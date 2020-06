Lidl z ciekawą ofertą - projektor za 1111 zł. Dziś start promocji

Lidl Polska przygotował specjalną ofertę dla miłośników kina - od 10 czerwca w sprzedaży pojawi się projektor firmy Philips, a także ekran do wyświetlania filmów ze statywem marki Celexon. Skorzystaj z atrakcyjnej ceny i stwórz prywatne kino we własnym mieszkaniu.

Aby stworzyć prywatną salę kinową we własnym domu wystarczy nieco przestrzeni na ścianie, odpowiednie nagłośnienie oraz projektor. Od 10 czerwca wszyscy miłośnicy kina będą mogli cieszyć się tego typu rozrywką - w ofercie Lidla dostępny będzie projektor LED NeoPiX Ace marki Philips za 1111 zł. To atrakcyjna i konkurencyjna cena, która z pewnością powinna zachęcić do zakupu urządzenia.

Projektor LED NeoPiX Ace marki Philips

Zaletą tego urządzenia jest jego niewielki rozmiar (31,5 x 23,5 x 12 cm), który sprawia, że sprzęt nie zajmuje zbyt wiele przestrzeni, można go umieścić w dowolnym miejscu, a gdy nie będzie używany schować go do szuflady czy szafki. Bez problemu można go zabrać ze sobą na spotkanie ze znajomymi lub urządzić wieczorny maraton na zewnątrz.

Projektor posiada również wbudowane głośniki (2 x5 W) oraz możliwość rozjaśnienia do 4200 lm, a do odtworzenia filmów nie potrzebujemy wiele miejsca na ścianie - obsługiwana przez niego wielkość ekranu mieści się w granicach od 20 do 120 cali. Dużym plusem jest także to, że obraz wyświetlany jest w jakości Full HD.

Urządzenie Philips posiada dwa wejścia HDMI, po jednym USB, microSD oraz VGA, a więc nie powinniśmy mieć problemu z odtworzeniem różnego rodzaju plików. Dodatkowo projektor posiada funkcję kopii lustrzanej ekranu poprzez sieć Wi-Fi, Bluetooth oraz wszystkich połączeń, które są potrzebne do streamingu ulubionego filmu bądź nagrania. W zestawie nie zabrakło pilota z bateriami.

Ekran projekcyjny ze statywem Celexon

Abyśmy czuli się bardziej komfortowo, a jakość oglądanych materiałów była jeszcze lepsza warto pomyśleć także nad zakupem ekranu projekcyjnego ze statywem, który także pojawi się w ofercie Lidla 10 czerwca. Sprzęt marki Celexon będzie kosztował 279 zł. Wysokość statywu można regulować od 48 do 215 cm. Plusem takiego akcesorium jest to, że czarny tył ekranu pochłania światło, dzięki czemu możemy ustawić go nawet przed oknem.

Oba produkty – projektor oraz ekran projekcyjny ze statywem – posiadają dwuletnią gwarancję.

