Lidl: wyprzedaż produktów - co warto kupić taniej? [14.12.2022]

Sprawdzamy, na jakie produkty i promocje warto zwrócić uwagę w internetowym sklepie Lidl Online w grudniu 2022.

W Lidlu codziennie możemy liczyć na ciekawe oferty promocyjne. Aby kupić wybrany produkt w obniżonej cenie, warto zajrzeć do internetowego sklepu Lidla (przejdź do sklepu), gdzie możemy trafić na atrakcyjne wyprzedaże sprzętu elektronicznego. Zobaczcie, co ciekawego znajduje się obecnie w ofercie promocyjnej online.

PARKSIDE Tokarka do drewna PDB 100 A1

tokarka idealnie nadaje się do obróbki drewnianych przedmiotów

wydajny silnik o mocy 400 W z 4-stopniową przekładnią z kołem pasowym

obudowa przekładni z okienkiem umożliwiającym kontrolę ustawionego poziomu obrotów

solidna szyna metalowej prowadnicy - dostosowana do montażu na stole warsztatowym (wraz z materiałem do montażu)

wrzeciennik z gwintem podłączeniowym M18 do zamocowania tarczy tokarskiej i 4-zębnego kła centrującego (zawarty w zestawie)

konik z dźwignią szybkiego blokowania i współbieżną końcówką wrzeciona

uchwyt narzędzia z dźwignią do szybkiego blokowania i regulowaną powierzchnią stykową

wraz z 2 dłutami tokarskimi do obróbki drewna

akcesoria zawarte w zestawie: 2 dłuta tokarskie (wklęsłe/proste), 1 tarcza tokarska, 4-zębny kieł centrujący, 1 klucz z gniazdem sześciokątnym, 2 klucze płaskie, materiał do montażu na stole warsztatowy

Cena: 549 zł - 499 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Automat do pieczenia chleba i robienia dżemu SBB 850 E1

16 programów

3 stopnie brązowienia skórki do wyboru: jasny / średni / ciemny

całkowicie zautomatyzowany przebieg programów

haki do zagniatania ciasta i forma do pieczenia z wysokiej jakości powłoką zapobiegającą przywieraniu

programowana masa chleba: 1000 / 1250 / 1500 g

60-minutowa funkcja podtrzymywania ciepła

80-minutowy program ekspresowy

15-godzinny timer do opóźnionego pieczenia

Stosowana wysokogatunkowa stal nierdzewna

przełącznik dźwigniowy do włączania i wyłączania

6 przycisków

moc silnika: 100 W

moc grzewcza: 850 W

220-240 V, 50/60 Hz

długość kabla: 150 cm

Cena: 349 zł - 279 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Smart

wielofunkcyjne urządzenie – do gotowania, podsmażania, gotowania na parze, ugniatania, miksowania, mieszania, siekania, mielenia, rozdrabniania, przecierania, emulgowania

do przygotowywania zup, sosów, smoothie, dań warzywnych, mięsnych, makaronów, ryb, dżemów, produktów mącznych, dipów itd.

większy 8-calowy wyświetlacz z szybkim czasem reakcji pozwala na łatwą obsługę urządzenia

funkcja Wi-Fi – comiesięczne bezpłatne aktualizacje przepisówI przy aktywnym koncie użytkownika

COOKING-PILOT – ponad 600 przepisów z instrukcjami krok po kroku

GOTOWANIE Z INSTRUKCJĄ VIDEO (dla wybranych przepisów)

funkcja dostosowanie wielkości porcji (dla wybranych przepisów)

funkcja dodawania swoich notatek w przepisie

automatyczne programy do ugniatania, gotowania na parze, podsmażania, przygotowywania smoothie, puree, czyszczenia, gotowania jajek, fermentacji, powolnego gotowania i sous vide

zintegrowana waga kuchenna do bezpośredniego ważenia w garnku (co 5 g, do 5 kg)

10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego

z obrotami przeciwnymi do wyrabiania ciasta i mieszania zup, przygotowania potraw, które nie są rozdrabniane

regulacja temperatury w zakresie 37–130°C w krokach co 5°C – dla precyzyjnego gotowania

99-minutowy timer

bezpieczna podstawa dzięki nóżkom z przyssawkami

oddzielny włącznik/wyłącznik

w zestawie aplikacja do tworzenia przepisów z nowymi funkcjami: tworzenie przepisów użytkownika w stylu Guided Cooking, tworzenie list zakupów, funkcja planera tygodniowego, ocena przepisów, indywidualne propozycje przepisów, ulepszone kryteria filtrowania

zintegrowany schowek do wygodnego przechowywania przewodu zasilającego

sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant (przy aktywnym połączeniu Wi-Fi)

oprócz dwóch uchwytów po bokach garnka, wariant Monsieur Cuisine Smart posiada dodatkowy uchwyt z przodu, który pozwala na uchwycenie garnka jedną ręką

akcesoria: miska do mieszania o pojemności 4,5 l ze stali nierdzewnej z maks. pojemnością napełniania 3 l, wkład do gotowania: wkład do gotowania do delikatnego przygotowania ziemniaków lub podobnych potraw, nasadka do ubijania: idealna do przygotowania kremowych deserów, bitej śmietany i ubitych białek, pokrywa z otworem do napełniania i miarką, nasadka do gotowania na parze z pokrywą i wkładem do gotowania: do delikatnego gotowania na parze np. warzyw i ryb bez dodawania tłuszczu, wkład z ostrzami, szpatułka: uniwersalne narzędzie do przygotowywania pysznych potraw

akcesoria można myć w zmywarce

Cena: 2499 zł - 2199 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wyrzynarka PSTD 800 C3

szybkie cięcie dzięki 3-stopniowemu podłączanemu skokowi wahadła

precyzyjna regulacja cięcia

prowadzenie laserowe i światło robocze LED

elektronicznie regulowany wstępny wybór skoków

regulowana płyta dolna z obustronnie regulowanymi kątami cięcia

ergonomiczny uchwyt z warstwą antypoślizgową

funkcja dmuchawy umożliwia cięcie bez wiórów

przyłącze do zewnętrznego układu zasysania wraz z króćcem zasysającym i elementem redukcyjnym

uchwyt z szybkim mocowaniem SAW LOCK ułatwiający wymianę brzeszczotów

przezroczysta osłona

osłona rozwarcia

do powszechnie dostępnych brzeszczotów typu T z jednym noskiem (np. Parkside, Bosch, Metabo, Makita)

Cena: 159 zł - 129 zł - przejdź do sklepu

TRONIC Podkładka ładująca Qi® Dual

bezprzewodowa ładowarka Qi®

do równoczesnego ładowania 2 urządzeń

do wszystkich urządzeń mobilnych obsługujących technologię Qi® np.: iPhone 12/12 Pro, iPhone 11/11 Pro, iPhone SE, iPhone X, iPhone XR, iPhone 8/8 Plus, Samsung Galaxy S20/S20+ i Note20, Samsung Galaxy S10/S10+, Samsung Galaxy S9/S9+, Note 10 i innych smartfonów z technologią Qi

aby naładować smartfon, wystarczy go położyć

elegancki, kompaktowy i płaski design

kontrolka sygnalizacyjna LED

ładuje również przez cienkie etui

dołączone akcesoria: kabel ładujący USB (typ A na typ C)

2 cewki

moc: do 10 W na każdy port Qi

całkowita moc: maks. 20 W

skuteczność przekształcania energii: ≥75%

Cena: 59,99 zł - 49,99 zł - przejdź do sklepu

MEDISANA Mata do masażu z funkcją wibracji i ogrzewania MM 80L

mata masująca z funkcjami wibracji i podgrzewania

automatyczne wyłączanie dzięki modułowi z timerem - po 15 minutach

funkcje dostępne za pomocą przycisków (pilot zdalnego sterowania): 5 programów masażu, 4 strefy masażu - górne plecy, dolne plecy, uda, łydki, 2 stopnie intensywności masażu dla każdej ze stref

bardzo miękki i przyjemny pokrowiec z polaru

podręczny pilot zdalnego sterowania

uspokajająca funkcja podgrzewania

komfortowa funkcja wibracji dla wszystkich stref

poduszka pod głową zapewnia komfortowe leżenie

praktyczna kieszonka po boku na pilota

napięcie: 100 - 240 V ~ 50 / 60Hz, 1,2A

moc: 14,4 W

dł. kabla zasilającego: 180 cm

Cena: 339 zł - 199 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa sprężarka 20 V i pompka 2 w 1, PKA 20-Li B2

kompaktowe urządzenie 2 w 1 o różnych możliwościach zastosowania

obszar zastosowania: sprężarka + pompka

prostą obsługę umożliwia przejrzysty panel kontrolny z instrukcją

sprężarka dla wysokiego ciśnienia powietrza - idealna do opon rowerowych i dmuchanych zabawek oraz artykułów sportowych

wstępna regulacja ciśnienia z automatycznym wyłączaniem

wyświetlacz LCD z podświetleniem tła i wskaźnikiem ciśnienia w barach, psi lub kPa

pompka do dużych objętości - idealna do dmuchanych materaców, pontonów lub dmuchanych artykułów plażowych

przeznaczona także do odsysania powietrza

wytrzymała obudowa z miękkim uchwytem do przenoszenia

zintegrowane uchwyty węża i zamykana przegroda na złączki

oświetlenie LED z osobnym przełącznikiem

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

odpowiedni akumulator i ładowarkę można zamówić tutaj.

akcesoria w zestawie: 1 adapter do wentyli, 1 igła do dmuchania piłek, 1 adapter uniwersalny, 1 wąż wysokociśnieniowy (75 cm), 1 wąż do pompowania (75 cm)

Cena: 179 zł - 159 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Zestaw Ekspres ciśnieniowy do kawy ze spieniaczem mleka SEMM 1470 A2 i Elektryczny młynek do kawy SKME 180 B1

Ekspres ciśnieniowy do kawy ze spieniaczem mleka

z systemem do spieniania mleka

z sześcioma przyciskami zapewniającymi szybką i łatwą przyjemność picia kawy

tradycyjny system sitkowy

2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato

wydajne, 15 barowe ciśnienie pompki do perfekcyjnej pianki i idealnego zapachu

indywidualna regulacja ilości spieniania mleka

wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) i zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l)

wyjmowana tacka do ociekania z kratką na filiżanki

sitka i uchwyt na sitka można schować w tylnej części urządzenia

wyciągany podest na filiżanki espresso

z łyżeczką do kawy 2 w 1, i ubijakiem w zestawie

pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce

Elektryczny młynek do kawy

z mechanizmem z wysokojakościowej stali szlachetnej*

świeżo mielona kawa za jednym przyciśnięciem

na ok. 8-9 filiżanek zaparzonej kawy

przezroczysta pokrywka do kontroli stopnia zmielenia

Cena: 648,99 zł - 616,99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Szlifierka podwójna PDOS 200 C2

do szlifowania, ostrzenia, usuwania zadziorów i usuwania rdzy ze stali i metalu

bezobsługowy, cichy i wyjątkowo cichobieżny silnik indukcyjny

2 ściernice do szlifowania zgrubnego i dokładnego, każda o Ø 15 cm x 20 mm szerokości roboczej

podpory szlifierskie regulowane bez użycia narzędzi

osłony chroniące przed iskrami zapewniające maksymalne bezpieczeństwo

wał wirnika z łożyskiem kulkowym zapewniającym długi okres eksploatacji

solidna obudowa z metalu i aluminium

włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed pyłem

akcesoria w zestawie: 2x ściernica

moc podłączeniowa: 200 W (S2 30 min) / 145 W (S1)

prędkość biegu jałowego: 2980 min-¹

prędkość robocza: 23 m/s

ziarnistość ściernic: 36 / 80

Ø ściernicy: 15 cm

Cena: 169 zł - 149 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wiertarka udarowa PSBM 750 B3

wiertarka udarowa PSBM 750 B3

włączana i wyłączana funkcja udaru pozwala na różne wykorzystanie urządzenia

idealna do wiercenia w betonie, kamieniu, metalu lub drewnie

kompaktowy design i niewielki ciężar

płynna regulacja obrotów

prosta wymiana narzędzia dzięki metalowemu uchwytowi wiertarskiemu z blokadą promieniową

antypoślizgowy uchwyt

regulowana pozycja uchwytu czołowego

ogranicznik głębokości z metalu

bieg w prawo / w lewo

moc: 750 W

liczba obrotów na biegu jałowym: 0–3000 min-¹

liczba uderzeń: maks. 48000 min-¹

moment obrotowy: maks. 10 Nm

maks. średnica wiercenia: 30 mm w drewnie; 14 mm w metalu; 12 mm w stali

dł. przewodu zasilającego: 3 m

Cena: 109 zł - 99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wyrzynarka precyzyjna włosowa PDS 120 B2

wyrzynarka precyzyjna włosowa

do precyzyjnych cięć w drewnie, tworzywie sztucznym, szkle akrylowym lub gipsie

stabilna konstrukcja stołowa z niskowibracyjnym silnikiem

płynna regulacja liczby skoków za pomocą pokrętła lub pedału nożnego

oddzielnie załączana lampa robocza LED z elastycznym ramieniem

dmuchawa z możliwością dowolnego ustawienia

nachylany aluminiowy stół roboczy z podziałką umożliwiającą dokładne cięcie pod kątem

regulowana, przezroczysta osłona ochronna

dźwignia szybkiego mocowania umożliwiająca łatwą wymianę brzeszczotu

możliwość podłączenia także do zewnętrznego odciągu

wbudowany schowek na brzeszczoty

włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed pyłem

nadaje się do wszystkich popularnych w handlu brzeszczotów do wyrzynarek stołowych i włosowych

nadaje się do zamocowania na stałe na stole warsztatowym

w zestawie: 4 brzeszczoty do wyrzynarek stołowo-włosowych 134 mm; 1 klucz imbusowy do wymiany brzeszczotu; 1 kątownik do dokładnej regulacji kąta cięcia; materiał montażowy do montażu na stole

Cena: 399 zł - 349 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Szlifierka uniwersalna PMS 160 B2

idealna do szlifowania drewna, tworzywa sztucznego czy metalu

ergonomiczny uchwyt dla osób prawo- i leworęcznych

prosta wymiana papieru ściernego dzięki mocowaniu na rzep

zintegrowana funkcja odsysania z wyjmowanym zbiornikiem

przyłącze do zewnętrznego odsysania pyłu

Cena: 89,90 zł - 79,90 zł - przejdź do sklepu

Livarno Home Lampka stołowa LED Zigbee Smart Home

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność, 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

kompatybilność i możliwość poszerzenia o kolejne produkty Lidl-Smart-Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.**

nowoczesne wzornictwo o imitacji srebra

przyjemne oświetlenie, które nie razi w oczy

stopa nie niszczy mebli

do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń

* kompatybilność z Asystentem Google

** integrowanie z systemami innych producentów może być ograniczone lub wykluczone, w zależności od konfiguracji systemu

Cena: 229 zł - 199 zł - przejdź do sklepu

