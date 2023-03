Lidl: wyprzedaż produktów - co warto kupić taniej? [06.03.2023]

Sprawdzamy, na jakie produkty i promocje warto zwrócić uwagę w internetowym sklepie Lidl Online w marcu 2023.

W Lidlu codziennie możemy liczyć na ciekawe oferty promocyjne. Aby kupić wybrany produkt w obniżonej cenie, warto zajrzeć do internetowego sklepu Lidla , gdzie możemy trafić na atrakcyjne wyprzedaże sprzętu elektronicznego. Zobaczcie, co ciekawego znajduje się obecnie w ofercie promocyjnej online.

Odkurzacz ręczny akumulatorowy Philips FC6148/01

Akumulatorowy odkurzacz ręczny to wygodne rozwiązanie do sprzątania samochodu czy czyszczenia tapicerek, materacy i kanap w domach. Urządzenie waży zaledwie 1,3 kg. Zastosowano tutaj system bezworkowy, więc nie musimy myśleć o wymianie i zakupie nowych worków. Mamy tutaj zbiornik, który możemy opróżnić bezpośrednio nad koszem.

Zobacz również:

Cena: 459 zł - 419,81 zł - przejdź do sklepu

Termowentylator ceramiczny Midea NTH20-17BR z technologią grzewczą PTC

Termowentylator z technologią grzewczą PTC został wyposażony w funkcję oszczędzania energii, funkcję zapamiętywania oraz 24-godzinny timer. Do dyspozycji mamy 2 poziomy grzania (1200 Watt oraz 2000 Watt). Urządzenie posiada termostat cyfrowy (5-35°C), a także pilota zdalnego sterowania. Wewnątrz znalazł się filtr przeciwpyłowy.

Cena: 499 zł - 357,31 zł - przejdź do sklepu

Robot kuchenny kielichowy Bosch MCM3200W

Wielofunkcyjny robot kielichowy został wyposażony w miskę do mieszania o pojemności 2,3 l, pokrywę z ubijakiem, litrową nasadkę miksującą (nadaje się też do kruszenia lodu), tarcze tnące (gruba i cienka), tarczę do ubijania śmietany oraz białek. Dzięki dostępnym akcesoriom przyda się do przygotowywania różnego rodzaju posiłków, koktajli oraz zup. Jak zaznacza producent, moc urządzenia to 800 W. Do dyspozycji mamy tutaj 2 poziomy prędkości oraz tryb pulsacyjny.

Cena: 469 zł - 351,15 zł - przejdź do sklepu

Toster STK 870 B2 Silvercrest

Do dyspozycji mamy 6 poziomów przyrumienienia - możemy to regulować według własnych preferencji. Urządzenie zostało wyposażone w funkcję rozmrażania, podgrzewania bez dodatkowego przyrumienienia czy funkcję automatycznego unoszenia kromek. W zestawie znajdziemy nasadkę do opiekania bułek czy rogalików oraz wyciąganą szufladkę na okruchy. Maksymalna moc tostera to 870 W.

Cena: 89,90 zł - 79,90 zł - przejdź do sklepu

Żelazko ze stacją parową SDBS 2400 C1 Silvercrest

Urządzenie to pozwala na prasowanie parowe, jak i suche. Do dyspozycji mamy dwa tryby działania Eco oraz Max oraz trzy poziomy temperatury: 70-120 °C, 100-160 °C oraz 140-210 °C. Urządzenie zostało wyposażone w zbiornik na wodę o pojemności 1,8 l, w funkcję pionowej pary, system blokady oraz w wymienny filtr, który zapobiega osadzaniu się kamienia. Na stacji pojawi się informacja, jeśli będzie konieczność jego wymiany. Jak deklaruje producent, maksymalny pobór mocy wynosi 2400 W, natomiast wyrzut pary to ok. 350 g/min.

Cena: 239 zł - 179,25 zł - przejdź do sklepu

