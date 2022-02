Lidl z ekstra ofertą. Ten sprzęt AGD kupisz za bezcen

W ofercie sklepu Lidl możemy trafić na atrakcyjne okazje zarówno sprzętowe, jak i cenowe. Na co warto zwrócić uwagę tym razem?

Lidl codziennie dodaje do swojej oferty nowe produkty, w tym wiele urządzeń AGD. Wśród najpopularniejszych sprzętów znalazły się w ostatnim czasie znane produkty Xiaomi - smartband Mi Band 5 oraz odkurzacz bezprzewodowy Mi BHR4636GL. To idealna okazja, aby taniej kupić wybrane urządzenia.

W sklepie Lidl Online możemy znaleźć więcej atrakcyjnych okazji. W ostatnim czasie, do oferty dołączył bardzo tani odkurzacz bezprzewodowy SilverCrest (więcej na temat marki), któremu warto się przyjrzeć.

Odkurzacz pionowy SilverCrest SHAZ 22.2 D5 to urządzenie bezprzewodowe wyposażone w akumulator o pojemności 2500 mAh, który - jak podaje producent - umożliwia pracę przez 45 minut w trybie ECO oraz 25 minut w trybie MAX. Szczególnie zaskakuje długi czas pracy w trybie maksymalnym. Aby ponownie naładować akumulator musimy poczekać 4-5 godzin. Jak zostało już wskazane, do wyboru mamy dwa poziomy ssania, przy czym warto zauważyć, że najwyższa moc silnika to 130 W.

Pojemnik na kurz jest bezworkowy, co oznacza, że zabrudzenia zbierają się bezpośrednio w plastikowym pojemniku doczepionym do modułu głównego. Po skończonej pracy, wystarczy wysypać brud do kosza. Zbiornik na kurz ma pojemność 0,6 l. Jak deklaruje producent, w wyposażeniu urządzenia znalazł się filtr HEPA, który chroni przez rozprzestrzenianiem się szkodliwych zanieczyszczeń.

Odkurzacz może być stosowany także jako odkurzacz ręczny - wystarczy odczepić rurę i przymocować odpowiednią końcówkę. W ten sposób łatwiej wyczyścimy niektóre meble czy wnętrza samochodów. W zestawie znajdziemy: szczotkę do podłóg z przegubem obrotowym 180°, szczotkę do kurzu, dyszę szczelinową, małą szczotkę, aluminiową rurę ssącą, zasilacz sieciowy oraz uchwyt ścienny wraz z materiałem montażowym.

Za całość zapłacimy jedynie 299 zł (przejdź do sklepu), co stanowi bardzo niską cenę jeśli chodzi o tego rodzaju sprzęt.