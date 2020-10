Lidl z sobotnią promocją na odkurzacz pionowy Silvercrest z funkcją mycia i suszenia podłogi

Dzisiaj w ofercie Lidla pojawił się wielofunkcyjny odkurzacz pionowy marki Silvercrest, który można kupić w promocyjnej cenie. Czym się charakteruzuje?

Na sklepowych półkach Lidla pojawił się właśnie odkurzacz pionowy Silvercrestz funkcją mycia i suszenia podłogi, który kosztuje niecałe 500 zł. Urządzenie zostało wyposażone w szczotkę o dużej mocy, 2 oddzielne zbiorniki na czystą (820 ml) i brudną wodę (480 ml) oraz filtr HEPA 13. Posiada także funkcję samoczyszczenia ze spryskiwaczem, zdejmowaną szczotkę i drążek, który pozwala na to, by odkurzacz stał pionowo. W zestawie znajdziemy myjkę do mycia podłóg oraz podstawkę i uchwyt do szczotki.

Urządzenie Silvercrest umożliwia nie tylko odkurzanie, ale także mycie oraz suszenie podłogi. Sprawdzi się podczas czyszczenia różnych rodzajów podłóg: laminatu, płytek, parkietu czy dywanu o krótkim włosiu.

Wymiary urządzenia to ok. 118 x 30,7 x 21,5 cm

Waga: 4,85 kg

