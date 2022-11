Lidl znowu zaskakuje. Ten gadżet kupisz za niespełna 150 zł [04.11.2022]

Lidl po raz kolejny zaskakuje nas produktem, którego nigdy nie spodziewalibyśmy się w ofercie. Zabierz ze sobą to urządzenie, aby zarejestrować piękne krajobrazy i zachować wspomnienia z podróży na dłużej.

Spis treści

Ten nowoczesny sprzęt z Lidla to prawdziwe must have

Jakiś czas temu pisaliśmy o jednym z tajemniczych sprzętów, który miał ukazać się w ofercie Lidla - więcej możesz podejrzeć pod tym linkiem. Wygląda na to, że niemiecka sieć sklepów nie ustaje w wysiłkach, aby nieustannie zaskakiwać klientów. Tym razem naszą uwagę przykuło urządzenie, które może być świetną zabawą zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych. Spełnia swoją funkcję w wielu produkcjach filmowych, vlogach, teledyskach i rejestrowaniu imponujących miejsc na świecie podczas wakacji. Poznajcie drona, który pozwoli eksperymentować początkującym amatorom, ale i nie tylko. Gadżet może być dobrym początkiem prawdziwej przygody!

Wbrew wielu sprzecznym opiniom, dron nie zawsze dotyczył rejestracji obiektów w powietrzu. Pierwszym sprzęt, który uważa się za pioniera obecnie dostępnych urządzeń jest Teleautomaton zaprezentowany w 1898 roku. Nikol Tesla stworzył coś, co dało realny początek dla omawianego dziś modelu. Wówczas był to obiekt pływający, którego sterowanie odbywało się drogą radiową. Dziś, w odniesieniu do drona mamy przed oczyma latające urządzenie rejestrujące otoczenie. Nie jest tajemnicą, że ich wykorzystywanie sprawdziło się głównie w militariach. Co więcej, tego typu urządzenia latają wokół naszych okien niemal codziennie. Zarówno z inicjatywy firm, jak i amatorów. Producenci dokładają wszelkich starań, aby uchwycony obraz był coraz bardziej wyraźny i satysfakcjonujący, a my możemy zarejestrować wiele ważnych wydarzeń.

Zobacz również:

Dron RC Stunt

Marka RC Stunt jest znana szczególnie w świecie zabawek elektronicznych dla najmłodszych. Sprzęt dostępny w Lidlu może poruszać się niemal w każdym miejscu na świecie. Odpowiada za to m.in. zainstalowany czujnik wysokości oraz 6-osiowy żyroskop (służący do określania orientacji przestrzennej). Ruch drona może odbywać się w każdym kierunku, a czas jednego lotu to od około 7 do 8 minut. Producent umożliwił czterokanałowe, zdalne sterowanie za pomocą Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz. Urządzenie posiada doświetlenie LED i jest przeznaczone niemal dla każdego użytkownika powyżej 12 roku życia. Wpływ na to ma również intuicyjna obsługa - tryb headless może ułatwić sterowanie (za pomocą pilota) nawet osobom niedoświadczonym. W zestawie znajdują się aż cztery zapasowe wirniki. Zasilanie drona odbywa się za pomocą USB typu C. Dzięki temu, ładowanie nie stanowi dodatkowych problemów - nawet na wakacjach przy ograniczonych możliwościach.

Parametry techniczne:

materiał: tworzywo sztuczne

wymiary drona: ok. 33,5 x 33,5 x 8 cm

wymiary pilota: ok. 16 x 10 x 7 cm

waga drona: ok. 110 g

waga pilota: ok. 177 g

Dołączone w zestawie:

pilot zdalnego sterowania

4 wymienne łopatki wirnika

akumulator litowo-polimerowy

2 x baterie AA

śrubokręt

kabel do ładowania USB typu C (wejście: 5 V === 1 A)

instrukcja obsługi

Zważając na minioną wyprzedaż oraz atrakcyjną cenę, na ten moment dron został po raz kolejny wyprzedany. Niewykluczone, że ponownie pojawi się w ofercie sieci sklepów Lidl w regularnej cenie 149 zł, jednak konkretna data pozostaje pod znakiem pytania. Sprawdź szczegóły oferty pod tym linkiem.

Jak widać wbrew powszechnej opinii, zakup urządzenia wcale nie musi wiązać się z dużym nakładem finansowym. Wybór sprzętu według jego klasy jest związany z funkcjonalnością, jednak tańsza alternatywa może okazać się odpowiednia dla amatorskich nagrań lub dla początkujących. Gadżet nie wymaga dodatkowych zezwoleń, D operatora lub Flyer-ID oraz oznaczeń. Warto pamiętać, że zasilanie odbywa się przez USB typu C, w celu naładowania należy wyposażyć się w klasyczną ładowarkę. W ofercie Lidla znajdziesz m.in. produkt TRONIC o mocy 60 Watt ze zdolnością szybkiego ładowania dwóch typów akcesoriów, tak więc może nadać się również do innego rodzaju urządzenia. Jeśli zależy Ci na produkcie o jeszcze większej funkcjonalności, warto rozważyć stację ładowania z powerbankiem.

Warto dodać, że sieć sklepów posiada w swoim asortymencie wiele gadżetów, a nawet produktów pozwalających rozwijać pasję - zarówno na świeżym powietrzu, jak i w domowym zaciszu!

