Lidl znowu zaskakuje. Ten gadżet kupisz za niespełna 150 zł [18.08.2022]

Lidl po raz kolejny zaskakuje nas produktem, którego nigdy nie spodziewalibyśmy się w ofercie. Zabierz ze sobą to urządzenie, aby zarejestrować piękne krajobrazy i zachować wspomnienia z podróży na dłużej.

Ten nowoczesny sprzęt z Lidla to prawdziwe must have

Jakiś czas temu pisaliśmy o jednym z tajemniczych sprzętów, który miał ukazać się w ofercie Lidla - więcej możesz podejrzeć pod tym linkiem. Wygląda na to, że niemiecka sieć sklepów nie ustaje w wysiłkach, aby nieustannie zaskakiwać klientów. Tym razem naszą uwagę przykuło urządzenie, które może być świetną zabawą zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych. Spełnia swoją funkcję w wielu produkcjach filmowych, vlogach, teledyskach i rejestrowaniu imponujących miejsc na świecie podczas wakacji. Poznajcie drona, który pozwoli eksperymentować początkującym. Zważając na atrakcyjną cenę, może być dobrym początkiem prawdziwej przygody!

Wbrew wielu sprzecznym opiniom, dron nie zawsze dotyczył rejestracji obiektów w powietrzu. Pierwszym sprzęt, który uważa się za pioniera obecnie dostępnych urządzeń jest Teleautomaton zaprezentowany w 1898 roku. Nikol Tesla stworzył coś, co dało realny początek dla omawianego dziś modelu. Wówczas był to obiekt pływający, którego sterowanie odbywało się drogą radiową. Dziś, w odniesieniu do drona mamy przed oczyma latające urządzenie rejestrujące otoczenie. Co więcej, loty tego typu urządzeniami odbywają się wokół naszych okien niemal codziennie. Producenci dokładają wszelkich starań, aby uchwycony obraz był coraz bardziej satysfakcjonujący.

Dron RC Stunt

Marka RC Stunt jest znana szczególnie w świecie zabawek elektronicznych dla najmłodszych. Sprzęt dostępny w Lidlu może poruszać się niemal w każdym miejscu na świecie. Odpowiada za to m.in. zainstalowany czujnik wysokości oraz 6-osiowy żyroskop. Ruch drona może odbywać się w każdym kierunku, a czas jednego lotu to od około 7 do 8 minut. Producent umożliwił czterokanałowe, zdalne sterowanie za pomocą Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz. Urządzenie posiada doświetlenie LED i jest przeznaczone niemal dla każdego użytkownika powyżej 12 roku życia. Wpływ na to ma również intuicyjna obsługa - tryb headless może ułatwić sterowanie (za pomocą pilota) nawet osobom niedoświadczonym. W zestawie znajdują się aż cztery zapasowe wirniki. Zasilanie drona odbywa się za pomocą USB typu C. Dzięki temu, ładowanie nie stanowi dodatkowych problemów - nawet na wakacjach.

Parametry techniczne:

materiał: tworzywo sztuczne

wymiary drona: ok. 33,5 x 33,5 x 8 cm

wymiary pilota: ok. 16 x 10 x 7 cm

waga drona: ok. 110 g

waga pilota: ok. 177 g

W zestawie:

pilot zdalnego sterowania

4 wymienne łopatki wirnika

akumulator litowo-polimerowy

2 x baterie AA

śrubokręt

kabel do ładowania USB typu C (wejście: 5 V === 1 A)

instrukcja obsługi

Już teraz, dron jest dostępny w sieci sklepów Lidl w cenie 149 zł! Sprawdź szczegóły oferty pod tym linkiem. Jak widać wbrew powszechnej opinii, zakup urządzenia wcale nie musi wiązać się z dużym nakładem finansowym. Wybór sprzętu według jego klasy jest związany z funkcjonalnością, jednak tańsza alternatywa może okazać się odpowiednia dla amatorskich nagrań lub dla początkujących. Warto pamiętać, że zasilanie odbywa się przez USB typu C, w celu naładowania należy wyposażyć się w klasyczną ładowarkę. W ofercie Lidla znajdziesz m.in. produkt TRONIC o mocy 60 Watt, ze zdolnością szybkiego ładowania urządzeń. Tego i wielu innych produktów szukaj pod tym linkiem.

