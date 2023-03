Lidl: zestawy urządzeń do domu w ekstra cenach [21.03.2023]

W sklepie Lidl Online znajdziecie wiele ciekawych okazji, w tym zestawy urządzeń do domu z kategorii AGD. Zobaczcie, które produkty są warte uwagi.

W sklepie Lidl możecie kupić atrakcyjne zestawy urządzeń w dobrych cenach. To świetna okazja, aby zaoszczędzić przy zakupie sprzętu AGD. Zobaczcie, jakie zestawy są dostępne. W tekście uwzględniłam produkty, które sprzedawane są łącznie z dodatkowymi akcesoriami.

Wielofunkcyjny robot kuchenny Monsieur Cuisine Connect Silvercrest

To wielofunkcyjne urządzenie kuchenne, za pomocą którego można przygotować niemal każdą potrawę i to bez konieczności pamiętania przepisów. Dzięki funkcji Wi-Fi, w którą zostało wyposażone urządzenie, możemy korzystać z szerokiej bazy przepisów. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami, które wyświetlane są na 7-calowym ekranie. Monsieur Cuisine Connect posiada 3 automatyczne programy przeznaczone do: gotowania na parze, podsmażania oraz ugniatania ciasta. Możemy regulować prędkość działania, regulować temperaturę w zakresie od 37°C do 130°C czy ustawiać czas przygotowywania poszczególnych potraw. Akcesoria, które znajdziemy w zestawie to: pojemnik blendera ze stali nierdzewnej, pokrywka z otworem do napełniania i miarką, nasadka do gotowania na parze z pokrywą i wkładem, wkład do gotowania, wkład z ostrzami, nasadka do mieszania, szpatułka (z wyjmowaną silikonową końcówką).

Cena: 1899 zł - przejdź do sklepu

Wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Smart

Nowsza i ulepszona wersja modelu opisanego powyżej. Co istotne, od 16 marca kupicie go w promocyjnej cenie w sklepach stacjonarnych. Szczegółowe informacje na temat tego urządzenia opisaliśmy TUTAJ.

Cena: 2499 zł - przejdź do sklepu.

Blender ręczny Greener recycle SSMR 600 A1 Silvercrest

Blender ręczny w zestawie z pojemnikiem (z miarką) o pojemności 900 ml. Jak możemy przeczytać w opisie, urządzenie zostało wykonane z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu (w 49%), a zawartość surowców wtórnych została przetestowana i certyfikowana przez Kunststoff-Institut Lüdenscheid. Blender sprawdzi się do miksowania, przecierania oraz siekania. Prędkość możemy regulować za pomocą pokrętła, a dodatkowo możemy skorzystać z przycisku Turbo do mocniejszego mieszania pulsacyjnego. Moc blendera wynosi 600 W.

Cena: 109 zł - przejdź do sklepu

Robot kuchenny kielichowy Bosch MCM3200W

Urządzenie sprawdzi się do przygotowywania wielu różnych potraw, w tym zup czy owocowych koktajli. Jak zostało zaznaczone w opisie, robot posiada ponad 30 funkcji, które pozwalają na różnego rodzaju czynności związane z przygotowywaniem jedzenia. To akcesoria zawarte w zestawie stanowią o wielofunkcyjności danego sprzętu. Do dyspozycji mamy następujące elementy: miska do mieszania o pojemności 2,3 l, nasadka miksująca o pojemności 1 l (nadaje się także do kruszenia lodu), tarcza tnąca (cienka i gruba), tarcza do ubijania śmietany oraz białek, przezroczysta pokrywa z pomocnikiem do napełniania i ubijakiem.

Cena: 349,60 zł - przejdź do sklepu

Robot kuchenny Bosch MUM54A00

Planetarny robot kuchenny wyposażony w silnik o mocy 900 W i 7 poziomów prędkości. Sprawdzi się do wielu różnych czynności w kuchni - w zestawie znajdziemy trzepaczkę, ubijaczkę oraz hak do ciasta. Dodatkowo, otrzymujemy materiałowy woreczek na wszystkie te elementy. Misa urządzenia ma pojemność 3,9 l (dla maks. 2 kg ciasta mieszanego i 1,5 kg ciasta drożdżowego). Udogodnieniem jest wielofunkcyjne, odchylane ramię z 3 napędami w różnych pozycjach.

Cena: 696,61 zł - przejdź do sklepu

Blender do smoothie SSME 250 A4

Za pomocą tego urządzenia przygotujesz owocowy lub warzywny koktajl, który od razu będzie można zabrać ze sobą w drogę. Blender został wyposażony dwa kubki: duży o pojemności pojemność 800 ml oraz mały o pojemności 500 ml. Wystarczy przygotować napój, a następnie odczepić pojemnik, odpowiednio zabezpieczyć i zabrać ze sobą np. do pracy czy na siłownię. Urządzenie posiada pokrętło regulujące, wyłącznik bezpieczeństwa oraz przeciwślizgowe stopki. W zestawie otrzymujemy także kilka przepisów na napoje, które można przygotować w blenderze.

Cena: 99 zł - przejdź do sklepu

Blender ręczny Silvercrest

Wraz z blenderem ręcznym w zestawie otrzymujemy kubek pomiarowy o pojemności 700 ml z podziałką do odmierzania zawartości. Prędkość działania można regulować za pomocą przełącznika nazwanego przez producenta Smart-Speed. Działa on w ten sposób, że im mocniej naciśniemy, tym większą prędkość mieszania uzyskamy. W specyfikacji technicznej możemy odczytać, że urządzenie zostało wyposażone w silnik o mocy 1000 W. Zastosowano tu również elastyczny, spiralny przewód o długości 1,5 m, który ma ułatwiać manewrowanie blenderem. Dodatkiem jest 5 przepisów.

Cena: 129 zł - przejdź do sklepu

Blender ręczny Silvercrest z zestawem akcesoriów

W zestawie wraz z blenderem otrzymujemy trzepaczkę, multi rozdrabniacz oraz pojemnik z miarką. Zatem mamy sprzęt 3w1, który sprawdzi się do miksowania, rozdrabniania czy przygotowywania purée. Do dyspozycji mamy 5-stopniową regulację prędkości działania oraz tryb turbo. W specyfikacji znajdziemy informację, że urządzenie może działać z maksymalną mocą 600 W. Dodatkowo otrzymujemy 5 przepisów na dania, które można przygotować za pomocą blendera.

Cena: 119 zł - przejdź do sklepu

Blender ręczny - zestaw SSMS 600 E5 Silvercest

Elegancki blender wyposażony w silnik o mocy 600 W, który posiada płynną regulację prędkości oraz przycisk turbo do intensywnego miksowania. W zestawie otrzymujemy dodatkowo trzepaczkę, a także pojemnik z pokrywką oraz miarką ( jego pojemność to 700 ml).

Cena: 109 zł - przejdź do sklepu

Profesjonalny robot planetarny z blenderem Silvercrest

Robot kuchenny, który dodatkowo został wyposażony w blender nadaje się do ugniatania, mieszania oraz miksowania różnego rodzaju produktów. Do dyspozycji użytkownika jest 10-stopniowa regulacja prędkości oraz tryb turbo. Jak deklaruje producent robot został wyposażony w silnik o mocy 1300 W oraz noże ze stali szlachetnej. W zestawie otrzymujemy takie elementy jak: misa do mieszania o pojemności 6,3 l, hak do ugniatania, mieszadło, nasadkę do miksera, pokrywkę z otworem do napełniania oraz trzepaczkę do ubijania. W instrukcji obsługi znajdziemy dodatkowo 5 przepisów.

Cena: 699 zł - przejdź do sklepu

Wyciskarka wolnoobrotowa SSJBK 300 B2 Silvercrest z akcesoriami

W zestawie wraz z wyciskarką otrzymujemy wkładkę do przyrządzania sorbetów, pojemnik na sok, pojemnik na miąższ, popychacz oraz szczoteczkę do czyszczenia szczelin. Jak możemy przeczytać w opisie, urządzenie nadaje się do wyciskania soku nie tylko z owoców, ale także twardych warzyw jak marchew czy kapusta. Dodatkowym udogodnieniem jest zamykana wylewka soku, która ma zapobiegać kapaniu. Zadbano też o funkcję "cofania" zablokowanych składników (krótkotrwały bieg wsteczny).

Cena: 349 zł - przejdź do sklepu

Blender ręczny SSSM 600 A1 z nasadką do smoothie Silvercrest

Zestaw, w którym znajdziemy blender, jak i praktyczny kubek do przygotowanych napojów - jego pojemność to 600 ml. Jak możemy dostrzec w specyfikacji, moc urządzenia wynosi 600 W. Do dyspozycji mamy przycisk z płynna regulacją prędkości oraz tryb Turbo. Dodatkiem jest 5 propozycji przepisów, które znajdziemy w instrukcji.

Cena: 99 zł - przejdź do sklepu

Wielofunkcyjny robot kuchenny SFPM 600 A1 Silvercrest

Robot kuchenny, który można wykorzystać na wiele różnych sposobów - nadaje się do siekania, mieszania, tarcia, ugniatania i emulgowania. Wszystko to jest możliwe za sprawą poszczególnych akcesoriów, które dołączone są w zestawie. Otrzymujemy: miskę o pojemności 1,2 l (płyny 500 ml), tarczę tnącą 2w1 do tarcia oraz do krojenia w plastry, mieszadło, ostrze uniwersalne, tarczę emulgującą do ubijania śmietany, ubijak oraz przystawkę w postaci blendera kielichowego o pojemności 2,7 l. Do wyboru mamy dwa stopnie prędkości oraz tryb pulsacyjny.

Cena: 249 zł - przejdź do sklepu

Robot kuchenny Kenwood K-Mix KMX75AB

Wiecie, że w Lidlu znajdziecie też produkty znanych marek? Oto przykład - robot kuchenny marki Kenwood, który sprawdzi się do przygotowywania różnego rodzaju ciast. W zestawie znajdziemy: 3 końcówki ze stali szlachetnej, czyli hak do ugniatania, trzepaczkę i mikser w kształcie litery K. Urządzenie zostało wyposażone w misę o o pojemności aż 5 litrów. Jak wynika ze specyfikacji, robot może działać z maksymalną mocą ok. 1000 W.

Cena: 1199 zł - przejdź do sklepu

Blender ręczny 3w1 Silvercrest SSMS 600 E6

Blender ręczny o mocy 600 W wyposażony w zestaw akcesoriów przydatnych do miksowania, rozdrabniania czy robienia puree. Do dyspozycji mamy rozdrabniacz (500 ml) i trzepaczkę, a do tego pojemnik z funkcją miarki (700 ml). Długość przewodu w tym modelu wynosi 1,5 m.

Cena: 119 zł - przejdź do sklepu

Robot kuchenny Kenwood Prospero KCH29.H0.WH BK

Wielofunkcyjny robot kuchenny z zestawem akcesoriów, w tym: 3 tarcze do tarcia, wyciskarka do cytrusów, nakładki do mieszania i ubijania, blender oraz pojemnik do szatkowania i miksowania. Misa urządzenia ma pojemność 4,3 l. Jak deklaruje producent robot może działać z mocą 1000 W. Do dyspozycji mamy 6 prędkości pracy.

Cena: 699 zł - przejdź do sklepu

