Lidl znów zasypał nas ekspresami do kawy od popularnych producentów. Jest tanio! [06.03.2023]

Markowe ekspresy do kawy pojawiły się w Lidlu! Mają dobre ceny i są bardzo funkcjonalne. Który wybierasz?

Spis treści

Lubisz pić kawę? Zapewne tak, wszak niemal każdy choć raz dziennie delektuje się tym aromatycznym napojem. Jaki ekspres wybrać, by parzył dobrą kawę, a jednocześnie nie kosztował zbyt wiele? Na te lubiane, chętnie wybierane marki z pewnością warto zwrócić uwagę. Oto najciekawsze modele, które w ostatnim czasie pojawiły się w internetowym sklepie Lidl.

Ekspres do kawy DeLonghi Stilosa

Ten model to ekspres kolbowy z wbudowanym spieniaczem mleka. Urządzenie obsługuje zarówno kawę mieloną, jak i specjalne kapsułki.

Zobacz również:

ekspres do kawy z pompą 15 bar

kocioł ze stali nierdzewnej

system "Cappuccino" zapewniający obfitą, kremową piankę

można użyć kawy mielonej lub kapsułek ESE (Easy Serve Espresso)

obsługa jednym przyciskiem

Ten ekspres kupisz w Lidlu za 404 zł – klik.

Ekspres przelewowy z młynkiem Melitta Aromafresh 1021-01

Ten model to zaawansowany ekspres przelewowy. Obsługuje bowiem młynek do kawy, dzięki czemu za każdym razem możesz delektować się świeżo mieloną kawą.

zintegrowany młynek z indywidualnie regulowanym stopniem mielenia (3 poziomy)

łatwe czyszczenie: zdejmowany pojemnik na ziarna (ok. 180 g) i zdejmowany pierścień młynka

regulacja mocy kawy (łagodna, średnia, mocna)

system zapobiegający kapaniu

regulacja czasu utrzymania ciepła (20, 40, 60 minut)

na 10 filiżanek

ochrona przed kamieniem 3w1: programowalny poziom twardości wody, wskaźnik poziomu kamienia, program odkamieniania

automatyczne wyłączenie po zakończeniu używania

Ten ekspres kupisz w Lidlu za 599 zł – klik.

Automatyczny ekspres do kawy Bosch TIS30129RW

Ten ekspres to model automatyczny. Jest wyposażony we wbudowany młynek. Co ważne, przy jego pomocy przygotujemy nie tylko kawę czarną, ale i mleczną.

system SensoFlow: innowacyjny system grzewczy gwarantuje maksymalny aromat dzięki zawsze idealnej i stałej temperaturze parzenia

MilkMagic Pro: łatwe przygotowywanie cappuccino i latte macchiato

regulowana wysokość wylewki kawy i spieniacza do mleka (do 13 cm)

wielostopniowa regulacja grubości mielenia ziaren

pompa wodna o ciśnieniu 15 bar

wyjmowany zaparzacz: łatwe i higieniczne czyszczenie pod bieżącą wodą

automatyczny program płukania po wyłączeniu, włączeniu

Calc'nClean: automatyczny program czyszczenia i odkamieniania

Ten ekspres kupisz w Lidlu za 1999 zł zamiast 2241,36 zł – klik

Warto zerknąć też na: Jak dbać o ekspres do kawy? 5 praktycznych wskazówek

Źródło: Lidl.pl