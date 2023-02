Lidl: wyprzedaż produktów - co warto kupić taniej? [03.02.2023]

Sprawdzamy, na jakie produkty i promocje warto zwrócić uwagę w internetowym sklepie Lidl Online w lutym 2023.

W Lidlu codziennie możemy liczyć na ciekawe oferty promocyjne. Aby kupić wybrany produkt w obniżonej cenie, warto zajrzeć do internetowego sklepu Lidla (przejdź do sklepu), gdzie możemy trafić na atrakcyjne wyprzedaże sprzętu elektronicznego. Zobaczcie, co ciekawego znajduje się obecnie w ofercie promocyjnej online.

PARKSIDE Myjka ciśnieniowa PHD 135 D5

3 możliwości zastosowania: z dyszą wachlarzową Vario, z końcówką Turbo lub środkiem czyszczącym

prosta wymiana dysz czyszczących dzięki systemowi szybkozłączek („Quick Connect“)

z oszczędzającym prąd systemem Auto-Start/-Stop: mechanizm silnikowy uruchamia się dopiero po naciśnięciu uchwytu na pistolecie

mobilne dzięki dużym kółkom i rozkładanemu uchwytowi

wąż wysokociśnieniowy o dł. 7 m Anti-Twist

idealna do czyszczenia samochodów, tarasów, fasad i wielu innych powierzchni

wbudowany zbiornik na środki czyszczące o pojemności 600 ml z automatycznym mieszaniem przy niskim ciśnieniu

ergonomiczny uchwyt pistoletu wraz z zabezpieczeniem przed dziećmi

z praktycznymi uchwytami na kabel i akcesoria

system Parkside Click: pasuje do standardowych systemów węży

pasują do powszechnie stosowanych systemów węży

w zestawie: 1 uchwyt pistoletu, 1 lanca, 1 standardowa dysza Vario, 1 końcówka Turbo, 1 igła do czyszczenia dysz, 1 przyłącze, 1 wkład z sitkiem, 7 m przewodu wysokociśnieniowego, 1 butelka środka czyszczącego (500 ml)

moc przyłączeniowa: 1800 W

ilość podczas pompowania: maks. 420 l/h

ciśnienie robocze/ciśnienie obliczeniowe: maks. 9 MPa (90 bar)

ciśnienie: maks. 13,5 MPa (135 bar)

zbiornik na środek czyszczący: 600 ml

Cena: 449 zł - 399 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

SILVERCREST Robot sprzątający SSR 3000 A1

wygodne sprzątanie, nawet w trudno dostępnych miejscach

6 trybów czyszczenia: auto – sprzątanie na zasadzie przypadku, spot – sprzątanie w formie spiralnej, narożniki – sprzątanie wzdłuż krawędzi pomieszczenia, termin — sprzątanie o ustawionej godzinie rozpoczęcia, maks. — zwiększona siła ssania, powrót — automatyczny powrót do stacji ładowani

wyświetlacz z elementami obsługowymi LED

programowanie za pomocą pilota

łatwo opróżniany pojemnik na kurz

2 szczotki boczne do wydajnego czyszczenia

z 10 czułymi czujnikami antykolizyjnymi i 3 czujnikami chroniącymi przed upadkiem

zintegrowany akumulator litowo-jonowy (2400 mAh, 14,4 V) zapewniający do 70 minut sprzątania

Cena: 699 zł - 629 zł - przejdź do sklepu

SINGER Elektroniczna maszyna do szycia C 620 L

200 ściegów

szybki i prosty wybór ściegów

różne długości i szerokości ściegów

wygodne szycie bez sterowania nożnego

do prac codziennych i dekoracyjnych

możliwość ustawienia pozycji igły

bardzo lekka

9 styli jednostopnionego obszywania dziurek na guziki

trwała obudowa z metalu

ustawiana długość ściegów

Cena: 899 zł - 619 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Pilarka ukosowa z posuwem PZKS 2000 B2

do precyzyjnego piłowania drewna i tworzywa sztucznego

laser zwiększający precyzję cięcia

płynnie przechylana głowica tnąca

skosy ciągłe lub regulowane za pomocą elementów mocujących

podwójnie łożyskowana szyna

2 urządzenia mocujące i 2 boczne wsporniki do mocowania przedmiotu obrabianego

łatwy do zamontowania pojemnik na pył

możliwość podłączenia także do zewnętrznego układu zasysania pyłu

do stałego montażu na stole warsztatowym (zestaw nie zawiera materiału do mocowania)

w zestawie: 1 tarcza tnąca (wstępnie zmontowana), 1 pojemnik na pył, 1 narzędzie do wymiany tarczy, 1 narzędzie do regulacji zabezpieczenia przed przewróceniem, 2 urządzenia mocujące

pobór mocy: 2000 W

prędkość obrotowa na biegu jałowym: 4800 min-¹

regulacja pochylenia: 0° do 45°

regulacja cięcia pod kątem: -45° do +45°

długość cięcia: do 340 mm (240 mm przy 45°)

wysokość cięcia: maks. 65 mm (38 mm przy 45°)

tarcza tnąca: Ø 210 mm / 24 zęby (wstępnie zmontowane)

podgląd linii cięcia: laser

Cena: 699 zł - 499 zł - przejdź do sklepu

nevadent Irygator do jamy ustnej NMD 3.7 B6, z ładowarką

skutecznie czyści miejsca, do których nie dociera szczoteczka do zębów

3-stopniowa regulacja intensywności strumienia wody

2 końcówki z kolorowymi pierścieniami sygnalizacyjnymi

zapewnia efektywną higienę jamy ustnej

łatwy do napełniania zbiornik na wodę w uchwycie

nadaje się także do zamocowania na ścianie – z materiałem montażowym

czas pracy: ok. 15 min.

czas ładowania: ok. 15 h

zbiornik na wodę: 130 ml

akumulator litowo-jonowy: 3,7 V, 800 mAh

100-240V 50/60 Hz

Cena: 99 zł - 79,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V PWSA 20-Li C4

kompaktowe narzędzie do cięcia, szlifowania i szczotkowania

nadaje się do metalu, kamienia, płytek, drewna i plastiku

z antypoślizgowym wyposażeniem z miękkim uchwytem i wytrzymałą obudową przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego

uchwyt przedni z możliwością wyboru 3 pozycji – z praktycznym schowkiem na klucz montażowy

regulowana bez użycia narzędzi maska ochronna 2 w 1 umożliwia szybkie dostosowanie do warunków pracy

prędkość regulowana w 6 stopniach

łatwa wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona SPINDLE LOCK

nadaje się do wszystkich dostępnych w handlu tarcz tnących i szlifujących do Ø 125 mm (np. firmy Parkside)

może być również używana ze szczotkami garnkowymi lub tarczowymi

zakres zastosowań: cięcie, szlifowanie, szczotkowanie

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie obejmuje akumulatora i ładowarki

w zestawie: 1 tarcza tnąca do metalu (wstępnie zmontowana), 1 klucz montażowy

prędkość znamionowa: 2500-11500 min-1 (6-stopniowa)

uchwyt: M14 – SPINDLELOCK

maks. średnica tarczy: 125 mm

Cena: 229 zł - 199 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Nagrzewnica gazowa PGH 15000 A1

możliwość uniwersalnego zastosowania – do ogrzewania lub odladzania

idealna do dobrze wentylowanych pomieszczeń, jak również do półotwartych przestrzeni zewnętrznych, takich jak tarasy czy kuchnie zewnętrzne

niezawodne uruchamianie zapewnia system zapłonu piezoelektrycznego

możliwość wykorzystania również w funkcji wentylatora do efektywnej wentylacji

bezpieczna praca dzięki ochronie przed przegrzaniem z automatycznym wyłączaniem gazu

obudowa ze stali nierdzewnej

zabezpieczony włącznik/wyłącznik

w zestawie wąż przyłączeniowy i regulator ciśnienia

nadaje się do butli gazowych 5 i 11 kg

długość kabla sieciowego: 2 m

kategoria urządzenia: A3

kategoria gazu: I3B/P (700)

rodzaj gazu: G30 (butan)

minimalna objętość pomieszczenia: 150 m³

maks. zużycie gazu: 1,09 kg/h

ciśnienie gazu: 0,7 bar

napięcie robocze: 220-240 V~ 50 Hz

maks. pobór mocy: 30 W

temperatura wylotu powietrza przy 18,6°C

temperatura zewnętrzna w odległości 1,5 m od wylotu: 79,5°C

Cena: 449 zł - 399 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Grzejnik olejowy SOR1500E47

płynny regulator termostatu i 3 poziomy grzania (600/900/1500 W)

duża powierzchnia grzewcza z 7 żeberkami

z funkcją ostrzegania przed mrozem

mobilność dzięki 4 lekkobieżnym kółkom i uchwytowi

zabezpieczenie przed przewróceniem i przegrzaniem z automatycznym wyłączaniem dla większego bezpieczeństwa

czerwona dioda sygnalizacyjna z przodu (LED)

1x przełącznik obrotowy (poziomy ogrzewania)

1x sterowanie obrotowe (termostat)

z funkcją nawijania kabla

znamionowy pobór mocy: 1500 W

napięcie znamionowe: 220-240V~ 50Hz

długość kabla: 180 cm

Cena: 299 zł - 269 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Koc elektryczny SWKD 100 A1

Zapewnia kojące ciepło

Z 6 stopniami temperatury

Zakres temperatury: 38-46°C

Puszyście miękki, oddychający materiał w 100% z poliestru

Elektroniczny regulator temperatury z systemem zabezpieczającym

Automatyczne wyłączanie po ok. 180 min.

Czerwona dioda LED przy włączonym urządzeniu

Odłączany panel sterowania

Łatwy w pielęgnacji i higieniczny - można prać w pralce w temperaturze 30°C (program do prania bardzo delikatnych tkanin).

Moc: 100–110 W

Napięcie sieciowe: 220–240 V / 50–60 Hz

Zakres temp.: 38–46°C

Cena: 279 zł - 239 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Zestaw startowy Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 20 V, PSBSAP 20-Li B3

21 stopni momentu obrotowego + stopień wiercenia + stopień wiercenia z udarem

moment obrotowy: maks. 80 Nm

częstotliwość udarów: 36000 min-¹

znamionowa prędkość obrotowa w biegu jałowym: 1. bieg: n₀ 0-400 min-¹ / 2. bieg: n₀ 0-2000 min-¹

uchwyt wiertarski: 1,5-13 mm

blokada: automatyczna – SPINDLE-LOCK

średnica wiercenia: maks. 65 mm w drewnie, maks. 16 mm w betonie (bez kamieni), maks. 13 mm w stali

zalecany akumulator: 20 V (2 Ah) / 20 V (4 Ah)

Cena: 799 zł - 699 zł - przejdź do sklepu

ULTIMATE SPEED Kabel do ładowania typ 2 USLK 22 A1

obustronnie z osłonami zakrywającymi styki wtyczki

wtyczka zabezpieczona przed strumieniem wody (IP65)*

automatyczne przerwanie ładowania w przypadku przegrzania wtyczki

niska rezystancja styku

pojemność ładowania: do 22kW (3-fazowa)

napięcie na wejściu / wyjściu: 230 V~ 50 Hz, 1 Ph / 400 V~ 50 Hz, 3 Ph

maks. prąd na wejściu / wyjściu: maks. 32 A

temp. stosowania: -35 do +50 °C

wtyczka typu 2 (zgodnie z EN 62196-2)

długość kabla wraz z wtyczką: 5 m

materiał: miedź, srebro

wymiary: ok. 37 x 8,5 x 37 cm

waga: ok. 3,25 kg

Cena: 999 zł - 899 zł - przejdź do sklepu

Więcej produktów na wyprzedaży znajdziecie pod tym linkiem.

Sprawdźcie również: Lidl - superokazje tygodnia! Przeglądamy najciekawsze oferty