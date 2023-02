Lidl: wyprzedaż produktów - co warto kupić taniej? [24.02.2023]

Sprawdzamy, na jakie produkty i promocje warto zwrócić uwagę w internetowym sklepie Lidl Online w lutym 2023.

W Lidlu codziennie możemy liczyć na ciekawe oferty promocyjne. Aby kupić wybrany produkt w obniżonej cenie, warto zajrzeć do internetowego sklepu Lidla , gdzie możemy trafić na atrakcyjne wyprzedaże sprzętu elektronicznego. Zobaczcie, co ciekawego znajduje się obecnie w ofercie promocyjnej online.

Mikser Cook 'n' Mix z funkcją gotowania

Trzeba przyznać, że na pierwszy rzut oka urządzenie to wygląda dość nietypowo i takie też jest. Mamy tutaj do czynienia z blenderem, który dodatkowo został wyposażony w funkcję gotowania. Oznacza to, że zmiksowane warzywa czy owoce mogą zostać od razu podgrzane. Do dyspozycji mamy 4 programy automatyczne: zupy o dużym stopniu zmiksowania składników, zupy o małym stopniu zmiksowania składników, kompoty oraz koktajle. Do tego jest też funkcja utrzymywania ciepła. Urządzenie zostało wyposażone w 3,9-litrowy pojemnik (przy czym pojemność użytkowa to maks. 1,6 l). Jak wynika ze specyfikacji, moc urządzenia wynosi 800-1000 W.

Cena: 189 zł - 170,10 zł - zobacz szczegóły

Podobne urządzenie znajdziecie też pod tym linkiem.

Mop parowy 2w1 SDM 1500 D3 Silvercrest

Mop parowy, który sprawdzi się nie tylko do czyszczenia podłóg, ale nada się też do mycia okien czy odświeżania tapicerek. Wygodne korzystanie jest możliwe, dzięki odłączanej jednostce parowej. W zestawie otrzymujemy cały komplet nakładek dostosowanych do różnego rodzaju powierzchni. Jak deklaruje producent, urządzenie może działać na jednym napełnieniu zbiornika (350 ml) ponad 10 minut - chociaż to oczywiście zależy od sposobu czyszczenia. Temperatura pary osiąga ok. 100°C, natomiast moc sprzętu wynosi 1500 W.

Cena: 199 zł - 169 zł - zobacz szczegóły

Większy wybór mopów parowych znajdziesz pod tym linkiem.

Wyciskarka wolnoobrotowa SSJBK 300 B2 Silvercrest

Urządzenie idealne do przygotowywania pożywnych soków zarówno z owoców, jak i warzyw, także tych twardych, jak. np. marchew czy buraki (a przynajmniej tak zostało zaznaczone w opisie producenta). Co ciekawe, w zestawie znajdziemy specjalną wkładkę do przygotowywania sorbetów. Poza tym, wśród akcesoriów znajdziemy pojemnik na sok, pojemnik na miąższ, popychacz oraz szczoteczkę do czyszczenia szczelin. Urządzenie działa z prędkością ok. 60 obr./min, a jego moc wynosi 300 W. Nie zabrakło funkcji odblokowywania składników - zastosowano tutaj krótkotrwały bieg wsteczny.

Cena: 329 zł - 279 zł - Zobacz szczegóły

Większy wybór wyciskarek znajdziesz pod tym linkiem.

Robot sprzątający SSR 3000 A1 Silvercrest

To automatyczny odkurzacz, który może być obsługiwany za pomocą pilota. Jak deklaruje producent moc ssania wynosi tutaj 0,8 kPa (w trybie maksymalnym 1,2 kPa). Do dyspozycji mamy tutaj zbiornik na kurz o pojemności 300 ml. Posiada funkcję czyszczenia automatycznego, spiralnego oraz wzdłuż krawędzi. Możliwe jest też ustawienie wybranej godziny rozpoczęcia sprzątania. Jak zostało zaznaczone w opisie, na jednym naładowaniu robot jest w stanie pracować przez ok. 70 minut (pojemność akumulatora to 2400 mAh). Zaletą jest z pewnością rozmiar urządzenia, a właściwie jego wysokość, która wynosi 7,5 cm. W zestawie znajdziemy: stację ładowania, pilota, dwie zapasowe szczotki boczne oraz dodatkowy filtr.

Cena: 699 zł - 629 zł - zobacz szczegóły

Większy wybór robotów sprzątających znajdziesz pod tym linkiem.

Żelazko ze stacją parową SDBS 2400 C1 Silvercrest

Urządzenie to pozwala na prasowanie parowe, jak i suche. Do dyspozycji mamy dwa tryby działania Eco oraz Max oraz trzy poziomy temperatury: 70-120 °C, 100-160 °C oraz 140-210 °C. Urządzenie zostało wyposażone w zbiornik na wodę o pojemności 1,8 l, w funkcję pionowej pary, system blokady oraz w wymienny filtr, który zapobiega osadzaniu się kamienia. Na stacji pojawi się informacja, jeśli będzie konieczność jego wymiany. Jak deklaruje producent, maksymalny pobór mocy wynosi 2400 W, natomiast wyrzut pary to ok. 350 g/min.

Cena: 239 zł - 179,25 zł - zobacz szczegóły

Podobne urządzenie możesz znaleźć pod tym linkiem.

