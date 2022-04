Lidl znowu zaskakuje! Nie spodziewacie się, jaki sprzęt znalazł się w ofercie

W sklepie Lidl codziennie możemy liczyć na nowe produkty. W ofercie pojawia się wiele ciekawych urządzeń, czasami takich, których się nie spodziewamy - zobaczcie, jaki sprzęt pojawił się tym razem.

Lidl stale poszerza swoja ofertę i codziennie możemy liczyć na atrakcyjne produkty. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszyły się urządzenia marki Xiaomi, które pojawiły się w ofercie sklepu (przeczytaj więcej na ten temat). Wiele interesujących propozycji znajdziemy przede wszystkim w sklepie internetowym Lidla. Ostatnio w ofercie sklepu pojawił się elektryczny rower składany Zündapp E-Bike Z101. Zobaczcie, jak się prezentuje.

Elektryczny rower składany Zündapp E-Bike Z101 z Lidla

Rowery elektryczny cieszą się sporą popularnością w ostatnim czasie, dlatego warto przyjrzeć się modelowi, który pojawił się w ofercie sklepu Lidl. Urządzenie Zündapp E-Bike Z101 możemy kupić za 3699 zł (tylko w sklepie online).

Rower został wyposażony w zintegrowany z ramą akumulator (7,2 Ah / 36 V / 250 Wh) oraz silnik umiejscowiony w tylnej piaście, dzięki którym możliwy zasięg to ok. 35 do 65 km (w zależności od stylu jazdy). Do dyspozycji mamy 6-biegowe przerzutki marki Shimano Tourney, przedni i tylny hamulec typu v-brake oraz 20-calowe koła. Znajdziemy również wyświetlacz LED, który - jak zapewnia producent - dzięki czujnikowi jasności dostosowuje się do oświetlenia otoczenia.

Sprzęt można łatwo dostosować do potrzeb wyższych rowerzystów dzięki siodełku (City Comfort) i kierownicy z regulacją wysokości. Można szybko go złożyć i zabrać ze sobą do samochodu lub transportu publicznego. Rower waży 21,1 kg.

W zestawie znajdziemy: błotniki, podpórkę, bagażnik, dzwonek oraz oświetlenie.

