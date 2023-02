Lidl: wyprzedaż produktów - co warto kupić taniej? [06.02.2023]

Sprawdzamy, na jakie produkty i promocje warto zwrócić uwagę w internetowym sklepie Lidl Online w lutym 2023.

W Lidlu codziennie możemy liczyć na ciekawe oferty promocyjne. Aby kupić wybrany produkt w obniżonej cenie, warto zajrzeć do internetowego sklepu Lidla (przejdź do sklepu), gdzie możemy trafić na atrakcyjne wyprzedaże sprzętu elektronicznego. Zobaczcie, co ciekawego znajduje się obecnie w ofercie promocyjnej online.

PARKSIDE PERFORMANCE Zestaw startowy Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 20 V, PSBSAP 20-Li B3, (z akumulatorami i ładowarką)

Zobacz również:

21 stopni momentu obrotowego + stopień wiercenia + stopień wiercenia z udarem

moment obrotowy: maks. 80 Nm

częstotliwość udarów: 36000 min-¹

znamionowa prędkość obrotowa w biegu jałowym: 1. bieg: n₀ 0-400 min-¹ / 2. bieg: n₀ 0-2000 min-¹

uchwyt wiertarski: 1,5-13 mm

blokada: automatyczna – SPINDLE-LOCK

średnica wiercenia: maks. 65 mm w drewnie, maks. 16 mm w betonie (bez kamieni), maks. 13 mm w stali

zalecany akumulator: 20 V (2 Ah) / 20 V (4 Ah)

akcesoria: 1 metalowy ogranicznik głębokości, 1 nóż z odłamywanym ostrzem, 1 taśma miernicza (3 m), śrubokręt z grzechotką (¼"), uchwyt bitów do śrubokręta (¼"), 6 wierteł do drewna, 6 wierteł do metalu, 6 wierteł do kamienia, 2 uchwyty bitów (60 mm), 72 bity

Cena: 799 zł - 699 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Myjka ciśnieniowa PHD 135 D5

3 możliwości zastosowania: z dyszą wachlarzową Vario, z końcówką Turbo lub środkiem czyszczącym

prosta wymiana dysz czyszczących dzięki systemowi szybkozłączek („Quick Connect“)

z oszczędzającym prąd systemem Auto-Start/-Stop: mechanizm silnikowy uruchamia się dopiero po naciśnięciu uchwytu na pistolecie

mobilne dzięki dużym kółkom i rozkładanemu uchwytowi

wąż wysokociśnieniowy o dł. 7 m Anti-Twist

idealna do czyszczenia samochodów, tarasów, fasad i wielu innych powierzchni

wbudowany zbiornik na środki czyszczące o pojemności 600 ml z automatycznym mieszaniem przy niskim ciśnieniu

ergonomiczny uchwyt pistoletu wraz z zabezpieczeniem przed dziećmi

z praktycznymi uchwytami na kabel i akcesoria

system Parkside Click: pasuje do standardowych systemów węży

pasują do powszechnie stosowanych systemów węży

w zestawie: 1 uchwyt pistoletu, 1 lanca, 1 standardowa dysza Vario, 1 końcówka Turbo, 1 igła do czyszczenia dysz, 1 przyłącze, 1 wkład z sitkiem, 7 m przewodu wysokociśnieniowego, 1 butelka środka czyszczącego (500 ml)

moc przyłączeniowa: 1800 W

ilość podczas pompowania: maks. 420 l/h

ciśnienie robocze/ciśnienie obliczeniowe: maks. 9 MPa (90 bar)

ciśnienie: maks. 13,5 MPa (135 bar)

zbiornik na środek czyszczący: 600 ml

Cena: 449 zł - 399 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Robot sprzątający SSR 3000 A1

wygodne sprzątanie, nawet w trudno dostępnych miejscach

6 trybów czyszczenia: auto – sprzątanie na zasadzie przypadku, spot – sprzątanie w formie spiralnej, narożniki – sprzątanie wzdłuż krawędzi pomieszczenia, termin — sprzątanie o ustawionej godzinie rozpoczęcia, maks. — zwiększona siła ssania, powrót — automatyczny powrót do stacji ładowani

wyświetlacz z elementami obsługowymi LED

programowanie za pomocą pilota

łatwo opróżniany pojemnik na kurz

2 szczotki boczne do wydajnego czyszczenia

z 10 czułymi czujnikami antykolizyjnymi i 3 czujnikami chroniącymi przed upadkiem

zintegrowany akumulator litowo-jonowy (2400 mAh, 14,4 V) zapewniający do 70 minut sprzątania

Cena: 699 zł - 629 zł - przejdź do sklepu

SINGER Elektroniczna maszyna do szycia C 620 L

200 ściegów

szybki i prosty wybór ściegów

różne długości i szerokości ściegów

wygodne szycie bez sterowania nożnego

do prac codziennych i dekoracyjnych

możliwość ustawienia pozycji igły

bardzo lekka

9 styli jednostopnionego obszywania dziurek na guziki

trwała obudowa z metalu

ustawiana długość ściegów

Cena: 899 zł - 619 zł - przejdź do sklepu

nevadent Irygator do jamy ustnej NMD 3.7 B6, z ładowarką

skutecznie czyści miejsca, do których nie dociera szczoteczka do zębów

3-stopniowa regulacja intensywności strumienia wody

2 końcówki z kolorowymi pierścieniami sygnalizacyjnymi

zapewnia efektywną higienę jamy ustnej

łatwy do napełniania zbiornik na wodę w uchwycie

nadaje się także do zamocowania na ścianie – z materiałem montażowym

czas pracy: ok. 15 min.

czas ładowania: ok. 15 h

zbiornik na wodę: 130 ml

akumulator litowo-jonowy: 3,7 V, 800 mAh

100-240V 50/60 Hz

Cena: 99 zł - 79,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Nagrzewnica gazowa PGH 15000 A1

możliwość uniwersalnego zastosowania – do ogrzewania lub odladzania

idealna do dobrze wentylowanych pomieszczeń, jak również do półotwartych przestrzeni zewnętrznych, takich jak tarasy czy kuchnie zewnętrzne

niezawodne uruchamianie zapewnia system zapłonu piezoelektrycznego

możliwość wykorzystania również w funkcji wentylatora do efektywnej wentylacji

bezpieczna praca dzięki ochronie przed przegrzaniem z automatycznym wyłączaniem gazu

obudowa ze stali nierdzewnej

zabezpieczony włącznik/wyłącznik

w zestawie wąż przyłączeniowy i regulator ciśnienia

nadaje się do butli gazowych 5 i 11 kg

długość kabla sieciowego: 2 m

kategoria urządzenia: A3

kategoria gazu: I3B/P (700)

rodzaj gazu: G30 (butan)

minimalna objętość pomieszczenia: 150 m³

maks. zużycie gazu: 1,09 kg/h

ciśnienie gazu: 0,7 bar

napięcie robocze: 220-240 V~ 50 Hz

maks. pobór mocy: 30 W

temperatura wylotu powietrza przy 18,6°C

temperatura zewnętrzna w odległości 1,5 m od wylotu: 79,5°C

Cena: 449 zł - 399 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Grzejnik olejowy SOR1500E47

płynny regulator termostatu i 3 poziomy grzania (600/900/1500 W)

duża powierzchnia grzewcza z 7 żeberkami

z funkcją ostrzegania przed mrozem

mobilność dzięki 4 lekkobieżnym kółkom i uchwytowi

zabezpieczenie przed przewróceniem i przegrzaniem z automatycznym wyłączaniem dla większego bezpieczeństwa

czerwona dioda sygnalizacyjna z przodu (LED)

1x przełącznik obrotowy (poziomy ogrzewania)

1x sterowanie obrotowe (termostat)

z funkcją nawijania kabla

znamionowy pobór mocy: 1500 W

napięcie znamionowe: 220-240V~ 50Hz

długość kabla: 180 cm

Cena: 299 zł - 269 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Koc elektryczny SWKD 100 A1

Zapewnia kojące ciepło

Z 6 stopniami temperatury

Zakres temperatury: 38-46°C

Puszyście miękki, oddychający materiał w 100% z poliestru

Elektroniczny regulator temperatury z systemem zabezpieczającym

Automatyczne wyłączanie po ok. 180 min.

Czerwona dioda LED przy włączonym urządzeniu

Odłączany panel sterowania

Łatwy w pielęgnacji i higieniczny - można prać w pralce w temperaturze 30°C (program do prania bardzo delikatnych tkanin).

Moc: 100–110 W

Napięcie sieciowe: 220–240 V / 50–60 Hz

Zakres temp.: 38–46°C

Cena: 279 zł - 239 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Zestaw startowy Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 20 V, PSBSAP 20-Li B3

21 stopni momentu obrotowego + stopień wiercenia + stopień wiercenia z udarem

moment obrotowy: maks. 80 Nm

częstotliwość udarów: 36000 min-¹

znamionowa prędkość obrotowa w biegu jałowym: 1. bieg: n₀ 0-400 min-¹ / 2. bieg: n₀ 0-2000 min-¹

uchwyt wiertarski: 1,5-13 mm

blokada: automatyczna – SPINDLE-LOCK

średnica wiercenia: maks. 65 mm w drewnie, maks. 16 mm w betonie (bez kamieni), maks. 13 mm w stali

zalecany akumulator: 20 V (2 Ah) / 20 V (4 Ah)

Cena: 799 zł - 699 zł - przejdź do sklepu

Więcej produktów na wyprzedaży znajdziecie pod tym linkiem.

Sprawdźcie również: Lidl - superokazje tygodnia! Przeglądamy najciekawsze oferty