość kabla (z wtyczką): 5 m

materiał: miedź, srebro, tworzywo sztuczne

wymiary: ok. 33,5 x 10,5 x 33,5 cm

waga: ok. 2,8 kg

Cena: 999 zł - 899 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Zagęszczarka płytowa PRP 1100 A1

silnik: 4-suwowy silnik LCT

pojemność skokowa: 196 cm³

ciśnienie sprężania: 11000 N

uderzenia wibracyjne: 5500 1/min

głębokość zagęszczania: 25 cm

prędkość ruchu do przodu: 25 m/min

poziom mocy akustycznej: maks. 106 dB(A)

Cena: 2199 zł - 1999 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Ekspres do kawy ciśnieniowy kolbowy Slim SSMS 1350 B2

ekspres do kawy Slim

wysokiej jakości wykonanie, ze stali szlachetnej

nadaje się do filiżanek różnej wielkości

przygotowywanie 1 lub 2 filiżanek z automatycznym zatrzymaniem

możliwość zaprogramowania ilości dla 1 lub 2 filiżanek

wydajna pompa 15-barowa dla zapewnienia idealnej caffè crema i aromatu

wysokiej jakości włoska pompa

dysza do spieniania mleka, odpowiednia również do przygotowania gorącej wody

wyjmowany zbiornik na wodę (1 l)

system grzewczy Thermoblock: do szybkiego podgrzewania wody

z funkcją odkamieniania

tacka ociekowa z kratką na filiżankę

sitka nadają się do mycia w zmywarce

długość przewodu zasilającego: ok. 100 cm

Cena: 499 zł - 399 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Ładowarka akumulatorowa Smart PLGS 2012 A1, obsługiwana przez Lidl Home App

wytrzymała ładowarka akumulatorowa z inteligentną technologią ładowania i sterowaniem za pomocą aplikacji

odczytywanie danych, wysyłanie informacji na telefon komórkowy i konfigurowanie profili ładowania poprzez WLAN lub Bluetooth® za pomocą aplikacji Lidl Home App

5 profili ładowania do wyboru: Performance, Balanced, Tryb Eco, Expert i tryb podtrzymywania (60%)

ładowarka-odczytywanie danych: status naładowania, temperatura i inne parametry

monitoring akumulatora (z włożonym akumulatorem): odczytywanie danych stanu naładowania, czasu ładowania oraz komunikatu Push przed zakończeniem ładowania, itp.

tryb Eco (ładowanie o niewielkim prądzie ładowania dla wydłużenia okresu eksploatacji akumulatora) i ładowanie podtrzymujące (60%) do wyboru także na urządzeniu za pomocą przycisku

z automatycznym odłączaniem ładowania i wskaźnikiem ładowania LED

w zestawie z urządzeniem do montażu przy ścianie (materiał do montażu nie jest zawarty w zestawie)

prąd ładowania do 12 amperów (w zależności od typu akumulatora)

kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora

Cena: 299 zł - 249 zł - przejdź do sklepu

Mop parowy Vileda Steam XXL

do dokładnego i higienicznego czyszczenia – ekologicznie bez środków chemicznych

zabija 99,9% bakterii i wirusów

bardzo szeroka nakładka (40 cm) – idealna do dużych powierzchni

gotowość do użycia w zaledwie 15 sekund

indywidualnie regulowany wyrzut pary

wysokiej jakości nakładka z mikrowłókna umożliwiająca czystość bez smug

prosty montaż bez użycia narzędzi

w zestawie nakładka do dywanów umożliwiająca odświeżanie dywanów i tapicerek

Cena: 399 zł - 339 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Mop akumulatorowy SHBR 7.2 A1

możliwość stosowania bezprzewodowo

nadaje się do różnych podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet lub podłogi z tworzyw sztucznych

z 1 osobnym zbiornikiem na świeżą i brudną wodę

automatyczne* zwilżanie wałka obrotowego świeżą wodą z komory wałka czyszczącego

zdejmowany wałek czyszczący ułatwia czyszczenie

możliwość czyszczenia do 80 m² z jednym napełnionym zbiornikiem

praktyczna stacja przechowywania, nadaje się do czyszczenia wałka czyszczącego - stabilna pozycja do ładowania

wskaźnik LED akumumatora

w zestawie: zasilacz

* Wałek przechodzi w stan pracy i obraca się. Dzięki temu woda w komorze jest automatycznie zbierana przez obracający się wałek.

Cena: 349 zł - 279,20 zł - przejdź do sklepu

