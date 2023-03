Lidl: wyprzedaż produktów - co warto kupić taniej? [22.03.2023]

Sprawdzamy, na jakie produkty i promocje warto zwrócić uwagę w internetowym sklepie Lidl Online w marcu 2023.

W Lidlu codziennie możemy liczyć na ciekawe oferty promocyjne. Aby kupić wybrany produkt w obniżonej cenie, warto zajrzeć do internetowego sklepu Lidla , gdzie możemy trafić na atrakcyjne wyprzedaże sprzętu elektronicznego. Zobaczcie, co ciekawego znajduje się obecnie w ofercie promocyjnej online.

Kuchenka mikrofalowa w stylu retro Silvercrest SMWC 700 B3

Stylowa kuchenka mikrofalowa wyposażona została w 8 programów automatycznych i 5 poziomów mocy (70 W, 210 W, 350 W, 560 W, 700 W). Posiada funkcję rozmrażania (według wagi i czasu), funkcję szybkiego startu oraz zabezpieczenie przed dziećmi. Do dyspozycji użytkownika jest pokrętło do ustawiania czasu oraz wagi, wyświetlacz LED oraz 95-minutowy timer z sygnałem dźwiękowym. Jak możemy przeczytać w opisie, moc wyjściowa kuchenki mikrofalowej wynosi 700 W. Pojemność wnętrza to 17 l. Rozmiary mikrofalówki: ok. 44 x 25,7 x 36,3 cm (szer. x wys. x gł.)

Zobacz również:

Cena: 299 zł - 259 zł - przejdź do sklepu

Mikser ręczny Silvercrest

W promocyjnej cenie kupimy mikser ręczny wyposażony w zestaw akcesoriów, w tym: mieszadło, 2 haki do zagniatania, nasadkę do puree, szpatułkę do ciasta. Urządzenie umożliwia wybór 5 poziomów prędkości oraz trybu turbo. Pojemność misy do mieszania wynosi 2,5 l, a moc urządzenia to 300 W. Mikser można odłączyć od stojaka.

Cena: 149 zł - 99 zł - przejdź do sklepu

Rozdrabniacz uniwersalny SMCZ 500 C2

Szklany rozdrabniacz do warzyw, ziół czy orzechów. Sprawdzi się również do kruszenia lodu. Do dyspozycji mamy 2 poziomy prędkości odraz wyjmowaną wkładkę z ostrzami. W zestawie znajdziemy też dodatkowo tarczę do ubijania śmietany. Moc urządzenia wynosi 500 W, a pojemność zbiornika to 0,5 l.

Cena: 89,90 zł - 67,43 zł - przejdź do sklepu

Blender ręczny SSM 350 B1

Blender do miksowania i przygotowywania przecierów o mocy 350 W. Wyposażony w 2 ostrza z nierdzewnej stali szlachetnej oraz w przycisk turbo. Długość przewodu to ok. 1,5 m.

Cena: 54,90 zł - 43,92 zł

Żelazko ze stacją parową SDBS 2400 C1 Silvercrest

Urządzenie to pozwala na prasowanie parowe, jak i suche. Do dyspozycji mamy dwa tryby działania Eco oraz Max oraz trzy poziomy temperatury: 70-120 °C, 100-160 °C oraz 140-210 °C. Urządzenie zostało wyposażone w zbiornik na wodę o pojemności 1,8 l, w funkcję pionowej pary, system blokady oraz w wymienny filtr, który zapobiega osadzaniu się kamienia. Na stacji pojawi się informacja, jeśli będzie konieczność jego wymiany. Jak deklaruje producent, maksymalny pobór mocy wynosi 2400 W, natomiast wyrzut pary to ok. 350 g/min.

Cena: 239 zł - 179,25 zł - przejdź do sklepu

