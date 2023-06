Lidlomix w niższej cenie? Teraz robota kuchennego Monsieur Cuisine można złapać 300 taniej

Planujesz zakup robota kuchennego Monsieur Cuisine Smart? Teraz masz idealną okazję, aby skorzystać ze zniżki i kupić ten sprzęt nieco taniej.

Roboty kuchenne Monsieur Cuisine z Lidla cieszą się ogromnym zainteresowaniem i są jednym z najczęściej kupowanych produktów AGD w dyskoncie. Niestety ceny tych sprzętów nie należą do najniższych i decyzje zakupowe często odkładane są na później. Warto jednak wiedzieć, że co jakiś czas w Lidlu można trafić na promocyjne ceny lub rabaty, dzięki którym kwota, którą mamy wydać będzie trochę mniejsza. Ale przejdźmy do konkretów. W ofercie Lidla przeceniony został robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart - można go złapać o 500 zł taniej.

Monsieur Cuisine Smart

To w pełni zautomatyzowany robot kuchenny, który umożliwia gotowanie, podsmażanie, gotowanie na parze, ugniatanie, miksowanie, mieszanie, siekanie, mielenie, rozdrabnianie, przecieranie, emulgowanie. Nadaje się do przygotowywania każdego rodzaju dań, w tym zup, sosów, makaronów czy ryb. To, co go wyróżnia to możliwość gotowania z instrukcją wideo oraz sterowanie głosem za pomocą Google Assistant. Dzięki funkcji Wi-Fi wszystkie przepisy są na bieżąco aktualizowane oraz dodawane są nowe. Aplikacja mobilna umożliwia tworzenie przepisów i dodawanie do nich notatek, tworzenie list zakupów czy planowanie menu na cały tydzień. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia, użytkownik może przygotować niemal każdy danie.

Do dyspozycji mamy m.in. 10-stopniową regulację prędkości oraz tryb turbo, możliwość regulacji temperatury w zakresie od 37°C do 130°C oraz 99-minutowy timer.

Moc maksymalna: 1200 W

1200 W Wyświetlacz: 8-calowy ekran

8-calowy ekran Prędkość obrotowa: ok. 125-5.500 obr./min

ok. 125-5.500 obr./min Miska o pojemności napełnienia: 3 l

3 l Wymiary: ok. 45,7 x 37 x 29 cm

ok. 45,7 x 37 x 29 cm Waga: ok. 11,4 kg

Monsieur Cuisine Smart - zestaw

W zestawie znajdziemy przede wszystkim:

miskę do mieszania o pojemności 4,5 litra (przy czym maksymalna pojemność napełnienia to 3 litry), która jest wykonana ze stali nierdzewnej,

wkład, który sprawdzi się do gotowania, np. ziemniaków,

nasadkę do ubijania, np. bitej śmietany czy jajek

pokrywę z otworem do napełniania i miarką,

nasadkę, która umożliwia gotowanie na parze,

wkład z ostrzami

szpatułkę

Monsieur Cuisine Smart - parametry techniczne

Maksymalny pobór mocy: 1200 W

1200 W Prędkość obrotowa: ok. 125–5500 obr./min

ok. 125–5500 obr./min Regulacja temperatury: w zakresie od 37°C do 130°C

w zakresie od 37°C do 130°C Wymiary: ok. 45,7 x 37 x 29 cm

ok. 45,7 x 37 x 29 cm Waga: ok. 11,4 kg

ok. 11,4 kg Długość przewodu zasilającego: ok. 110 cm

Aktualnie cena Monsieur Cuisine Smart została obniżona o 300 zł. Robota kupimy za 2199 zł. PRZEJDŹ DO SKLEPU

Monsieur Cuisine Connect

Poza tym, w stałej ofercie jest dostępny także nieco tańszy model Monsieur Cuisine Connect, który kosztuje 1899 zł w sklepie online -przejdź do sklepu.

Więcej na jego temat przeczytacie w kolejnym artykule - przejdź do tekstu.

Nie tylko Lidlomix

Rynek wielofunkcyjnych robotów kuchennych jest naprawdę spory i jest w czym wybierać. Urządzenia tego typu będą różnić się od siebie przede wszystkim zastosowanymi funkcjami oraz specyfikacją techniczną, ale wszystkie mają spełniać to samo zadanie - wyręczyć nas w przygotowywaniu posiłków. Poniżej znajdziecie kilka innych propozycji takich sprzętów, które są dostępne aktualnie na rynku.

Termorobot iCoook MRK-18 MPM

To robot kuchenny wyposażony w Wi-Fi oraz funkcje smart, dzięki którym gotowanie będzie jeszcze łatwiejsze. Przepisy krok po kroku wyświetlane na ekranie urządzenia pozwolą na w prawidłowy sposób przygotować ulubione potrawy. Robot umożliwia gotowanie, gotowanie na parze, sous vide, wyrabianie, mieszanie, siekanie, blendowanie, szatkowanie, krojenie, ubijanie, rozdrabnianie, kruszenie lodu, smażenie oraz ważenie. Do dyspozycji mamy 12-stopniową regulację prędkości oraz tryb turbo, a także 8 automatycznych programów. Jak możemy przeczytać w opisie, robot może pracować z 120-5000 obr./min oraz mocą 1300 W. W zestawie znajdziemy misę o pojemności 3,5 l, przystawkę do mieszania zup i innych potraw, łopatkę do ubijania masła, majonezu i lekkich kremów, naczynie do gotowania na parze z pokrywą i tacą, koszyk do gotowania produktów sypkich, np. kasz czy ryżu, dwustronną tarczę do krojenia w plastry i siekania, dodatkową pokrywę z popychaczem, silikonową łopatkę oraz miarkę z podziałką - 10 ml, 20 ml, 30 ml.

Poniżej znajdziecie jego najlepszą cenę:

Robot wielofunkcyjny CECOTEC Mambo 10070

To kolejna propozycja, która również wyręczy nas w niektórych kuchennych czynnościach. Przede wszystkim robot posiada funkcję gotowania, gotowania na parze, kruszenia lodu, zagniatania ciasta, fermentacji, podsmażania, podgrzewania, ucierania czy utrzymywania ciepła. Do dyspozycji mamy dzbanek o pojemności 3,3 l oraz wyświetlacz cyfrowy z dotykowym panelem sterowania - to tutaj możemy decydować o wszelkich ustawieniach, regulować prędkość oraz czas. Zakres temperatury możemy zmieniać w zakresie od 37 do 120 st.C. Do tego urządzenia posiada wbudowaną wagę do odmierzania składników. Moc robota wynosi 1700 W. Nie zabrakło także łączności bezprzewodowej, która umożliwia połączenie sprzętu z aplikacją mobilną.

Poniżej znajdziecie jego najlepszą cenę:

Aktualne ceny w sklepach Multicooker Cecotec Mambo 10070 1 351 zł

Robot wielofunkcyjny Kohersen CY021

Niedawno na rynku pojawił się jeszcze jeden sprzęt warty uwagi. Kohersen CY021 to robot wielofunkcyjny dysponujący 18 trybami pracy, w tym m.in.: mieszanie, ubijanie, wyrabianie ciasta, duszenie czy gotowanie na parze. Więcej na jego temat przeczytacie w naszym innym materiale - przejdź do tekstu.

Eldom Perfect Mix 2 MFC2506

Wiecie, że Biedronka także dorzuciła do oferty podobny sprzęt i to w niższej cenie, bo za 1999 zł (a ze specjalnym kodem 1599 zł) - ale czy na pewno jest to godna konkurencja dla wyżej opisanych urządzeń? Szczegółowo opisujemy to w tym tekście - przejdź do materiału

Aktualne ceny w sklepach Robot Wielofunkcyjny Kuchenny Eldom Mfc2506 Wifi 1 817 zł

SAM COOK PSC-11

Robot wyposażony w funkcję Wi-Fi i książkę kucharską z około 430 przepisami. Posiada 8 automatycznych programów, misę o pojemności 4,5 l oraz szereg funkcjonalnych akcesoriów. W zestawie znajdziemy dwustronną tarczę do ścierania i cięcia w plastry, mieszadło, motylek, metalowy koszyczek oraz naczynie do gotowania na parze. Maksymalna moc urządzenia to 1400 W.

Więcej na temat wielofunkcyjnych robotów kuchennych znajdziecie w naszym materiale pod tym linkiem.