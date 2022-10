Lidl: wyprzedaż produktów - co warto kupić taniej w październiku? [26.10.2022]

Sprawdzamy, na jakie produkty i promocje warto zwrócić uwagę w internetowym sklepie Lidl Online w październiku 2022.

W Lidlu codziennie możemy liczyć na ciekawe oferty promocyjne. Aby kupić wybrany produkt w obniżonej cenie, warto zajrzeć do internetowego sklepu Lidla (przejdź do sklepu), gdzie możemy trafić na atrakcyjne wyprzedaże sprzętu elektronicznego. Zobaczcie, co ciekawego znajduje się obecnie w ofercie promocyjnej online.

BOSCH Ekspres do kawy ciśnieniowy automatyczny TIS30129RW, ze spieniaczem mleka

Przygotowanie jednym przyciskiem: Espresso, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato za naciśnięciem przycisku.

Odpowiedni do filtra wody BRITA Intenza: redukuje zawartość kamienia w wodzie oraz redukuje substancje zakłócające zapach i smak.

MilkMagic Pro: łatwe przygotowywanie cappuccino i latte macchiato. Wlej mleko do kubka, a resztę załatwisz za jednym dotknięciem przycisku.

regulowana wysokość wylewki kawy i spieniacza do mleka: zmieszczą się pod nią szklanki do latte macchiato o wysokości do 13 cm (maks.)

łatwo dostępne drzwi serwisowe z przodu maszyny gwarantują szybką konserwację i czyszczenie

wyjmowany zbiornik na wodę ułatwiający napełnianie (pojemność 1,4 l)

pojemnik na ziarna kawy z pokrywką chroniącą przed aromatami (pojemność 250 g)

ceramiczny młynek zachwyca długą żywotnością i wydobywa maksimum aromatu z każdego ziarna kawy

wielostopniowa regulacja grubości mielenia ziaren

oprócz rodzajów kaw, także indywidualnie wybierane: spienione mleko

minimalny czas podgrzewania: szybka pierwsza filiżanka

pompa wodna o ciśnieniu 15 bar

wyjmowany zaparzacz: łatwe i higieniczne czyszczenie pod bieżącą wodą

automatyczny program płukania po wyłączeniu, włączeniu

spieniacz do mleka można wyjąć i myć w zmywarce

tacka ociekowa i pojemnik na fusy z kawy są wyjmowane i nadają się do mycia w zmywarce

Calc'nClean: automatyczny program czyszczenia i odkamieniania

akcesoria w zestawie: 1 x pasek testowy do oznaczania twardości wody

moc: 1300 W

napięcie: 220-240 V, 50/60 Hz

dł. przewodu zasilającego: 100 cm

Cena: 2241,36 zł - 1999 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

SILVERCREST Robot kuchenny z wbudowaną wagą i blenderem kielichowym

z wbudowaną wagą do ważenia w misce do mieszania

do ugniatania, mieszania i miksowania

8-stopniowa regulacja prędkości z dodatkową funkcją turbo

mocny silnik 900 W – wyrabia nawet ciężkie ciasta

duża miska do mieszania ze stali szlachetnej* o pojemności 3,6 l – z możliwością zdejmowania dla zapewnienia łatwego czyszczenia

wychylne ramię z przyciskiem odblokowującym do łatwej wymiany akcesoriów

z osłoną przed zachlapaniem z otworem do napełniania, blenderem kielichowym do mieszania, hakami do ugniatania, trzepaczką do ubijania i mieszadłem

hak do ugniatania i mieszadło z powłoką Teflon® zapobiegającą przywieraniu

blender kielichowy z nożami ze stali szlachetnej i pokrywką z otworem do napełniania

ochrona przed przegrzaniem

instrukcja obsługi z 5 przepisami

misa: ok. 3,6 l

mikser: ok. 1 l

moc: 900 W

Cena: 599 zł - 529 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Mop akumulatorowy SHBR 7.2 A1

możliwość stosowania bezprzewodowo

nadaje się do różnych podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet lub podłogi z tworzyw sztucznych

z 1 osobnym zbiornikiem na świeżą i brudną wodę

automatyczne* zwilżanie wałka obrotowego świeżą wodą z komory wałka czyszczącego

zdejmowany wałek czyszczący ułatwia czyszczenie

możliwość czyszczenia do 80 m² z jednym napełnionym zbiornikiem

praktyczna stacja przechowywania, nadaje się do czyszczenia wałka czyszczącego - stabilna pozycja do ładowania

wskaźnik LED akumumatora

w zestawie: zasilacz

* Wałek przechodzi w stan pracy i obraca się. Dzięki temu woda w komorze jest automatycznie zbierana przez obracający się wałek.

Cena: 349 zł - 199 zł - przejdź do sklepu

ECOVACS Odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania DEEBOT N8

odkurzanie do 2300 Pa

usuwanie kurzu nawet z dywanów

precyzyjne planowanie czyszczenia: technologia mapowania i nawigacji na bazie lasera

TrueMapping umożliwia skuteczne i dokładne czyszczenie podłóg

technologia mopowania OZMO umożliwia jednoczesne odkurzanie i mopowanie

sterowanie przez aplikację: sprzątanie domu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

zgodność z systemem Smart Home umożliwia sprzątanie bez wysiłku

wykrywanie przeszkód

automatyczne ładowanie

ochrona przed upadkiem z wysokości

poziom hałasu: ok. 67 dB

czas ładowania: ok. 4 godz.

bateria: litowo-jonowa, 3200 mAh

maks. czas pracy: ok. 110 min.

pojemność pojemnika na kurz: 420 ml

pojemność zbiornika na wodę: 240 ml

maks. wysokość progu drzwi: ok. 2 cm

Cena: 1449 zł - 1149 zł - przejdź do sklepu

UNITED OFFICE Laminator ULG 300 B1

do laminowania na gorąco i na zimno

maksymalny format dokumentów: A3

regulowana prowadnica i automatyczne wciąganie folii

pokrętło do ustawiania grubości folii z natychmiastowym zatrzymywaniem (funkcja ABS)

z praktycznym przecinakiem do papieru i folii: przecina maks. 3 arkusze albo 1 laminowany dokument (80 g/m2)

grubość laminowania na gorąco: 80 - 125 mikronów; na zimno: do maks. 200 mikronów

lampka sygnalizacyjna wskazuje gotowość urządzenia do pracy oraz pracę

czas nagrzewania: ok. 5 minut

pasujące folie do laminowania np. marki United Office

zawartość zestawu: zestaw startowy folii do laminowania: 8x folia A3 (80 mikronów) do laminowania na gorąco

Cena: 119 zł - 99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE PERFORMANCE Akumulator Smart PAPS 208 A1, 8 Ah

akumulator litowo-jonowy w nowej, wytrzymałej wersji dzięki inteligentnej technologii akumulatorowej oraz zastosowaniu ogniw 21700

odczytywanie danych akumulatora i konfigurowanie parametrów wydajnościowych poprzez Bluetooth® i aplikację Lidl Home; ustawiane tryby: Performance, Balanced, Eco i Expert, monitoring akumulatora - odczytywanie danych dla stanu naładowania, pozostałego czasu, czasu ładowania, ogólnego czasu użytkowania i wielu więcej

Cell Balancing – dłuższy czas pracy i zwiększona żywotność akumulatora; dłuższy czas pracy i żywotność akumulatora dzięki równomiernie obciążanym ogniwom, maksymalne wykorzystanie potencjału ładowania

idealny do łączenia z inteligentną ładowarką akumulatorową marki PARKSIDE 20 V / 12 A PLGS 2012 A1

kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V Team

rodzaj: litowo-jonowy

napięcie znamionowe: 20 V

pojemność: 8 Ah

wskaźnik stanu naładowania: 3-stopniowy

Cena: 349 zł - 299 zł - przejdź do sklepu

LIVARNO home Elektryczna łapka na owady

Światło UV i kratka wysokiego napięcia

Izolowana obudowa z kratką ochronną

Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanemu zbiornikowi

Nadaje się do postawienia lub zwieszenia

Długość kabla: 1,10 m

Powierzchnia działania: 70 m²

Cena: 169 zł - 129 zł - przejdź do sklepu

Akumulatorowa pułapka na owady ze światłem UV LIVARNO home

do bezpiecznego zwalczania komarów i innych insektów w pomieszczeniach

zintegrowany akumulator litowo-jonowy umożliwia elastyczne stosowanie produktu

niezawodna pułapka na insekty z atrakcyjnym oświetleniem UV i izolowaną obudową z kratką ochronną

zintegrowane światło dekoracyjne z 3 regulowanymi poziomami jasności

3 tryby pracy: tylko pułapka na insekty / tylko światło dekoracyjne (z różnymi poziomami jasności) / pułapka na insekty + światło dekoracyjne (najniższy poziom jasności)

praktyczny uchwyt do zawieszenia

akcesoria zawarte w zestawie: szczotka do czyszczenia pułapki na insekty, zasilacz sieciowy i kabel USB typ C do ładowania (60 cm)

Cena: 69,90 zł - 49,90 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Zestaw Ekspres ciśnieniowy do kawy ze spieniaczem mleka SEMM 1470 A2 i Elektryczny młynek do kawy SKME 180 B1

Ekspres ciśnieniowy do kawy ze spieniaczem mleka

z systemem do spieniania mleka

z sześcioma przyciskami zapewniającymi szybką i łatwą przyjemność picia kawy

tradycyjny system sitkowy

2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato

wydajne, 15 barowe ciśnienie pompki do perfekcyjnej pianki i idealnego zapachu

indywidualna regulacja ilości spieniania mleka

wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) i zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l)

wyjmowana tacka do ociekania z kratką na filiżanki

sitka i uchwyt na sitka można schować w tylnej części urządzenia

wyciągany podest na filiżanki espresso

z łyżeczką do kawy 2 w 1, i ubijakiem w zestawie

pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce

Elektryczny młynek do kawy

z mechanizmem z wysokojakościowej stali szlachetnej*

świeżo mielona kawa za jednym przyciśnięciem

na ok. 8-9 filiżanek zaparzonej kawy

przezroczysta pokrywka do kontroli stopnia zmielenia

Cena: 648,99 zł - 616,99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Szlifierka podwójna PDOS 200 C2

do szlifowania, ostrzenia, usuwania zadziorów i usuwania rdzy ze stali i metalu

bezobsługowy, cichy i wyjątkowo cichobieżny silnik indukcyjny

2 ściernice do szlifowania zgrubnego i dokładnego, każda o Ø 15 cm x 20 mm szerokości roboczej

podpory szlifierskie regulowane bez użycia narzędzi

osłony chroniące przed iskrami zapewniające maksymalne bezpieczeństwo

wał wirnika z łożyskiem kulkowym zapewniającym długi okres eksploatacji

solidna obudowa z metalu i aluminium

włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed pyłem

akcesoria w zestawie: 2x ściernica

moc podłączeniowa: 200 W (S2 30 min) / 145 W (S1)

prędkość biegu jałowego: 2980 min-¹

prędkość robocza: 23 m/s

ziarnistość ściernic: 36 / 80

Ø ściernicy: 15 cm

Cena: 169 zł - 149 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wiertarka udarowa PSBM 750 B3

wiertarka udarowa PSBM 750 B3

włączana i wyłączana funkcja udaru pozwala na różne wykorzystanie urządzenia

idealna do wiercenia w betonie, kamieniu, metalu lub drewnie

kompaktowy design i niewielki ciężar

płynna regulacja obrotów

prosta wymiana narzędzia dzięki metalowemu uchwytowi wiertarskiemu z blokadą promieniową

antypoślizgowy uchwyt

regulowana pozycja uchwytu czołowego

ogranicznik głębokości z metalu

bieg w prawo / w lewo

moc: 750 W

liczba obrotów na biegu jałowym: 0–3000 min-¹

liczba uderzeń: maks. 48000 min-¹

moment obrotowy: maks. 10 Nm

maks. średnica wiercenia: 30 mm w drewnie; 14 mm w metalu; 12 mm w stali

dł. przewodu zasilającego: 3 m

Cena: 109 zł - 99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wkrętak akumulatorowy PAS D5

z 4 nasadkami do różnych zastosowań: nasadka momentu obrotowego z regulowanym, wyjściowym momentem obrotowym - idealna do małych śrub i delikatnych materiałów; nasadka mimośrodowa do zastosowań w pobliżu obrzeża; nasadka kątowa do trudno dostępnych miejsc; nasadka tnąca do miękkich materiałów takich jak karton, tekstylia, skóra lub inne materiały elastyczne

z kablem USB do ładowania

magnetyczny uchwyt do bitów z uchwytem sześciokątnym

automatyczna blokada wrzeciona do ręcznego przykręcania

zintegrowane lampki LED oświetlenia roboczego

wskaźnik LED kierunku obrotu dla biegu w prawo/w lewo i wskaźnik niskiego stanu naładowania akumulatora

antypoślizgowy uchwyt

w zestawie: 1x nasadka momentu obrotowego, 1 nasadka mimośrodowa, 1 nasadka kątowa, 1 nasadka tnąca, 26 bitów (25 mm), 2 bity (50 mm), 1 przedłużenie bitu

Cena: 119 zł - 99 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Wyrzynarka precyzyjna włosowa PDS 120 B2

wyrzynarka precyzyjna włosowa

do precyzyjnych cięć w drewnie, tworzywie sztucznym, szkle akrylowym lub gipsie

stabilna konstrukcja stołowa z niskowibracyjnym silnikiem

płynna regulacja liczby skoków za pomocą pokrętła lub pedału nożnego

oddzielnie załączana lampa robocza LED z elastycznym ramieniem

dmuchawa z możliwością dowolnego ustawienia

nachylany aluminiowy stół roboczy z podziałką umożliwiającą dokładne cięcie pod kątem

regulowana, przezroczysta osłona ochronna

dźwignia szybkiego mocowania umożliwiająca łatwą wymianę brzeszczotu

możliwość podłączenia także do zewnętrznego odciągu

wbudowany schowek na brzeszczoty

włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed pyłem

nadaje się do wszystkich popularnych w handlu brzeszczotów do wyrzynarek stołowych i włosowych

nadaje się do zamocowania na stałe na stole warsztatowym

w zestawie: 4 brzeszczoty do wyrzynarek stołowo-włosowych 134 mm; 1 klucz imbusowy do wymiany brzeszczotu; 1 kątownik do dokładnej regulacji kąta cięcia; materiał montażowy do montażu na stole

Cena: 399 zł - 349 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Szlifierka uniwersalna PMS 160 B2

idealna do szlifowania drewna, tworzywa sztucznego czy metalu

ergonomiczny uchwyt dla osób prawo- i leworęcznych

prosta wymiana papieru ściernego dzięki mocowaniu na rzep

zintegrowana funkcja odsysania z wyjmowanym zbiornikiem

przyłącze do zewnętrznego odsysania pyłu

Cena: 89,90 zł - 79,90 zł - przejdź do sklepu

Silvercrest Personal Care Szczotka na ciepłe powietrze 2 w 1 SWB 1000 A1

do prostej i delikatnej stylizacji włosów

połączenie mocnej suszarki i wygładzającej płaskiej szczotki do włosów

chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi gorącą temperaturą

idealna również do bezproblemowego układania tyłu głowy

2 ustawienia temperatury i dodatkowy poziom chłodzenia

stała funkcja jonizacji

elastyczne włosie z kulistymi czubkami: niezawodnie zapobiega plątaniu się włosów i zapewnia łagodny masaż skóry wody

przegub kabla obrotowy o 360° do możliwie największej swobody ruchów oraz uchwyt do zawieszenia

długość kabla: 180 cm

Cena: 59,99 zł - 49,99 zł - przejdź do sklepu

Wyrzynarka precyzyjna włosowa PDS 120 B2

do precyzyjnych cięć w drewnie, tworzywie sztucznym, szkle akrylowym lub gipsie

stabilna konstrukcja stołowa z niskowibracyjnym silnikiem

płynna regulacja liczby skoków za pomocą pokrętła lub pedału nożnego

oddzielnie załączana lampa robocza LED z elastycznym ramieniem

dmuchawa z możliwością dowolnego ustawienia

nachylany aluminiowy stół roboczy z podziałką umożliwiającą dokładne cięcie pod kątem

regulowana, przezroczysta osłona ochronna

dźwignia szybkiego mocowania umożliwiająca łatwą wymianę brzeszczotu

możliwość podłączenia także do zewnętrznego odciągu

wbudowany schowek na brzeszczoty

włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed pyłem

nadaje się do wszystkich popularnych w handlu brzeszczotów do wyrzynarek stołowych i włosowych

nadaje się do zamocowania na stałe na stole warsztatowym

w zestawie: 4 brzeszczoty do wyrzynarek stołowo-włosowych 134 mm; 1 klucz imbusowy do wymiany brzeszczotu; 1 kątownik do dokładnej regulacji kąta cięcia; materiał montażowy do montażu na stole

Cena: 399 zł - 349 zł - przejdź do sklepu

Przecinarka plazmowa PPS 40 B3

przecinarka plazmowa PPS 40 B3 z wysokiej jakości palnikiem do cięcia z uchwytem z tworzywa sztucznego

bezdotykowe nacinanie poprzez zapłon pilotowy – redukuje zużycie dyszy palnika

nie jest konieczne szlifowanie miejsca nacięcia

kabel do cięcia o długości 2,5 m z wymiennymi nasadkami palnika

przewód sprężonego powietrza o długości 2 m z systemem szybkozłączek („Quick Connect")

kompatybilna z dostępnymi w handlu sprężarkami (np. PARKSIDE PKO 500 A1)

zabezpieczenie przed przeciążeniem dzięki czujnikowi termicznemu z lampką sygnalizacyjną

do precyzyjnych i czystych cięć w materiale o grubości do 12 mm

płynna regulacja prądu cięcia (15 do 40 A)

Cena: 699 zł - 599 zł - przejdź do sklepu

Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco PHPA

uniwersalne zastosowanie do klejenia, uszczelniania, spoinowania, majsterkowania i dekorowania

wydajny akumulator litowo-jonowy 2 Ah

szybka gotowość do pracy dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania (15 sekund)

z opcją wskazania stanu nagrzania i naładowania akumulatorów

funkcja oszczędzania energii – urządzenie wyłącza się automatycznie po ok. 10 minutach

ergonomiczny miękki uchwyt

zawiera kabel do ładowania USB C

do standardowych lasek kleju o Ø 7 mm

dołączone akcesoria: 6 lasek kleju, kabel do ładowania USB C

Cena: 79,90 zł - 64,90 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Przedłużacz wielogniazdowy

przedłużacz w kształcie wieży:

6 gniazdek z shutterem

podświetlony włącznik/wyłącznik

z wtyczką płaską

z możliwością montażu na stole i powieszenia na ścianie

długość kabla: ok. 1,5 m

przedłużacz-kabel:

4 gniazdka w odległości 1 m od siebie

idealny do oświetlenia dekoracyjnego

gniazdka z shutterem

długość kabla: ok. 4,5 m

przedłużacz okrągły:

4 gniazdka z shutterem

praktyczne nawijanie kabla

z możliwością powieszenia na ścianie

długość kabla: ok. 1,5 m

Cena: 54,90 zł - 44,99 zł - przejdź do sklepu

Livarno Home Lampa zewnętrzna LED z czujnikiem zmierzchu

aluminiowa biurkowa listwa zasilająca:

4 gniazdka z 2 portami ładowania USB do ładowania urządzeń mobilnych

z włącznikiem/wyłącznikiem

dł. kabla: 1,5 m

chowana aluminiowa biurkowa listwa zasilająca:

3 gniazdka z 2 portami ładowania USB do ładowania urządzeń mobilnych

nadaje się do biurek i blatów kuchennych

z praktyczną, płaską wtyczką - pasuje z tyłu każdej szafy

dł. kabla: 1,5 m

Cena: 69,90 zł - 59,90 zł - przejdź do sklepu

Elastyczna listwa zasilająca z 2 portami USB

elastyczna listwa zasilająca 5-gniazdkowa

z 2 portami USB do ładowania urządzeń mobilnych

pozycjonowanie pojedynczych gniazdek możliwie w różnych kierunkach

chroni urządzenia elektryczne przed przepięciem

lampka kontrolna do ochrony antyprzepięciowej

oświetlony włącznik i wyłącznik

Cena: 79,90 zł - 69,90 zł - przejdź do sklepu

SILVERCREST Listwa zasilająca

aluminiowa biurkowa listwa zasilająca:

4 gniazdka z 2 portami ładowania USB do ładowania urządzeń mobilnych

z włącznikiem/wyłącznikiem

dł. kabla: 1,5 m

chowana aluminiowa biurkowa listwa zasilająca:

3 gniazdka z 2 portami ładowania USB do ładowania urządzeń mobilnych

nadaje się do biurek i blatów kuchennych

z praktyczną, płaską wtyczką - pasuje z tyłu każdej szafy

dł. kabla: 1,5 m

Cena: 69,90 zł - 59,90 zł - przejdź do sklepu

PARKSIDE Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorąco PHPA 4 C4

uniwersalne zastosowanie do klejenia, uszczelniania, spoinowania, majsterkowania i dekorowania

wydajny akumulator litowo-jonowy 2 Ah

szybka gotowość do pracy dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania (15 sekund)

z opcją wskazania stanu nagrzania i naładowania akumulatorów

funkcja oszczędzania energii – urządzenie wyłącza się automatycznie po ok. 10 minutach

ergonomiczny miękki uchwyt

zawiera kabel do ładowania USB C

do standardowych lasek kleju o Ø 7 mm

dołączone akcesoria: 6 lasek kleju, kabel do ładowania USB C

Cena: 79,90 zł - 64,90 zł - przejdź do sklepu

Toster STC 920 D3 i czajnik elektryczny SWKC 3000 E3

CZAJNIK:

z wysokiej jakości obudową ze stali szlachetnej

oryginalny, wysokiej jakości termostat Otter

automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa i ochrona przed włączeniem bez wody

wielowarstwowe dno z ukrytą grzałką z płytką ze stali szlachetnej

z wyjmowanym filtrem przeciw kamieniowi i wskaźnikiem poziomu wody

gotuje 1 litr wody w około 2:50 min.

obrotowa płytka o 360°

miejsce na nawinięcie kabla pod płytką

TOSTER:

polerowany przód ze stali szlachetnej

optymalne wyniki opiekania dzięki wyśrodkowaniu opiekanej kanapki oraz kontroli przybrązowienia

funkcje odmrażania, podgrzewania i zatrzymania pracy

6 stopni przybrązowienia

zintegrowana nadstawka do opiekania bułek

wyjmowana szufladka na okruszki

funkcja auto-lift pozwalająca na bezpieczne wyjęcie nawet małych kromek chleba

automatyczne wyłączanie przy zacięciu opiekanej kanapki

do chleba tostowego i kanapkowego

Cena: 179,80 zł - 149,80 zł - przejdź do sklepu

Livarno Home Lampka stołowa LED Zigbee Smart Home

Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

jasność, 16 milionów barw i odcień światła białego komfortowo sterowane poprzez aplikację lub system sterowania głosowego*

kompatybilność i możliwość poszerzenia o kolejne produkty Lidl-Smart-Home

niniejszy produkt można zintegrować z innymi systemami kompatybilnymi z ZigBee 3.0.**

nowoczesne wzornictwo o imitacji srebra

przyjemne oświetlenie, które nie razi w oczy

stopa nie niszczy mebli

do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń

* kompatybilność z Asystentem Google

** integrowanie z systemami innych producentów może być ograniczone lub wykluczone, w zależności od konfiguracji systemu

Cena: 229 zł - 199 zł - przejdź do sklepu

Więcej produktów na wyprzedaży znajdziecie pod tym linkiem.

Sprawdźcie również: Lidl - superokazje tygodnia! Przeglądamy najciekawsze oferty