Lidl: wyprzedaż produktów - co warto kupić taniej? [12.01.2023]

Sprawdzamy, na jakie produkty i promocje warto zwrócić uwagę w internetowym sklepie Lidl Online w styczniu 2023.

W Lidlu codziennie możemy liczyć na ciekawe oferty promocyjne. Aby kupić wybrany produkt w obniżonej cenie, warto zajrzeć do internetowego sklepu Lidla (przejdź do sklepu), gdzie możemy trafić na atrakcyjne wyprzedaże sprzętu elektronicznego. Zobaczcie, co ciekawego znajduje się obecnie w ofercie promocyjnej online.

ULTIMATE SPEED Stacja ładowania Wallbox

zasilanie 400 V~ lub 230 V~ (automatyczne wykrywanie)

5 wybieranych mocy ładowania (przy 400 V~): ok. 4, 7, 9, 11 lub 22 kW

4 wybierane moce ładowania (przy 230 V~): ok. 2, 3, 4 lub 7 kW

energooszczędny tryb czuwania poniżej 2,5 W

napięcie wejściowe i wyjściowe: 230 V ~ 50 Hz, 1 Ph / 400 V ~ 50 Hz, 3 Ph

prąd wejściowy i wyjściowy: maks. 32 A

temperatura stosowania: od -25 do +50°C

długość kabla z wtyczką: 5 m

praktyczna wnęka do chowania kabla

funkcja Master/Slave do równoważenia obciążenia podczas korzystania z kilku wallboxów

materiał: metal, tworzywo

wymiary: ok. 40 x 36 x 14,55 cm

waga: ok. 7 kg

Cena: 2799 zł - 2399 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

ULTIMATE SPEED Kabel do ładowania typ 2 USLK 22 A1

obustronnie z osłonami zakrywającymi styki wtyczki

wtyczka zabezpieczona przed strumieniem wody (IP65)*

automatyczne przerwanie ładowania w przypadku przegrzania wtyczki

niska rezystancja styku

pojemność ładowania: do 22kW (3-fazowa)

napięcie na wejściu / wyjściu: 230 V~ 50 Hz, 1 Ph / 400 V~ 50 Hz, 3 Ph

maks. prąd na wejściu / wyjściu: maks. 32 A

temp. stosowania: -35 do +50 °C

wtyczka typu 2 (zgodnie z EN 62196-2)

długość kabla wraz z wtyczką: 5 m

materiał: miedź, srebro

wymiary: ok. 37 x 8,5 x 37 cm

waga: ok. 3,25 kg

Cena: 999 zł - 899 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Odkurzacz ręczny bezworkowy SHZK 600 A2

elastyczne zastosowanie jako odkurzacz ręczny lub podłogowy

nowoczesna technologia cyklonowa do odkurzania bez worka pyłowego

rurę ssawną można szybko wymontować – do łatwego użycia jako narzędzie ręczne

szczotka podłogowa odpowiednia do różnych podłóg (dywanów, podłóg twardych)

łatwe opróżnianie pojemnika na kurz za pomocą jednego przycisku

wysuwana aluminiowa rura teleskopowa ok. 43-68 cm

wyjątkowo czyste powietrze wylotowe dzięki zastosowaniu filtra HEPA

demontaż bez użycia narzędzi urządzenia do łatwego czyszczenia – wyjmowany pojemnik na kurz

dysza do fug 2 w 1 do trudno dostępnych miejsc

pojemnik na kurz: 600 ml

pobór mocy: 600 W

akcesoria: szczotka do podłóg, dysza do fug 2 w 1, aluminiowa rura ssąca

Cena: 199 zł - 169 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Odkurzacz do pracy na mokro i sucho

mocny uniwersalny odkurzacz o mocy 240 Air Watt do warsztatu, garażu, remontu lub samochodu

idealny do odkurzania mokrego, suchego, grubego lub drobnego brudu

nadaje się również do pochłaniania płynów

25-litrowy zbiornik z nierdzewnej stali szlachetnej z odpływem brudnej wody i bocznymi szybkozłączami

teleskopowa rura ssąca do regulacji ergonomicznej wysokości pracy (przedłużenie maks. 30 cm)

zintegrowany system wtykowy dla rury ssącej i ssawek – wraz z uchwytem na kabel zasilający

dodatkowy uchwyt na rurę ssącą na urządzeniu do szybkiego odstawiania

wygodne czyszczenie filtrów za pomocą przełącznika

5 kółek skrętnych zapewniających mobilność i stabilność

łatwy transport dzięki składanemu uchwytowi

silnik o zredukowanej emisji hałasu

końcówka węża ze stabilnym szybkozłączem i funkcją obrotu 360 po stronie urządzenia

zawiera funkcję samoczyszczenia

łańcuch metalowy na dole zbiornika

moc ssania: maks. 240 Air Watt

pobór mocy: 1400 W

pojemność zbiornika: 25 l

Cena: 379 zł - 349 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Akumulatorowa piła szablasta 40 V, PPSSA 40-Li A1

bezproblemowe cięcie drewna, tworzyw sztucznych, metalu i materiałów budowlanych

wydajne urządzenie z panelem wejściowym i kontrolnym: liczba skoków, stan akumulatora i LED aplikacji Smart

przy zastosowaniu inteligentnych akumulatorów PARKSIDE X 20 V PAPS: optymalna wydajność dzięki indywidualnej konfiguracji urządzenia i monitorowaniu danych za pomocą aplikacji Lidl Home

bezszczotkowy silnik (brushless) – wyjątkowo wysoka żywotność za sprawą niskiego zużycia

bezstopniowo regulowana liczba skoków na przełącznik

stopa do różnych głębokości cięcia, wysuwana bez konieczności użycia narzędzi

w zestawie 2 wysokiej jakości brzeszczoty do drewna i metalu

zintegrowane oświetlenie LED

antypoślizgowy uchwyt softgrip

beznarzędziowa wymiana brzeszczotu na szybki zacisk

kompatybilność ze standardowymi brzeszczotami

w praktycznej walizce

do pracy bezwzględnie konieczne są 2 akumulatory

W porównaniu do akumulatorowej piły szablastej Parkside PSSA 20-Li B2: 10 x dłuższa żywotność silnika, 39 % większa długość skoku, 50% większa wydajność cięcia drewna

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

dostawa nie obejmuje akumulatora i ładowarki

Cena: 549 zł - 449 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Akumulatorowa szlifierka kątowa

bezszczotkowy silnik (brushless) – wyjątkowo wysoka żywotność za sprawą niskiego zużycia

do szlifowania, obróbki zgrubnej i cięcia metalu, betonu, kamienia lub płytekII

wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z 3-pozycyjnym dodatkowym uchwytem

antypoślizgowy uchwyt softgrip

możliwość optymalnej konfiguracji za pomocą aplikacji Lidl Home (tylko z akumulatorami X20V PAPS, SMART)

możliwość szybkiego przestawienia osłony bez użycia narzędzi

łatwa wymiana tarczy dzięki blokadzie wrzeciona („Spindle-Lock”)

nadaje się do wszystkich tarcz standardowych do Ø 230 mm (np. z Parkside)

kompaktowa konstrukcja zapewniająca optymalną obsługę

zalecany akumulator: 2 x akumulator smart 20 V 4 Ah PAPS

do pracy bezwzględnie konieczne są 2 akumulatory

w zestawie futerał

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

dostawa nie obejmuje akumulatora i ładowarki

zastosowanie: szlifowanie, obróbka zgrubna, cięcie

prędkość znamionowa: n 6000 min-¹

rozmiar tarczy: 230 mm (Ø)

mocowanie: M14

blokada wrzeciona: „Spindle-Lock”

Cena: 599 zł - 499 zł - przejdź do sklepu

MEDISANA Ciśnieniomierz naramienny BU510

precyzyjny pomiar ciśnienia krwi na ramieniu (obwód ramienia 22-36 cm)

łatwy do odczytania dzięki bardzo dużym cyfrom (do 22 mm wysokości)

wyświetlacz: skurcz, rozkurcz, puls, data, godzina

wyświetlacz dla nieregularnego bicia serca

klasyfikacja ciśnienia krwi - odczyty są klasyfikowane za pomocą skali świetlnej

90 miejsc w pamięci, każde dla 2 użytkowników

obliczanie średniej wartości wszystkich zapisanych danych

Cena: 99 zł - 79,90 zł - przejdź do sklepu

Więcej produktów na wyprzedaży znajdziecie pod tym linkiem.

Sprawdźcie również: Lidl - superokazje tygodnia! Przeglądamy najciekawsze oferty