Lidl: złap srebrną, złotą lub diamentową zdrapkę i zgarnij rabat lub gratis

Niemal każdy z nas mierzy się z obecną inflacją. O ile możemy ograniczyć rozrywkę, trudno odejmować sobie od ust nawet ulubionych potraw. Lidl przedstawia sposób na oszczędzanie w formie nowej, limitowanej w czasie akcji!

Codzienne zakupy mogą spędzać sen z powiek, zarówno myśląc o braku czasu, jak i finansach. Niestety w dobie podwyżek, wzrost cen zauważamy na każdym rogu - również, gdy mowa o produktach FMCG. Niemiecka sieć sklepów odpala nową akcję, dzięki której możemy upolować duże promocje. Co ważne, ma ona niejako charakter dedykowany, a konkretniej mówiąc - wyróżnione zostały trzy progi uzależnione od sumy koszyka. Im więcej płacimy wraz z korzystaniem z aplikacji Lidl Plus, tym więcej możemy zyskać. Wszystko tyczy się znanych od dawna zdrapek, które są dość chętnie wykorzystywane przez większość użytkowników.

Lidl Plus: zdrap niezłą promocję i oszczędzaj

Już od dziś, do 25 lutego, aplikacja niemieckiej sieci sklepów będzie oferować więcej możliwości. Jeśli dokonasz zakupów za mniej niż 50 zł, przysługuje Ci odbiór srebrnej zdrapki, od 50,01 zł do 100 zł - złotej, a po przekroczeniu 100,01 zł, diamentowej. Szczegóły zniżek zdają się być na ten moment owiane tajemnicą, jednak sądząc po wielu minionych promocjach, z pewnością warto zaglądać do aplikacji. Zwłaszcza, że tak czy siak dokonujemy zakupów, więc nie mamy nic do stracenia.

Zobacz również:

Jak odebrać zdrapkę?

Otwórz aplikację Lidl Plus.

Wybierz Twoją Zdrapkę Plus na ekranie głównym pod kuponami lub pod linkiem w powiadomieniu z podsumowaniem zakupów.

Zdrap i odbierz swój dodatkowy kupon.

Wszelkich szczegółów szukaj pod tym linkiem.

Jeśli jeszcze nie posiadasz aplikacji Lidl Plus, lub chcesz dowiedzieć się o niej więcej: Aplikacja Lidl - co daje? Czy warto instalować? Sprawdziliśmy korzyści.