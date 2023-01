Lidl znów zasypał nas ekspresami do kawy od popularnych producentów. Jest tanio!

Markowe ekspresy do kawy pojawiły się w Lidlu! Mają dobre ceny i są bardzo funkcjonalne. Który wybierasz?

Lubisz pić kawę? Zapewne tak, wszak niemal każdy choć raz dziennie delektuje się tym aromatycznym napojem. Jaki ekspres wybrać, by parzył dobrą kawę, a jednocześnie nie kosztował zbyt wiele? Na te lubiane, chętnie wybierane marki z pewnością warto zwrócić uwagę. Oto najciekawsze modele, które w ostatnim czasie pojawiły się w internetowym sklepie Lidl.

Melitta Automatyczny ekspres do kawy EspressoLinePerfectMilk E957-213

Ten model to automatyczny, bardzo elegancki ekspres do kawy z systemem spieniania mleka. Oprócz szerokiej gamy ustawień oferuje też ciekawe funkcje, jak One Touch. Ekspres uzupełniono oczywiście o wbudowany młynek do kawy.

taca ociekowa ze stali nierdzewnej: wysokiej jakości wykonanie i wygląd

puszysta pianka mleczna lub gorące mleko w mgnieniu oka: Auto-Cappuccinatore jest łatwy w obsłudze dzięki systemowi z zaworowem i pokrętłem

optymalnie wydobywa aromat kawy: System Ekstrakcji Aromatu (A.E.S.) z funkcją wstępnego parzenia

przyjemność picia kawy zgodnej z indywidualnymi upodobaniami: szybka regulacja mocy i temperatury kawy (każda regulowana w trzech stopniach)

młynek regulowany na trzech poziomach

dostępne 2 receptury kawy (Espresso & Café Creme), jak również własne propozycje, takie jak Latte Macchiato i Cappuccino

funkcja One Touch: wystarczy jeden przycisk, żeby przygotować ulubiony napój

napełnij dwa kubki jednocześnie:: Double Cup Mode

wylewka do kawy o regulowanej wysokości 135 mm, idealna do filiżanek lub wyższych szklanek do latte macchiato

ułatwiający obsługę wyświetlacz LED z symbolami

indywidualnie regulowana konkretna ilość wody w zakresie 30-220ml

wyjmowany zbiornik na wodę (1,2l) z funkcją wykrywania ilości wody: zapobiega parzeniu kawy przy pustym zbiorniku

1 pojemnik na ziarna kawy (120 g)

łatwe czyszczenie dzięki automatycznemu programowi czyszczenia, odkamieniania i płukania

łatwe i wygodne czyszczenie

kompatybilny z filtrem wodnym (np. Melitta Pro Aqua), zapewniającym świeżo przefiltrowaną i pozbawioną kamienia wodę

oszczędność energii: funkcja automatycznego wyłączania & tryb oszczędzania energii

zmieści się w każdej kuchni: tylko 20 cm szerokości: kompaktowe wymiary ze sprawdzoną technologią Melitta

Ten ekspres kupisz w Lidlu za 1649 zł – klik

Delonghi Ekspres do kawy Stilosa z systemem Cappuccino

Ten model to ekspres kolbowy z wbudowanym spieniaczem mleka. Urządzenie obsługuje zarówno kawę mieloną, jak i specjalne kapsułki.

ekspres do kawy z pompą 15 bar

kocioł ze stali nierdzewnej

system "Cappuccino" zapewniający obfitą, kremową piankę

można użyć kawy mielonej lub kapsułek ESE (Easy Serve Espresso)

obsługa jednym przyciskiem

Ten ekspres kupisz w Lidlu za 449 zł – klik

Russell Hobbs Ekspres do kawy Brew and Go 22631-56

To bardzo ciekawa propozycja – ekspres, który zaparzy kawę wprost do kubka! Obsługuje specjalne saszetki oraz kawę mieloną.

powierzchnia ze szczotkowanej stali szlachetnej ze wstawkami z tworzywa

kubek ze stali szlachetnej o pojemności 400 ml

elektroniczna obsługa z timerem

do kubków ze stali szlachetnej i zwykłych filiżanek

filtr stały

parzy kawę mieloną lub miękkie saszetki z kawą

programowalny timer 24 h

regulowana tacka ociekowa pasuje do kubków podróżnych i standardowych

łatwe czyszczenie

automatyczne wyłączanie

Ten ekspres kupisz w Lidlu za 179 zł – klik

Melitta Ekspres przelewowy z młynkiem Aromafresh 1021-01

Ten model to zaawansowany ekspres przelewowy. Obsługuje bowiem młynek do kawy, dzięki czemu za każdym razem możesz delektować się świeżo mieloną kawą.

delektowanie się świeżością: zintegrowany młynek z indywidualnie regulowanym stopniem mielenia (3 poziomy)

łatwe czyszczenie: zdejmowany pojemnik na ziarna (ok. 180 g) i zdejmowany pierścień młynka

łatwa obsługa: przezroczysty, łatwy do napełnienia zbiornik na wodę ze wskaźnikiem poziomu wody

indywidualny smak: regulowana moc kawy (łagodna, średnia, mocna)

wysokiej jakości wykonanie: elementy ze stali nierdzewnej na urządzeniu i uchwycie dzbanka

aby przygotować kawę ze zmielonych wcześniej ziaren, młynek można wyłączyć

praktyczna funkcja zegara, w tym zegar z wyświetlaczem LCD

system zapobiegający kapaniu

regulowany czas utrzymania ciepła (20, 40, 60 min)

10 filiżanek

podświetlony włącznik i wyłącznik

ochrona przed kamieniem 3 w 1: programowalny poziom twardości wody, wskaźnik poziomu kamienia, program odkamieniania

automatyczne wyłączenie po zakończeniu używania

Ten ekspres kupisz w Lidlu za 599 zł – klik

