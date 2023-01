Lidl: wyprzedaż produktów - co warto kupić taniej? [18.01.2023]

Sprawdzamy, na jakie produkty i promocje warto zwrócić uwagę w internetowym sklepie Lidl Online w styczniu 2023.

W Lidlu codziennie możemy liczyć na ciekawe oferty promocyjne. Aby kupić wybrany produkt w obniżonej cenie, warto zajrzeć do internetowego sklepu Lidla (przejdź do sklepu), gdzie możemy trafić na atrakcyjne wyprzedaże sprzętu elektronicznego. Zobaczcie, co ciekawego znajduje się obecnie w ofercie promocyjnej online.

SILVERCREST Grzejnik olejowy SOR1500E47

płynny regulator termostatu i 3 poziomy grzania (600/900/1500 W)

duża powierzchnia grzewcza z 7 żeberkami

z funkcją ostrzegania przed mrozem

mobilność dzięki 4 lekkobieżnym kółkom i uchwytowi

zabezpieczenie przed przewróceniem i przegrzaniem z automatycznym wyłączaniem dla większego bezpieczeństwa

czerwona dioda sygnalizacyjna z przodu (LED)

1x przełącznik obrotowy (poziomy ogrzewania)

1x sterowanie obrotowe (termostat)

z funkcją nawijania kabla

znamionowy pobór mocy: 1500 W

napięcie znamionowe: 220-240V~ 50Hz

długość kabla: 180 cm

Cena: 299 zł - 269 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

PARKSIDE PERFORMANCE Zestaw startowy Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 20 V, PSBSAP 20-Li B3

21 stopni momentu obrotowego + stopień wiercenia + stopień wiercenia z udarem

moment obrotowy: maks. 80 Nm

częstotliwość udarów: 36000 min-¹

znamionowa prędkość obrotowa w biegu jałowym: 1. bieg: n₀ 0-400 min-¹ / 2. bieg: n₀ 0-2000 min-¹

uchwyt wiertarski: 1,5-13 mm

blokada: automatyczna – SPINDLE-LOCK

średnica wiercenia: maks. 65 mm w drewnie, maks. 16 mm w betonie (bez kamieni), maks. 13 mm w stali

zalecany akumulator: 20 V (2 Ah) / 20 V (4 Ah)

Cena: 799 zł - 699 zł - przejdź do sklepu

Delonghi Ekspres do kawy Stilosa z systemem Cappuccino

ekspres do kawy z pompą 15 bar

kocioł ze stali nierdzewnej

system "Cappuccino" zapewniający obfitą, kremową piankę

można użyć kawy mielonej lub kapsułek ESE (Easy Serve Espresso)

obsługa jednym przyciskiem

Cena: 449 zł - 405,69 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Agregat malarski PAFS 550 A1

system Airless o zredukowanym ciśnieniu i niewielkiej mgiełce podczas rozpylania zapewnia równomierne nakładanie farby

nakładanie farby za pomocą poziomego lub pionowego strumienia płaskiego

do wszystkich gładkich lub strukturyzowanych powierzchni wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz

nadaje się do gęstych i płynnych farb, lakierów i glazur na bazie wody

duży promień roboczy dzięki elastycznemu wężowi roboczemu o długości 9 m, wzmocnionemu włóknami

ergonomiczny pistolet natryskowy z 2 wymiennymi dyszami dla materiałów gęstych lub płynnych

zakresy ciśnienia regulowane za pomocą dużego pokrętła

wąż zasysający o długości 1 m do bezpośredniego pobierania farby z wiaderka bez przelewania i uzupełniania

zintegrowana przegroda do przechowywania dysz

stabilna podstawa z antypoślizgowym, miękkim uchwytem do przenoszenia

zasysanie bezpośrednio z wiadra z farbą

zawartość zestawu: 2 dysze (do materiałów gęstych i płynnych), 2 filtry (1 x wstępnie zmontowany), 1 pojemnik do pomiaru lepkości

Cena: 899 zł - 749 zł - przejdź do sklepu

ULTIMATE SPEED Kabel do ładowania typ 2 USLK 22 A1

obustronnie z osłonami zakrywającymi styki wtyczki

wtyczka zabezpieczona przed strumieniem wody (IP65)*

automatyczne przerwanie ładowania w przypadku przegrzania wtyczki

niska rezystancja styku

pojemność ładowania: do 22kW (3-fazowa)

napięcie na wejściu / wyjściu: 230 V~ 50 Hz, 1 Ph / 400 V~ 50 Hz, 3 Ph

maks. prąd na wejściu / wyjściu: maks. 32 A

temp. stosowania: -35 do +50 °C

wtyczka typu 2 (zgodnie z EN 62196-2)

długość kabla wraz z wtyczką: 5 m

materiał: miedź, srebro

wymiary: ok. 37 x 8,5 x 37 cm

waga: ok. 3,25 kg

Cena: 999 zł - 899 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Odkurzacz ręczny bezworkowy SHZK 600 A2

elastyczne zastosowanie jako odkurzacz ręczny lub podłogowy

nowoczesna technologia cyklonowa do odkurzania bez worka pyłowego

rurę ssawną można szybko wymontować – do łatwego użycia jako narzędzie ręczne

szczotka podłogowa odpowiednia do różnych podłóg (dywanów, podłóg twardych)

łatwe opróżnianie pojemnika na kurz za pomocą jednego przycisku

wysuwana aluminiowa rura teleskopowa ok. 43-68 cm

wyjątkowo czyste powietrze wylotowe dzięki zastosowaniu filtra HEPA

demontaż bez użycia narzędzi urządzenia do łatwego czyszczenia – wyjmowany pojemnik na kurz

dysza do fug 2 w 1 do trudno dostępnych miejsc

pojemnik na kurz: 600 ml

pobór mocy: 600 W

akcesoria: szczotka do podłóg, dysza do fug 2 w 1, aluminiowa rura ssąca

Cena: 199 zł - 169 zł - przejdź do sklepu

Więcej produktów na wyprzedaży znajdziecie pod tym linkiem.

Sprawdźcie również: Lidl - superokazje tygodnia! Przeglądamy najciekawsze oferty