Lidl: zestawy urządzeń do domu i warsztatu w ekstra cenach! [04.03.2022]

W sklepie Lidl Online trwa promocja na wybrane zestawy urządzeń do domu i warsztatu. Zobaczcie, co warto kupić w obniżonej cenie.

W sklepie Lidl możecie kupić atrakcyjne zestawy urządzeń w niższych cenach. To wyjątkowa okazja, aby taniej kupić sprzęt AGD czy urządzenia do warsztatu, a także idealny pomysł na prezent dla bliskiej osoby. Zobaczcie, jakie zestawy są dostępne.

PARKSIDE PERFORMANCE Akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa z zestawem akcesoriów PSBSAP 20-Li B2

akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa wyposażona w silnik bezszczotkowy - wyjątkowo długi okres eksploatacji dzięki mniejszemu zużyciu

mocny silnik z przekładnią 2-biegową i podłączanym, wysokowydajnym mechanizmem udarowym

wysokiej jakości uchwyt wiertarski Röhm z metalu z blokadą promieniową

Cell Balancing – dłuższy czas pracy i większa trwałość akumulatora

włącznik/wyłącznik z płynną regulacją liczby obrotów i zatrzymywaniem Quickstop

zintegrowana lampa robocza LED

ergonomiczny uchwyt z powłoką softgrip

regulowany dodatkowy uchwyt z metalowym ogranicznikiem głębokości

bieg w prawo/w lewo

3-stopniowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora

w wysokiej jakości walizce z szufladką

akumulatory kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami serii PARKSIDE X 20 V Team

w zestawie: 1 x akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa; 2 x akumulator (20 V, 2 Ah); 1 x ładowarka (3,5 A); 1 x metalowy ogranicznik głębokości; 1 x nóż; 1 x miara 3 m; 1 x wkrętak z grzechotką (¼“); 1 x wkrętak-uchwyt na bity (¼“); 6 x wiertło do drewna; 6 x wiertło do metalu; 6 x wiertło do kamienia; 2 x uchwyt do bitów (60 mm); 72 x bit; 1 x walizka

Cena: 699 zł - kliknij, aby kupić

Zestaw Prostownik z rozruchem ULG 17 A1 i Klucz udarowy akumulatorowy 20 V 1/2" PASSP 20-Li A2 (bez akumulatora i ładowarki)

Prostownik z rozruchem ULG 17 A1

umożliwia bezpośrednie uruchamianie silnika przy słabym akumulatorze bez długotrwałego ładowania

do akumulatorów 12 V lub 6 V o pojemności 8-250 Ah montowanych w samochodach osobowych i motocyklach

wybór programów do ponownego ładowania z optymalnym dopasowaniem do typu akumulatora

tester do sprawdzania wydajności prądnic

zabezpieczony przed zamianą biegunów, zwarciem i przeciążeniem

inteligentny mikroprocesorowy układ sterowania z programem diagnostycznym i kontrolą przebiegu ładowania

czujnik temperatury do dopasowania charakterystyki ładowania w niskich temperaturach

tryb ładowania impulsowego do ponownego wzbudzenia rozładowanych akumulatorów

złącze do optymalnego podtrzymywania ładowania bez zasiarczania

wyświetlacz LCD dla programu ładowania, wartości napięcia i stanu naładowania

automatyczne rozpoznawanie akumulatorów ze wskazaniem w razie ich uszkodzenia

boczne uchwyty na przewody do ładowania ułatwiające przechowywanie

przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów żelowych i kwasowo-ołowiowych

PARKSIDE PERFORMANCE klucz udarowy akumulatorowy 20 V

wyposażony jest w silnik bezszczotkowy zapewniający wyjątkowo długi okres eksploatacji dzięki mniejszemu zużyciu

3 wstępnie wybierane poziomy momentu obrotowego 130 / 400 / 1356 Nm

odpowiedni dla śrub metalowych do M33

ergonomiczne wzornictwo z antypoślizgowym uchwytem softgrip

zintegrowana lampa robocza LED

z praktycznym mocowaniem do paska

w zestawie walizka

urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

akcesoria zawarte w zestawie:

3 x klucz nasadowy (17 / 19 / 21 mm), 1 przejściówka (½ na ¼")

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

zalecany akumulator: 20 V (4 Ah)

Cena: 908 zł - 862,60 zł - kliknij, aby kupić

Zestaw do naprawy płytek lub zestaw do naprawy parkietu/laminatu

zestaw do naprawy płytek:

do naprawiania płytek, kamionki, powierzchni ceramicznych i z tworzywa sztucznego

przeznaczony do różnych kolorów płytek

zawartość: 1 nagrzewnica, 11 wosków kolorowych, 1 gąbka do szlifowania, 1 szmatka do czyszczenia, 1 szpachelka z funkcją strugania, 1 szpachelka z zaokrągleniem, 1 skrobak do czyszczenia, 2 baterie i instrukcja

zestaw do naprawy parkietu/laminatu:

do naprawy wszystkich powierzchni z drewna i tworzywa sztucznego, takich jak laminat, parkiet, korek, winyl itp.

przeznaczony do wszystkich kolorów drewna

zawartość: 1 nagrzewnica, 11 wosków kolorowych, 1 gąbka do szlifowania, 1 szmatka do czyszczenia, 1 szpachelka z funkcją strugania, 1 szpachelka z zaokrągleniem, 1 skrobak do czyszczenia, 2 baterie i instrukcja

Cena: 59,90 zł - kliknij, aby kupić

LIVARNO LUX Zestaw startowy Zigbee Smart Home

zestaw startowy dla sieci Lidl Smart Home – zautomatyzowany system świetlny z technologią radiową Zigbee 3.0

zestaw startowy umożliwiający zbudowanie sieci inteligentnego domu

jasność i odcień światła białego komfortowo sterowany poprzez aplikację

możliwość sterowania głosowego za pomocą Asystenta Google

możliwość rozbudowy i kompatybilność z innymi produktami Lidl Home

w zestawie pilot do włączania/wyłączania, płynnej regulacji jasności światła oraz wyboru temperatury barwowej

wraz z instrukcją, materiałem montażowym oraz żywotną baterią litową (w pilocie, pilot w komplecie)

możliwość inteligentnego sterowania poprzez aplikację

Cena: 249 zł - kliknij, aby kupić

Zestaw zewnętrznych gniazd radiowych

zestaw zewnętrznych gniazd radiowych:

zasięg do 40 m

do wygodnego sterowania trudno dostępnymi urządzeniami elektrycznymi w pomieszczeniach, a także do krótkotrwałego użytkowania na zewnątrz, np. do oświetlenia balkonów, ogrodów i elementów dekoracyjnych

2 gniazdka radiowe z klasą szczelności (IP44) i 1 pilot zdalnego sterowania wraz z baterią

z samozamykającą się pokrywką

pilot z możliwością rozszerzenia o 4 radiowe gniazda wtykowe - kompatybilny z gniazdkami radiowymi używanymi wewnątrz pomieszczeń

pilot z funkcją master – włącza/wyłącza odbiorniki osobno lub równocześnie

zapisywanie kodów na stałe (również po wymianie baterii lub awarii zasilania)

zestaw gniazd radiowych:

zasięg do 40 m

do wygodnego sterowania trudno dostępnymi urządzeniami elektrycznymi

4 gniazda i 1 pilot zdalnego sterowania z baterią

pilot kompatybilny z gniazdkami radiowymi używanymi na zewnątrz

pilot z funkcją master – włącza/wyłącza odbiorniki osobno lub równocześnie

zapisywanie kodów na stałe (również po wymianie baterii lub awarii zasilania)

odbiornik z diodą LED statusu

do obszaru wewnętrznego IP20

Cena: 69,90 zł - kliknij, aby kupić

Zestaw Gofrownica podwójna SDW 1200 C1 i Blender ręczny z zestawem akcesoriów SSMS 600 D4

Blender ręczny z zestawem akcesoriów SSMS 600 D4, 600 W

3 w 1: do miksowania, robienia puree i rozdrabiania

z wydajnym silnikiem o mocy 600 W

bezstopniowo ustawiana prędkość

przycisk turbo do intensywnego miksowania

miękka powierzchnia rączki

z 5 przykładowymi przepisami

miarka trzepaczka, rozdrabniacz i pokrywka nadają się do mycia w zmywarce

Gofrownica podwójna SDW 1200 C1, 1200 W

2 gofry w trakcie jednego pieczenia

masywna płyta do pieczenia z ciśnieniowego odlewu aluminiowego

pieczenie beztłuszczowe i łatwe czyszczenie dzięki wysokiej jakości powłoce zapobiegającej przywieraniu firmy ILAG®

ciasto się nie przypala i nie przywiera

płynna regulacja temperatury i lampka pieczenia

możliwość chowania kabla na spodzie urządzenia

ochrona przed przegrzaniem

w zestawie z instrukcją obsługi i przepisami

Cena: 208 zł - 197,60 zł - kliknij, aby kupić

Zestaw Wyrzynarka PSTD 800 C3 i Szlifierka taśmowa PBSD 600 A1

Wyrzynarka PSTD 800 C3, 800 W

szybkie cięcie dzięki 3-stopniowemu podłączanemu skokowi wahadła

precyzyjna regulacja cięcia

prowadzenie laserowe i światło robocze LED

elektronicznie regulowany wstępny wybór skoków

regulowana płyta dolna z obustronnie regulowanymi kątami cięcia

ergonomiczny uchwyt z warstwą antypoślizgową

funkcja dmuchawy umożliwia cięcie bez wiórów

przyłącze do zewnętrznego układu zasysania wraz z króćcem zasysającym i elementem redukcyjnym

uchwyt z szybkim mocowaniem SAW LOCK ułatwiający wymianę brzeszczotów

przezroczysta osłona

w zestawie z walizką do przechowywania

osłona rozwarcia

do powszechnie dostępnych brzeszczotów typu T z jednym noskiem (np. Parkside, Bosch, Metabo, Makita)

akcesoria w zestawie: 2 brzeszczoty do cięć w drewnie; 1 brzeszczot do cięć w metalu; 1 prowadnica równoległa; 1 złączka dla zewnętrznego układu zasysania z elementem redukcyjnym; 1 klucz z gniazdem sześciokątnym

Szlifierka taśmowa PBSD 600 A1, 600 W

płynna regulacja prędkości taśmy

wąska rolka czołowa do szlifowania blisko krawędzi

składana osłona czołowa do szlifowania w trudno dostępnych miejscach

prosta wymiana taśmy szlifierskiej dzięki systemowi napinania bez użycia narzędzi

optymalny bieg taśmy dzięki manualnemu wyśrodkowaniu precyzyjnemu

zintegrowana funkcja zasysania wraz ze zdejmowanym pojemnikiem na pył

przyłącze do zewnętrznego układu zasysania pyłu

ergonomiczne uchwyty przeznaczone dla osób prawo- i leworęcznych

wielokrotnie przestawiany pałąk ręczny

antypoślizgowy uchwyt

przycisk ustalający dla trybu ciągłego

nadaje się również do stacjonarnego użytku

pasuje do dostępnych w handlu taśm szlifierskich 75 x 457 mm (np. Parkside PBSZ 457 A1)

akcesoria w zestawie: 1 pojemnik na pył; 1 złączka z elementem redukcyjnym dla zewnętrznego układu odsysania; 2 ściski; 1 taśma szlifierska (uziarnienie 80)

Cena: 268 zł - 254,60 zł - kliknij, aby kupić

PARKSIDE Zestaw Szlifierka kątowa PWS 115 A1 i Frezarka górnowrzecionowa POF 1200 D3

Szlifierka kątowa 750 W, Ø115mm

z wytrzymałą obudową przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z 2-pozycyjnym uchwytem czołowym

dostosowana do dostępnych w handlu tarcz przecinających i ściernic o Ø do 115 mm (np. firmy Parkside)

do stosowania także ze szczotkami garnkowymi lub tarczowymi

prosta wymiana narzędzi dzięki blokadzie wrzeciona („Spindle-Lock“)

pokrywa ochronna 2 w 1, przestawiania bez użycia narzędzia, do przecinania i szlifowania

uchwyt z praktycznym przechowywaniem kluczy do mocowania

akcesoria w zestawie: 1 tarcza szlifierska 115 mm; 1 klucz do mocowania

Frezarka górnowrzecionowa POF 1200 D3

do wszechstronnej i precyzyjnej obróbki drewna, lekkich materiałów budowlanych i metali kolorowych

płynnie regulowany ogranicznik głębokości z dokładną regulacją

precyzyjnie regulowany ogranicznik równoległy z dokładną regulacją

szybki wybór głębokości frezowania z 6-stopniową blokadą głowicy rewolwerowej

płynnie regulowana prędkość obrotowa

łatwa wymiana narzędzi dzięki zintegrowanej blokadzie wrzeciona

tuleja kopiująca do precyzyjnego odwzorowania ciętych kształtów

końcówka cyrklowa dla funkcji cięcia kołowego

dźwignia szybkozamykacza do blokady głębokości frezowania

złącze do zewnętrznego odsysania pyłu wraz z przejściówką i reduktorem

odpowiednia do standardowych frezów z trzpieniem 6 lub 8 mm

akcesoria w zestawie: 6-częściowy zestaw frezów do drewna; 2 tuleje zaciskowe (6 i 8 mm, w tym jedna wstępnie zamontowana); 1 ogranicznik równoległy z precyzyjną regulacją; 1 tuleja kopiująca; 1 końcówka cyrklowa; 1 adapter do zewnętrznego odsysania pyłu z reduktorem; 1 klucz płaskooczkowy; 1 klucz sześciokątny

Cena: 277,90 zł - 264,01 zł - kliknij, aby kupić

PARKSIDE Zestaw Frezarka górnowrzecionowa POF 1200 D3, 1200 W i Zestaw frezów do frezarki górnowrzecionowej PFB 12 A1

Frezarka górnowrzecionowa

PARKSIDE® frezarka górnowrzecionowa POF 1200 D3 do wszechstronnej i precyzyjnej obróbki drewna, lekkich materiałów budowlanych i metali kolorowych

płynnie regulowany ogranicznik głębokości z dokładną regulacją

precyzyjnie regulowany ogranicznik równoległy z dokładną regulacją

szybki wybór głębokości frezowania z 6-stopniową blokadą głowicy rewolwerowej

płynnie regulowana prędkość obrotowa

łatwa wymiana narzędzi dzięki zintegrowanej blokadzie wrzeciona

tuleja kopiująca do precyzyjnego odwzorowania ciętych kształtów

końcówka cyrklowa dla funkcji cięcia kołowego

dźwignia szybkozamykacza do blokady głębokości frezowania

złącze do zewnętrznego odsysania pyłu wraz z przejściówką i reduktorem

odpowiednia do standardowych frezów z trzpieniem 6 lub 8 mm

dołączone wyposażenie dodatkowe: 6-częściowy zestaw frezów do drewna; 2 tuleje zaciskowe (6 i 8 mm, w tym jedna wstępnie zamontowana); 1 ogranicznik równoległy z precyzyjną regulacją; 1 tuleja kopiująca; 1 końcówka cyrklowa; 1 adapter do zewnętrznego odsysania pyłu z reduktorem; 1 klucz płaskooczkowy; 1 klucz sześciokątny

Zestaw frezów do frezarki górnowrzecionowej

do precyzyjnej obróbki drewna miękkiego, płyt wiórowych, sklejek oraz płyt MDF

do najpopularniejszych zastosowań, takich jak żłobienie, rowkowanie, fazowanie, zazębianie, profilowanie itp.

12 bitów do frezowania z wytrzymałym ostrzem ze stopu twardego, w tym 6 bitów z pierścieniem nabiegowym z łożyskiem kulkowym

przeznaczony do wszystkich powszechnie stosowanych frezarek górnowrzecionowych z uchwytem 8 mm

Cena: 257,90 zł - 245,01 zł - kliknij, aby kupić

PARKSIDE Zestaw akumulatorowy Wiertarkowkrętarka udarowa PSBSAP 20-Li B2 i Strug PPHA 20-Li A1

Akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa

akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa jest wyposażona w silnik bezszczotkowy - wyjątkowo długi okres eksploatacji dzięki mniejszemu zużyciu

mocny silnik z przekładnią 2-biegową i podłączanym, wysokowydajnym mechanizmem udarowym

wysokiej jakości uchwyt wiertarski RÖHM z metalu z blokadą promieniową

włącznik/wyłącznik z płynną regulacją liczby obrotów i zatrzymywaniem Quickstop

zintegrowana lampa robocza LED

ergonomiczny uchwyt z powłoką Softgrip

dodatkowy regulowany uchwyt z metalowym ogranicznikiem głębokości

z walizką do przenoszenia

urzadzenie kompatybilne z wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

zalecany akumulator: 20 V (4 Ah)

akumulator i ładowarka nie są zawarte w zestawie

Strug akumulatorowy

strug akumulatorowy z silnikiem bezszczotkowym (Brushless Motor) - wyjątkowo długi okres eksploatacji dzięki mniejszemu zużyciu

proste fazowanie za pomocą trzech rowków V

wymienne noże dwustronne HSS

możliwość ustawienia wyrzutu po lewej lub prawej stronie

podłączenie do zewnętrznego układu zasysania (wraz ze złączką)

uchwyt z antypoślizgową powłoką Softgrip

przegroda na narzędzia montażowe

w praktycznej walizce do przechowywania i transportu

urządzenie kompatybilne z akumulatorem serii PARKSIDE X 20 V Team

zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki

w zestawie: 2 noże HSS (wstępnie zmontowane); 1 złączka dla układu zasysania; 1 klucz do mocowania; 1 klucz z gniazdem sześciokątnym

Cena: 648 zł - 615,60 zł - kliknij, aby kupić

SILVERCREST Zestaw Grill kontaktowy SPM 2000 D2 + Wyciskarka wolnoobrotowa 300 W Slow Juicer SSJK 300 A1

Grill kontaktowy

grill kontaktowy do opiekania panini, tostów, bagietki itd.

beztłuszczowe grillowanie mięsa, ryb lub warzyw

płyty grilla z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z powłoką zapobiegającą przywieraniu firmy ILAG®

obudowa z pokryciem z nierdzewnej stali szlachetnej

wyjmowany pojemnik na tłuszcz

płynnie regulowany termostat

w zestawie skrobak do czyszczenia

Wyciskarka wolnoobrotowa

wyciskarka wolnoobrotowa skutecznie wydobywa sok i zachowuje cenne składniki odżywcze - dzięki niej z łatwością przygotujesz zdrowe i pyszne soki dla siebie i swojej rodziny

można wyciskać również sok z twardych warzyw, takich jak kapusta, marchew, czy buraki

zamykana wylewka soku zapobiega kapaniu podczas nalewania pysznego soku do szklanek

krótkotrwały bieg wsteczny sprawdzi się w momencie zablokowania składników

wyposażona w 4 antypoślizgowe nóżki

wyciskarkę można rozebrać na części, co ułatwi jej czyszczenie

wszystkie akcesoria (z wyjątkiem szczotki do czyszczenia) można myć w zmywarce

materiał wykonania: ABS

Cena: 498 zł - 473,10 zł - kliknij, aby kupić

SILVERCREST Zestaw Ekspres ciśnieniowy do kawy ze spieniaczem mleka SEMM 1470 A2 + Elektryczny młynek do kawy SKME 180 B1

Ekspres ciśnieniowy do kawy ze spieniaczem mleka

z systemem do spieniania mleka

z sześcioma przyciskami zapewniającymi szybką i łatwą przyjemność picia kawy

tradycyjny system sitkowy

2 sitka do 1 albo 2 filiżanek kawy espresso względnie małej albo dużej cappuccino i latte macchiato

wydajne, 15 barowe ciśnienie pompki do perfekcyjnej pianki i idealnego zapachu

indywidualna regulacja ilości spieniania mleka

wyjmowany zbiornik na wodę (maks. pojemność: 1,2 l) i zbiornik na mleko (maks. pojemność: 0,7 l)

wyjmowana tacka do ociekania z kratką na filiżanki

sitka i uchwyt na sitka można schować w tylnej części urządzenia

wyciągany podest na filiżanki espresso

z łyżeczką do kawy 2 w 1, i ubijakiem w zestawie

pojemnik na mleko, tacę ociekową i sitka można myć w zmywarce

Elektryczny młynek do kawy

z mechanizmem z wysokojakościowej stali szlachetnej*

świeżo mielona kawa za jednym przyciśnięciem

na ok. 8-9 filiżanek zaparzonej kawy

przezroczysta pokrywka do kontroli stopnia zmielenia

Cena: 648,99 zł - 616,54 zł - kliknij, aby kupić

Zestaw Pakowarka próżniowa SV 125 C3 z kompletem folii

Pakowarka próżniowa SV 125 C3, 125 W

do szczelnego zamknięcia żywności w foliowym opakowaniu

przeznaczona do zamykania próżniowego i zgrzewania

do gotowania sous vide i konserwacji żywności

wyjmowana, przystosowana do mycia w zmywarce tacka ociekowa* na płyny

do standardowych węży foliowych o maks. szerokości 30 cm

podłączenie do zewnętrznego zamykania próżniowego pojemników** i worków z zaworem próżniowy**

funkcja "Wet" dla wyjątkowo wilgotnych produktów spożywczych

funkcja "Soft" dla wrażliwych produktów spożywczych

rolka folii wolna od BPA*** i nadająca się do użytku w mikrofalówce (do maks. 70°C i 3 min. przy otwartym worku)

lampki sygnalizacyjne do monitorowania procesu próżniowania i zgrzewania

praktyczne chowanie kabla i nóżki antypoślizgowe do pewnego stania

akcesoria w zestawie: zapasowa uszczelka; rolka folii o dł. 3 m**; 3 adaptery do zaworów próżniowych

Rolki folii do pakowarki próżniowej, wąskie, 20 x 300 cm, 3 sztuki

do szczelnego zamknięcia żywności w foliowym opakowaniu

folia przeznaczona do przygotowywania potraw metodą Sous vide

folia strukturowa do optymalnej próżni

odporne na gorąco i zimno (-20 °C do 110 °C)

bez BPA: nie zawierają bisfenolu A

nadają się do kuchenki mikrofalowej (do maks. 600 W i 3 min. przy otwartej folii)

3 rolki folii

Rolki folii do pakowarki próżniowej, szerokie, 28 x 300 cm, 2 sztuki

do szczelnego zamknięcia żywności w foliowym opakowaniu

folia przeznaczona do przygotowywania potraw metodą Sous vide

folia strukturowa do optymalnej próżni

odporne na gorąco i zimno (-20 °C do 110 °C)

bez BPA: nie zawierają bisfenolu A

nadają się do kuchenki mikrofalowej** (do maks. 600 W i 3 min. przy otwartej folii)

2 rolki folii

Cena: 278 zł - 250,20 zł - kliknij, aby kupić

