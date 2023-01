Lidl: wyprzedaż produktów - co warto kupić taniej? [27.01.2023]

Sprawdzamy, na jakie produkty i promocje warto zwrócić uwagę w internetowym sklepie Lidl Online w styczniu 2023.

W Lidlu codziennie możemy liczyć na ciekawe oferty promocyjne. Aby kupić wybrany produkt w obniżonej cenie, warto zajrzeć do internetowego sklepu Lidla (przejdź do sklepu), gdzie możemy trafić na atrakcyjne wyprzedaże sprzętu elektronicznego. Zobaczcie, co ciekawego znajduje się obecnie w ofercie promocyjnej online.

PARKSIDE Akumulatorowa wyrzynarka 20 V PSTDA 20-Li B3

szybkie cięcie dzięki 3-stopniowo regulowanemu skokowi

precyzyjna regulacja cięcia

przełącznik bezpieczeństwa z płynną regulacją liczby skoków

6 wybieranych kątów cięcia

ogranicznik równoległy z szybkim zamknięciem ze śrubami skrzydełkowymi

zintegrowana lampa robocza LED

uchwyt z szybkim mocowaniem SAW LOCK ułatwiający wymianę brzeszczotów

podłączenie do zewnętrznego układu zasysania – wraz ze złączką

przezroczysta, składana i zdejmowana osłona

osłona rozwarcia i złączka prowadnicy liniowej

ergonomiczna powłoka Softgrip

zintegrowany uchwyt na klucz z gniazdem sześciokątnym

płoza poślizgowa z tworzywa sztucznego nieniszcząca powierzchni

wraz z 3 wysokiej jakości brzeszczotami

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

Cena: 159 zł - 119 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

nevadent Irygator do jamy ustnej NMD 3.7 B6, z ładowarką

skutecznie czyści miejsca, do których nie dociera szczoteczka do zębów

3-stopniowa regulacja intensywności strumienia wody

2 końcówki z kolorowymi pierścieniami sygnalizacyjnymi

zapewnia efektywną higienę jamy ustnej

łatwy do napełniania zbiornik na wodę w uchwycie

nadaje się także do zamocowania na ścianie – z materiałem montażowym

czas pracy: ok. 15 min.

czas ładowania: ok. 15 h

zbiornik na wodę: 130 ml

akumulator litowo-jonowy: 3,7 V, 800 mAh

100-240V 50/60 Hz

Cena: 99 zł - 79,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V PWSA 20-Li C4

kompaktowe narzędzie do cięcia, szlifowania i szczotkowania

nadaje się do metalu, kamienia, płytek, drewna i plastiku

z antypoślizgowym wyposażeniem z miękkim uchwytem i wytrzymałą obudową przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego

uchwyt przedni z możliwością wyboru 3 pozycji – z praktycznym schowkiem na klucz montażowy

regulowana bez użycia narzędzi maska ochronna 2 w 1 umożliwia szybkie dostosowanie do warunków pracy

prędkość regulowana w 6 stopniach

łatwa wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona SPINDLE LOCK

nadaje się do wszystkich dostępnych w handlu tarcz tnących i szlifujących do Ø 125 mm (np. firmy Parkside)

może być również używana ze szczotkami garnkowymi lub tarczowymi

zakres zastosowań: cięcie, szlifowanie, szczotkowanie

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie obejmuje akumulatora i ładowarki

w zestawie: 1 tarcza tnąca do metalu (wstępnie zmontowana), 1 klucz montażowy

prędkość znamionowa: 2500-11500 min-1 (6-stopniowa)

uchwyt: M14 – SPINDLELOCK

maks. średnica tarczy: 125 mm

Cena: 229 zł - 199 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Strug akumulatorowy PPHA 20-Li B2

możliwość konfiguracji w celu optymalnego dopasowania za pomocą aplikacji Lidl Home (tylko z akumulatorami X-20-V PAPS, SMART)

bezszczotkowy silnik (brushless) – wyjątkowo wysoka żywotność za sprawą niskiego zużycia

energiczne i precyzyjne struganie z regulacją głębokości

proste fazowanie za pomocą trzech rowków V

wymienne noże dwustronne HSS

możliwość ustawienia wyrzutu po lewej lub prawej stronie

podłączenie do zewnętrznego układu zasysania (wraz ze złączką)

ergonomiczny uchwyt z antypoślizgową powłoką Softgrip

przegroda na narzędzia montażowe

kompatybilny z dostępnymi na rynku nożami do strugania

w praktycznej walizce do przechowywania

w porównaniu do konwencjonalnych strugów akumulatorowych z silnikiem szczotkowym: 10 x dłuższa żywotność silnika

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

dostawa nie obejmuje akumulatora i ładowarki

Cena: 349 zł - 299 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Akumulatorowa pilarka wgłębna

do precyzyjnych cięć w drewnie, tworzywie sztucznym lub lekkich materiałach budowlanych, takich jak płyty gipsowe

wydajne urządzenie z panelem wejściowym i kontrolnym: poziom prędkości, tryb eco, wskaźnik obciążenia, monitor termiczny, stan akumulatora i dioda LED aplikacji smart

przy zastosowaniu inteligentnych akumulatorów PARKSIDE X 20 V PAPS: optymalna wydajność dzięki indywidualnej konfiguracji urządzenia i monitorowaniu danych za pomocą aplikacji Lidl Home

bezszczotkowy silnik (brushless) – wyjątkowo wysoka żywotność za sprawą niskiego zużycia

płynne przechylanie tarczy tnącej zapewnia dokładne cięcia po skosie

głębokość cięcia regulowana płynnie w zakresie od 0 do 52 mm

prosta wymiana tarcz dzięki blokadzie wrzeciona SPINDLE LOCK

z soft startem, ochroną przed przeciążeniem i ponownym uruchomieniem

antypoślizgowy uchwyt softgrip i uchwyt dodatkowy

przyłącze do zewnętrznego odsysania pyłu

pasuje do dostępnych w handlu brzeszczotów o Ø 140 mm

aluminiowa 2-częściowa prowadnica – możliwość montażu w 2 długościach (70 cm lub 140 cm)

możliwość pracy tuż przy ścianie do 10 mm – idealne narzędzie do szczelin dylatacyjnych

w praktycznej walizce do przechowywania

W porównaniu z akumulatorową piłą zanurzeniową Parkside PTS 20-Li A1: do 10 x większa żywotność silnika, do 22% większa prędkość biegu jałowego, do 108% większa głębokość cięcia

dodatkowe sterowanie i monitorowanie za pomocą aplikacji Lidl Home

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

dostawa nie obejmuje akumulatora i ładowarki

akcesoria: 1 brzeszczot uniwersalny Ø 140 mm z 42 zębami (wstępnie zmontowany), 1 ogranicznik równoległy, 2-częściowa prowadnica z elementem łączącym, 2 klucz imbusowy

Cena: 699 zł - 599 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Akumulatorowy laser krzyżowy 4 V PKLLP 360 B3

laser rotacyjny 360° z poziomą projekcją i pionowo krzyżującą linią lasera

precyzyjne, równoczesne znakowanie na wszystkich ścianach pomieszczeń

dla dokładnego umieszczenia regałów ściennych, lamp ściennych, kafelków, listew lub obrazów

zielone światło laserowe z lepszą widocznością nawet na jasnych obszarach (4 x wyższa skuteczność świetlna niż w przypadku porównywalnych urządzeń z czerwonym laserem)

wiele możliwości zastosowania dzięki 2 trybom projekcji: samoniwelujące się, pionowe ustawienie ze wskaźnikiem statusu LED, dowolnie regulowane kąty przy ustalonych wahnięciach lasera

automatyczne miganie przy samoistnym niwelowaniu z przekroczonym przechyleniem początkowym (±3°)

kompaktowa obudowa z uchwytem statywu 6,35 mm (¼“) i złączem do ładowania (wraz z kablem do ładowania USB C o dł. 1,5 m)

regulowana głowica wychylna i zintegrowana poziomica

silne magnesy w tylnej części obudowy ułatwiają mocowanie na metalowych powierzchniach

z uchwytem Softgrip dla pewnego i komfortowego podtrzymywania

element sieciowy nie jest zawarty w zakresie dostawy

w porównaniu z laserem krzyżowym PARKSIDE PKLL 8 A3: do 4 x lepsza widoczność linii laserowych; do 80% większy obszar roboczy

Cena: 279 zł - 229 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Nagrzewnica gazowa PGH 15000 A1

możliwość uniwersalnego zastosowania – do ogrzewania lub odladzania

idealna do dobrze wentylowanych pomieszczeń, jak również do półotwartych przestrzeni zewnętrznych, takich jak tarasy czy kuchnie zewnętrzne

niezawodne uruchamianie zapewnia system zapłonu piezoelektrycznego

możliwość wykorzystania również w funkcji wentylatora do efektywnej wentylacji

bezpieczna praca dzięki ochronie przed przegrzaniem z automatycznym wyłączaniem gazu

obudowa ze stali nierdzewnej

zabezpieczony włącznik/wyłącznik

w zestawie wąż przyłączeniowy i regulator ciśnienia

nadaje się do butli gazowych 5 i 11 kg

długość kabla sieciowego: 2 m

kategoria urządzenia: A3

kategoria gazu: I3B/P (700)

rodzaj gazu: G30 (butan)

minimalna objętość pomieszczenia: 150 m³

maks. zużycie gazu: 1,09 kg/h

ciśnienie gazu: 0,7 bar

napięcie robocze: 220-240 V~ 50 Hz

maks. pobór mocy: 30 W

temperatura wylotu powietrza przy 18,6°C

temperatura zewnętrzna w odległości 1,5 m od wylotu: 79,5°C

Cena: 449 zł - 399 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Grzejnik olejowy SOR1500E47

płynny regulator termostatu i 3 poziomy grzania (600/900/1500 W)

duża powierzchnia grzewcza z 7 żeberkami

z funkcją ostrzegania przed mrozem

mobilność dzięki 4 lekkobieżnym kółkom i uchwytowi

zabezpieczenie przed przewróceniem i przegrzaniem z automatycznym wyłączaniem dla większego bezpieczeństwa

czerwona dioda sygnalizacyjna z przodu (LED)

1x przełącznik obrotowy (poziomy ogrzewania)

1x sterowanie obrotowe (termostat)

z funkcją nawijania kabla

znamionowy pobór mocy: 1500 W

napięcie znamionowe: 220-240V~ 50Hz

długość kabla: 180 cm

Cena: 299 zł - 269 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Koc elektryczny SWKD 100 A1

Zapewnia kojące ciepło

Z 6 stopniami temperatury

Zakres temperatury: 38-46°C

Puszyście miękki, oddychający materiał w 100% z poliestru

Elektroniczny regulator temperatury z systemem zabezpieczającym

Automatyczne wyłączanie po ok. 180 min.

Czerwona dioda LED przy włączonym urządzeniu

Odłączany panel sterowania

Łatwy w pielęgnacji i higieniczny - można prać w pralce w temperaturze 30°C (program do prania bardzo delikatnych tkanin).

Moc: 100–110 W

Napięcie sieciowe: 220–240 V / 50–60 Hz

Zakres temp.: 38–46°C

Cena: 279 zł - 239 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Zestaw startowy Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 20 V, PSBSAP 20-Li B3

21 stopni momentu obrotowego + stopień wiercenia + stopień wiercenia z udarem

moment obrotowy: maks. 80 Nm

częstotliwość udarów: 36000 min-¹

znamionowa prędkość obrotowa w biegu jałowym: 1. bieg: n₀ 0-400 min-¹ / 2. bieg: n₀ 0-2000 min-¹

uchwyt wiertarski: 1,5-13 mm

blokada: automatyczna – SPINDLE-LOCK

średnica wiercenia: maks. 65 mm w drewnie, maks. 16 mm w betonie (bez kamieni), maks. 13 mm w stali

zalecany akumulator: 20 V (2 Ah) / 20 V (4 Ah)

Cena: 799 zł - 699 zł - przejdź do sklepu

Delonghi Ekspres do kawy Stilosa z systemem Cappuccino

ekspres do kawy z pompą 15 bar

kocioł ze stali nierdzewnej

system "Cappuccino" zapewniający obfitą, kremową piankę

można użyć kawy mielonej lub kapsułek ESE (Easy Serve Espresso)

obsługa jednym przyciskiem

Cena: 449 zł - 405,69 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Agregat malarski PAFS 550 A1

system Airless o zredukowanym ciśnieniu i niewielkiej mgiełce podczas rozpylania zapewnia równomierne nakładanie farby

nakładanie farby za pomocą poziomego lub pionowego strumienia płaskiego

do wszystkich gładkich lub strukturyzowanych powierzchni wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz

nadaje się do gęstych i płynnych farb, lakierów i glazur na bazie wody

duży promień roboczy dzięki elastycznemu wężowi roboczemu o długości 9 m, wzmocnionemu włóknami

ergonomiczny pistolet natryskowy z 2 wymiennymi dyszami dla materiałów gęstych lub płynnych

zakresy ciśnienia regulowane za pomocą dużego pokrętła

wąż zasysający o długości 1 m do bezpośredniego pobierania farby z wiaderka bez przelewania i uzupełniania

zintegrowana przegroda do przechowywania dysz

stabilna podstawa z antypoślizgowym, miękkim uchwytem do przenoszenia

zasysanie bezpośrednio z wiadra z farbą

zawartość zestawu: 2 dysze (do materiałów gęstych i płynnych), 2 filtry (1 x wstępnie zmontowany), 1 pojemnik do pomiaru lepkości

Cena: 899 zł - 749 zł - przejdź do sklepu

ULTIMATE SPEED Kabel do ładowania typ 2 USLK 22 A1

obustronnie z osłonami zakrywającymi styki wtyczki

wtyczka zabezpieczona przed strumieniem wody (IP65)*

automatyczne przerwanie ładowania w przypadku przegrzania wtyczki

niska rezystancja styku

pojemność ładowania: do 22kW (3-fazowa)

napięcie na wejściu / wyjściu: 230 V~ 50 Hz, 1 Ph / 400 V~ 50 Hz, 3 Ph

maks. prąd na wejściu / wyjściu: maks. 32 A

temp. stosowania: -35 do +50 °C

wtyczka typu 2 (zgodnie z EN 62196-2)

długość kabla wraz z wtyczką: 5 m

materiał: miedź, srebro

wymiary: ok. 37 x 8,5 x 37 cm

waga: ok. 3,25 kg

Cena: 999 zł - 899 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Odkurzacz ręczny bezworkowy SHZK 600 A2

elastyczne zastosowanie jako odkurzacz ręczny lub podłogowy

nowoczesna technologia cyklonowa do odkurzania bez worka pyłowego

rurę ssawną można szybko wymontować – do łatwego użycia jako narzędzie ręczne

szczotka podłogowa odpowiednia do różnych podłóg (dywanów, podłóg twardych)

łatwe opróżnianie pojemnika na kurz za pomocą jednego przycisku

wysuwana aluminiowa rura teleskopowa ok. 43-68 cm

wyjątkowo czyste powietrze wylotowe dzięki zastosowaniu filtra HEPA

demontaż bez użycia narzędzi urządzenia do łatwego czyszczenia – wyjmowany pojemnik na kurz

dysza do fug 2 w 1 do trudno dostępnych miejsc

pojemnik na kurz: 600 ml

pobór mocy: 600 W

akcesoria: szczotka do podłóg, dysza do fug 2 w 1, aluminiowa rura ssąca

Cena: 199 zł - 169 zł - przejdź do sklepu

Więcej produktów na wyprzedaży znajdziecie pod tym linkiem.

Sprawdźcie również: Lidl - superokazje tygodnia! Przeglądamy najciekawsze oferty